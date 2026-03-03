Cara mendapatkan tiket La Liga 2026: Tiket El Clasico, jadwal pertandingan mendatang, harga, dan informasi lainnya

Kita akan menyaksikan akhir musim sepak bola Spanyol yang penuh drama dalam beberapa bulan ke depan, dengan selisih hanya delapan poin antara empat tim teratas di tengah musim.

Meskipun Barcelona dan Real Madrid sering mencuri perhatian dan menarik pemain-pemain kelas dunia, semua tim papan atas memiliki kemampuan untuk menampilkan permainan yang memukau dan menghasilkan penampilan yang tak terlupakan.

Ini akan menjadi beberapa bulan yang tak boleh dilewatkan dalam aksi La Liga, dan Anda bisa mewujudkan impian sepak bola Spanyol Anda dengan mendapatkan tiket untuk pertandingan mendatang. Biarkan GOAL memberikan Anda semua informasi tiket terbaru, termasuk tempat membelinya dan berapa biayanya.

Pertandingan La Liga 2026 yang akan datang

Di bawah ini, Anda dapat menemukan beberapa pertandingan La Liga yang menonjol yang akan datang:

Tanggal / Waktu Jadwal Tempat Tiket Jumat, 6 Maret (20:00) Celta Vigo vs Real Madrid Stadion Balaídos (Vigo) Tiket Sabtu, 7 Maret (17:30) Atletico Madrid vs Real Sociedad Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Tiket Sabtu, 7 Maret (20:00) Athletic Club vs Barcelona San Mamés (Bilbao) Tiket Sabtu, 14 Maret (20:00) Real Madrid vs Elche Santiago Bernabéu (Madrid) Tiket Minggu, 15 Maret (15:15) Barcelona vs Sevilla Spotify Camp Nou (Barcelona) Tiket Minggu, 22 Maret (20:00) Real Madrid vs Atlético Madrid Santiago Bernabéu (Madrid) Tiket Minggu, 5 April (TBA) Atlético Madrid vs Barcelona Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Tiket Minggu, 12 April (TBA) Barcelona vs Espanyol Spotify Camp Nou (Barcelona) Tiket Minggu, 19 April (TBA) Real Betis vs Real Madrid Estadio Benito Villamarín (Seville) Tiket Minggu, 10 Mei (TBA) Barcelona vs Real Madrid (El Clásico) Spotify Camp Nou (Barcelona) Tiket Minggu, 17 Mei (TBA) Sevilla vs Real Madrid Stadion Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla) Tiket Minggu, 24 Mei (TBA) Real Madrid vs Athletic Club Santiago Bernabéu (Madrid) Tiket Minggu, 24 Mei (TBA) Valencia vs Barcelona Mestalla (Valencia) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket La Liga?

Tersedia berbagai opsi pembelian tiket untuk pertandingan La Liga, mulai dari tiket pertandingan tunggal, tiket musim, hingga paket layanan tambahan.

Untuk membeli tiket La Liga, metode paling andal adalah mengunjungi situs web resmi klub, di mana Anda perlu mengakses bagian 'Tiket'.

Tiket biasanya dirilis beberapa minggu sebelum setiap pertandingan, dan Anda mungkin perlu membuat akun dan memberikan informasi pribadi. Anda juga dapat membeli tiket di kantor tiket fisik, yang biasanya terletak di atau dekat stadion klub. Beberapa klub juga memiliki titik penjualan di berbagai lokasi di kota tempat mereka bermarkas.

Jika tiket habis terjual di saluran resmi atau Anda ingin memesan tempat duduk sebelum rilis resmi atau membeli tiket terakhir, Anda mungkin ingin mempertimbangkan pengecer sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket La Liga?

Harga tiket La Liga bervariasi secara signifikan.

Sebagian besar klub menawarkan sistem harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, junior, dan senior, namun rentang harga ini bervariasi antar klub.

Selain faktor-faktor tersebut, lokasi kursi di dalam stadion juga sangat mempengaruhi harga tiket, dengan pemandangan premium seringkali memiliki harga tertinggi. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan berdasarkan kategori, dengan pertandingan besar melawan lawan ternama, seperti Derby Madrid (Real Madrid vs Atletico Madrid) dan El Clasico (Barcelona vs Real Madrid), masuk ke dalam kategori tertinggi, dengan harga yang sesuai.

Di bawah ini, GOAL telah merinci klub-klub La Liga 2025-2026, stadion kandang mereka, dan harga tiket rata-rata pada hari pertandingan:

Harga tiket La Liga 2025-26 per klub

Klub Stadion& Kisaran Harga Tiket (Dewasa) Alaves Mendizorrotza €13 - €59 Athletic Bilbao San Mames €30 - €110 Atletico Madrid Metropolitano €30 - €150 Barcelona Camp Nou €46 - €149 Celta Vigo Balaidos €20 - €80 Elche Martinez Valero €25 - €90 Espanyol RCDE Stadium €30 - €100 Getafe Coliseum €40 - €95 Girona Montilivi €35-€64 Levante Kota Valencia €30 - €90 Mallorca Mallorca Son Moix €40 - €95 Osasuna El Sadar €40 - €140 Rayo Vallecano Vallecas €20 - €90 Real Betis La Cartuja €20 - €90 Real Madrid Santiago Bernabeu €20 - €90 Real Oviedo Carlos Tartiere €21 - €75 Real Sociedad Anoeta €25 - €60 Sevilla Ramon Sanchez-Pizjuan €45 - €165 Valencia Mestalla €30 - €100 Villarreal La Ceramica €20 - €50



Meskipun ini adalah harga resmi, permintaan yang sangat tinggi untuk beberapa pertandingan La Liga berarti penggemar mungkin perlu beralih ke opsi penjualan kembali sekunder, seperti StubHub. Harga di sini dapat berfluktuasi, baik di atas maupun di bawah harga resmi tiket, tergantung pada pertandingan dan jarak waktu hingga tanggal pertandingan. Tiket saat ini tersedia mulai dari €9 ke atas.

Bagaimana cara membeli tiket hospitality La Liga?

Jika Anda ingin membeli tiket hospitality La Liga, disarankan untuk memeriksa situs resmi klub.

Pilihan hospitality bervariasi tergantung pada tim yang akan Anda tonton dan paket yang ingin Anda beli. Makanan dan minuman biasanya termasuk dalam semua paket, dengan pengalaman makan mewah tersedia dalam opsi kelas atas.

Alternatif yang lebih eksklusif juga mencakup kursi dengan pemandangan premium dari pertandingan.