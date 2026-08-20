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Asian Games 2026 ticketsGetty Images
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Cara mendapatkan tiket Asian Games 2026: Tanggal, harga tiket, dan lainnya

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Pesta Olahraga Asia ke-20 kembali ke Jepang untuk pertama kalinya dalam 32 tahun, dengan Prefektur Aichi dan kota Nagoya menjadi tuan rumah ajang multi-cabang olahraga terbesar di benua ini dari 19 September hingga 4 Oktober 2026, meski kompetisi sebenarnya dimulai sembilan hari lebih awal pada 10 September dengan babak pendahuluan sepak bola. Diakui sebagai ajang olahraga terbesar kedua di dunia setelah Olimpiade Musim Panas, Asian Games mempertemukan sekitar 45 Komite Olimpiade Nasional dan 15.000 atlet setiap empat tahun di bawah Olympic Council of Asia, dan ini baru kali ketiga Jepang menjadi tuan rumah setelah Tokyo pada 1958 dan Hiroshima pada 1994.

GOAL memiliki semua yang Anda butuhkan untuk merencanakan perjalanan ke Jepang, termasuk jadwal lengkap per cabang olahraga, tempat tiket dijual, kisaran harga saat ini, dan cara mendapatkan kursi termurah sebelum habis.

Kapan Asian Games 2026 digelar?

Tanggal & Waktu

Olahraga

Lokasi

Tiket

10 Sep - 4 Okt

Sepak bola

Toyota Stadium, Ecopa, Nagai Stadium dan venue lainnya, Jepang

Tiket

18 Sep - 25 Sep

Bola basket

Aichi International Arena, Nagoya

Tiket

19 Sep

Upacara Pembukaan

Paloma Mizuho Stadium, Nagoya

Tiket

19 Sep - 21 Sep

Bersepeda (Jalan raya)

Sirkuit Kota Shinshiro, Shinshiro

Tiket

19 Sep

Pentathlon modern

Anjo Sports Park, Anjo

Tiket

20 Sep - 21 Sep

Triathlon

Gamagori City Triathlon Venue, Gamagori

Tiket

20 Sep - 23 Sep

Soft tennis

Higashiyama Park Tennis Center, Nagoya

Tiket

20 Sep - 23 Sep

Karate (Kata dan Kumite)

Toyohashi Gymnasium, Toyohashi

Tiket

20 Sep - 23 Sep

Wushu (Taolu)

Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya

Tiket

20 Sep - 24 Sep

Senam artistik

Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall), Nagoya

Tiket

20 Sep - 25 Sep

Renang

Tokyo Aquatics Centre, Tokyo

Tiket

20 Sep - 27 Sep

Atletik (Lari lintasan dan lapangan, maraton, jalan cepat)

Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium, Nagoya

Tiket

20 Sep - 27 Sep

Anggar

Aichi Sky Expo, Tokoname

Tiket

20 Sep - 29 Sep

Bulu tangkis

Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya

Tiket

20 Sep - 29 Sep

Menembak

Aichi Prefectural General Shooting Gallery, Toyota

Tiket

20 Sep - 3 Okt

Polo air

Nippon Gaishi Hall (Rainbow Pool), Nagoya

Tiket

20 Sep

Seni bela diri campuran

Nagoya City Inae Sports Center, Nagoya

Tiket

20 Sep - 3 Okt

Kriket (T20)

Korogi Athletic Park, Nagoya

Tiket

21 Sep - 3 Okt

Voli

Okazaki dan Park Arena Komaki, Aichi

Tiket

22 Sep - 23 Sep

Dayung

Nagaragawa International Regatta Course, Gifu

Tiket

22 Sep - 24 Sep

Tenis meja

SKY HALL Toyota, Toyota

Tiket

22 Sep - 24 Sep

Kano/Kayak (Sprint)

Miyoshi Lake Canoe Course, Miyoshi

Tiket

22 Sep

Berkuda (Eventing)

Tokyo Equestrian Park, Tokyo

Tiket

22 Sep - 28 Sep

Angkat besi

Nagoya City Trade and Industry Center, Nagoya

Tiket

22 Sep - 2 Okt

Sepaktakraw

Nagoya City Mizuho Park Gymnasium, Nagoya

Tiket

23 Sep

Bola basket 3x3

Kinjo Futo Station Square Venue, Nagoya

Tiket

23 Sep - 24 Sep

Sepeda gunung

Obata Ryokuchi Park, Nagoya

Tiket

23 Sep - 2 Okt

Esports

Aichi Sky Expo, Tokoname

Tiket

24 Sep

Wushu (Sanda)

Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya

Tiket

24 Sep - 25 Sep

Skateboard

Aichi Sky Expo, Tokoname

Tiket

25 Sep - 29 Sep

Selancar

Pacific Long Beach, Tahara

Tiket

26 Sep - 27 Sep

Renang artistik

ToBiO Hamamatsu Swimming Center, Shizuoka

Tiket

26 Sep - 28 Sep

Kurash

Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya

Tiket

26 Sep - 29 Sep

Loncat indah

Tokyo Aquatics Centre, Tokyo

Tiket

26 Sep - 1 Okt

Squash

Nagoya Kinjo-Futo Arena, Nagoya

Tiket

26 Sep - 3 Okt

Berlayar

Kaiyoh Yacht Harbor, Aichi

Tiket

27 Sep

BMX Racing dan Freestyle

Nagoya Velodrome BMX Race Course, Nagoya

Tiket

27 Sep - 29 Sep

Bola tangan

Kasugai City Gymnasium, Kasugai

Tiket

28 Sep

Senam trampolin

Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall), Nagoya

Tiket

28 Sep - 1 Okt

Bersepeda (Lintasan)

Izu Velodrome, Shizuoka

Tiket

28 Sep - 2 Okt

Kano/Kayak (Slalom)

Yahagigawa Canoe Slalom Course, Aichi

Tiket

29 Sep

Taekwondo (Poomsae)

Toyohashi Gymnasium, Toyohashi

Tiket

29-30 Sep

Panahan (Compound)

Okazaki Chuo Sogo Park, Okazaki

Tiket

29 Sep - 1 Okt

Gulat (Greco-Roman)

Nagoya City Inae Sports Center, Nagoya

Tiket

29 Sep - 2 Okt

Gulat (Freestyle)

Nagoya City Inae Sports Center, Nagoya

Tiket

29 Sep - 2 Okt

Panjat tebing

Nagoya International Exhibition Hall, Nagoya

Tiket

29 Sep - 3 Okt

Judo

Aichi International Arena, Nagoya

Tiket

1 Okt - 3 Okt

Voli pantai

Hekinan Ryokuchi Beach Court, Hekinan

Tiket

1 Okt - 3 Okt

Jiu-jitsu

Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya

Tiket

2 Okt

Rugby tujuh (mulai)

Nagoya City Mizuho Park Rugby Field, Nagoya

Tiket

2 Okt

Taekwondo virtual

Toyohashi City General Gymnasium, Toyohashi

Tiket

2 Okt - 3 Okt

Senam ritmik

Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall), Nagoya

Tiket

3 Okt

Breaking

Aichi Sky Expo, Tokoname

Tiket

3 Okt - 4 Okt

Panahan (Recurve)

Okazaki Chuo Sogo Park, Okazaki

Tiket

3 Okt - 4 Okt

Taekwondo (Kyorugi)

Toyohashi Gymnasium, Toyohashi

Tiket

3 Okt - 4 Okt

Sofbol

Anjo Softball Ground, Anjo

Tiket

4 Okt

Golf

Kasugai Country Club East Course, Kasugai

Tiket

4 Okt

Upacara Penutupan

Paloma Mizuho Stadium, Nagoya

Tiket

Di mana membeli tiket Asian Games 2026?

Cara paling mudah untuk membeli tiket Asian Games 2026 dari luar Jepang adalah melalui Ticombo, yang memuat listing untuk sebagian besar cabang olahraga dalam program, termasuk sesi yang sudah terjual habis atau sangat diminati seperti Upacara Pembukaan dan Penutupan, sepak bola, bola basket, dan judo, dengan setiap pembelian dijamin oleh platform tersebut.

Mengapa Ticombo layak dicek:

  • Kursi terkonfirmasi untuk sesi yang sudah menunjukkan ketersediaan terbatas atau tidak tersedia lagi melalui saluran resmi, terutama untuk event unggulan.
  • Proses checkout yang sederhana dalam euro, yang sering kali lebih mudah bagi penggemar dari luar negeri dibanding harus menavigasi sistem registrasi Jepang.
  • Cakupan untuk hampir semua dari 43 cabang olahraga, dari daya tarik utama seperti renang dan atletik hingga disiplin yang lebih niche seperti kabaddi dan sepaktakraw.

Penggemar yang menginginkan harga nominal juga harus mendaftar Supporter ID gratis di situs tiket resmi Aichi-Nagoya 2026, karena di sinilah tiket termurah dijual langsung oleh panitia penyelenggara. Agen berbahasa Jepang termasuk Ticket Pia, TBS Tickets, dan CBC Ticket Center menawarkan rute alternatif jika situs resmi berbahasa Inggris sedang sibuk. Setelah alokasi resmi untuk sesi populer terjual habis, atau bagi penggemar yang melewatkan jendela penjualan, Ticombo adalah tempat yang bisa dituju.

Berapa harga tiket Asian Games 2026?

Harga tiket sangat bervariasi tergantung cabang olahraga, kategori kursi, dan seberapa dekat dengan pelaksanaan Asian Games:

  • Tiket resmi termurah: tiket masuk umum untuk sebagian besar cabang olahraga dimulai dari sekitar 1.500 yen, dengan kursi Zona C untuk sebagian besar disiplin dihargai di bawah 3.500 yen melalui situs tiket resmi.
  • Pasar jual kembali: Ticombosaat ini menampilkan listing untuk sesi yang sangat diminati mulai dari sekitar 270 euro, sekitar 46.000 yen, untuk kursi terkonfirmasi di cabang olahraga seperti gulat dan squash.
  • Upacara dan final: tiket Upacara Pembukaan dan Penutupan di pasar jual kembali jauh lebih mahal, sering kali melampaui 1.000 euro, atau lebih dari 170.000 yen, untuk kursi terbaik yang masih tersisa.

