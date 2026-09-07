Cara mendapatkan tiket Nations League Spanyol: tanggal, harga tiket, dan lainnya

Spanyol memasuki UEFA Nations League 2026/27 sebagai juara dunia bertahan, dan permintaan untuk menyaksikan La Roja secara langsung belum pernah setinggi ini setelah keberhasilan mereka di Piala Dunia 2026. Tergabung di League A, Grup A3 bersama Inggris, Kroasia, dan Czechia, Spanyol akan menjalani enam pertandingan antara September dan November saat mereka memburu gelar Nations League untuk menambah koleksi trofi yang terus bertambah.

Biarkan GOAL memandu Anda memahami semua yang perlu diketahui tentang cara membeli tiket Nations League Spanyol, termasuk tanggal pertandingan, harga, dan tempat membelinya.

Kapan Spanyol bermain di Nations League?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Sabtu, 26 September 2026 - 20:45 Inggris vs Spanyol Wembley Stadium, London Tiket Selasa, 29 September 2026 - 20:45 Spanyol vs Kroasia Ramón Sánchez-Pizjuán, Seville Tiket Sabtu, 3 Oktober 2026 - 20:45 Spanyol vs Czechia Carlos Tartiere, Oviedo Tiket Selasa, 6 Oktober 2026 - 20:45 Kroasia vs Spanyol Poljud Stadium, Split Tiket Kamis, 12 November 2026 - 20:45 Czechia vs Spanyol Epet Arena, Prague Tiket Minggu, 15 November 2026 - 20:45 Spanyol vs Inggris Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket

Di mana membeli tiket Nations League Spanyol?

Cara paling tepercaya untuk mendapatkan tiket pertandingan Nations League Spanyol adalah melalui StubHub, terutama mengingat betapa cepatnya alokasi resmi habis pada kampanye ini. Sebagai salah satu marketplace tiket terbesar di dunia, StubHub menawarkan berbagai pilihan tempat duduk di seluruh jadwal Spanyol, dari laga tandang ke Wembley hingga partai penutup kandang di Riyadh Air Metropolitano.

Berikut alasan StubHub layak dipertimbangkan untuk kampanye ini:

Akses di luar penjualan resmi yang sudah habis - pertandingan di Seville dan Oviedo sudah ludes di sumber resminya, sehingga StubHub menjadi salah satu dari sedikit jalur tersisa untuk mendapatkan kursi

Transfer terjamin - setiap pembelian didukung program FanProtect milik StubHub, memberi keyakinan kepada pembeli bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan

Tidak memerlukan keanggotaan federasi - berguna bagi penggemar internasional yang tidak memiliki akses ke saluran resmi RFEF atau jendela prioritas

Pilihan kursi yang luas - tersedia di setiap venue dalam jadwal Spanyol, dari kursi tribun atas hingga opsi premium di area tengah

Paket hospitality - tersedia untuk pertandingan dengan profil tertinggi, termasuk laga penutup kandang melawan Inggris di Madrid

Mengingat besarnya permintaan yang sudah terlihat pada kampanye ini, pemesanan lebih awal sangat disarankan untuk setiap pertandingan yang tersisa, khususnya penentuan pada November melawan Inggris.

Berapa harga tiket Nations League Spanyol?

Harga tiket Nations League Spanyol sangat bervariasi tergantung pertandingan, lokasi kursi, dan seberapa dekat waktu pembelian dengan hari laga. Berikut panduan kasar tentang apa yang bisa diharapkan di StubHub:

Kursi termurah: mulai sekitar €45 hingga €60 untuk pertandingan dengan ketersediaan lebih banyak, biasanya di tribun atas belakang gawang

Kursi kelas menengah: umumnya €100 hingga €200, menawarkan pandangan yang lebih jelas di sisi lapangan pada stadion seperti Riyadh Air Metropolitano

Premium & hospitality: mulai dari €300 ke atas untuk pertandingan terbesar di grup ini, termasuk laga penutup melawan Inggris di Madrid dan listing penjualan ulang untuk laga di Seville dan Oviedo yang sudah habis terjual

Pertandingan yang sudah habis terjual (Seville & Oviedo): tanpa stok resmi yang tersisa, harga penjualan ulang di pasar sekunder jauh berada di atas harga nominal mengingat skala permintaan

Seperti halnya pertandingan apa pun yang melibatkan juara dunia bertahan, harga di pasar sekunder bisa berubah dengan cepat, jadi mengamankan kursi sedini mungkin adalah pilihan yang lebih aman jika Anda bekerja dengan anggaran tertentu.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Nations League

UEFA Nations League 2026/27 adalah edisi kelima kompetisi ini, dan Spanyol kembali ke League A, level tertinggi, di Grup A3 bersama Inggris, Kroasia, dan Czechia. Spanyol memasuki kampanye ini sebagai juara Eropa dan juara dunia bertahan, yang menambah bobot besar pada setiap pertandingan di grup ini.

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang taruhannya:

Status juara dunia - keberhasilan Spanyol di Piala Dunia 2026 telah mendorong permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk tiket tim nasional, dengan dua dari tiga pertandingan kandang sudah habis terjual

Ulangan Euro 2024 - pertandingan pembuka Spanyol melawan Inggris adalah duel ulang final Euro 2024, yang dimenangi Spanyol

Promosi dan degradasi dipertaruhkan antarleague, tergantung pada bagaimana akhir klasemen grup

Enam pertandingan dalam rentang yang padat - semua laga grup dimainkan sepanjang September, Oktober, dan November, memberi penggemar periode singkat namun penuh aksi untuk menyaksikan Spanyol beraksi

Dengan Kroasia dan Czechia sama-sama bertekad menciptakan kejutan melawan juara dunia, ini menjanjikan menjadi salah satu grup yang paling banyak disaksikan di seluruh Nations League.