Jerman memulai era baru di UEFA Nations League 2026/27 saat Jurgen Klopp menangani tim nasional Jerman untuk pertama kalinya, setelah ditunjuk sebagai pelatih kepala usai tersingkir mengecewakan di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tergabung di League A, Grup A2, Jerman akan menjalani enam pertandingan melawan Belanda, Yunani, dan Serbia antara September dan November, memberi fans di seluruh Eropa beberapa kesempatan untuk menyaksikan langkah pertama Klopp di level tim nasional.

Biarkan GOAL memandu Anda mengetahui semua yang perlu diketahui tentang cara membeli tiket Nations League Jerman, termasuk tanggal pertandingan, harga, dan tempat membelinya.

Kapan Jerman bermain di Nations League?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Kamis, 24 September 2026 - 20:45 Belanda vs Jerman Johan Cruijff Arena, Amsterdam Tiket Minggu, 27 September 2026 - 20:45 Jerman vs Yunani WWK Arena, Augsburg Tiket Kamis, 1 Oktober 2026 - 20:45 Jerman vs Serbia Allianz Arena, Munich Tiket Minggu, 4 Oktober 2026 - 20:45 Yunani vs Jerman Toumba Stadium, Thessaloniki Tiket Jumat, 13 November 2026 - 20:45 Serbia vs Jerman Venue TBC, Serbia Tiket Senin, 16 November 2026 - 20:45 Jerman vs Belanda Venue TBC, Jerman Tiket

Pertandingan kandang Jerman tersebar di tiga stadion berbeda pada kampanye ini, dengan Augsburg dan Munich sudah dikonfirmasi sebagai tuan rumah dan satu venue lagi masih akan diumumkan untuk laga penutup melawan Belanda pada November.

Di mana membeli tiket Nations League Jerman?

Tiket untuk pertandingan kandang Jerman pertama kali tersedia melalui saluran penjualan tiket resmi DFB, dengan periode prioritas biasanya diberikan kepada anggota sebelum sisa alokasi dijual secara umum.

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang pembelian tiket untuk kampanye ini:

Penjualan umum resmi - dibuka setelah periode prioritas anggota ditutup, biasanya mendekati hari pertandingan masing-masing

Tiket tandang - alokasi untuk Amsterdam, Thessaloniki, dan Serbia bervariasi menurut federasi tuan rumah dan bisa terbatas

Dengan penunjukan Klopp yang sudah memunculkan minat besar terhadap tim Jerman ini, pemesanan lebih awal sangat direkomendasikan secara keseluruhan.

Berapa harga tiket Nations League Jerman?

Harga resmi untuk pertandingan kandang Jerman bervariasi tergantung lokasi kursi dan venue, dengan saluran penjualan tiket DFB menawarkan rentang penuh dari kursi standar hingga premium dengan harga nominal selama alokasi masih tersedia.

Kursi termurah: mulai sekitar €40 hingga €50, biasanya kursi tribune atas di venue seperti WWK Arena di Augsburg

Kursi kelas menengah: umumnya €80 hingga €150, menawarkan pandangan yang lebih baik di sisi lapangan di stadion seperti Allianz Arena

Kursi premium: mulai dari €250 ke atas untuk pertandingan dengan profil tertinggi, termasuk laga melawan Belanda di awal dan akhir kampanye

Tiket tandang (Amsterdam & Thessaloniki): harga bervariasi menurut federasi tuan rumah, dengan Johan Cruijff Arena biasanya dibanderol lebih tinggi mengingat kapasitas dan profilnya

StubHub adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah terjual habis.

Seperti halnya kampanye internasional dengan permintaan tinggi lainnya, harga dapat berubah saat tiap hari pertandingan mendekat, jadi mengamankan kursi Anda lebih cepat umumnya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda memiliki anggaran tertentu.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Nations League Jerman

UEFA Nations League 2026/27 adalah edisi kelima dari kompetisi ini, dan Jerman kembali ke League A, kasta tertinggi kompetisi, di Grup A2 bersama Belanda, Yunani, dan Serbia. Ini adalah kampanye kedua secara beruntun ketika Jerman dan Belanda tergabung dalam grup yang sama, menambah tensi pada kedua pertemuan.

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang pertaruhan yang terlibat:

Awal baru di bawah Klopp - kampanye ini menandai awal masa jabatannya, dikontrak hingga Piala Dunia 2030, setelah kepergian Nagelsmann usai tersingkir dari Piala Dunia oleh Paraguay

Promosi dan degradasi dipertaruhkan antarliga, tergantung bagaimana hasil akhir grup

Jalur menuju kualifikasi turnamen masa depan juga memungkinkan, dengan performa kuat di Nations League menawarkan jalan ke kualifikasi Kejuaraan Eropa bagi tim yang gagal lewat jalur lain

Enam pertandingan dalam jendela yang padat - semua laga grup dimainkan sepanjang September, Oktober, dan November, memberi fans periode singkat namun penuh aksi untuk menyaksikan Jerman bermain

Dengan Jerman ingin bangkit dari kekecewaan tersingkir di turnamen untuk ketiga kali berturut-turut, kampanye ini membawa arti tambahan sebagai indikator awal arah tim di bawah pelatih kepala barunya.