UFC Fight Night adalah seri non-pay-per-view milik promotor ini, dan di ajang inilah beberapa nama dengan laju paling cepat di mixed martial arts menorehkan jejak mereka di antara kartu blockbuster bernomor. Penggemar bisa menyaksikan penantang peringkat, laga eliminator gelar, dan petarung tuan rumah yang menjadi tajuk utama pertunjukan di seluruh dunia, semuanya tanpa label harga pay-per-view yang melekat pada event bernomor. Dengan rangkaian Fight Night yang padat akan digelar di Asia, Eropa, dan Amerika Utara dalam beberapa pekan ke depan, GOAL punya semua yang Anda butuhkan untuk merencanakan perjalanan dan mengamankan kursi.

Kapan UFC Fight Night digelar?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Sab, 29 Agu UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song Oriental Sports Center, Shanghai, China Tiket Sab, 5 Sep UFC Fight Night: Hooker vs. Parnasse Accor Arena, Paris, Prancis Tiket Sab, 12 Sep Noche UFC 4: Rodriguez vs. Silva Desert Diamond Arena, Glendale, AS Tiket Sab, 19 Sep UFC 331: Van vs. Pantoja 2 Crypto.com Arena, Los Angeles, AS Tiket Sab, 26 Sep UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. Barcelos Meta APEX, Las Vegas, AS Tiket Sab, 3 Okt UFC 332 Delta Center, Salt Lake City, AS Tiket Sab, 17 Okt UFC Fight Night: Buckley vs. Malott Rogers Place, Edmonton, Kanada Tiket Sab, 24 Okt UFC 333: Volkanovski vs. Evloev Etihad Arena, Abu Dhabi, UEA Tiket Sab, 7 Nov UFC Fight Night: Bonfim vs. Brady Meta APEX, Las Vegas, AS Tiket

Di mana membeli tiket UFC Fight Night?

UFC menjual tiket secara langsung melalui mitra resminya, biasanya Ticketmaster di sebagian besar wilayah. Presale newsletter untuk anggota UFC.com yang terdaftar biasanya dibuka sehari sebelum penjualan umum, memberi akses lebih awal ke tempat duduk yang lebih baik sebelum tiket dibuka untuk semua orang. Anggota UFC Fight Club mendapatkan kesempatan yang bahkan lebih awal untuk membeli tiket pada pertunjukan tertentu, dan itu layak dipertimbangkan jika Anda berencana menghadiri lebih dari satu kartu tahun ini.

Setelah penjualan umum berakhir, StubHub menjadi tempat terbaik untuk menemukan ketersediaan di menit akhir atau harga yang lebih baik daripada harga nominal, terutama untuk pertunjukan yang terjual habis dengan cepat. Jumlah tiket pada penjualan resmi biasanya dibatasi per pembeli, jadi jika Anda membutuhkan pemesanan untuk grup yang lebih besar, pasar penjualan kembali sering kali menjadi pilihan yang lebih sederhana.

Berapa harga tiket UFC Fight Night?

Harga tiket sangat bervariasi menurut venue, dan di situlah penghematan sebenarnya ada bagi siapa pun yang mencari cara masuk paling murah. Pertunjukan arena berukuran penuh seperti Rogers Place di Edmonton dan Accor Arena di Paris cenderung menawarkan nilai terbaik, dengan tiket saat ini mulai dari sekitar US$123 dan rata-rata berada di kisaran US$150 hingga US$180 untuk kursi standar.

Pertunjukan di UFC Apex di Las Vegas adalah cerita yang berbeda. Venue ini hanya menampung beberapa ratus penggemar, jadi meskipun menjadi tuan rumah bagi beberapa duel paling menarik dari promotor ini, harga jual kembali bisa melambung jauh melewati US$1.000 untuk kartu dengan permintaan paling kuat. Jika anggaran menjadi prioritas, pertunjukan arena di kota yang lebih besar hampir selalu menjadi pembelian yang lebih cerdas dibanding kartu Apex.

Kursi ringside dan lantai secara alami berada di ujung atas pasar, biasanya berada di kisaran US$500 hingga US$1.000 untuk level Fight Night, jauh di bawah biaya kursi yang sama pada pay-per-view bernomor. Untuk mendapatkan harga terbaik, pesan lebih awal begitu penjualan umum dibuka, karena harga di pasar sekunder naik stabil saat pekan pertarungan semakin dekat. StubHub memungkinkan Anda membandingkan setiap listing yang tersedia secara berdampingan, sehingga mudah mendapatkan tiket termurah yang tetap memberi Anda pemandangan bagus ke Octagon.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang UFC Fight Night

Kartu UFC Fight Night berjalan dengan struktur yang sama seperti pertunjukan UFC lainnya, yakni main event lima ronde dan undercard tiga ronde, hanya tanpa biaya pay-per-view yang melekat. Di Amerika Serikat, Fight Night disiarkan langsung di Paramount+ sebagai bagian dari kesepakatan siaran UFC, sementara wilayah lain menayangkan laga melalui mitra regional mereka masing-masing. Aksesibilitas itu menjadi bagian dari alasan mengapa Fight Night telah menjadi panggung yang sangat berharga untuk membangun bintang baru, karena penantang peringkat mendapatkan status partai utama jauh lebih sering daripada yang akan mereka dapatkan pada kartu bernomor yang bertabur laga besar.

Ekspansi internasional menjadi tema utama sepanjang rentang kalender ini. Shanghai menjadi tuan rumah edisi beruntun untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Paris melanjutkan lajunya sebagai salah satu persinggahan UFC paling andal di Eropa, dan Edmonton menyambut kembali Octagon untuk pertama kalinya sejak 2024. Masing-masing pertunjukan ini juga membawa taruhan yang nyata, dari peringkat bantamweight yang dipertaruhkan di Shanghai hingga main event di hadapan publik tuan rumah untuk Mike Malott dari Kanada.

Permintaan tiket cenderung melonjak paling tinggi di sekitar petarung tuan rumah dan duel eliminator gelar, jadi memesan sedini mungkin adalah cara terbaik untuk menjamin kursi yang bagus dengan harga yang wajar, khususnya untuk tanggal internasional ketika kapasitas lebih terbatas daripada arena khas Amerika Utara.