Cara mendapatkan tiket DFB-Pokal 2026: Jadwal pertandingan mendatang, Final di Olympiastadion, prediksi, dan lainnya

Kita akan menyaksikan akhir musim yang fantastis dalam kompetisi DFB-Pokal (Piala Jerman) musim ini, dan Anda bisa memesan tiket untuk salah satu pertandingan seru yang akan datang hari ini, termasuk Final di Olympiastadion, Berlin, pada 23 Mei.

Dengan enam klub Bundesliga yang bergantian menjadi juara DFB-Pokal dalam delapan musim terakhir, banyak penggemar dari seluruh Jerman dan luar negeri telah menyaksikan momen-momen magis di ajang piala ini.

Biarkan GOAL membantu memandu Anda melalui semua informasi penting mengenai tiket DFB-Pokal, termasuk cara membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Jadwal DFB-Pokal 2026 mendatang

Meskipun Bayern Munich tetap menjadi kekuatan dominan di Bundesliga, sudah enam musim berlalu sejak mereka bertanding di final DFB-Pokal.

Bayer Leverkusen menjadi penghalang antara mereka dan tempat di pertandingan penutup Piala musim ini di Berlin.

Semifinal DFB-Pokal yang akan datang adalah sebagai berikut:

Tanggal Jadwal Pertandingan (waktu kick-off) Tempat Tiket Rabu, 22 April Bayer Leverkusen vs Bayern Munich (20.45 CET) BayArena (Leverkusen) Tiket Kamis, 23 Apr VfB Stuttgart vs SC Freiburg (20.45 CET) MHPArena (Stuttgart) Tiket

Cara membeli tiket DFB-Pokal 2026

Untuk pertandingan DFB-Pokal, tiket umumnya dijual di situs resmi klub yang bertanding atau di toko resmi mereka.

Tiket biasanya dirilis secara bertahap, dimulai dari anggota klub dan pemegang tiket musiman, sebelum dilanjutkan ke penjualan umum, jika masih ada sisa.

Untuk final DFB-Pokal di Olympiastadion Berlin, proses yang sama berlaku, meskipun kapasitasnya terbatas dan permintaan sering kali melebihi kuota yang tersedia.

Masing-masing dari dua finalis diperkirakan akan menerima sekitar 20.000 hingga 25.000 tiket.

Tiket yang tersisa (sekitar 25.000–30.000) disediakan untuk Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB), sponsor, tamu VIP, dan undian bagi suporter netral. Tiket final dan paket hospitality juga akan tersedia di DFB Ticketshop resmi.

Selain membeli tiket DFB-Pokal melalui jalur resmi, para penggemar juga memiliki pilihan untuk mendapatkannya di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu platform terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket melalui saluran alternatif.

Kapan Final DFB-Pokal 2026?

Tanggal Jadwal (waktu kick-off) Lokasi Tiket Sabtu, 23 Mei TBC vs TBC (20.00 CET) Olympiastadion (Berlin) Tiket

Berapa harga tiket DFB-Pokal 2026?

Selama babak-babak awal DFB-Pokal, harga tiket biasanya berkisar antara €15 hingga €25.

Harga akan naik seiring berjalannya kompetisi, dengan tiket perempat final dan semifinal dijual mulai dari €50 melalui saluran resmi.

Berdasarkan edisi-edisi sebelumnya, harga kemungkinan akan mulai dari €75 untuk kursi standar dan bisa naik hingga lebih dari €250 untuk tempat premium di Olympiastadion di Berlin untuk Final pada 23 Mei.

Ingatlah untuk terus memantau portal tiket resmi klub menjelang waktu pertandingan, untuk informasi tambahan, serta situs sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket saat ini.

Di mana Final DFB-Pokal diadakan?

Olympiastadion

Olympiastadion Berlin awalnya dibangun pada pertengahan 1930-an sebagai stadion tuan rumah Olimpiade Musim Panas 1936.

Stadion ini telah menjalani dua renovasi besar (1972–1974 dan 2000–2004) untuk memodernisasinya guna menampung pertandingan sepak bola domestik dan internasional, dan kini memiliki kapasitas 74.475 penonton.

Selain menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia FIFA (1974 & 2006) dan UEFA Euro (2024), Hertha Berlin, yang saat ini berkompetisi di 2. Bundesliga, telah menjadikan Olympiastadion sebagai markasnya sejak 1963.

Di luar sepak bola, Olympiastadion tetap menjadi venue atletik yang penting. Usain Bolt terkenal memecahkan rekor lari 100m putra di sana, selama Kejuaraan Atletik Dunia 2009. Waktunya 9,58 detik tetap tak terkalahkan hingga 17 tahun kemudian.

Paket hospitality DFB-Pokal 2026 apa saja yang tersedia?

Paket keramahtamahan resmi untuk Final DFB-Pokal di Olympiastadion dikelola langsung oleh Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB), dan detail lengkapnya dapat ditemukan di situs mereka. Harga paket biasanya berkisar antara €850 hingga €1.190 per orang.

Contoh paket yang tersedia adalah sebagai berikut:

Business-Lounge: Dirancang untuk kegiatan jejaring, area ini menawarkan hidangan prasmanan berkelas serta akses langsung ke ruang VIP.

Atrium VIP: Terletak tepat di belakang tribun kehormatan, paket ini sering kali mencakup hadiah acara berkualitas tinggi dan kesempatan berfoto dengan trofi DFB-Pokal asli.

Football Village: Dilengkapi dengan teras luar ruangan, area lounge, dan hiburan langsung. Paket ini sering kali mencakup akses ke Pesta Setelah Final eksklusif dengan DJ langsung.

Skybox/Kotak Pribadi: Tersedia untuk kelompok (biasanya 10 hingga 20 orang), menyediakan lingkungan pribadi dengan layanan khusus dan tempat duduk tepat di luar kotak.

Apa yang bisa diharapkan dari DFB-Pokal 2026

Lebih dari 74.000 penggemar di Olympiastadion Berlin menyaksikan VfB Stuttgart meraih gelar DFB-Pokal keempat mereka pada Mei lalu, setelah kemenangan 4-2 atas Arminia Bielefeld.

Nick Woltemade, yang kini bermain di Liga Premier bersama Newcastle United, membuka skor untuk Stuttgart, yang membuat total golnya di DFB-Pokal menjadi lima dan menjadikannya pencetak gol terbanyak kompetisi tersebut.

Meskipun hanya membawa pulang medali runner-up, ini merupakan pencapaian luar biasa bagi Arminia Bielefeld. Mereka menjadi tim pertama di luar Bundesliga yang mencapai final DFB-Pokal dalam lebih dari 20 tahun dan menjadi tim kasta ketiga pertama yang mengalahkan empat tim Bundesliga berturut-turut dalam kompetisi ini.

Tidak mengherankan bahwa Bayern Munich memimpin daftar pemenang DFB-Pokal sepanjang masa. Raksasa Bundesliga ini telah mengangkat trofi tersebut sebanyak 20 kali sejak 1957. Meskipun demikian, Anda harus kembali ke tahun 2020 untuk kemenangan terakhir mereka di Piala ini, yang merupakan periode terpanjang tanpa gelar DFB-Pokal sejak 1982.

Siapa saja pemenang DFB-Pokal terbaru?