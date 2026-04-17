Cara mendapatkan tiket Final Piala Stanley 2026: Tempat pembelian, prediksi NHL, dan lainnya

Para penggemar hoki es di seluruh dunia sedang bersiap-siap menyambut puncak musim NHL yang mendebarkan. Babak playoff NHL, yang dimulai pada bulan April, akan mencapai puncaknya dengan Final Piala Stanley yang sensasional pada bulan Juni.

Tim mana pun yang akan bertanding dalam ajang spektakuler akhir musim ini, Anda bisa menyaksikan aksi hoki yang seru dan mendebarkan secara langsung dengan memesan tiket hari ini.

Jangan lewatkan salah satu acara terbesar dalam kalender olahraga AS. Biarkan GOAL membantu Anda memahami semua informasi penting tentang tiket Piala Stanley, termasuk cara membelinya, harganya, dan banyak lagi.

Kapan Final Piala Stanley 2026 berlangsung?

Tanggal Acara Tempat Tiket Juni 2026 Final Piala Stanley TBC Tiket



Final Piala Stanley 2026 dijadwalkan akan dimulai pada minggu pertama Juni. Jika seri best-of-7 berlangsung hingga pertandingan ketujuh, maka 'Game 7' tersebut akan digelar paling lambat pada 21 Juni.

NHL tidak akan menetapkan jadwal pasti Piala Stanley hingga babak sebelumnya di babak playoff, yaitu Final Konferensi, selesai.

Cara membeli tiket Final Piala Stanley 2026

Tiket resmi untuk Final Piala Stanley biasanya mulai dijual setelah Final Konferensi berakhir pada akhir Mei atau awal Juni. Tiket tersebut dapat diperoleh dari Ticketmaster, pasar tiket resmi NHL, atau dari situs tim-tim yang berpartisipasi.

Selain membeli tiket NHL Playoff dan Piala Stanley melalui jalur resmi, penggemar juga memiliki opsi untuk mendapatkannya di pasar sekunder, seperti di StubHub.

Apa jadwal dan format NHL Playoffs 2026?

Setelah musim reguler NHL, di mana masing-masing dari 32 tim memainkan 82 pertandingan, 16 tim terbaik (8 tim dari Konferensi Timur dan 8 tim dari Konferensi Barat) melaju ke turnamen pasca-musim, yaitu NHL Playoffs.

Dua belas dari tim tersebut, yaitu tiga tim teratas di masing-masing dari empat divisi, lolos secara otomatis. Empat tempat tersisa (dua dari masing-masing konferensi), yang dikenal sebagai 'wild-card', diisi oleh tim-tim dengan total poin tertinggi berikutnya.

Babak Playoff dibagi menjadi empat putaran dengan sistem seri terbaik dari tujuh pertandingan. Berikut rinciannya:

Babak Pertama: (alias Perempat Final Konferensi) - Delapan pertandingan ditentukan berdasarkan klasemen divisi dan urutan wild-card.

(alias Semifinal Konferensi atau Final Divisi) - Delapan tim yang tersisa bertanding di dalam grup divisi masing-masing untuk menentukan juara divisi.

Final Konferensi: Empat tim terakhir bersaing untuk menjadi juara Konferensi Timur atau Konferensi Barat.

Final Piala Stanley: Dua pemenang konferensi bertarung untuk memperebutkan gelar juara Piala Stanley.

Berapa harga tiket Final Piala Stanley 2026?

Untuk Final Piala Stanley 2026, harga tiket pertandingan diperkirakan berkisar mulai dari sekitar $400 ke atas, tergantung pada pertandingan, tempat, dan lokasi kursi. Detail lebih lanjut akan diketahui setelah peserta dikonfirmasi.

Sebagai contoh, berikut adalah perkiraan harga awal per pertandingan untuk Final Piala Stanley 2025:

Pertandingan Harga Awal (kira-kira) Pertandingan 1 $563 Pertandingan 2 $406 Pertandingan 3 $470 Pertandingan 4 $505 Pertandingan 5 $1.002 Pertandingan 6 $887

Paket hospitality apa saja yang tersedia untuk Final Piala Stanley 2026?

Pilihan layanan tamu resmi untuk Final Piala Stanley diperkirakan akan mencakup paket-paket berikut:

Suite Pribadi: Tempat duduk di sisi kaca atau penyewaan suite pribadi dengan opsi penambahan layanan katering (mulai dari $75-$150 per tamu).

Tempat duduk di sisi kaca atau penyewaan suite pribadi dengan opsi penambahan layanan katering (mulai dari $75-$150 per tamu). Lounge Elite: Akses ke lounge eksklusif dengan hidangan premium dan layanan khusus.

Akses ke lounge eksklusif dengan hidangan premium dan layanan khusus. Pengalaman Penggemar: Beberapa paket kemungkinan mencakup pesta tailgate VIP, tur venue, sesi tanda tangan pemain, dan suvenir koleksi.

Apa yang Dapat Diharapkan dari Final Piala Stanley 2026

Menjelang babak playoff NHL, satu hal yang pasti, Florida Panthers tidak akan mengangkat Piala Stanley untuk ketiga kalinya berturut-turut. Juara tahun 2024 dan 2025 ini gagal lolos ke babak playoff setelah kalah di hampir setengah pertandingan musim reguler mereka.

Edmonton Oilers pasti lega karena Florida gagal tampil bagus musim ini. Sementara Panthers berpesta setelah kemenangan beruntun, tim Kanada itu mengalami kekecewaan, finis sebagai runner-up dua tahun berturut-turut.

Oilers asuhan Kris Knoblauch telah memastikan tempat mereka di babak playoff dan berharap kali ini menjadi keberuntungan ketiga saat mereka memburu gelar Piala Stanley pertama mereka sejak 1990.

Namun, dalam hal kesuksesan jangka panjang, Edmonton masih harus berjuang keras untuk mengejar tim-tim lain asal Kanada. Meskipun Oilers telah meraih lima gelar Stanley Cup secara total, Montreal Canadiens memimpin klasemen keseluruhan dengan 24 gelar.

Para bandar taruhan menilai Colorado Avalanche dan Tampa Bay Lightning memiliki peluang terbaik untuk melaju hingga akhir. Tampa Bay mendominasi pada 2020 dan 2021, namun langkah mereka dihentikan oleh Colorado, yang menggulingkan mereka pada 2022. Avalanche memiliki rekor musim reguler terbaik musim ini dan berharap dapat mempertahankan performa tersebut selama babak playoff.

Siapa saja pemenang Piala Stanley terbaru?