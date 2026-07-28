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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Book DFB-Pokal 2026/27 Tickets

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Cara mendapatkan tiket DFB-Pokal 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, informasi final, dan lainnya

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DFB-Pokal
Bayern Munich

Begini cara Anda bisa menjadi bagian dari hiruk-pikuk Piala musim ini di tanah Jerman

Kita siap menyambut satu lagi musim fantastis aksi DFB-Pokal (Piala Jerman), yang akan mencapai puncaknya dengan partai final di Olympiastadion, Berlin, pada 29 Mei, dan Anda bisa memesan tiket untuk satu atau beberapa laga seru yang akan datang mulai hari ini.

Dengan enam klub Bundesliga berbeda menjadi juara DFB-Pokal dalam sembilan musim terakhir, banyak penggemar dari seluruh Jerman dan sekitarnya telah merasakan momen-momen magis di ajang piala ini.

Bayern Munich adalah pemegang gelar saat ini, dan tidak mengherankan juga menjadi tim tersukses dalam sejarah DFB-Pokal, setelah mengangkat trofi ikonik itu tidak kurang dari 21 kali.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi penting seputar tiket DFB-Pokal, termasuk cara membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Tiket DFB-Pokal 2026/27Pesan sekarang

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Jadwal pertandingan DFB-Pokal 2026/27 mendatang

Berikut adalah pilihan pertandingan putaran pertama DFB-Pokal yang menampilkan klub-klub Bundesliga:

Tanggal & Waktu (CET)PertandinganVenueTiket
Jum 21 Agu, 18.00St. Tönis vs Eintracht FrankfurtStadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst)Tiket
Jum 21 Agu, 20.45Hansa Rostock vs VfB StuttgartOstseestadion (Rostock)Tiket
Sab 22 Agu, 13.00Wehen Wiesbaden vs Bayer LeverkusenBRITA-Arena (Wiesbaden)Tiket
Sab 22 Agu, 15.30MSV Duisburg vs ElversbergSchauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)Tiket
Min 23 Agu, 15.30Schott Mainz vs Borussia M'gladbachTSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz)Tiket
Min 23 Agu, 18.00Fortuna Düsseldorf vs FreiburgMerkur Spiel-Arena (Düsseldorf)Tiket
Sen 24 Agu, 18.00Verl vs Hamburger SVMerkur Spiel-Arena (Düsseldorf)Tiket
Sel 1 Sep, 20.45HEBC vs Borussia DortmundVolksparkstadion (Hamburg)Tiket

Apa jadwal lengkap DFB-Pokal 2026/27?

PutaranTanggalTiket
Putaran Pertama21-24 Agustus & 1-2 SeptemberTiket
Putaran Kedua27-28 OktoberTiket
Babak 16 Besar1-2 DesemberTiket
Perempat-final2-3 Februari & 9-10 FebruariTiket
Semi-final20-21 AprilTiket
Final29 MeiTiket

Cara membeli tiket DFB-Pokal 2026/27

Untuk pertandingan DFB-Pokal, tiket terutama dijual di situs resmi klub yang bertanding atau di toko resmi mereka.

Tiket biasanya dirilis secara bertahap, dimulai dari anggota klub dan pemegang tiket musiman, sebelum masuk ke penjualan umum, jika masih tersedia.

Untuk final DFB-Pokal di Olympiastadion, Berlin, proses yang sama juga berlaku, meski kapasitas terbatas dan permintaan sering kali melebihi alokasi yang tersedia.

Masing-masing dari dua finalis diperkirakan akan menerima sekitar 20.000 hingga 25.000 tiket.

Sisa tiketnya, sekitar 25.000–30.000, dicadangkan untuk Federasi Sepakbola Jerman (DFB), sponsor, VIP, dan undian untuk suporter netral. Tiket final dan paket hospitality juga akan tersedia di DFB Ticketshop resmi.

Selain membeli tiket DFB-Pokal melalui jalur resmi, penggemar juga memiliki opsi untuk mendapatkannya di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket melalui saluran alternatif.

Berapa harga tiket DFB-Pokal 2026/27?

Pada putaran-putaran awal DFB-Pokal, harga tiket cenderung berada di kisaran €15 hingga €25.

Harga meningkat seiring berjalannya kompetisi, dengan tiket perempat-final dan semi-final dibanderol mulai dari €50 ke atas melalui saluran resmi.

Dengan menggunakan edisi-edisi sebelumnya sebagai acuan, harga kemungkinan akan dimulai dari €75 untuk kursi standar dan bisa naik hingga lebih dari €250 untuk tempat premium di Olympiastadion, Berlin, untuk final pada 29 Mei.

Pastikan untuk terus memantau portal tiket resmi klub menjelang waktunya untuk informasi tambahan, dan juga situs sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

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Di mana final DFB-Pokal digelar?

Olympiastadion

Olympiastadion di Berlin awalnya dibangun pada pertengahan 1930-an sebagai stadion tuan rumah untuk Olimpiade Musim Panas 1936.

Stadion ini telah menjalani dua renovasi besar, 1972–1974 dan 2000–2004, untuk memodernisasinya bagi sepakbola domestik dan internasional, dan kini memiliki kapasitas 74.475.

Selain menjadi venue pertandingan Piala Dunia FIFA (1974 & 2006) dan Euro UEFA (2024), Hertha Berlin, yang saat ini berkiprah di 2. Bundesliga, telah menjadikan Olympiastadion sebagai kandangnya sejak 1963.

Di luar sepakbola, Olympiastadion tetap menjadi venue atletik yang penting. Usain Bolt terkenal mencetak rekor nomor 100 m putra di sana, saat Kejuaraan Atletik Dunia 2009. Catatan waktunya 9,58 detik masih belum terpecahkan 17 tahun kemudian.

Siapa pemenang DFB-Pokal terbaru?

TahunPemenangRunner-upSkor
2026Bayern MunichVfB Stuttgart3-0
2025VfB StuttgartArminia Bielefeld4-2
2024Bayer Leverkusen1. FC Kaiserslautern1-0
2023RB LeipzigEintracht Frankfurt2-0
2022RB LeipzigSC Freiburg4-2 (pen)
2021Borussia DortmundRB Leipzig4-1
2020Bayern MunichBayer Leverkusen4-2
2019Bayern MunichRB Leipzig3-0
2018Eintracht FrankfurtBayern Munich3-1
2017Borussia DortmundEintracht Frankfurt2-1

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