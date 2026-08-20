Cara mendapatkan tiket NFL London Games 2026: tanggal, harga tiket, dan lainnya

NFL kembali ke ibu kota dengan tiga pertandingan musim reguler pada tiga Minggu beruntun di bulan Oktober, dengan Tottenham Hotspur Stadium menjadi tuan rumah dua laga dan Wembley Stadium menggelar satu pertandingan lainnya. Indianapolis Colts akan menghadapi Washington Commanders pada 4 Oktober, Philadelphia Eagles, juara bertahan Super Bowl, akan melawan Jacksonville Jaguars pada 11 Oktober, dan Jaguars kembali sepekan kemudian untuk menghadapi Houston Texans di Wembley pada 18 Oktober. Ini menjadi tahun lain yang padat untuk kalender NFL London, dengan ketiga pertandingan menghadirkan bobot nyata dalam perburuan playoff dan alur cerita yang menarik.

GOAL memiliki semua yang Anda butuhkan untuk merencanakan perjalanan Anda, termasuk jadwal lengkap, tempat penjualan tiket, kisaran harga saat ini, dan cara menemukan opsi termurah untuk masuk ke setiap pertandingan.

Kapan NFL London Games 2026 digelar?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Min 4 Okt, 14.30 Indianapolis Colts vs Washington Commanders Tottenham Hotspur Stadium, London Tiket Min 11 Okt, 14.30 Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadium, London Tiket Min 18 Okt, 14.30 Houston Texans vs Jacksonville Jaguars Wembley Stadium, London Tiket

Di mana membeli tiket NFL London Games 2026?

Tiket untuk ketiga pertandingan pertama-tama dijual melalui jalur resmi. Dua pertandingan di Tottenham Hotspur Stadium, Colts vs Commanders dan Eagles vs Jaguars, dijual melalui situs Ticketmaster milik NFL sendiri, yang mewajibkan akun NFL Ticketmaster gratis untuk melakukan pembelian. Pertandingan di Wembley antara Texans dan Jaguars dikelola secara terpisah oleh Jaguars melalui platform tiket mereka sendiri, dengan periode prioritas untuk pembeli tiket Wembley sebelumnya sebelum penjualan umum dibuka untuk semua orang. Membeli melalui jalur resmi ini adalah cara untuk mendapatkan harga nominal, dan tiket general admission untuk laga Colts vs Commanders masih tersedia melalui situs resmi pada saat artikel ini ditulis.

Setelah suatu pertandingan atau kategori tempat duduk habis terjual secara resmi, pasar sekunder biasanya menjadi tujuan berikutnya bagi pembeli. StubHub memiliki listing untuk ketiga pertandingan, termasuk kategori pada laga Eagles yang sudah menghentikan penjualan umum karena tingginya permintaan. Beberapa hal yang perlu diketahui saat membeli di sana:

Harga mencerminkan permintaan, bukan harga nominal: tiket resale dicantumkan oleh fan dan broker yang menjual kembali kursi yang sudah tidak mereka perlukan, sehingga harga bergerak mengikuti permintaan dan biasanya lebih tinggi daripada harga resmi all-in, khususnya untuk pertandingan Eagles.

Pembelian dilindungi oleh jaminan FanProtect dari StubHub, yang berarti tiket diperiksa validitasnya, dan pembeli akan menerima pengembalian dana jika pertandingan dibatalkan dan tidak dijadwalkan ulang.

Proses checkout juga bisa lebih sederhana bagi fan yang datang dari luar Inggris, karena tidak perlu membuat akun tiket NFL atau Jaguars secara terpisah.

Untuk ketersediaan yang terjamin setelah stok resmi habis, atau bagi fan yang tidak ingin berurusan dengan dua sistem tiket terpisah untuk Tottenham dan Wembley, pasar sekunder menjadi opsi cadangan yang praktis, bukan pilihan pertama.

Berapa harga tiket NFL London Games 2026?

Harga tiket bervariasi tergantung pertandingan, kategori tempat duduk, dan seberapa dekat waktu pembelian dengan kick-off:

Kursi resmi termurah: kategori dengan harga terendah di Tottenham Hotspur Stadium dibanderol £79,13 untuk laga Colts vs Commanders maupun Eagles vs Jaguars, dengan tiket anak diskon di kategori yang sama seharga £39,89.

Kursi resmi termahal: tiket kategori tertinggi dibanderol £245,65 untuk Colts vs Commanders dan £280,65 untuk pertandingan Eagles vs Jaguars yang permintaannya lebih tinggi, mencerminkan daya tarik tambahan dari kehadiran juara bertahan Super Bowl di London.

