Cara mendapatkan tiket The Masters 2026: Harga, informasi Augusta National Golf Club, dan lainnya

Bagi sebagian pemain dan penggemar, turnamen Major pembuka tahun ini di The Masters, Augusta National di Georgia, merupakan momen puncak dalam kalender golf tahun ini. Hitung mundur menuju tee-off grup pertama di The Masters tahun ini pada 9 April.

Rory McIlroy mencatatkan namanya dalam sejarah Masters saat meraih jaket hijau pertamanya setahun yang lalu dan sekaligus menyelesaikan Grand Slam kariernya.

Kapan The Masters 2026 di Augusta akan digelar?

Edisi ke-90 Turnamen Masters dijadwalkan berlangsung dari Kamis, 9 April, hingga Minggu, 12 April, di Augusta, Georgia.

Sebelum turnamen dimulai, sesi latihan akan digelar pada Senin, 6 April, dan Selasa, 7 April.

Pada Rabu, 8 April, akan diadakan ‘Par 3 Contest’, yang dimainkan di lapangan terpisah dengan 9 lubang / par-27 di sudut timur laut Augusta National.

Cara mendapatkan tiket golf The Masters 2026

Karena permintaan tiket Masters jauh melebihi pasokan, tiket didistribusikan secara acak. Mengikuti undian Masters adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan tiket resmi untuk acara-acara selama seminggu di Augusta.

Undian tiket turnamen 2026 dibuka antara 1 dan 20 Juni 2025, dan pihak yang tertarik harus mendaftar dan mengajukan permohonan di situs Masters.

Meskipun setiap orang atau rumah tangga hanya diperbolehkan mengajukan satu permohonan, Anda tetap dapat mengajukan permohonan tiket pada beberapa hari yang berbeda. Para pemenang dihubungi melalui email pada bulan Juli, dan pembayaran harus dilakukan tak lama setelahnya.

Bagi yang gagal mendapatkan tiket melalui undian, mungkin ingin mempertimbangkan situs sekunder seperti StubHub, yang dapat memberikan peluang terbaik untuk mendapatkan tiket Masters.

Harga mungkin lebih tinggi di situs penjualan kembali, tetapi jika Anda sangat ingin masuk ke Augusta National, situs-situs tersebut bisa menjadi pilihan terbaik untuk mendapatkan tiket yang sangat dicari.

Berapa harga tiket golf The Masters 2026?

Jika Anda cukup beruntung terpilih melalui undian, harga tiket Masters 2026 adalah sebagai berikut:

Babak latihan (Senin & Selasa): mulai dari $125

Par 3 Contest (Rabu): mulai dari $150

Hari Turnamen (Kamis-Minggu): mulai dari $160

Bagi yang mencari paket hospitality The Masters, ‘The Map & Flag’ adalah opsi mewah premium resmi dari Augusta National, dengan tiket mingguan tersedia seharga sekitar $17.000.

Ingatlah untuk terus memantau situs resmi Masters untuk informasi tambahan dan juga situs penjualan kembali seperti StubHub untuk ketersediaan tiket terkini.

Sejarah Augusta National Golf Club

Turnamen The Masters diselenggarakan di Augusta National Golf Club dan merupakan satu-satunya dari empat turnamen Major yang digelar di lapangan yang sama setiap tahunnya.

Lapangan Augusta National memiliki karakteristik khusus, seperti fairway yang tidak rata, angin yang berputar-putar, serta green yang cepat dan bergelombang, yang membuat beberapa pemain unggul, sementara yang lain kesulitan.

Didirikan oleh Bobby Jones dan Clifford Roberts, lapangan Augusta National dirancang oleh Jones dan Alister MacKenzie serta dibuka untuk umum pada tahun 1932. The Masters telah diselenggarakan di klub ini sejak tahun 1934, dengan Horton Smith sebagai pemenang edisi perdana tersebut.

Setiap lubang di Augusta National dinamai berdasarkan tanaman khasnya. Beberapa di antaranya telah berubah sepanjang tahun; misalnya, lubang ke-14 dulunya dikenal sebagai Spanish Dagger, namun kini disebut Chinese Fir karena tanaman eksotis yang terletak di sisi kiri fairway. Selama bertahun-tahun, lebih dari 80.000 tanaman dari lebih dari 350 varietas telah ditanam di lahan Augusta National.

Apa yang Dapat Diharapkan dari The Masters 2026

Para pegolf terbaik dunia berkumpul di Augusta National Golf Club yang spektakuler untuk edisi ke-90 The Masters.

Rory McIlroy kembali ke Georgia, bertekad mempertahankan gelar Masters yang diraihnya secara dramatis tahun lalu. Namun, belum ada pemenang yang berhasil mempertahankan gelarnya sejak Tiger Woods pada tahun 2002, dan secara umum, pemegang jaket hijau tahun sebelumnya bahkan gagal memberikan perlawanan berarti saat kembali ke lapangan suci Augusta. Hanya 4 dari 11 pemenang terakhir yang berhasil finis di 10 besar saat mempertahankan gelar, dan tiga di antaranya bahkan gagal lolos ke babak selanjutnya.

Namun, juara 2022 dan 2024, Scottie Scheffler, adalah favorit bandar taruhan untuk kembali memuncaki papan skor. Sejak debutnya di Augusta pada 2020, ia tidak pernah finis di bawah peringkat ke-19, dan ia telah mencatatkan empat hasil 10 besar berturut-turut.

Performa awal musim terbukti menjadi faktor vital dalam edisi-edisi sebelumnya dari Masters, dengan keempat pemenang terakhir semuanya meraih setidaknya satu kemenangan di PGA Tour selama Januari-Maret tahun tersebut. Chris Gotterup kadang-kadang tampil naik-turun, tetapi dua gelar juaranya di Sony Open di Hawaii dan WM Phoenix Open patut diperhatikan. Meskipun Anda harus kembali ke Fuzzy Zoeller pada 1979, untuk terakhir kalinya seorang debutan menjadi juara di Augusta.