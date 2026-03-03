Cara mendapatkan tiket Kualifikasi Piala Dunia UEFA Eropa 2026: Italia vs Irlandia Utara, Republik Ceko vs Republik Irlandia, dan lainnya

Enam slot Piala Dunia FIFA 2026 masih tersedia, dan empat di antaranya akan diisi oleh tim-tim yang berhasil dalam babak play-off UEFA pada bulan Maret. Secara total, enam belas tim akan berpartisipasi dalam dua belas pertandingan yang berlangsung selama enam hari.

Sepuluh dari 16 tim yang berpartisipasi berada di peringkat 50 besar FIFA, sehingga kita dapat mengharapkan pertandingan-pertandingan yang penuh ketegangan di seluruh benua, mulai dari Wales di barat hingga Turki di timur dan berbagai tempat di antaranya.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi tiket penting yang Anda butuhkan untuk babak playoff UEFA mendatang, yang akan menentukan siapa yang akan berangkat ke Amerika Utara musim panas mendatang, termasuk cara mendapatkan tiket dan berapa biayanya.

Kapan kualifikasi Piala Dunia Eropa akan digelar?

Tanggal Jadwal Pertandingan (CET) Tiket Kamis, 26 Maret Laga A S/F: Wales vs Bosnia & Herzegovina (20.45 WIB) Tiket Kamis, 26 Maret Laga A S/F: Italia vs Irlandia Utara (20.45) Tiket Kamis, 26 Maret Lintasan B S/F: Ukraina vs Swedia (20.45) Tiket Kamis, 26 Maret Lintasan B S/F: Polandia vs Albania (20.45) Tiket Kamis, 26 Maret Lintasan C S/F: Turki vs Rumania (18.00) Tiket Kamis, 26 Maret Lintasan C S/F: Slovakia vs Kosovo (20.45) Tiket Kamis, 26 Maret Lintasan D S/F: Denmark vs Makedonia Utara (20.45) Tiket Kamis, 26 Maret Laga D S/F: Republik Ceko vs Republik Irlandia (20.45 WIB) Tiket

Delapan pemenang dari pertandingan di atas akan melaju ke empat 'Final Jalur', yang akan digelar enam hari kemudian, pada Rabu, 31 Maret.

Pertandingan-pertandingan tersebut akan menentukan empat tim yang akan berlaga di Piala Dunia FIFA 2026 pada musim panas.

Bagaimana format kualifikasi Piala Dunia Eropa?

Dua belas tim runner-up dari grup kualifikasi UEFA akan berpartisipasi dalam babak play-off, bersama dengan empat tim pemenang grup terbaik dari UEFA Nations League 2024/25 yang tidak finis di posisi pertama atau kedua selama fase grup kualifikasi Piala Dunia.

Enam belas tim yang masuk ke babak play-off akan dibagi ke dalam empat jalur, masing-masing berisi empat tim. Pertandingan play-off akan dimainkan dalam sistem satu leg untuk semifinal dan final.

Apa yang dapat diharapkan dari kualifikasi Piala Dunia Eropa?

Sementara Albania, Makedonia Utara, dan Kosovo berusaha mencapai final Piala Dunia untuk pertama kalinya, ada beberapa negara sepak bola besar yang berusaha mengembalikan kejayaan masa lalu, tidak ada yang lebih dari Italia.

Menakjubkan, Italia, yang empat kali menjadi juara dunia, gagal lolos ke final Piala Dunia 2018 maupun 2022, dan tekanan semakin besar pada pelatih Azzurri, Gennaro Gattuso, untuk membawa timnya lolos kali ini.

Italia telah menjadi langganan babak play-off dalam beberapa tahun terakhir, bersama Swedia, Ukraina, dan Republik Irlandia. Kedua negara terakhir ini belum pernah berpartisipasi dalam Piala Dunia selama lebih dari 20 tahun dan sangat ingin kembali tampil.

Bagaimana cara membeli tiket kualifikasi Piala Dunia Eropa?

Asosiasi sepak bola nasional resmi sering menjadi tempat pertama untuk memeriksa ketersediaan tiket untuk pertandingan mendatang. Namun, tiket untuk pertandingan bergengsi seperti babak playoff Piala Dunia Eropa sering habis terjual dengan cepat.

Selain itu, para penggemar dapat membeli tiket Play-Off Piala Dunia Eropa di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu pengecer terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket melalui saluran alternatif. Mereka adalah pedagang resmi di pasar penjualan kembali tiket dan tempat yang aman bagi penggemar untuk membeli tiket.

Berapa harga tiket kualifikasi Piala Dunia Eropa?

Tiket kualifikasi Piala Dunia Eropa mulai dari €100 untuk pertandingan Italia vs Irlandia Utara, hingga €616 untuk pertandingan Turki vs Rumania di StubHub.

Perlu dicatat bahwa harga tiket di pasar sekunder bersifat dinamis. Harga ditentukan oleh penjual individu berdasarkan permintaan dan dapat berfluktuasi.

Meskipun tiket mulai dari €87, harga dapat lebih tinggi, terutama untuk tempat duduk premium atau pembelian terakhir.

Saat mempertimbangkan pembelian, ingatlah bahwa tiket termurah sering kali habis terjual terlebih dahulu. Selalu bandingkan harga di berbagai bagian yang tersedia dan pastikan Anda memahami tata letak tempat duduk, terutama jika Anda datang bersama kelompok.