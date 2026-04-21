Cara mendapatkan tiket konser Andrea Bocelli di Kairo: Tanggal, harga tiket, dan informasi lainnya

Tenor legendaris asal Italia, Andrea Bocelli, akan kembali memeriahkan panggung di Mesir, menghadirkan keahlian vokalnya yang tiada tanding di jantung Ibukota Administratif Baru.

Sebagai bagian dari Tur Dunia Peringatan 30 Tahun "Romanza", acara ini merayakan tiga dekade sejak perilisan album yang melambungkan namanya ke ketenaran internasional.

Bocelli, yang sering digambarkan memiliki suara terindah di dunia, terus menjembatani kesenjangan antara opera klasik dan pop kontemporer, menjadikan ini salah satu acara budaya yang paling dinantikan di Mesir pada tahun 2026.

Kapan Andrea Bocelli tampil di Kairo?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket Selasa, 26 Mei 2026 | 21.00 Andrea Bocelli: Tur Perayaan 30 Tahun Romanza Kota Seni dan Budaya, Ibukota Baru, Kairo Beli Tiket

Di mana bisa membeli tiket Andrea Bocelli di Kairo?

Penjualan tiket awal dan pasar utama dilakukan melalui promotor resmi seperti Live Nation Middle East serta platform lokal seperti TicketsMarche.

Untuk tiket last-minute, penggemar masih memiliki peluang bagus untuk mendapatkan tempat duduk mereka melalui pasar sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Andrea Bocelli di Kairo?

Pada saat peluncuran awal, struktur harganya adalah sebagai berikut:

Emerald Restricted View: Ini adalah tiket paling terjangkau, mulai dari sekitar $58 . Ini adalah pilihan terbaik bagi penggemar yang lebih mementingkan akustik dan suasana daripada garis pandang langsung.

Ini adalah tiket paling terjangkau, mulai dari sekitar . Ini adalah pilihan terbaik bagi penggemar yang lebih mementingkan akustik dan suasana daripada garis pandang langsung. Standard Emerald & Pearl: Dengan harga mulai dari $125 hingga $193 , bagian ini menawarkan keseimbangan yang baik antara pemandangan dan kualitas suara.

Dengan harga mulai dari , bagian ini menawarkan keseimbangan yang baik antara pemandangan dan kualitas suara. Diamond & Elite: Bagi mereka yang ingin lebih dekat dengan panggung, harganya biasanya berkisar antara $232 hingga $348 .

Bagi mereka yang ingin lebih dekat dengan panggung, harganya biasanya berkisar antara . Royal & Legacy Boxes: Kursi paling bergengsi di gedung ini, menawarkan pemandangan terbaik dan fasilitas premium, telah terdaftar dengan harga mulai dari $425 hingga $493.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Kota Seni dan Budaya

Terletak sekitar 45 kilometer di sebelah timur pusat Kairo, tempat ini merupakan pusat budaya raksasa yang dirancang untuk menjadi yang terbesar di kawasan Timur Tengah.

Akustiknya dirancang sesuai standar internasional, menjadikannya tempat yang sempurna untuk pertunjukan klasik crossover di mana setiap nuansa orkestra dan suara tenor harus terdengar jelas.

Mengingat lokasinya di Ibukota Baru, pengunjung disarankan untuk merencanakan transportasi mereka, karena jaraknya cukup jauh dari distrik-distrik lama seperti Maadi atau Zamalek.

Jika Anda menghadiri acara ini, berikut beberapa tips untuk venue: