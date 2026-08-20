Cara mendapatkan tiket Asian Games 2026: Tanggal, harga tiket, dan lainnya

Pesta Olahraga Asia ke-20 kembali ke Jepang untuk pertama kalinya dalam 32 tahun, dengan Prefektur Aichi dan kota Nagoya menjadi tuan rumah ajang multi-cabang olahraga terbesar di benua ini dari 19 September hingga 4 Oktober 2026, meski kompetisi sebenarnya dimulai sembilan hari lebih awal pada 10 September dengan babak pendahuluan sepak bola. Diakui sebagai ajang olahraga terbesar kedua di dunia setelah Olimpiade Musim Panas, Asian Games mempertemukan sekitar 45 Komite Olimpiade Nasional dan 15.000 atlet setiap empat tahun di bawah Olympic Council of Asia, dan ini baru kali ketiga Jepang menjadi tuan rumah setelah Tokyo pada 1958 dan Hiroshima pada 1994.

GOAL memiliki semua yang Anda butuhkan untuk merencanakan perjalanan ke Jepang, termasuk jadwal lengkap per cabang olahraga, tempat tiket dijual, kisaran harga saat ini, dan cara mendapatkan kursi termurah sebelum habis.

Kapan Asian Games 2026 digelar?

Tanggal & Waktu Olahraga Lokasi Tiket 10 Sep - 4 Okt Sepak bola Toyota Stadium, Ecopa, Nagai Stadium dan venue lainnya, Jepang Tiket 18 Sep - 25 Sep Bola basket Aichi International Arena, Nagoya Tiket 19 Sep Upacara Pembukaan Paloma Mizuho Stadium, Nagoya Tiket 19 Sep - 21 Sep Bersepeda (Jalan raya) Sirkuit Kota Shinshiro, Shinshiro Tiket 19 Sep Pentathlon modern Anjo Sports Park, Anjo Tiket 20 Sep - 21 Sep Triathlon Gamagori City Triathlon Venue, Gamagori Tiket 20 Sep - 23 Sep Soft tennis Higashiyama Park Tennis Center, Nagoya Tiket 20 Sep - 23 Sep Karate (Kata dan Kumite) Toyohashi Gymnasium, Toyohashi Tiket 20 Sep - 23 Sep Wushu (Taolu) Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya Tiket 20 Sep - 24 Sep Senam artistik Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall), Nagoya Tiket 20 Sep - 25 Sep Renang Tokyo Aquatics Centre, Tokyo Tiket 20 Sep - 27 Sep Atletik (Lari lintasan dan lapangan, maraton, jalan cepat) Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium, Nagoya Tiket 20 Sep - 27 Sep Anggar Aichi Sky Expo, Tokoname Tiket 20 Sep - 29 Sep Bulu tangkis Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya Tiket 20 Sep - 29 Sep Menembak Aichi Prefectural General Shooting Gallery, Toyota Tiket 20 Sep - 3 Okt Polo air Nippon Gaishi Hall (Rainbow Pool), Nagoya Tiket 20 Sep Seni bela diri campuran Nagoya City Inae Sports Center, Nagoya Tiket 20 Sep - 3 Okt Kriket (T20) Korogi Athletic Park, Nagoya Tiket 21 Sep - 3 Okt Voli Okazaki dan Park Arena Komaki, Aichi Tiket 22 Sep - 23 Sep Dayung Nagaragawa International Regatta Course, Gifu Tiket 22 Sep - 24 Sep Tenis meja SKY HALL Toyota, Toyota Tiket 22 Sep - 24 Sep Kano/Kayak (Sprint) Miyoshi Lake Canoe Course, Miyoshi Tiket 22 Sep Berkuda (Eventing) Tokyo Equestrian Park, Tokyo Tiket 22 Sep - 28 Sep Angkat besi Nagoya City Trade and Industry Center, Nagoya Tiket 22 Sep - 2 Okt Sepaktakraw Nagoya City Mizuho Park Gymnasium, Nagoya Tiket 23 Sep Bola basket 3x3 Kinjo Futo Station Square Venue, Nagoya Tiket 23 Sep - 24 Sep Sepeda gunung Obata Ryokuchi Park, Nagoya Tiket 23 Sep - 2 Okt Esports Aichi Sky Expo, Tokoname Tiket 24 Sep Wushu (Sanda) Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya Tiket 24 Sep - 25 Sep Skateboard Aichi Sky Expo, Tokoname Tiket 25 Sep - 29 Sep Selancar Pacific Long Beach, Tahara Tiket 26 Sep - 27 Sep Renang artistik ToBiO Hamamatsu Swimming Center, Shizuoka Tiket 26 Sep - 28 Sep Kurash Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya Tiket 26 Sep - 29 Sep Loncat indah Tokyo Aquatics Centre, Tokyo Tiket 26 Sep - 1 Okt Squash Nagoya Kinjo-Futo Arena, Nagoya Tiket 26 Sep - 3 Okt Berlayar Kaiyoh Yacht Harbor, Aichi Tiket 27 Sep BMX Racing dan Freestyle Nagoya Velodrome BMX Race Course, Nagoya Tiket 27 Sep - 29 Sep Bola tangan Kasugai City Gymnasium, Kasugai Tiket 28 Sep Senam trampolin Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall), Nagoya Tiket 28 Sep - 1 Okt Bersepeda (Lintasan) Izu Velodrome, Shizuoka Tiket 28 Sep - 2 Okt Kano/Kayak (Slalom) Yahagigawa Canoe Slalom Course, Aichi Tiket 29 Sep Taekwondo (Poomsae) Toyohashi Gymnasium, Toyohashi Tiket 29-30 Sep Panahan (Compound) Okazaki Chuo Sogo Park, Okazaki Tiket 29 Sep - 1 Okt Gulat (Greco-Roman) Nagoya City Inae Sports Center, Nagoya Tiket 29 Sep - 2 Okt Gulat (Freestyle) Nagoya City Inae Sports Center, Nagoya Tiket 29 Sep - 2 Okt Panjat tebing Nagoya International Exhibition Hall, Nagoya Tiket 29 Sep - 3 Okt Judo Aichi International Arena, Nagoya Tiket 1 Okt - 3 Okt Voli pantai Hekinan Ryokuchi Beach Court, Hekinan Tiket 1 Okt - 3 Okt Jiu-jitsu Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya Tiket 2 Okt Rugby tujuh (mulai) Nagoya City Mizuho Park Rugby Field, Nagoya Tiket 2 Okt Taekwondo virtual Toyohashi City General Gymnasium, Toyohashi Tiket 2 Okt - 3 Okt Senam ritmik Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall), Nagoya Tiket 3 Okt Breaking Aichi Sky Expo, Tokoname Tiket 3 Okt - 4 Okt Panahan (Recurve) Okazaki Chuo Sogo Park, Okazaki Tiket 3 Okt - 4 Okt Taekwondo (Kyorugi) Toyohashi Gymnasium, Toyohashi Tiket 3 Okt - 4 Okt Sofbol Anjo Softball Ground, Anjo Tiket 4 Okt Golf Kasugai Country Club East Course, Kasugai Tiket 4 Okt Upacara Penutupan Paloma Mizuho Stadium, Nagoya Tiket