Kisaran harga resale Wembley: dengan pertandingan Texans vs Jaguars dijual terpisah oleh Jaguars, harga resale di pasar terbuka saat ini dimulai dari sekitar £85 untuk kursi dengan pandangan terbatas, dan naik hingga empat digit untuk posisi premium dan lower bowl.

Rincian presale dan penjualan umum berbeda tergantung venue:

General admission Tottenham: mulai dijual secara umum pada Selasa, 7 Juli 2026, pukul 12.00, dengan harga ditampilkan sebagai angka all-in yang sudah mencakup seluruh biaya.

Periode prioritas Wembley: pembeli tiket Wembley sebelumnya, termasuk pemegang tiket musiman Jaguars di AS, mendapatkan jendela pembelian eksklusif dari Jumat, 15 Mei hingga Kamis, 21 Mei 2026, dengan maksimum delapan tiket per transaksi, sebelum tiket masuk ke penjualan umum.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang NFL London Games

NFL telah menggelar pertandingan musim reguler di London setiap tahun sejak 2007, ketika seri internasional kompetisi ini dimulai di Wembley Stadium. Dalam periode tersebut, ibu kota Inggris telah menjadi tuan rumah bagi sejumlah bintang terbesar liga, mulai dari Tom Brady dan Drew Brees hingga Aaron Rodgers, dan pertandingan-pertandingan itu telah menjadi bagian tetap sekaligus sangat populer dalam kalender olahraga Inggris. London adalah salah satu pemberhentian dalam program internasional yang terus berkembang yang pada 2026 juga mencakup pertandingan di Melbourne, Rio de Janeiro, Paris, Madrid, dan Munich, dengan NFL kini menggelar rekor sembilan pertandingan di luar Amerika Serikat dalam satu musim.

Rangkaian laga London tahun ini memiliki bobot tambahan. Philadelphia Eagles datang ke Tottenham sebagai juara bertahan Super Bowl untuk menghadapi Jacksonville Jaguars, yang memainkan pertandingan London kedua mereka bulan itu sepekan kemudian melawan Houston Texans di Wembley, kali ini sebagai tim tuan rumah yang ditunjuk. Jaguars telah menjadi tim yang paling sering berkunjung ke London dalam satu dekade terakhir, sementara Colts dan Commanders menghadirkan duel AFC South dan NFC East yang rutin menghasilkan pertandingan ketat dan kompetitif. Untuk 2026, NFL juga menerapkan harga all-in di seluruh pertandingan internasionalnya untuk pertama kalinya, sehingga harga tiket yang ditampilkan saat checkout adalah harga yang dibayar, tanpa biaya tambahan pada tahap akhir.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur Stadium dibuka pada 2019 sebagai stadion pertama di dunia yang dibangun khusus untuk menggelar pertandingan NFL di luar Amerika Serikat. Fitur paling menonjolnya adalah lapangan rumput alami yang sepenuhnya dapat ditarik, yang terbagi menjadi tiga bagian dan bergeser ke bawah tribun raksasa South Stand stadion dalam waktu sekitar 25 menit untuk menampilkan permukaan sintetis gridiron khusus di bawahnya, memungkinkan venue ini beralih antara sepakbola Premier League dan aksi NFL tanpa mengorbankan salah satu permukaan.

Dengan kapasitas 62.850, stadion ini merupakan markas klub terbesar di London, dan tribunnya yang curam serta bersudut rapat dirancang untuk menempatkan fan lebih dekat ke aksi dibandingkan hampir semua venue modern sejenis. South Stand saja menampung sekitar 17.500 suporter dalam satu tingkat, yang merupakan yang terbesar dari jenisnya di Inggris, menciptakan atmosfer yang menuai pujian dari tim NFL tamu maupun para fan. Rekor kehadiran NFL di stadion ini berada di angka 61.273, yang tercipta saat Jacksonville Jaguars menghadapi Buffalo Bills di sana pada Oktober 2023.

Akses menuju stadion cukup mudah, dengan stasiun White Hart Lane, Tottenham Hale, dan Northumberland Park semuanya melayani area stadion pada hari pertandingan. Pilihan tempat duduk berkisar dari kategori upper tier yang terjangkau hingga area lower bowl premium dan hospitality, memberikan jalan bagi fan dengan berbagai anggaran untuk menikmati pertandingan. Dengan dua dari tiga laga London tahun ini berlangsung di sini, dan status Eagles sebagai juara Super Bowl kemungkinan mendorong permintaan lebih tinggi lagi, GOAL merekomendasikan untuk memeriksa ketersediaan tiket di StubHub sekarang agar tidak kehabisan.