Pra-penjualan dan penjualan umum

Penjualan tiket berlangsung dalam tiga tahap. Tahap pertama, penjualan awal yang dibatasi untuk warga prefektur tuan rumah Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka, Tokyo, dan Osaka, berlangsung dari 26 Februari hingga 9 Maret 2026. Penjualan prioritas kedua dibuka untuk pembeli di seluruh dunia dari 12 Maret hingga 31 Maret 2026, meski tiket untuk atletik, polo air, esports, dan berlayar saat itu belum termasuk. Penjualan umum kemudian dibuka untuk semua orang, tanpa pembatasan wilayah, pada 30 Juni 2026 pukul 17.00 waktu Jepang, dan penjualan berlanjut dengan sistem siapa cepat dia dapat hingga tanggal masing-masing sesi selama kursi masih tersedia. Batas pembelian tiket berlaku, dengan maksimum 12 tiket per akun per transaksi untuk sebagian besar sesi, dikurangi menjadi 6 untuk Upacara Pembukaan dan Penutupan.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Asian Games

Pertama kali digelar di New Delhi pada 1951, Asian Games adalah ajang multi-cabang olahraga kontinental yang diadakan setiap empat tahun oleh Olympic Council of Asia, dan menempati peringkat sebagai event terbesar kedua dari jenisnya di dunia setelah Olimpiade Musim Panas. Aichi-Nagoya 2026 adalah edisi ke-20, dan kali ketiga Jepang menjadi tuan rumah setelah Tokyo menggelar Asian Games pada 1958 dan Hiroshima pada 1994, dengan jeda lebih dari tiga dekade.

Edisi ini menghadirkan program pemecah rekor dengan 43 cabang olahraga dan 70 disiplin, yang tersebar di 53 venue di Prefektur Aichi dan sekitarnya, dengan beberapa event menggunakan fasilitas yang dibangun untuk Olimpiade Tokyo 2020, termasuk Tokyo Aquatics Centre untuk renang dan loncat indah serta Izu Velodrome untuk balap sepeda lintasan. Enam cabang olahraga menjalani debut di Asian Games di Nagoya: selancar, breaking, seni bela diri campuran, padel, teqball, dan taekwondo virtual, di samping kembalinya kriket dalam format T20 untuk pertama kalinya sejak Hangzhou 2023, dengan turnamen tersebut juga berfungsi sebagai ajang kualifikasi Asia untuk kembalinya kriket ke program Olimpiade di LA 2028.

Tak biasa untuk ajang sebesar ini, penyelenggara memilih untuk tidak membangun kampung atlet tradisional. Sebagai gantinya, para peserta akan menginap di hotel-hotel lokal, hunian sementara bergaya kontainer di Pelabuhan Nagoya, dan di atas kapal pesiar yang bersandar di Kinjo Pier yang dapat menampung beberapa ribu atlet dan ofisial. Zona penggemar publik gratis di Hisaya Odori Park di pusat Nagoya akan berlangsung sepanjang Asian Games, bersamaan dengan estafet obor yang melintasi seluruh munisipalitas di Aichi mulai 22 Agustus.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Paloma Mizuho Stadium

Paloma Mizuho Stadium, bagian dari kompleks olahraga Nagoya City Mizuho Park, adalah venue utama Aichi-Nagoya 2026, yang menjadi tuan rumah Upacara Pembukaan dan Penutupan sekaligus program atletik sepanjang akhir September. Dengan kapasitas sekitar 35.000, stadion ini berada di dalam kawasan olahraga yang lebih luas yang juga mencakup Mizuho Park Rugby Field dan Gymnasium, yang berarti beberapa cabang olahraga berada dalam jarak jalan kaki yang mudah satu sama lain pada hari-hari tersibuk dalam jadwal.

Stadion ini dapat diakses melalui Nagoya Municipal Subway, dengan stasiun Mizuho Undojo-Higashi dan Mizuho Undojo-Nishi sama-sama melayani taman ini secara langsung, menjadikannya salah satu venue yang lebih mudah dijangkau tanpa mobil. Pilihan tempat duduk mencakup semuanya, mulai dari tiket masuk umum di tier atas yang terjangkau hingga kategori premium, memberi penggemar dengan anggaran berapa pun cara untuk menyaksikan upacara atau final atletik secara langsung.

Dengan Jepang menjadi tuan rumah event olahraga terbesarnya dalam lebih dari tiga dekade, dan para bintang dari seluruh benua dijadwalkan melintasi Nagoya antara September dan Oktober, permintaan untuk sesi-sesi unggulan diperkirakan akan meningkat cepat seiring mendekatnya Asian Games. GOAL merekomendasikan untuk memeriksa ketersediaan tiket di Ticombo sekarang agar tidak ketinggalan sebuah sesi.

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