Di mana membeli tiket Asian Games 2026?

Cara paling mudah untuk membeli tiket Asian Games 2026 dari luar Jepang adalah melalui Ticombo, yang memuat listing untuk sebagian besar cabang olahraga dalam program, termasuk sesi yang sudah terjual habis atau sangat diminati seperti Upacara Pembukaan dan Penutupan, sepak bola, bola basket, dan judo, dengan setiap pembelian dijamin oleh platform tersebut.

Mengapa Ticombo layak dicek:

Kursi terkonfirmasi untuk sesi yang sudah menunjukkan ketersediaan terbatas atau tidak tersedia lagi melalui saluran resmi, terutama untuk event unggulan.

Proses checkout yang sederhana dalam euro, yang sering kali lebih mudah bagi penggemar dari luar negeri dibanding harus menavigasi sistem registrasi Jepang.

Cakupan untuk hampir semua dari 43 cabang olahraga, dari daya tarik utama seperti renang dan atletik hingga disiplin yang lebih niche seperti kabaddi dan sepaktakraw.

Penggemar yang menginginkan harga nominal juga harus mendaftar Supporter ID gratis di situs tiket resmi Aichi-Nagoya 2026, karena di sinilah tiket termurah dijual langsung oleh panitia penyelenggara. Agen berbahasa Jepang termasuk Ticket Pia, TBS Tickets, dan CBC Ticket Center menawarkan rute alternatif jika situs resmi berbahasa Inggris sedang sibuk. Setelah alokasi resmi untuk sesi populer terjual habis, atau bagi penggemar yang melewatkan jendela penjualan, Ticombo adalah tempat yang bisa dituju.

Berapa harga tiket Asian Games 2026?

Harga tiket sangat bervariasi tergantung cabang olahraga, kategori kursi, dan seberapa dekat dengan pelaksanaan Asian Games:

Tiket resmi termurah: tiket masuk umum untuk sebagian besar cabang olahraga dimulai dari sekitar 1.500 yen , dengan kursi Zona C untuk sebagian besar disiplin dihargai di bawah 3.500 yen melalui situs tiket resmi.

Pasar jual kembali: Ticombo saat ini menampilkan listing untuk sesi yang sangat diminati mulai dari sekitar 270 euro, sekitar 46.000 yen , untuk kursi terkonfirmasi di cabang olahraga seperti gulat dan squash.

Upacara dan final: tiket Upacara Pembukaan dan Penutupan di pasar jual kembali jauh lebih mahal, sering kali melampaui 1.000 euro , atau lebih dari 170.000 yen , untuk kursi terbaik yang masih tersisa.

