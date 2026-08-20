Cara mendapatkan tiket NBA Global Games 2026: Tanggal, harga tiket, dan lainnya

NBA sekali lagi membawa basket terbaik dunia ke luar Amerika Utara menjelang musim 2026-27, dengan jadwal pramusim dan musim reguler yang telah dikonfirmasi di Kanada, China, Meksiko, Prancis, dan Inggris. Aksi dimulai pada 3 Oktober di Quebec City, pertandingan pertama liga di provinsi itu di luar Montreal, sebelum berlanjut ke Vancouver dan Makau, lalu ke Mexico City pada November serta double-header utama di Paris dan Manchester pada Januari 2027.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk datang langsung ke laga-laga ini, termasuk jadwal lengkap, tempat tiket dijual, kisaran harga sejauh ini, dan cara menemukan opsi termurah. Di bawah ini, Anda akan menemukan setiap pertandingan NBA Global Games yang sudah dikonfirmasi untuk 2026, beserta detail prapenjualan dan penjualan umum, sehingga Anda bisa mengamankan tiket sebelum kursi terbaik habis.

Kapan NBA Global Games 2026 digelar?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Sab, 3 Okt (waktu menyusul) Toronto Raptors vs Miami Heat Videotron Centre, Quebec City Tiket Jum, 9 Okt (waktu menyusul) Dallas Mavericks vs Houston Rockets The Venetian Arena, Makau Tiket Sab, 10 Okt (waktu menyusul) Toronto Raptors vs LA Clippers Rogers Arena, Vancouver Tiket Min, 11 Okt (waktu menyusul) Dallas Mavericks vs Houston Rockets The Venetian Arena, Makau Tiket Sab, 7 Nov, sekitar pukul 16.00 waktu setempat Denver Nuggets vs Indiana Pacers Arena CDMX, Mexico City Tiket Kam, 14 Jan 2027, pukul 18.00 waktu setempat San Antonio Spurs vs New Orleans Pelicans Accor Arena, Paris Tiket Min, 17 Jan 2027 (waktu menyusul) San Antonio Spurs vs New Orleans Pelicans Co-op Live, Manchester Tiket

Di mana membeli tiket NBA Global Games 2026?

Cara tercepat dan paling andal untuk mendapatkan tiket NBA Global Games adalah melalui StubHub, karena platform ini menyediakan:

Cakupan penuh: tiket tersedia untuk setiap pertandingan di atas, mulai dari laga pramusim di Kanada dan China hingga jadwal di Mexico City, Paris, dan Manchester.

tiket tersedia untuk setiap pertandingan di atas, mulai dari laga pramusim di Kanada dan China hingga jadwal di Mexico City, Paris, dan Manchester. Jaring pengaman setelah alokasi resmi habis: duel Mexico City antara Nuggets dan Pacers sudah kehabisan tiket single-game melalui jalur resmi, dan Canada Games di Quebec City serta Vancouver baru dibuka untuk publik pada 20 Agustus, sehingga permintaan diperkirakan akan tinggi pada hari-hari setelahnya. StubHub menampilkan listing dari fan dan broker yang menjual kembali tiket yang tidak lagi bisa mereka gunakan, memberi pilihan kursi yang lebih luas dibandingkan satu loket resmi.

Berapa harga tiket NBA Global Games 2026?

Harga untuk Global Games tahun ini masih menyesuaikan seiring tiap pertandingan mulai dijual, tetapi riwayat beberapa tahun terakhir memberi gambaran yang berguna tentang apa yang bisa diharapkan fan:

Kisaran umum: laga pramusim dan ekshibisi serupa di luar negeri tahun lalu dibanderol mulai dari hanya 60 dolar untuk kursi tingkat atas di beberapa arena hingga beberapa ribu dolar untuk courtside dan sektor premium.

laga pramusim dan ekshibisi serupa di luar negeri tahun lalu dibanderol mulai dari hanya 60 dolar untuk kursi tingkat atas di beberapa arena hingga beberapa ribu dolar untuk courtside dan sektor premium. Pasar resale: harga umumnya mulai jauh di bawah nilai nominal setelah rentang listing yang lebih luas muncul di StubHub .

harga umumnya mulai jauh di bawah nilai nominal setelah rentang listing yang lebih luas muncul di . Kursi termurah: tiket tingkat atas dan tiket dengan pandangan terbatas secara konsisten menjadi cara termurah untuk masuk ke arena untuk pertandingan internasional satu kali seperti ini, dan biasanya juga menjadi yang pertama muncul kembali di pasar resale jika anggaran Anda terbatas.

Jadwal prapenjualan dan penjualan umum berbeda-beda di tiap pasar

Kanada: tiket untuk NBA Canada Games di Quebec City dan Vancouver mulai dijual umum pada 20 Agustus 2026, dengan prapenjualan lebih awal tersedia bagi fan yang sebelumnya mendaftarkan minat.

tiket untuk NBA Canada Games di Quebec City dan Vancouver mulai dijual umum pada 20 Agustus 2026, dengan prapenjualan lebih awal tersedia bagi fan yang sebelumnya mendaftarkan minat. China: detail penjualan tiket untuk pertandingan di Makau antara Mavericks dan Rockets belum dikonfirmasi oleh liga.

detail penjualan tiket untuk pertandingan di Makau antara Mavericks dan Rockets belum dikonfirmasi oleh liga. Meksiko: pertandingan di Mexico City menjual tiket secara bertahap, pertama kepada pemegang kartu Banco Azteca sebelum penjualan umum dibuka, dan tiket single-game kini sudah habis melalui jalur resmi.

pertandingan di Mexico City menjual tiket secara bertahap, pertama kepada pemegang kartu Banco Azteca sebelum penjualan umum dibuka, dan tiket single-game kini sudah habis melalui jalur resmi. Eropa: pertandingan di Paris dan Manchester saat ini berada dalam fase ballot gratis, dengan penjualan tiket umum diperkirakan menyusul setelah pengundian ditutup pada September.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang NBA Global Games

Program NBA Global Games telah membawa liga ini ke arena-arena di seluruh Eropa, Asia, Afrika, Australia, dan Amerika selama beberapa dekade, dengan laga luar negeri pertama berlangsung pada 1978 ketika Washington Bullets memainkan pertandingan ekshibisi di Israel, China, dan Filipina. Sejak itu, program ini berkembang menjadi salah satu strategi pertumbuhan utama liga, menggabungkan laga ekshibisi pramusim dengan pertandingan musim reguler sesungguhnya yang dirancang untuk membawa basket NBA ke basis fan yang jarang bisa menyaksikannya secara langsung.

Program tahun ini mencerminkan betapa cepat peta internasional liga bisa berubah. Abu Dhabi, yang menjadi tuan rumah pertandingan pramusim setiap tahun dari 2022 hingga 2025, tidak masuk dalam jadwal 2026 setelah NBA memutuskan untuk tidak bepergian ke Timur Tengah di tengah kekhawatiran keamanan regional, meski liga mengatakan rencana jangka panjangnya untuk UEA dan potensi masa depan di Qatar tetap tidak berubah. Sebagai gantinya, Kanada mendapatkan momen bersejarah pertama, dengan Quebec City menjadi tuan rumah pertandingan NBA untuk pertama kalinya sebagai bagian dari doubleheader yang juga membawa Raptors ke Vancouver. Mexico City melanjutkan catatannya sebagai negara di luar AS dan Kanada dengan sejarah NBA terbanyak, dengan menjadi tuan rumah pertandingan ke-35 sejak 1992, sementara Paris dan Manchester melengkapi tahun ini sebagai bagian dari komitmen tiga musim liga untuk basket musim reguler di Eropa.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Accor Arena

Accor Arena di Paris akan menjadi tuan rumah NBA pada 14 Januari 2027, saat Victor Wembanyama kembali ke negara asalnya sebagai bagian dari skuad Spurs yang menghadapi Pelicans. Berlokasi di arondisemen ke-12 dekat distrik Bercy, arena ini berkapasitas sekitar 20.300 penonton dan telah beberapa kali menggelar pertandingan NBA sejak 1990-an, menjadikan ini pertandingan musim reguler keenam yang dibawa liga ke ibu kota Prancis dan penampilan NBA ke-16 di negara itu secara keseluruhan.

Venue ini terlayani dengan baik oleh transportasi umum, dengan stasiun metro dan RER Bercy sama-sama hanya berjarak jalan kaki singkat dari pintu masuk, menjadikannya salah satu arena besar Eropa yang lebih mudah dijangkau tanpa mobil. Di dalam, pilihan tempat duduknya bervariasi dari barisan curam di tingkat atas dengan pandangan penuh ke lapangan hingga sektor premium lower-bowl dan courtside, memberi fan di setiap anggaran cara untuk masuk ke arena. Mengingat besarnya minat terhadap kepulangan Wembanyama, dan fakta bahwa detail penjualan umum masih belum dikonfirmasi, mengamankan kursi lebih awal melalui pasar resale kemungkinan akan menjadi cara paling aman untuk menjamin masuk setelah periode ballot gratis ditutup pada September.