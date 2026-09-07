Cara mendapatkan tiket Nations League Inggris: Tanggal pertandingan, harga tiket, dan lainnya

England kembali ke panggung internasional pada musim gugur ini ketika tim asuhan Thomas Tuchel memulai kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka, dan permintaan untuk menyaksikan timnas Inggris secara langsung sudah meningkat pesat. Tergabung di League A, Grup A3, England akan menjalani enam pertandingan melawan Spanyol, Kroasia, dan Ceko antara September dan November, memberi fans di seluruh Eropa banyak kesempatan untuk menyaksikan tim ini beraksi.

Baik Anda berencana hadir di Wembley Stadium untuk laga kandang England atau ingin menyaksikan salah satu laga tandang di benua Eropa, GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mengamankan tiket England di Nations League, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya saat ini.

Kapan England bermain di Nations League?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Sabtu, 26 September 2026 - 20.45 England vs Spanyol Wembley Stadium, London Tiket Selasa, 29 September 2026 - 20.45 Ceko vs England Fortuna Arena, Praha Tiket Sabtu, 3 Oktober 2026 - 18.00 Kroasia vs England Venue masih TBD, Kroasia (tertutup untuk umum) Tidak tersedia Selasa, 6 Oktober 2026 - 20.45 England vs Ceko Wembley Stadium, London Tiket Kamis, 12 November 2026 - 20.45 England vs Kroasia Wembley Stadium, London Tiket Minggu, 15 November 2026 - 20.45 Spanyol vs England Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket

Laga tandang pada 3 Oktober di Kroasia akan dimainkan secara tertutup menyusul sanksi UEFA, jadi tidak akan ada tiket umum yang dijual untuk pertandingan tersebut.

Di mana membeli tiket England di Nations League?

Cara paling mudah untuk mendapatkan tiket pertandingan England di Nations League, baik kandang maupun tandang, adalah melalui StubHub. Sebagai salah satu marketplace tiket terbesar di dunia, StubHub mencantumkan berbagai pilihan tempat duduk untuk setiap pertandingan England di kampanye ini, mulai dari Wembley Stadium di London hingga laga tandang di Fortuna Arena, Praha, dan Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

Berikut alasan StubHub menjadi opsi utama untuk kampanye ini:

Di luar alokasi resmi - berguna setelah tiket England Supporters Travel Club dan pemegang tiket musiman yang terafiliasi dengan FA habis untuk laga kandang

Jaminan FanProtect - setiap pembelian dijamin, memberi ketenangan bagi pembeli bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan

Tidak memerlukan keanggotaan - untuk laga tandang di Praha dan Madrid, StubHub menawarkan jalur yang andal untuk mendapatkan kursi tanpa perlu keanggotaan klub atau federasi

Opsi hospitality - kursi empuk dan akses lounge tersedia di Wembley untuk kunjungan Spanyol dan Kroasia

Pilihan kursi yang luas - dari kursi tier atas di belakang gawang hingga tempat duduk premium di area tengah sepanjang garis tengah lapangan

Mengingat besarnya daya tarik laga-laga ini, khususnya pertandingan pembuka melawan Spanyol, pemesanan lebih awal sangat disarankan. Sebagai laga yang paling mungkin terjual habis lebih cepat, kursi untuk stadion penuh di Wembley cenderung cepat habis begitu penjualan umum dibuka.

Berapa harga tiket England di Nations League?

Harga tiket England di Nations League bervariasi tergantung pertandingan, lokasi kursi, dan seberapa dekat waktu pembelian dengan hari laga. Berikut gambaran kasar mengenai apa yang bisa diharapkan di StubHub:

Kursi termurah: mulai sekitar €45 - kursi tier atas di belakang gawang, cara paling terjangkau untuk masuk ke pertandingan pada musim gugur ini

Kursi kelas menengah: tempat duduk di area tengah sepanjang garis tengah lapangan, dengan harga yang terasa lebih tinggi

Premium & hospitality: mulai dari €300 untuk pertandingan terbesar di grup, England vs Spanyol pada September, mencakup kursi empuk, akses lounge, dan tambahan fasilitas hari pertandingan

Tiket tandang (Praha & Madrid): umumnya lebih terjangkau pada harga nominal dibanding malam besar di Wembley, meski ketersediaan untuk alokasi England terbatas

Seperti halnya laga internasional dengan permintaan tinggi lainnya, harga di pasar sekunder bisa berubah saat hari pertandingan mendekat, jadi mengamankan kursi lebih cepat umumnya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda memiliki anggaran tertentu. Pantau juga StubHub pada hari-hari menjelang setiap pertandingan, karena penurunan stok pada menit-menit akhir kadang bisa membuat harga turun, khususnya untuk laga tandang ketika permintaannya lebih rendah dibanding di Wembley.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang England di Nations League

UEFA Nations League 2026/27 adalah edisi kelima kompetisi ini sejak diperkenalkan, dan England sekali lagi berada di League A, kasta teratas sepakbola internasional Eropa. Berada satu grup dengan Spanyol, Kroasia, dan Ceko di Grup A3, England menghadapi jadwal berat yang akan menguji kapasitas mereka melawan tim-tim dengan rekam jejak turnamen yang kuat dalam beberapa waktu terakhir.

Beberapa hal yang perlu diketahui soal taruhannya:

Promosi dan degradasi dipertaruhkan antarleague, tergantung pada bagaimana akhir klasemen grup

Jalur menuju kualifikasi turnamen berikutnya juga memungkinkan, dengan performa kuat di Nations League menawarkan jalan alternatif menuju kualifikasi Kejuaraan Eropa bagi tim yang gagal lewat jalur lain

Enam pertandingan dalam jangka waktu padat - semua laga grup dimainkan sepanjang September, Oktober, dan November, memberi fans periode singkat namun padat aksi untuk menyaksikan England beraksi

Bagi Thomas Tuchel, hasil awal melawan Spanyol dan Kroasia khususnya akan dipandang sebagai tolok ukur penting perkembangan menuju turnamen-turnamen besar yang masih akan datang.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Wembley Stadium

Wembley Stadium adalah stadion nasional England dan venue untuk ketiga laga kandang timnas Inggris dalam kampanye Nations League ini.

Kapasitas: sekitar 90.000, menjadikannya stadion sepakbola terbesar di Britania Raya dan salah satu yang terbesar di Eropa

Sejarah: dibangun kembali di lokasi Wembley lama dan dibuka kembali pada 2007, langsung mudah dikenali lewat lengkungannya setinggi 134 meter

Laga-laga besar: telah menjadi tuan rumah beberapa final Liga Champions UEFA, final Piala FA setiap tahun, dan laju England ke final Euro 2020

Cara menuju ke sana: stasiun Wembley Park hanya berjarak jalan kaki singkat dari stadion dan terhubung dengan baik oleh London Underground serta layanan kereta nasional

Stadion ini tetap menjadi markas permanen tim nasional putra England, dan hanya sedikit venue di benua ini yang bisa menandingi atmosfernya untuk laga internasional besar. Dengan tiga pertandingan England yang digelar di stadion ini dalam kampanye ini, tidak ada kekurangan kesempatan untuk merasakannya sendiri.