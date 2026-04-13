Cara mendapatkan tiket Playoff Championship 2026: Tempat membeli tiket EFL, prediksi, dan lainnya

Bagi tim-tim yang finis di peringkat ke-3 hingga ke-6 di Championship dan gagal lolos secara otomatis ke Liga Premier, babak playoff menjadi peluang terakhir bagi mereka. Ini juga merupakan salah satu momen paling seru di musim ini bagi para penggemar, dengan kemungkinan bertanding di Stadion Wembley.

Kita akan menyaksikan akhir musim Championship yang luar biasa, dengan tim-tim yang berjuang keras untuk merebut posisi penting di liga. Seiring meningkatnya antusiasme, permintaan tiket pertandingan pun ikut meningkat.

Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk menyaksikan aksi seru di akhir musim ini. Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi tiket playoff Championship, termasuk harganya dan di mana Anda bisa mendapatkannya.

Kapan Playoff Championship 2026 berlangsung?

Musim reguler Championship berakhir pada Sabtu, 2 Mei (bersamaan dengan League 1 dan League 2).

Jadwal playoff Championship selanjutnya adalah sebagai berikut:

Tanggal Jadwal Pertandingan (BST) Lokasi Tiket Jumat, 8 Mei Semifinal, Leg Pertama: Peringkat 6 vs Peringkat 3 (20.00) TBC Tiket Sabtu, 9 Mei Semifinal, Leg Pertama: Peringkat 5 vs Peringkat 4 (12.30 siang) TBC Tiket Senin, 11 Mei Semifinal, Leg Kedua: Peringkat 3 vs Peringkat 6 (20.00) TBC Tiket Selasa, 12 Mei Semifinal, Leg Kedua: Peringkat 4 vs Peringkat 5 (20.00) TBC Tiket Sabtu, 23 Mei Final: Belum Dipastikan vs Belum Dipastikan (15.00) Stadion Wembley (London) Tiket

Final Playoff Championship Tempat: Stadion Wembley

Tidak banyak tempat di dunia yang sebanding dengan Stadion Wembley, yang telah menjadi pusat perhatian bagi dunia sepak bola domestik dan internasional selama lebih dari seratus tahun.

Stadion yang dibangun kembali pada awal abad ke-21 ini juga telah menjadi tuan rumah berbagai cabang olahraga lain, seperti rugby, tinju, dan NFL, serta sejumlah konser musik yang luar biasa.

Sebanyak 98.000 penonton menyaksikan penampilan Adele di sana pada tahun 2017.

Jadwal Pertandingan Championship 2026 Mendatang

Berikut adalah beberapa pertandingan Championship yang menonjol dalam beberapa pekan mendatang, yang mungkin memengaruhi situasi promosi:

Tanggal Jadwal Pertandingan (BST) Lokasi Tiket Sabtu, 18 April Millwall vs Queens Park Rangers (12.30 siang) The Den (London) Tiket Bristol City vs Norwich City (15.00 WIB) Ashton Gate (Bristol) Tiket Swansea City vs Southampton (15.00) Stadion Swansea.com (Swansea) Tiket Minggu, 19 April Ipswich Town vs Middlesbrough (12.00) Portman Road (Ipswich) Tiket Selasa, 21 April Norwich City vs Derby County (19.45) Carrow Road (Norwich) Tiket Southampton vs Bristol City (19.45) St Mary's Stadium (Southampton) Tiket Sabtu, 25 Apr Queens Park Rangers vs Derby County (15.00) Loftus Road (London) Tiket Minggu, 26 Apr Coventry City vs Wrexham (12.00) Coventry Building Society Arena (Coventry) Tiket Selasa, 28 April Southampton vs Ipswich Town (19.45) St Mary's Stadium (Southampton) Tiket Sabtu, 2 Mei Hull City vs Norwich City (12.30 siang) Stadion MKM (Kingston upon Hull) Tiket Ipswich Town vs Queens Park Rangers (12.30 siang) Portman Road (Ipswich) Tiket Wrexham vs Middlesbrough (12.30 siang) Racecourse Ground (Wrexham) Tiket

Cara membeli tiket Playoff Championship 2026

Tiket resmi untuk semifinal Playoff Championship 2026 dapat dibeli melalui situs web klub-klub yang bertanding, setelah jadwalnya dikonfirmasi.

