Cara mendapatkan tiket Final ICC Men's T20 World Cup 2026: Informasi pertandingan 8 Maret, prediksi, dan lainnya

Dalam beberapa pekan terakhir, telah terjadi sejumlah pertarungan sengit di sub-benua Asia, namun yang terbaik disimpan untuk akhir, saat tirai ditutup pada Piala Dunia T20 Pria dengan pertarungan sensasional pada 8 Maret.

Para pemain T20 terbaik di dunia telah bersatu dengan rekan-rekan senegaranya dalam upaya meraih kejayaan nasional. Sementara jutaan orang di seluruh dunia akan menyaksikan Final, ribuan penonton akan memadati stadion, menanti dengan antusias pengalaman seumur hidup.

Namun, berapa banyak yang harus dibayar penggemar untuk tiket pertandingan, dan bagaimana cara membelinya? Biarkan GOAL memberikan semua informasi dan detail penting.

Kapan Final ICC Men’s T20 World Cup 2026?

Final direncanakan akan digelar di Stadion Narendra Modi di Ahmedabad, namun dapat dipindahkan ke Stadion R. Premadasa di Colombo jika Pakistan menjadi salah satu dari dua tim terakhir yang tersisa.

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tempat Tiket Minggu, 8 Maret Final: TBC vs TBC (19.00) Stadion Narendra Modi (Ahmedabad) / Stadion R.Premadasa (Colombo) Tiket

Cara membeli tiket Final ICC Men’s T20 World Cup 2026

Tiket resmi untuk T20 World Cup 2026 dapat dibeli di situs Cricket World Cup.

Dari sana, Anda akan diarahkan ke BookMyShow, yang merupakan mitra tiket resmi turnamen. Penggemar dapat menyaring tiket berdasarkan ‘Tim’ atau ‘Lokasi’.

Meskipun permintaan tiket Final selalu tinggi, permintaan ini akan meningkat lebih lanjut jika tim dari subkontinen Asia mencapai final. Hal ini berarti Anda mungkin kesulitan membeli tiket resmi saat dibutuhkan. Situs sekunder seperti Ticombo memberi Anda dan orang lain kesempatan lain untuk mendapatkan tempat di salah satu acara olahraga terbesar di dunia, jika Anda mencari tiket terakhir.

Berapa harga tiket Final ICC Men’s T20 World Cup 2026?

Meskipun harga resmi untuk Final ICC T20 World Cup belum diumumkan, tiket untuk beberapa pertandingan babak akhir terbaru tersedia mulai dari INR 2000, dan Anda dapat mengharapkan harga ini akan naik lebih lanjut.

Jika Anda kesulitan membeli tiket untuk Final, sebaiknya periksa penjual tiket sekunder seperti Ticombo, karena tiket mungkin habis terjual melalui jalur resmi atau stoknya terbatas.

Apa yang dapat diharapkan dari ICC Men's T20 World Cup 2026?

Mereka yang menyaksikan Final T20 World Cup sebelumnya, yang digelar di Bridgetown, Barbados, pada 2024, berharap hal serupa terjadi kali ini. India meraih gelar juara T20 World Cup kedua mereka dengan gemilang dua tahun lalu, menjadi tim pertama yang tak terkalahkan sepanjang turnamen.

India mungkin telah mengangkat trofi, tetapi pertandingan tersebut tidak sepihak. Juara kedua, Afrika Selatan, membuat mereka waspada, mengambil gawang awal pada inning pertama dan kemudian hanya kalah 8 run saat mengejar dengan pemukul.

Beruntung bagi pendukung India, Virat Kohli menampilkan performa terbaiknya, menstabilkan permainan dan mencetak skor tertinggi dengan 76 run. Ini adalah cara yang sempurna bagi raja kriket untuk mengakhiri kariernya di format pendek, yang akan mengumumkan pensiunnya dari format tersebut setelah Final, bersama Rohit Sharma dan Ravindra Jadeja.

Final yang berlangsung sengit bukanlah hal yang baru, tentu saja. Pertandingan final yang ketat telah menjadi hal yang biasa sejak turnamen ini diluncurkan pada tahun 2007 hingga saat ini. Banyak dari pertandingan penutup ini berlangsung dengan ketegangan yang tinggi, dengan keseimbangan kekuatan yang berayun bolak-balik.

Final ICC Men’s T20 World Cup: Statistik dan Rekor

Lihat statistik dari Final T20 World Cup sebelumnya yang telah dimainkan: