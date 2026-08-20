Cara mendapatkan tiket Asian Games 2026: Tanggal, harga tiket, dan lainnya

Pesta Olahraga Asia ke-20 kembali ke Jepang untuk pertama kalinya dalam 32 tahun, dengan Prefektur Aichi dan kota Nagoya menjadi tuan rumah ajang multi-cabang olahraga terbesar di benua ini dari 19 September hingga 4 Oktober 2026, meski kompetisi sebenarnya dimulai sembilan hari lebih awal pada 10 September dengan babak pendahuluan sepak bola. Diakui sebagai ajang olahraga terbesar kedua di dunia setelah Olimpiade Musim Panas, Asian Games mempertemukan sekitar 45 Komite Olimpiade Nasional dan 15.000 atlet setiap empat tahun di bawah Olympic Council of Asia, dan ini baru kali ketiga Jepang menjadi tuan rumah setelah Tokyo pada 1958 dan Hiroshima pada 1994.
GOAL memiliki semua yang Anda butuhkan untuk merencanakan perjalanan ke Jepang, termasuk jadwal lengkap per cabang olahraga, tempat tiket dijual, kisaran harga saat ini, dan cara mendapatkan kursi termurah sebelum habis.
Kapan Asian Games 2026 digelar?
Tanggal & Waktu
Olahraga
Lokasi
Tiket
10 Sep - 4 Okt
Sepak bola
Toyota Stadium, Ecopa, Nagai Stadium dan venue lainnya, Jepang
18 Sep - 25 Sep
Bola basket
Aichi International Arena, Nagoya
19 Sep
Upacara Pembukaan
Paloma Mizuho Stadium, Nagoya
19 Sep - 21 Sep
Bersepeda (Jalan raya)
Sirkuit Kota Shinshiro, Shinshiro
19 Sep
Pentathlon modern
Anjo Sports Park, Anjo
20 Sep - 21 Sep
Triathlon
Gamagori City Triathlon Venue, Gamagori
20 Sep - 23 Sep
Soft tennis
Higashiyama Park Tennis Center, Nagoya
20 Sep - 23 Sep
Karate (Kata dan Kumite)
Toyohashi Gymnasium, Toyohashi
20 Sep - 23 Sep
Wushu (Taolu)
Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya
20 Sep - 24 Sep
Senam artistik
Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall), Nagoya
20 Sep - 25 Sep
Renang
Tokyo Aquatics Centre, Tokyo
20 Sep - 27 Sep
Atletik (Lari lintasan dan lapangan, maraton, jalan cepat)
Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium, Nagoya
20 Sep - 27 Sep
Anggar
Aichi Sky Expo, Tokoname
20 Sep - 29 Sep
Bulu tangkis
Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya
20 Sep - 29 Sep
Menembak
Aichi Prefectural General Shooting Gallery, Toyota
20 Sep - 3 Okt
Polo air
Nippon Gaishi Hall (Rainbow Pool), Nagoya
20 Sep
Seni bela diri campuran
Nagoya City Inae Sports Center, Nagoya
20 Sep - 3 Okt
Kriket (T20)
Korogi Athletic Park, Nagoya
21 Sep - 3 Okt
Voli
Okazaki dan Park Arena Komaki, Aichi
22 Sep - 23 Sep
Dayung
Nagaragawa International Regatta Course, Gifu
22 Sep - 24 Sep
Tenis meja
SKY HALL Toyota, Toyota
22 Sep - 24 Sep
Kano/Kayak (Sprint)
Miyoshi Lake Canoe Course, Miyoshi
22 Sep
Berkuda (Eventing)
Tokyo Equestrian Park, Tokyo
22 Sep - 28 Sep
Angkat besi
Nagoya City Trade and Industry Center, Nagoya
22 Sep - 2 Okt
Sepaktakraw
Nagoya City Mizuho Park Gymnasium, Nagoya
23 Sep
Bola basket 3x3
Kinjo Futo Station Square Venue, Nagoya
23 Sep - 24 Sep
Sepeda gunung
Obata Ryokuchi Park, Nagoya
23 Sep - 2 Okt
Esports
Aichi Sky Expo, Tokoname
24 Sep
Wushu (Sanda)
Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya
24 Sep - 25 Sep
Skateboard
Aichi Sky Expo, Tokoname
25 Sep - 29 Sep
Selancar
Pacific Long Beach, Tahara
26 Sep - 27 Sep
Renang artistik
ToBiO Hamamatsu Swimming Center, Shizuoka
26 Sep - 28 Sep
Kurash
Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya
26 Sep - 29 Sep
Loncat indah
Tokyo Aquatics Centre, Tokyo
26 Sep - 1 Okt
Squash
Nagoya Kinjo-Futo Arena, Nagoya
26 Sep - 3 Okt
Berlayar
Kaiyoh Yacht Harbor, Aichi
27 Sep
BMX Racing dan Freestyle