Pra-penjualan dan penjualan umum

Penjualan tiket berlangsung dalam tiga tahap. Tahap pertama, penjualan awal yang dibatasi untuk warga prefektur tuan rumah Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka, Tokyo, dan Osaka, berlangsung dari 26 Februari hingga 9 Maret 2026. Penjualan prioritas kedua dibuka untuk pembeli di seluruh dunia dari 12 Maret hingga 31 Maret 2026, meski tiket untuk atletik, polo air, esports, dan berlayar saat itu belum termasuk. Penjualan umum kemudian dibuka untuk semua orang, tanpa pembatasan wilayah, pada 30 Juni 2026 pukul 17.00 waktu Jepang, dan penjualan berlanjut dengan sistem siapa cepat dia dapat hingga tanggal masing-masing sesi selama kursi masih tersedia. Batas pembelian tiket berlaku, dengan maksimum 12 tiket per akun per transaksi untuk sebagian besar sesi, dikurangi menjadi 6 untuk Upacara Pembukaan dan Penutupan.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Asian Games

Pertama kali digelar di New Delhi pada 1951, Asian Games adalah ajang multi-cabang olahraga kontinental yang diadakan setiap empat tahun oleh Olympic Council of Asia, dan menempati peringkat sebagai event terbesar kedua dari jenisnya di dunia setelah Olimpiade Musim Panas. Aichi-Nagoya 2026 adalah edisi ke-20, dan kali ketiga Jepang menjadi tuan rumah setelah Tokyo menggelar Asian Games pada 1958 dan Hiroshima pada 1994, dengan jeda lebih dari tiga dekade.

Edisi ini menghadirkan program pemecah rekor dengan 43 cabang olahraga dan 70 disiplin, yang tersebar di 53 venue di Prefektur Aichi dan sekitarnya, dengan beberapa event menggunakan fasilitas yang dibangun untuk Olimpiade Tokyo 2020, termasuk Tokyo Aquatics Centre untuk renang dan loncat indah serta Izu Velodrome untuk balap sepeda lintasan. Enam cabang olahraga menjalani debut di Asian Games di Nagoya: selancar, breaking, seni bela diri campuran, padel, teqball, dan taekwondo virtual, di samping kembalinya kriket dalam format T20 untuk pertama kalinya sejak Hangzhou 2023, dengan turnamen tersebut juga berfungsi sebagai ajang kualifikasi Asia untuk kembalinya kriket ke program Olimpiade di LA 2028.

Tak biasa untuk ajang sebesar ini, penyelenggara memilih untuk tidak membangun kampung atlet tradisional. Sebagai gantinya, para peserta akan menginap di hotel-hotel lokal, hunian sementara bergaya kontainer di Pelabuhan Nagoya, dan di atas kapal pesiar yang bersandar di Kinjo Pier yang dapat menampung beberapa ribu atlet dan ofisial. Zona penggemar publik gratis di Hisaya Odori Park di pusat Nagoya akan berlangsung sepanjang Asian Games, bersamaan dengan estafet obor yang melintasi seluruh munisipalitas di Aichi mulai 22 Agustus.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Paloma Mizuho Stadium

Paloma Mizuho Stadium, bagian dari kompleks olahraga Nagoya City Mizuho Park, adalah venue utama Aichi-Nagoya 2026, yang menjadi tuan rumah Upacara Pembukaan dan Penutupan sekaligus program atletik sepanjang akhir September. Dengan kapasitas sekitar 35.000, stadion ini berada di dalam kawasan olahraga yang lebih luas yang juga mencakup Mizuho Park Rugby Field dan Gymnasium, yang berarti beberapa cabang olahraga berada dalam jarak jalan kaki yang mudah satu sama lain pada hari-hari tersibuk dalam jadwal.

Stadion ini dapat diakses melalui Nagoya Municipal Subway, dengan stasiun Mizuho Undojo-Higashi dan Mizuho Undojo-Nishi sama-sama melayani taman ini secara langsung, menjadikannya salah satu venue yang lebih mudah dijangkau tanpa mobil. Pilihan tempat duduk mencakup semuanya, mulai dari tiket masuk umum di tier atas yang terjangkau hingga kategori premium, memberi penggemar dengan anggaran berapa pun cara untuk menyaksikan upacara atau final atletik secara langsung.

Dengan Jepang menjadi tuan rumah event olahraga terbesarnya dalam lebih dari tiga dekade, dan para bintang dari seluruh benua dijadwalkan melintasi Nagoya antara September dan Oktober, permintaan untuk sesi-sesi unggulan diperkirakan akan meningkat cepat seiring mendekatnya Asian Games. GOAL merekomendasikan untuk memeriksa ketersediaan tiket di Ticombo sekarang agar tidak ketinggalan sebuah sesi.