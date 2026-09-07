Cara mendapatkan tiket Jerman di Nations League: Tanggal, harga tiket, dan lainnya

Jerman memulai era baru di UEFA Nations League 2026/27 saat Jurgen Klopp menangani tim nasional Jerman untuk pertama kalinya, setelah ditunjuk sebagai pelatih kepala menyusul tersingkir mengecewakan di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tergabung di League A, Grup A2, Jerman akan menghadapi enam pertandingan melawan Belanda, Yunani, dan Serbia antara September dan November, memberi para penggemar di seluruh Eropa beberapa kesempatan untuk melihat langkah awal Klopp di level tim nasional.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua yang perlu diketahui tentang cara membeli tiket Nations League Jerman, termasuk tanggal pertandingan, harga, dan tempat membelinya.

Kapan jadwal Jerman di Nations League?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Kamis, 24 September 2026 - 20:45 Belanda vs Jerman Johan Cruijff Arena, Amsterdam Tiket Minggu, 27 September 2026 - 20:45 Jerman vs Yunani WWK Arena, Augsburg Tiket Kamis, 1 Oktober 2026 - 20:45 Jerman vs Serbia Allianz Arena, Munich Tiket Minggu, 4 Oktober 2026 - 20:45 Yunani vs Jerman Toumba Stadium, Thessaloniki Tiket Jumat, 13 November 2026 - 20:45 Serbia vs Jerman Venue TBC, Serbia Tiket Senin, 16 November 2026 - 20:45 Jerman vs Belanda Venue TBC, Jerman Tiket

Pertandingan kandang Jerman tersebar di tiga stadion berbeda pada kampanye ini, dengan Augsburg dan Munich sudah dipastikan sebagai tuan rumah, sementara satu venue lagi masih akan diumumkan untuk laga penutup melawan Belanda pada November.

Di mana membeli tiket Nations League Jerman?

Cara paling tepercaya untuk mengamankan tiket pertandingan Nations League Jerman, baik kandang maupun tandang, adalah melalui StubHub. Sebagai salah satu marketplace tiket terbesar di dunia, StubHub mencantumkan berbagai pilihan tempat duduk untuk setiap pertandingan Jerman pada kampanye ini, dari WWK Arena di Augsburg dan Allianz Arena di Munich hingga laga tandang ke Amsterdam dan Thessaloniki.

Berikut alasan mengapa StubHub menjadi opsi kuat untuk kampanye ini:

Pilihan kursi yang luas – di seluruh venue dalam jadwal Jerman, mulai dari kursi tribun atas hingga opsi premium di area tengah

Di luar alokasi resmi – berguna setelah tiket melalui kanal resmi DFB dan periode prioritas anggota untuk laga kandang telah habis

Transfer yang terjamin – tiket didukung oleh program FanProtect milik StubHub, memberi pembeli keyakinan bahwa kursi valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan

Tidak perlu keanggotaan – untuk laga tandang ke Amsterdam, Thessaloniki, dan Serbia, StubHub menawarkan jalur untuk mendapatkan kursi tanpa perlu keanggotaan federasi Jerman

Opsi hospitality – paket premium tersedia untuk pertandingan di Munich dan Augsburg bagi penggemar yang menginginkan pengalaman hari pertandingan yang lebih lengkap

Dengan penunjukan Klopp yang sudah memicu minat besar terhadap tim Jerman ini, khususnya laga pembuka September saat tandang ke Belanda, pemesanan lebih awal sangat direkomendasikan secara keseluruhan.

Berapa harga tiket Nations League Jerman?

Harga tiket Nations League Jerman bervariasi tergantung pertandingan, lokasi kursi, dan seberapa dekat pembelian dilakukan dengan hari pertandingan. Berikut gambaran kasar mengenai apa yang bisa diharapkan di StubHub:

Kursi termurah: mulai sekitar €40 hingga €50 – tempat duduk tribun atas di venue seperti WWK Arena di Augsburg, titik masuk paling terjangkau sepanjang kampanye

Kursi kelas menengah: biasanya berada di kisaran €80 hingga €150, menawarkan pandangan yang lebih baik dari sisi lapangan di stadion seperti Allianz Arena

Premium & hospitality: mulai dari €250 ke atas untuk pertandingan dengan profil tertinggi, termasuk laga melawan Belanda di awal dan akhir kampanye

Tiket tandang (Amsterdam & Thessaloniki): harga bervariasi menurut federasi tuan rumah, dengan Johan Cruijff Arena biasanya dibanderol lebih tinggi mengingat ukuran dan profilnya

Seperti kampanye internasional lain dengan permintaan tinggi, harga di pasar sekunder dapat berubah saat setiap hari pertandingan mendekat, jadi mengunci kursi lebih cepat umumnya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda bekerja dengan anggaran tertentu.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Nations League Jerman

UEFA Nations League 2026/27 adalah edisi kelima kompetisi ini, dan Jerman kembali ke League A, kasta tertinggi kompetisi, di Grup A2 bersama Belanda, Yunani, dan Serbia. Ini adalah kampanye kedua secara beruntun ketika Jerman dan Belanda tergabung dalam grup yang sama, menambah tensi pada kedua pertemuan.

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang taruhannya:

Awal baru di bawah Klopp – kampanye ini menandai dimulainya masa kerjanya, yang dikontrak hingga Piala Dunia 2030, setelah kepergian Nagelsmann usai tersingkir dari Piala Dunia oleh Paraguay

Promosi dan degradasi dipertaruhkan antar-liga, tergantung bagaimana akhir klasemen grup

Jalur menuju kualifikasi turnamen masa depan juga dimungkinkan, dengan performa kuat di Nations League menawarkan jalan ke kualifikasi Kejuaraan Eropa bagi tim yang gagal lewat jalur lain

Enam pertandingan dalam jendela yang padat – semua laga grup dimainkan sepanjang September, Oktober, dan November, memberi penggemar periode singkat namun padat aksi untuk menyaksikan Jerman berlaga

Dengan Jerman ingin bangkit dari tiga kegagalan beruntun di turnamen besar, kampanye ini memiliki arti tambahan sebagai indikator awal arah tim di bawah pelatih kepala barunya.