Nagoya Velodrome BMX Race Course, Nagoya
27 Sep - 29 Sep
Bola tangan
Kasugai City Gymnasium, Kasugai
28 Sep
Senam trampolin
Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall), Nagoya
28 Sep - 1 Okt
Bersepeda (Lintasan)
Izu Velodrome, Shizuoka
28 Sep - 2 Okt
Kano/Kayak (Slalom)
Yahagigawa Canoe Slalom Course, Aichi
29 Sep
Taekwondo (Poomsae)
Toyohashi Gymnasium, Toyohashi
29-30 Sep
Panahan (Compound)
Okazaki Chuo Sogo Park, Okazaki
29 Sep - 1 Okt
Gulat (Greco-Roman)
Nagoya City Inae Sports Center, Nagoya
29 Sep - 2 Okt
Gulat (Freestyle)
Nagoya City Inae Sports Center, Nagoya
29 Sep - 2 Okt
Panjat tebing
Nagoya International Exhibition Hall, Nagoya
29 Sep - 3 Okt
Judo
Aichi International Arena, Nagoya
1 Okt - 3 Okt
Voli pantai
Hekinan Ryokuchi Beach Court, Hekinan
1 Okt - 3 Okt
Jiu-jitsu
Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya
2 Okt
Rugby tujuh (mulai)
Nagoya City Mizuho Park Rugby Field, Nagoya
2 Okt
Taekwondo virtual
Toyohashi City General Gymnasium, Toyohashi
2 Okt - 3 Okt
Senam ritmik
Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall), Nagoya
3 Okt
Breaking
Aichi Sky Expo, Tokoname
3 Okt - 4 Okt
Panahan (Recurve)
Okazaki Chuo Sogo Park, Okazaki
3 Okt - 4 Okt
Taekwondo (Kyorugi)
Toyohashi Gymnasium, Toyohashi
3 Okt - 4 Okt
Sofbol
Anjo Softball Ground, Anjo
4 Okt
Golf
Kasugai Country Club East Course, Kasugai
4 Okt
Upacara Penutupan
Paloma Mizuho Stadium, Nagoya
Di mana membeli tiket Asian Games 2026?
Cara paling mudah untuk membeli tiket Asian Games 2026 dari luar Jepang adalah melalui Ticombo, yang memuat listing untuk sebagian besar cabang olahraga dalam program, termasuk sesi yang sudah terjual habis atau sangat diminati seperti Upacara Pembukaan dan Penutupan, sepak bola, bola basket, dan judo, dengan setiap pembelian dijamin oleh platform tersebut.
Mengapa Ticombo layak dicek:
- Kursi terkonfirmasi untuk sesi yang sudah menunjukkan ketersediaan terbatas atau tidak tersedia lagi melalui saluran resmi, terutama untuk event unggulan.
- Proses checkout yang sederhana dalam euro, yang sering kali lebih mudah bagi penggemar dari luar negeri dibanding harus menavigasi sistem registrasi Jepang.
- Cakupan untuk hampir semua dari 43 cabang olahraga, dari daya tarik utama seperti renang dan atletik hingga disiplin yang lebih niche seperti kabaddi dan sepaktakraw.
Penggemar yang menginginkan harga nominal juga harus mendaftar Supporter ID gratis di situs tiket resmi Aichi-Nagoya 2026, karena di sinilah tiket termurah dijual langsung oleh panitia penyelenggara. Agen berbahasa Jepang termasuk Ticket Pia, TBS Tickets, dan CBC Ticket Center menawarkan rute alternatif jika situs resmi berbahasa Inggris sedang sibuk. Setelah alokasi resmi untuk sesi populer terjual habis, atau bagi penggemar yang melewatkan jendela penjualan, Ticombo adalah tempat yang bisa dituju.
Berapa harga tiket Asian Games 2026?
Harga tiket sangat bervariasi tergantung cabang olahraga, kategori kursi, dan seberapa dekat dengan pelaksanaan Asian Games:
- Tiket resmi termurah: tiket masuk umum untuk sebagian besar cabang olahraga dimulai dari sekitar 1.500 yen, dengan kursi Zona C untuk sebagian besar disiplin dihargai di bawah 3.500 yen melalui situs tiket resmi.
- Pasar jual kembali: Ticombosaat ini menampilkan listing untuk sesi yang sangat diminati mulai dari sekitar 270 euro, sekitar 46.000 yen, untuk kursi terkonfirmasi di cabang olahraga seperti gulat dan squash.
- Upacara dan final: tiket Upacara Pembukaan dan Penutupan di pasar jual kembali jauh lebih mahal, sering kali melampaui 1.000 euro, atau lebih dari 170.000 yen, untuk kursi terbaik yang masih tersisa.
Pra-penjualan dan penjualan umum
Penjualan tiket berlangsung dalam tiga tahap. Tahap pertama, penjualan awal yang dibatasi untuk warga prefektur tuan rumah Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka, Tokyo, dan Osaka, berlangsung dari 26 Februari hingga 9 Maret 2026. Penjualan prioritas kedua dibuka untuk pembeli di seluruh dunia dari 12 Maret hingga 31 Maret 2026, meski tiket untuk atletik, polo air, esports, dan berlayar saat itu belum termasuk. Penjualan umum kemudian dibuka untuk semua orang, tanpa pembatasan wilayah, pada 30 Juni 2026 pukul 17.00 waktu Jepang, dan penjualan berlanjut dengan sistem siapa cepat dia dapat hingga tanggal masing-masing sesi selama kursi masih tersedia. Batas pembelian tiket berlaku, dengan maksimum 12 tiket per akun per transaksi untuk sebagian besar sesi, dikurangi menjadi 6 untuk Upacara Pembukaan dan Penutupan.
Semua yang perlu Anda ketahui tentang Asian Games
Pertama kali digelar di New Delhi pada 1951, Asian Games adalah ajang multi-cabang olahraga kontinental yang diadakan setiap empat tahun oleh Olympic Council of Asia, dan menempati peringkat sebagai event terbesar kedua dari jenisnya di dunia setelah Olimpiade Musim Panas. Aichi-Nagoya 2026 adalah edisi ke-20, dan kali ketiga Jepang menjadi tuan rumah setelah Tokyo menggelar Asian Games pada 1958 dan Hiroshima pada 1994, dengan jeda lebih dari tiga dekade.
Edisi ini menghadirkan program pemecah rekor dengan 43 cabang olahraga dan 70 disiplin, yang tersebar di 53 venue di Prefektur Aichi dan sekitarnya, dengan beberapa event menggunakan fasilitas yang dibangun untuk Olimpiade Tokyo 2020, termasuk Tokyo Aquatics Centre untuk renang dan loncat indah serta Izu Velodrome untuk balap sepeda lintasan. Enam cabang olahraga menjalani debut di Asian Games di Nagoya: selancar, breaking, seni bela diri campuran, padel, teqball, dan taekwondo virtual, di samping kembalinya kriket dalam format T20 untuk pertama kalinya sejak Hangzhou 2023, dengan turnamen tersebut juga berfungsi sebagai ajang kualifikasi Asia untuk kembalinya kriket ke program Olimpiade di LA 2028.
Tak biasa untuk ajang sebesar ini, penyelenggara memilih untuk tidak membangun kampung atlet tradisional. Sebagai gantinya, para peserta akan menginap di hotel-hotel lokal, hunian sementara bergaya kontainer di Pelabuhan Nagoya, dan di atas kapal pesiar yang bersandar di Kinjo Pier yang dapat menampung beberapa ribu atlet dan ofisial. Zona penggemar publik gratis di Hisaya Odori Park di pusat Nagoya akan berlangsung sepanjang Asian Games, bersamaan dengan estafet obor yang melintasi seluruh munisipalitas di Aichi mulai 22 Agustus.
Semua yang perlu Anda ketahui tentang Paloma Mizuho Stadium
Paloma Mizuho Stadium, bagian dari kompleks olahraga Nagoya City Mizuho Park, adalah venue utama Aichi-Nagoya 2026, yang menjadi tuan rumah Upacara Pembukaan dan Penutupan sekaligus program atletik sepanjang akhir September. Dengan kapasitas sekitar 35.000, stadion ini berada di dalam kawasan olahraga yang lebih luas yang juga mencakup Mizuho Park Rugby Field dan Gymnasium, yang berarti beberapa cabang olahraga berada dalam jarak jalan kaki yang mudah satu sama lain pada hari-hari tersibuk dalam jadwal.
Stadion ini dapat diakses melalui Nagoya Municipal Subway, dengan stasiun Mizuho Undojo-Higashi dan Mizuho Undojo-Nishi sama-sama melayani taman ini secara langsung, menjadikannya salah satu venue yang lebih mudah dijangkau tanpa mobil. Pilihan tempat duduk mencakup semuanya, mulai dari tiket masuk umum di tier atas yang terjangkau hingga kategori premium, memberi penggemar dengan anggaran berapa pun cara untuk menyaksikan upacara atau final atletik secara langsung.
Dengan Jepang menjadi tuan rumah event olahraga terbesarnya dalam lebih dari tiga dekade, dan para bintang dari seluruh benua dijadwalkan melintasi Nagoya antara September dan Oktober, permintaan untuk sesi-sesi unggulan diperkirakan akan meningkat cepat seiring mendekatnya Asian Games. GOAL merekomendasikan untuk memeriksa ketersediaan tiket di Ticombo sekarang agar tidak ketinggalan sebuah sesi.