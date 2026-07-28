Cara mendapatkan tiket DFB-Pokal 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, informasi final, dan lainnya

Kita siap menyambut satu lagi musim fantastis aksi DFB-Pokal (Piala Jerman), yang akan mencapai puncaknya dengan partai final di Olympiastadion, Berlin, pada 29 Mei, dan Anda bisa memesan tiket untuk satu atau beberapa laga seru yang akan datang mulai hari ini.

Dengan enam klub Bundesliga berbeda menjadi juara DFB-Pokal dalam sembilan musim terakhir, banyak penggemar dari seluruh Jerman dan sekitarnya telah merasakan momen-momen magis di ajang piala ini.

Bayern Munich adalah pemegang gelar saat ini, dan tidak mengherankan juga menjadi tim tersukses dalam sejarah DFB-Pokal, setelah mengangkat trofi ikonik itu tidak kurang dari 21 kali.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi penting seputar tiket DFB-Pokal, termasuk cara membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Jadwal pertandingan DFB-Pokal 2026/27 mendatang

Berikut adalah pilihan pertandingan putaran pertama DFB-Pokal yang menampilkan klub-klub Bundesliga:

Tanggal & Waktu (CET) Pertandingan Venue Tiket Jum 21 Agu, 18.00 St. Tönis vs Eintracht Frankfurt Stadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst) Tiket Jum 21 Agu, 20.45 Hansa Rostock vs VfB Stuttgart Ostseestadion (Rostock) Tiket Sab 22 Agu, 13.00 Wehen Wiesbaden vs Bayer Leverkusen BRITA-Arena (Wiesbaden) Tiket Sab 22 Agu, 15.30 MSV Duisburg vs Elversberg Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg) Tiket Min 23 Agu, 15.30 Schott Mainz vs Borussia M'gladbach TSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz) Tiket Min 23 Agu, 18.00 Fortuna Düsseldorf vs Freiburg Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) Tiket Sen 24 Agu, 18.00 Verl vs Hamburger SV Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) Tiket Sel 1 Sep, 20.45 HEBC vs Borussia Dortmund Volksparkstadion (Hamburg) Tiket

Apa jadwal lengkap DFB-Pokal 2026/27?

Putaran Tanggal Tiket Putaran Pertama 21-24 Agustus & 1-2 September Tiket Putaran Kedua 27-28 Oktober Tiket Babak 16 Besar 1-2 Desember Tiket Perempat-final 2-3 Februari & 9-10 Februari Tiket Semi-final 20-21 April Tiket Final 29 Mei Tiket

Cara membeli tiket DFB-Pokal 2026/27

Untuk pertandingan DFB-Pokal, tiket terutama dijual di situs resmi klub yang bertanding atau di toko resmi mereka.

Tiket biasanya dirilis secara bertahap, dimulai dari anggota klub dan pemegang tiket musiman, sebelum masuk ke penjualan umum, jika masih tersedia.

Untuk final DFB-Pokal di Olympiastadion, Berlin, proses yang sama juga berlaku, meski kapasitas terbatas dan permintaan sering kali melebihi alokasi yang tersedia.

Masing-masing dari dua finalis diperkirakan akan menerima sekitar 20.000 hingga 25.000 tiket.

Sisa tiketnya, sekitar 25.000–30.000, dicadangkan untuk Federasi Sepakbola Jerman (DFB), sponsor, VIP, dan undian untuk suporter netral. Tiket final dan paket hospitality juga akan tersedia di DFB Ticketshop resmi.

Selain membeli tiket DFB-Pokal melalui jalur resmi, penggemar juga memiliki opsi untuk mendapatkannya di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket melalui saluran alternatif.

Berapa harga tiket DFB-Pokal 2026/27?

Pada putaran-putaran awal DFB-Pokal, harga tiket cenderung berada di kisaran €15 hingga €25.

Harga meningkat seiring berjalannya kompetisi, dengan tiket perempat-final dan semi-final dibanderol mulai dari €50 ke atas melalui saluran resmi.

Dengan menggunakan edisi-edisi sebelumnya sebagai acuan, harga kemungkinan akan dimulai dari €75 untuk kursi standar dan bisa naik hingga lebih dari €250 untuk tempat premium di Olympiastadion, Berlin, untuk final pada 29 Mei.

Pastikan untuk terus memantau portal tiket resmi klub menjelang waktunya untuk informasi tambahan, dan juga situs sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Di mana final DFB-Pokal digelar?

Olympiastadion

Olympiastadion di Berlin awalnya dibangun pada pertengahan 1930-an sebagai stadion tuan rumah untuk Olimpiade Musim Panas 1936.

Stadion ini telah menjalani dua renovasi besar, 1972–1974 dan 2000–2004, untuk memodernisasinya bagi sepakbola domestik dan internasional, dan kini memiliki kapasitas 74.475.

Selain menjadi venue pertandingan Piala Dunia FIFA (1974 & 2006) dan Euro UEFA (2024), Hertha Berlin, yang saat ini berkiprah di 2. Bundesliga, telah menjadikan Olympiastadion sebagai kandangnya sejak 1963.

Di luar sepakbola, Olympiastadion tetap menjadi venue atletik yang penting. Usain Bolt terkenal mencetak rekor nomor 100 m putra di sana, saat Kejuaraan Atletik Dunia 2009. Catatan waktunya 9,58 detik masih belum terpecahkan 17 tahun kemudian.

Siapa pemenang DFB-Pokal terbaru?