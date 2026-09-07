Inggris akan menghadapi Ceko dua kali dalam rentang dua pekan sebagai bagian dari kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka, dengan tim asuhan Thomas Tuchel bertandang ke Praha sebelum menjadi tuan rumah untuk laga sebaliknya di Wembley. Kedua pertandingan ini merupakan bagian dari jadwal berat League A, Grup A3, yang juga dihuni Spanyol dan Kroasia, dan duel dua laga ini bisa terbukti sangat menentukan terhadap bagaimana grup pada akhirnya berjalan.

Biarkan GOAL memandu Anda mengetahui semua yang perlu diketahui tentang cara membeli tiket Ceko vs Inggris, termasuk tanggal pertandingan, harga, dan tempat membelinya.

Kapan kick-off Republik Ceko vs Inggris di UEFA Nations League A?

Ceko vs Inggris akan kick-off pada pukul 20.45 waktu setempat pada Selasa, 29 September 2026, di Fortuna Arena, Praha.

UEFA Nations League A - Pekan 2 29 Sep 2026 - 14.45 Fortuna Arena

Di mana membeli tiket Ceko vs Inggris?

Tiket untuk laga di Wembley pertama kali tersedia melalui portal tiket resmi England Football, dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota England Supporters Travel Club dan pemegang tiket musiman yang terafiliasi dengan FA sebelum sisa alokasi yang ada dijual secara umum. Kanal resmi federasi Ceko merupakan tempat pertama yang setara untuk laga tandang di Praha.

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang pembelian tiket untuk dua laga ini:

Penjualan umum resmi - dibuka setelah periode prioritas anggota ditutup, biasanya mendekati hari pertandingan masing-masing

Tiket tandang - alokasi Praha ditangani melalui kanal federasi Ceko, dengan pasokan terbatas untuk suporter tandang Inggris

Transfer terjamin - setiap pembelian di StubHub didukung program FanProtect milik platform tersebut, memberi pembeli keyakinan bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan

Pasar sekunder - StubHub adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah habis terjual

Karena ini merupakan satu dari empat pertandingan yang dimainkan Inggris dalam jangka waktu dua pekan, pemesanan lebih awal direkomendasikan untuk kedua laga, khususnya pertandingan kandang di Wembley.

Berapa harga tiket Ceko vs Inggris?

Harga resmi untuk laga di Wembley bervariasi tergantung lokasi kursi, dengan portal tiket England Football menawarkan rentang penuh dari kursi standar hingga premium dengan harga nominal selama alokasi masih tersedia. Harga resmi federasi Ceko berlaku untuk laga di Praha dengan cara yang sama.

StubHub adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah habis terjual, dan berikut panduan kasar tentang apa yang bisa diharapkan di sana:

Kursi termurah (Wembley): mulai dari sekitar £40 hingga £60, biasanya di tingkat atas di belakang gawang

Kursi kelas menengah (Wembley): tempat duduk sentral di sepanjang garis tengah lapangan, dengan harga yang jauh lebih tinggi

Kursi premium (Wembley): mulai dari lebih dari £200 untuk pertandingan terbesar dari dua laga ini

Tiket tandang (Praha): umumnya lebih terjangkau pada harga nominal dibandingkan satu malam di Wembley, meski pasokan untuk alokasi Inggris terbatas

Seperti halnya pertandingan internasional lainnya, harga dapat berubah ketika hari pertandingan semakin dekat, jadi mengamankan kursi lebih cepat daripada nanti secara umum merupakan opsi yang lebih aman jika Anda memiliki anggaran tertentu.

Ceko vs Inggris UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Ceko vs Inggris

Ceko menatap pertandingan ini dengan rangkaian performa yang sulit, mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 3-0 dari Meksiko di Piala Dunia, dan mereka juga bermain imbang 1-1 dengan Afrika Selatan selama turnamen tersebut. Dalam lima pertandingan itu, Ceko mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh, dengan kemenangan mereka diraih dalam laga persahabatan melawan Guatemala dan Kosovo.

Lima pertandingan terakhir Inggris memberikan gambaran yang lebih tajam. Tim Tuchel meraih empat kemenangan dan satu kekalahan, mencetak 14 gol dan kebobolan tujuh dalam rangkaian tersebut. Pertandingan terbaru mereka adalah kemenangan 6-4 atas Prancis di perempat-final Piala Dunia. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu terjadi melawan Argentina, yang menyingkirkan Inggris pada tahap semi-final.

Ceko vs Inggris: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Euro 2020, ketika Inggris menang 1-0 di Praha. Sebelumnya, Ceko mengalahkan Inggris 2-1 di Praha dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa pada Oktober 2019, hasil yang terjadi setelah kemenangan 5-0 Inggris dalam laga sebaliknya di Wembley pada tahun yang sama. Empat pertemuan dalam dataset ini juga mencakup hasil imbang 2-2 dalam laga persahabatan pada Agustus 2008.

Klasemen Ceko vs Inggris

Di Grup A3 UEFA Nations League, Ceko saat ini menempati posisi kedua sementara Inggris berada di posisi ketiga.