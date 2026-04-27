Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Cara mendapatkan paket layanan istimewa Piala Dunia 2026: Tiket premium resmi, opsi pembelian, dan lainnya

Inilah cara agar Anda bisa menonton pertandingan Piala Dunia dengan penuh gaya musim panas ini

Duduk di stadion-stadion modern, menyaksikan para pemain terbaik di dunia berjuang meraih kejayaan global, adalah pengalaman yang tak terlupakan bagi para penggemar sepak bola. 

Bagi yang beruntung bisa menghadiri Piala Dunia 2026 di Amerika Utara musim panas ini, pengalaman tersebut dapat ditingkatkan dengan membeli paket hospitality atau tiket.

Biarkan GOAL mengulas semua opsi yang tersedia untuk layanan hospitality Piala Dunia musim panas ini, termasuk paket, harga, dan lainnya.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. 

104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan menampilkan 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara. 

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia 2026

Tiket atau paket hospitality resmi Piala Dunia 2026 hanya tersedia melalui Platform Hospitality FIFA melalui On Location, penyedia hospitality resmi turnamen ini. 

Paket bervariasi berdasarkan tingkat kemewahan dan jumlah pertandingan yang disertakan. Sebagian besar mencakup tempat duduk premium, makanan gourmet, dan akses eksklusif ke lounge.

Paket-paket tersebut tersedia sebagai berikut:

Satu Pertandingan

  • Babak Penyisihan Grup: 1 pertandingan tim dari negara non-tuan rumah (kecuali CAN, MEX, USA)
  • Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Pertandingan Perebutan Tempat Ketiga: 1 pertandingan apa pun
  • Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Seri Venue

  • Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda.
  • Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada venue
  • Semua hari pertandingan dan babak berlaku
  • Pilihan layanan: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Ikuti Tim Saya

  • Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan babak awal, di mana pun lokasinya.
  • Semua 3 pertandingan Fase Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar
  • Semua hari pertandingan dan lokasi memenuhi syarat
  • Ikuti Tim Saya saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)
  • Pilihan fasilitas: FIFA Pavilion

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia bagi kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Berapa harga tiket hospitality Piala Dunia 2026?

Harga tiket hospitality resmi Piala Dunia 2026 sangat bervariasi tergantung pada tingkatan, paket, dan lokasi. Perkiraan harganya adalah sebagai berikut:

  • Pertandingan Tunggal: Mulai dari $1.400 USD / per orang
  • Seri Pertandingan: Mulai dari $8.275 USD / per orang
  • Ikuti Tim Saya: Mulai dari $6.750 USD / per orang
  • Suite & Kotak Pribadi: Suite untuk satu pertandingan mulai dari sekitar $43.200 USD, sedangkan kotak pribadi penuh untuk kelompok (biasanya 6-12 orang) untuk seri venue melebihi $100.000 USD.

Bagaimana jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 per venue?

TahapTanggalKotaTim
Grup A11 – 27 JuniKota Meksiko, Guadalajara, Monterrey, AtlantaMeksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, Republik Ceko
Grup B11–27 JuniToronto, Vancouver, San Francisco, Los AngelesKanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss
Grup C11–27 JuniNew York, New Jersey, Boston, Philadelphia, MiamiBrasil, Maroko, Haiti, Skotlandia
Grup D11–27 JuniLos Angeles, Vancouver, Seattle, San FranciscoAmerika Serikat, Paraguay, Australia, Turki
Grup E11–27 JuniHouston, Philadelphia, Toronto, Kansas CityJerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador
Grup F11–27 JuniDallas, Monterrey, Houston, Kansas CityBelanda, Jepang, Swedia, Tunisia
Grup G11–27 JuniSeattle, Los Angeles, VancouverBelgia, Mesir, Iran, Selandia Baru
Grup H11–27 JuniAtlanta, Miami, Houston, GuadalajaraSpanyol, Kepulauan Cape Verde, Arab Saudi, Uruguay
Grup I11–27 JuniNew York, New Jersey, Boston, Philadelphia, TorontoPrancis, Senegal, Irak, Norwegia
Grup J11–27 JuniKansas City, San Francisco, DallasArgentina, Aljazair, Austria, Yordania
Grup K11–27 JuniHouston, Kota Meksiko, Guadalajara, MiamiPortugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia
Grup L11–27 JuniDallas, Toronto, Boston, PhiladelphiaInggris, Kroasia, Ghana, Panama
Babak 32 Besar28 Juni – 3 JuliSemua Kota Tuan Rumah (Kecuali GDL & MTY)TBC
Babak 16 Besar4 Juli – 7 JuliVancouver, Seattle, Mexico City, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphia, New York, New JerseyTBC
Perempat Final9–11 JuliBoston, Los Angeles, Miami, Kansas CityTBC
Semifinal14–15 JuliDallas, AtlantaTBC
Juara 318 JuliMiamiTBC
Final19 JuliNew York New JerseyTBC