Berbeda dengan final, pertandingan semifinal diadakan di kandang masing-masing tim peserta, bukan di tempat netral.

Untuk final playoff Championship di Stadion Wembley, tiket terutama dijual langsung melalui kedua klub yang bertanding, setelah ditentukan pasca-semifinal. Setiap klub menerima alokasi tiket tertentu untuk dijual kepada para pendukungnya.

Baik untuk semifinal maupun final playoff Championship, klub biasanya akan merilis tiket secara bertahap, dengan memprioritaskan pemegang tiket musiman dan anggota.

Selain membeli tiket playoff Championship melalui jalur resmi, penggemar juga memiliki opsi untuk mendapatkannya di pasar sekunder seperti di StubHub.

Berapa harga tiket Playoff Championship 2026?

Meskipun detail resmi final playoff Championship 2026 belum dikonfirmasi, harga tahun lalu di Stadion Wembley dapat dijadikan acuan dan adalah sebagai berikut:

Bagian Harga Kategori 1 £105 Kategori 2 £82 Kategori 3 £67 Kategori 4 £54 Kategori 5 £37

Tersedia tarif khusus untuk pendukung berusia 65 tahun ke atas, anak-anak berusia 16 tahun ke bawah, dan pemuda (17-21 tahun).

Meskipun informasi mengenai semifinal playoff Championship belum akan diketahui hingga peserta-pesertanya dipastikan, berdasarkan harga rata-rata tiket pertandingan Championship musim ini, harga tiket dewasa diperkirakan berkisar antara £25 hingga £50.

Ingatlah untuk terus memantau portal tiket resmi klub-klub yang bertanding menjelang waktu pertandingan, untuk informasi tambahan, serta situs-situs sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket saat ini.

Paket hospitality apa saja yang tersedia untuk Playoff Championship 2026?

Mengenai final playoff Championship 2026, jika Anda ingin mendapatkan tiket sebelum peserta diketahui, Anda dapat membeli paket hospitality resmi. Experiences by Wembley Stadium menawarkan pengalaman menonton pertandingan terbaik bagi para penggemar.

Ada juga berbagai keuntungan eksklusif bagi anggota, termasuk akses prioritas ke tiket untuk acara-acara besar seperti Konser, NFL, dan Tinju.

Tersedia enam jenis keanggotaan sebagai berikut, dengan harga mulai dari £2.730 hingga £13.458:

Lingkaran Dalam

Centre Circle

Number Nine

Bobby Moore

One Twenty

Kotak Pribadi

Apa yang Dapat Diharapkan dari Playoff Championship 2026

Sunderland kembali ke Liga Premier untuk pertama kalinya dalam sembilan musim, setelah meraih kemenangan gemilang 2-1 atas Sheffield United dalam Final Playoff Championship 2025 di Stadion Wembley pada Mei lalu.

Ini terbukti menjadi comeback epik dari The Black Cats, dengan pemain pengganti andalan, Tommy Watson, mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-95.

Meskipun ini merupakan kesuksesan playoff Championship pertama bagi Sunderland, klub-klub lain selama bertahun-tahun telah terkenal karena aksi heroik mereka dalam pertarungan akhir musim. Ketika Crystal Palace mengalahkan Watford 1-0 di Wembley pada 2013, berkat gol penentu Kevin Phillips di babak tambahan, itu merupakan kali keempat The Eagles promosi ke divisi teratas Inggris melalui jalur playoff.

Final playoff Championship belakangan ini cenderung berlangsung tegang dan menegangkan, dengan selisih kemenangan satu gol. Namun, pada tahun 1998, kita menyaksikan salah satu final playoff Championship terbaik sepanjang masa, di mana Sunderland harus puas menjadi runner-up pada kesempatan tersebut.

Meskipun sempat memimpin tiga kali, Sunderland tidak mampu mengalahkan tim Charlton Athletic yang gigih. Legenda Addicks, Clive Mendonca, menyamakan skor menjadi 4-4 melalui golnya pada menit ke-103 di babak perpanjangan waktu, sehingga pertandingan dilanjutkan ke adu penalti. Setelah 13 tendangan penalti yang sempurna, Michael Gray gagal mencetak gol untuk Sunderland, yang berarti Charlton berhasil promosi setelah pertandingan yang benar-benar epik.

Siapa saja pemenang Playoff Championship terbaru?