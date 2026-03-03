Cara mendapatkan tiket Finalissima 2026: Spanyol vs Argentina, harga tiket, Stadion Lusail, dan informasi lainnya

Sementara banyak negara di seluruh dunia akan berjuang untuk mendapatkan tempat di Piala Dunia 2026 pada bulan Maret ini, dua tim teratas di dunia, Spanyol dan Argentina, akan bertanding di Qatar, dengan gelar Finalissima menjadi taruhannya. Pesan tiket Anda sekarang untuk pertarungan sepak bola yang sensasional ini.

Finalissima 2026 adalah edisi keempat dari pertandingan antarkontinen antara pemenang kejuaraan Amerika Selatan dan Eropa sebelumnya, namun ini akan menjadi yang pertama kali digelar di Asia.

Stadion Lusail, saat ini stadion terbesar kedua di Asia dan tempat penyelenggaraan Final Piala Dunia FIFA 2022, akan menjadi tuan rumah pertarungan epik ini.

Kapan Finalissima 2026: Spanyol vs Argentina?

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Lokasi Tiket Jumat, 27 Maret Spanyol vs Argentina (21.00) Stadion Lusail (Lusail, Qatar) Tiket

Cara membeli tiket Finalissima 2026: Spanyol vs Argentina

Jendela penjualan tiket Finalissima 2026 antara juara Euro 2024 Spanyol dan pemenang Copa America 2024/Piala Dunia 2022 Argentina dibuka pada Rabu, 25 Februari, dengan para penggemar dapat membeli tiket resmi melalui situs ‘Road To Qatar’.

Tidak mengherankan, permintaan sangat tinggi dan semua 80.000 tiket resmi habis terjual dalam waktu 2 jam.

Jangan putus asa untuk menyaksikan Spanyol dan Argentina bertanding, karena penggemar masih dapat membeli tiket di pasar sekunder seperti StubHub untuk opsi terakhir.

Finalissima 2026: Tiket Spanyol vs Argentina: Berapa harganya?

Harga tiket Finalissima bervariasi tergantung lokasi di dalam Stadion Lusail. Kategori resmi adalah sebagai berikut:

Kategori 1 (baris bawah tribun samping): SAR 1.200 (€271)

SAR 1.200 (€271) Kategori 2 (seksi sudut & tribun samping atas): SAR 600 (€135)

SAR 600 (€135) Kategori 3 (di belakang gawang): SAR 1200 (€271)

Pastikan untuk memantau situs Road To Qatar untuk informasi tambahan, serta situs sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan tiket terkini.

Apa jadwal Festival Sepak Bola Qatar 2026?

Finalissima merupakan acara utama Festival Sepak Bola Qatar 2026.

Festival ini berlangsung dari Kamis, 26 Maret hingga Selasa, 31 Maret, dengan total enam pertandingan yang melibatkan tuan rumah Qatar, Arab Saudi, Mesir, dan Serbia.

Daftar lengkap pertandingan Festival Sepak Bola Qatar adalah sebagai berikut:

Tanggal & Waktu (Lokal) Jadwal Lokasi Tiket 26 Maret 2026, 17:00 Qatar vs Serbia Stadion Jassim bin Hamad Tiket 26 Maret 2026, 20:00 Mesir vs Arab Saudi Stadion Ahmad bin Ali Tiket 27 Maret 2026, 21:00 Finalissima 2026: Spanyol vs Argentina Stadion Lusail Tiket 30 Maret 2026, 17:00 Arab Saudi vs Serbia Stadion Jassim bin Hamad Tiket 30 Maret 2026, 20:00 Mesir vs Spanyol Stadion Lusail Tiket 31 Maret 2026, 19:00 Qatar vs Argentina Stadion Lusail Tiket

Apa yang bisa diharapkan dari Finalissima 2026: Spanyol vs Argentina

Spanyol dan Argentina terus menambah koleksi trofi mereka yang sudah penuh, dan kini mereka membidik lebih banyak lagi.

Spanyol mungkin gagal mempertahankan gelar UEFA Nations League mereka tahun lalu, tetapi mereka berhasil meraih gelar kejuaraan Eropa keempat secara berturut-turut pada 2024 untuk memastikan tempat mereka di Finalissima mendatang.

Argentina tidak mengendurkan upaya mereka sejak meraih gelar Piala Dunia untuk ketiga kalinya pada 2022. Mereka mendominasi Copa America 2024 untuk ke-16 kalinya, memecahkan rekor, dan lolos ke pertandingan yang sangat dinantikan ini.

La Albiceleste (Tim Putih dan Biru Langit) juga memimpin daftar pemenang sepanjang masa Finalissima, dengan dua kemenangan dari tiga edisi yang telah digelar. Kesuksesan pertama mereka terjadi pada 1993, ketika tim yang dipimpin Diego Maradona mengalahkan Denmark melalui adu penalti untuk merebut gelar.

Meskipun ada jeda 29 tahun sebelum acara ini kembali masuk dalam kalender sepak bola global untuk ketiga kalinya, Argentina menolak untuk kehilangan mahkota mereka. Tim yang dipimpin Messi dengan mudah mengalahkan Italia 3-0 di Wembley pada 2022 saat mereka mempertahankan gelar dengan gaya.

Argentina kini siap kembali ke Qatar untuk pertama kalinya sejak mereka mengangkat trofi Piala Dunia di Stadion Lusail pada 2022. Baik Argentina maupun Spanyol pasti menginginkan dorongan tambahan yang akan dibawa oleh gelar Finalissima, sebelum mereka fokus pada perjuangan meraih kejayaan di Amerika Utara musim panas ini.

Meskipun Spanyol dan Argentina telah bertemu berkali-kali sepanjang sejarah, kita harus kembali jauh ke Piala Dunia 1966 untuk menemukan pertemuan kompetitif terakhir antara kedua negara. Argentina meraih kemenangan 2-1 pada fase grup, dalam perjalanan menuju perempat final, sementara Spanyol tersingkir sebelum babak gugur.