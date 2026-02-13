Cara mendapatkan tiket Liga Champions Manchester City 2026: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, dan informasi lainnya

Penggemar Manchester City sudah terbiasa melihat tim kesayangan mereka meraih gelar dan trofi, dan mereka pasti berharap bisa menambah koleksi trofi yang sudah melimpah di Etihad Stadium musim ini. Anda bisa ikut merayakan kesuksesan mereka dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Paruh kedua musim ini diprediksi akan sangat menarik bagi Manchester City, terutama di Eropa. Mengapa tidak ikut menikmati petualangan bersama mereka? Biarkan GOAL memberikan semua informasi penting tentang tiket yang Anda butuhkan menjelang pertandingan Liga Champions Manchester City, termasuk cara membeli tiket dan harganya.

Jadwal pertandingan Liga Champions Manchester City yang akan datang?

Tanggal Pertandingan (GMT) Lokasi Tiket Selasa/Rabu, 10-11 Maret TBD vs Manchester City (20.00) TBD (Tandang) Tiket Selasa/Rabu, 17-18 Maret Manchester City vs TBD (20.00) Etihad Stadium (Manchester) Tiket

Cara membeli tiket Liga Champions Manchester City

Tiket Manchester City jarang dijual secara umum. Para penggemar Cityzens memiliki basis penggemar yang setia, dan Etihad Stadium cepat terjual habis.

Untuk pertandingan Premier League, 46.000 kursi dari total 53.400 kursi di stadion sudah dipesan oleh pemegang tiket musiman. Kemungkinan besar, Anda memerlukan keanggotaan Manchester City (Matchday Member) untuk dapat membeli tiket melalui klub untuk pertandingan-pertandingan ini.

Kecuali untuk pertandingan selama fase grup Liga Champions atau pertandingan di Piala FA atau Piala Carabao, di mana permintaan biasanya lebih rendah. Namun, tidak ada jaminan, dan ketersediaan tiket dapat berubah-ubah.

Meskipun portal resmi klub adalah cara paling aman bagi pendukung untuk membeli tiket Manchester City, mereka yang ingin menghadiri pertandingan Liga Champions mungkin ingin mempertimbangkan situs penjualan ulang seperti StubHub, yang dapat memberikan peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Liga Champions Manchester City?

Tiket untuk pertandingan tandang di Norwegia melawan Bodo/Glimt tersedia pada pertengahan Desember untuk anggota klub Manchester City, dengan harga £25,50.

Jika Anda membeli tiket Liga Champions langsung dari klub untuk pertandingan di Etihad Stadium, harga tiket dewasa berkisar antara £25 (Family Stand Level 0 dan South Stand Levels 0 & 3) hingga £50 (kursi premium non-hospitality di sektor 93:20). Harga juga bervariasi untuk tiket diskon, dengan usia di atas 65 tahun dan usia 18-21 tahun membayar antara £22 dan £37, sementara usia di bawah 18 tahun dapat masuk dengan harga serendah £10 di Family Stand atau setinggi £25 di bagian 93:20.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan tentang ketersediaan dan harga. Tiket di situs penjualan ulang seperti StubHub saat ini tersedia mulai dari £95.

Apa saja paket hospitality Manchester City yang tersedia untuk pertandingan Liga Champions?

Paket hospitality Manchester City juga merupakan cara yang bagus bagi non-anggota untuk mendapatkan tempat duduk di pertandingan. Paket ini cenderung terjual lebih lambat daripada tiket di pasar primer dan sekunder, sehingga bisa menjadi pilihan yang baik saat opsi lain terbatas.

Berikut ini kami sajikan beberapa paket hospitality yang tersedia untuk pertandingan Manchester City di Etihad Stadium:

The Mancunian (mulai dari £390)

Sebuah sentuhan budaya Manchester dengan musik live dan dekorasi lokal. Anda akan mendapatkan menu terinspirasi brasserie dan minuman yang dapat dibeli pada hari pertandingan atau melalui paket yang dipesan sebelumnya.

The Tunnel Club (mulai dari £570)

(The Tunnel Club Premier – mulai dari £870)

Akses di balik layar, sehingga Anda dapat menyambut skuad MCFC saat mereka tiba. Ada juga menu musiman kontemporer, minuman termasuk, dan kursi empuk eksekutif. Sentuhan tambahan termasuk wawancara langsung di dalam suite, hiburan DJ, dan kuis di dalam suite dengan hadiah.

Backstage (dari £1.140)

Peningkatan dari pengalaman 'Tunnel Club'. Masuk ke belakang panggung dan lihat langsung semua persiapan pada hari pertandingan, termasuk pembicaraan pribadi dari anggota tim operasional pertama Pep dan tur stadion di balik layar bersama Legenda Klub.

Sejarah Stadion Etihad

Stadion Kota Manchester, yang saat ini dikenal sebagai Stadion Etihad karena alasan sponsor, telah menjadi markas Manchester City sejak 2003. Stadion ini secara resmi dibuka setahun sebelumnya, karena menjadi titik fokus utama untuk Commonwealth Games 2002.

Stadion ini memiliki kapasitas saat ini sebesar 53.600 penonton, menjadikannya stadion sepak bola terbesar ke-7 di Inggris dan ke-11 di Britania Raya. Selain menjadi tuan rumah utama pertandingan Manchester City, Etihad juga pernah menjadi tuan rumah final UEFA Cup 2008, pertandingan internasional sepak bola Inggris, pertandingan rugby league, pertandingan tinju, pertandingan internasional rugby union Inggris, dan konser musik.