Piala Raja Para Juara, kompetisi knockout paling bergengsi di Arab Saudi, telah mencapai puncaknya. Babak semifinal tahun ini menampilkan pertarungan antara raksasa-raksasa sepak bola, dengan keempat klub besar Arab Saudi dan penantang baru yang berjuang untuk meraih tempat di final bersejarah.

Bracket tahun ini menampilkan laga Saudi El Clásico yang menarik, di mana Al Ahli akan menjamu Al Hilal di Jeddah. Di saat yang sama, tim kejutan turnamen, Al Kholood, akan berhadapan dengan raksasa Al Ittihad.

GOAL telah menyusun panduan definitif untuk memastikan tempat Anda di tribun. Berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui untuk membeli tiket semifinal Piala Raja sekarang juga.

Kapan semifinal Piala Raja akan digelar?

Fase semifinal Piala Raja 2025-26 saat ini dijadwalkan pada pertengahan Maret.

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Rabu, 18 Maret 2026 (22:00) Al Kholood vs Al Ittihad Stadion Al Hazm Club (Al-Rass) Tiket Rabu, 18 Maret 2026 (22:00) Al Ahli vs Al Hilal Stadion Al Inma di KASC (Jeddah) Tiket

Di mana bisa membeli tiket semifinal Piala Raja?

Cara utama dan paling andal untuk mendapatkan tiket semifinal Piala Raja adalah melalui Webook, mitra resmi penjualan tiket Federasi Sepak Bola Arab Saudi dan Liga Pro Arab Saudi.

Sebagian besar rilis resmi klub akan diarahkan melalui platform ini, mengharuskan penggemar untuk membuat akun dan bergabung dalam antrean virtual selama periode permintaan tinggi.

Namun, karena popularitas yang sangat besar dari klub-klub seperti Al Hilal dan Al Ittihad, tiket resmi sering kali habis terjual dalam hitungan menit setelah dijual. Jika Anda menemukan bahwa tiket sudah habis terjual, alternatif terbaik Anda adalah menggunakan pasar sekunder seperti Ticombo.

Berapa harga tiket semifinal King's Cup?

Harga tiket King's Cup bervariasi tergantung pada lokasi dan profil klub yang terlibat. Babak semifinal umumnya mengalami kenaikan harga sedikit dibandingkan dengan babak sebelumnya, namun masih ada opsi terjangkau untuk penggemar kasual. Saat ini, tiket termurah mulai dari sekitar 60 SAR di pasar sekunder, meskipun biasanya untuk tribun atas atau area di belakang gawang.

Berikut adalah rincian umum tingkatan harga yang dapat Anda harapkan:

Tiket Umum: 60 SAR – 150 SAR (Pilihan terbaik untuk nilai uang)

60 SAR – 150 SAR (Pilihan terbaik untuk nilai uang) Kategori 1 (Sisi Lapangan): 200 SAR – 450 SAR

200 SAR – 450 SAR Premium/Silver: 500 SAR – 900 SAR

500 SAR – 900 SAR Emas/Hospitality: 1.200 SAR – 3.500+ SAR (Termasuk akses lounge dan katering)

Perlu diperhatikan bahwa untuk pertandingan besar seperti Al Ahli vs Al Hilal, harga di platform seperti Ticombo dapat berfluktuasi tergantung permintaan. Jika Anda menemukan tiket yang sesuai dengan anggaran Anda, disarankan untuk segera membelinya daripada menunda hingga mendekati tanggal pertandingan.

Bagaimana cara mendapatkan tiket semifinal Piala Raja?

Mendapatkan tiket ini membutuhkan sedikit strategi. Ikuti langkah-langkah berikut untuk memastikan Anda tidak ketinggalan aksi:

Pantau Kanal Resmi: Ikuti Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF) dan klub-klub tertentu (Al Hilal, Al Ahli, Al Ittihad) di media sosial. Mereka biasanya mengumumkan waktu dan tanggal pasti untuk "Penjualan Umum" melalui Webook. Daftar Lebih Awal: Buat akun Anda di Webook.com dan Ticombo sebelumnya. Ini menghemat detik-detik berharga saat tiket dirilis dan lalu lintas situs melonjak. Periksa Pasar Resale: Jika Anda melewatkan penjualan awal, langsung kunjungi Ticombo. Cari Paket Hospitality: Jika Anda memiliki anggaran lebih besar dan ingin menghindari stres penjualan umum, cari paket hospitality atau "Gold". Paket ini sering kali tersedia lebih lama daripada kursi standar.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Al Inma Stadium

Pertandingan semifinal Al Ahli vs Al Hilal akan digelar di StadionAl Inma, yang terletak di kompleks King Abdullah Sports City (KASC) yang prestisius di Jeddah. Sering disebut sebagai bagian dari wilayah Shining Jewel, venue ini terkenal karena atmosfernya yang meriah dan fasilitas modernnya.

Stadion ini dirancang untuk memberikan pemandangan tak terhalang dari setiap kursi, menjadikannya salah satu pengalaman menonton sepak bola terbaik di Asia. Stadion ini dilengkapi dengan sistem pendingin modern untuk memastikan kenyamanan penonton bahkan pada malam-malam yang lebih hangat di Jeddah. Bagi para penggemar yang datang ke pertandingan, stadion ini terhubung dengan baik melalui jalan utama, namun disarankan untuk tiba setidaknya dua jam sebelum kickoff.

Area parkir di kompleks KASC luas, namun cepat penuh selama pertandingan besar.

Jika Anda menghadiri pertandingan Al Kholood vs Al Ittihad, yang akan berlangsung di Stadion Al Hazm Club di Al-Rass. Meskipun lebih kecil dan lebih intim, stadion ini menawarkan suasana "dekat dengan lapangan" yang membuat kejutan di turnamen piala terasa lebih mungkin.