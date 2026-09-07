Inggris akan menghadapi Ceko dua kali dalam rentang dua pekan sebagai bagian dari kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka, dengan tim asuhan Thomas Tuchel bertandang ke Praha sebelum menjadi tuan rumah untuk laga balik di Wembley. Kedua pertandingan itu merupakan bagian dari jadwal berat League A, Grup A3 yang juga dihuni Spanyol dan Kroasia, dan duel dua laga ini bisa terbukti sangat menentukan terhadap bagaimana grup pada akhirnya berjalan.

Biarkan GOAL memandu Anda mengetahui semua yang perlu diketahui tentang cara membeli tiket Ceko vs Inggris, termasuk tanggal pertandingan, harga, dan tempat membelinya.

Kapan kick-off Republik Ceko vs Inggris di UEFA Nations League A?

Ceko vs Inggris kick-off pada pukul 20.45 waktu setempat, Selasa, 29 September 2026, di Fortuna Arena, Praha.

UEFA Nations League A - Pekan 2 29 Sep 2026 - 14.45 Fortuna Arena

Di mana membeli tiket Ceko vs Inggris?

Tiket untuk laga di Wembley pertama kali tersedia melalui portal tiket resmi England Football, dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota England Supporters Travel Club dan pemegang tiket musiman yang terafiliasi dengan FA sebelum sisa alokasi dijual untuk umum. Kanal resmi federasi Ceko menjadi tujuan pertama yang setara untuk laga tandang di Praha.

StubHub adalah pilihan yang tepat jika listing di situs resmi sudah habis terjual. Platform itu mencantumkan berbagai opsi tempat duduk untuk laga di Wembley pada Oktober, serta listing untuk suporter yang bepergian ke Praha untuk laga tandang pada September.

Beberapa hal yang patut diketahui soal pembelian tiket untuk dua laga ini:

Penjualan umum resmi – dibuka setelah periode prioritas anggota ditutup, biasanya semakin dekat ke hari pertandingan

Tiket tandang – alokasi Praha ditangani melalui kanal federasi Ceko, dengan pasokan terbatas untuk pendukung tandang Inggris

Transfer terjamin – setiap pembelian di StubHub didukung program FanProtect milik platform tersebut, memberi kepercayaan kepada pembeli bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan

Pasar sekunder – StubHub adalah pilihan yang tepat jika listing di situs resmi sudah habis terjual

Karena ini merupakan satu dari empat pertandingan yang dimainkan Inggris dalam rentang dua pekan, pemesanan lebih awal direkomendasikan untuk kedua laga, khususnya laga kandang di Wembley.

Berapa harga tiket Ceko vs Inggris?

Harga resmi untuk laga di Wembley bervariasi berdasarkan lokasi kursi, dengan portal tiket England Football menawarkan rentang penuh dari tempat duduk standar hingga premium dengan harga normal selama alokasi masih tersedia. Harga resmi federasi Ceko berlaku untuk laga di Praha dengan cara yang sama.

StubHub adalah pilihan yang tepat jika listing di situs resmi sudah habis terjual, dan berikut gambaran kasar tentang apa yang bisa diharapkan di sana:

Kursi termurah (Wembley): mulai sekitar £40 hingga £60, biasanya di tingkat atas belakang gawang

Kursi kelas menengah (Wembley): tempat duduk sentral di sepanjang garis tengah lapangan, dengan titik harga yang jauh lebih tinggi

Kursi premium (Wembley): mulai dari £200 ke atas untuk pertandingan terbesar dari dua laga ini

Tiket tandang (Praha): umumnya lebih terjangkau pada harga normal dibanding satu malam di Wembley, meski pasokan untuk alokasi Inggris terbatas

Seperti halnya pertandingan internasional lainnya, harga dapat berubah saat hari pertandingan semakin dekat, jadi mengamankan kursi lebih cepat umumnya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda bekerja dengan anggaran tertentu.

Ceko vs Inggris di UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Ceko vs Inggris

Ceko memasuki pertandingan ini dengan rangkaian performa yang sulit, mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 3-0 dari Meksiko di Piala Dunia, dan mereka juga bermain imbang 1-1 melawan Afrika Selatan selama turnamen tersebut. Dalam lima pertandingan itu, Ceko mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh gol, dengan kemenangan mereka diraih dalam laga persahabatan melawan Guatemala dan Kosovo.

Lima pertandingan terakhir Inggris menggambarkan situasi yang lebih tajam. Tim asuhan Tuchel meraih empat kemenangan dan satu kekalahan, mencetak 14 gol dan kebobolan tujuh gol dalam rangkaian itu. Pertandingan terbaru mereka adalah kemenangan 6-4 atas Prancis di perempat-final Piala Dunia. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian tersebut terjadi melawan Argentina, yang menyingkirkan Inggris di tahap semi-final.

Ceko vs Inggris: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Euro 2020, ketika Inggris menang 1-0 di Praha. Sebelumnya, Ceko mengalahkan Inggris 2-1 di Praha pada Kualifikasi Kejuaraan Eropa pada Oktober 2019, hasil yang terjadi setelah kemenangan 5-0 Inggris dalam laga sebaliknya di Wembley pada awal tahun yang sama. Empat pertemuan dalam dataset ini juga mencakup hasil imbang 2-2 dalam laga persahabatan pada Agustus 2008.

Klasemen Ceko vs Inggris

Di Grup A3 UEFA Nations League, Ceko saat ini menempati posisi kedua sementara Inggris berada di peringkat ketiga.