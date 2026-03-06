Cara membeli tiket tim sepak bola nasional Maroko: Jadwal pertandingan 2026, tanggal-tanggal mendatang, harga, dan informasi lainnya

Tim Atlas Lions kembali ke tanah Eropa pada bulan Maret ini, melanjutkan persiapan intensif mereka untuk Piala Dunia FIFA 2026. Setelah penampilan historis mereka di babak semifinal di Qatar dan dominasi mereka di sepak bola Afrika, tim asuhan Walid Regragui akan bertanding di luar negeri untuk menghadapi lawan-lawan elit dari Amerika Selatan.

Maroko telah mengukuhkan diri sebagai kekuatan besar dalam sepak bola dunia, dan diaspora besar mereka di Eropa memastikan setiap pertandingan tandang terasa seperti pertandingan kandang. Pada bulan Maret ini, tim akan bertandang ke Spanyol dan Prancis untuk menghadapi Ekuador dan Paraguay.

Jadi, jika Anda ingin menyaksikan keajaiban sepak bola Maroko secara langsung, biarkan GOAL memandu Anda ke detail jadwal terbaru, informasi venue, dan cara paling andal untuk mendapatkan tiket Anda.

Kapan pertandingan sepak bola Maroko berikutnya?

Maroko akan memainkan dua pertandingan persahabatan bergengsi selama jendela internasional FIFA bulan Maret.

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket 27 Maret 2026, 21:15 Maroko vs Ekuador Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spanyol Tiket 31 Maret 2026, 20:00 Maroko vs Paraguay Stade Bollaert-Delelis, Lens, Prancis Tiket 13 Juni 2026, 18:00 Maroko vs Brasil New York New Jersey Stadium, East Rutherford, AS Tiket 19 Juni 2026, 18:00 Maroko vs Skotlandia Stadion Boston, Foxborough, AS Tiket 24 Juni 2026, 18:00 Maroko vs Haiti Stadion Atlanta, Atlanta, AS Tiket

Di mana bisa membeli tiket sepak bola Maroko?

Cara terbaik untuk membeli tiket pertandingan persahabatan Maroko di Eropa adalah melalui platform resmi federasi atau pasar sekunder yang terpercaya.

Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko (FRMF) biasanya menggunakan portal FanZone.Pro untuk penjualan digital utama. Namun, karena popularitas yang luar biasa dari Atlas Lions, tiket-tiket ini sering habis terjual dalam hitungan menit setelah dirilis.

Bagi para penggemar yang ketinggalan penjualan awal atau yang mencari variasi pilihan tempat duduk yang lebih luas, Anda juga dapat membeli tiket di situs sekunder seperti SeatPick.

Berapa harga tiket sepak bola Maroko?

Tiket untuk pertandingan persahabatan Eropa Maroko dibandrol dengan harga terjangkau, meskipun permintaan tinggi dapat meningkatkan harga di pasar sekunder. Untuk pertandingan mendatang di Madrid dan Lens, harga umumnya mulai dari sekitar €40 untuk kategori 4 di tribun atas di belakang gawang.

Tiket Termurah: Anda dapat menemukan kursi mulai dari sekitar €40 hingga €75 jika memesan lebih awal.

Anda dapat menemukan kursi mulai dari sekitar jika memesan lebih awal. Kelas Menengah: Tiket di tribun bawah atau tengah biasanya berkisar antara €80 hingga €150 .

Tiket di tribun bawah atau tengah biasanya berkisar antara . Premium/Hospitality: Bagi yang mencari pemandangan terbaik di stadion dengan makanan dan minuman termasuk, paket VIP dapat berkisar antara €200 hingga lebih dari €350.

Kapan tiket sepak bola Maroko dirilis?

Tiket penjualan umum untuk pertandingan persahabatan Maroko pada bulan Maret biasanya dirilis sekitar empat hingga enam minggu sebelum acara.

Untuk jendela Maret 2026, penjualan resmi dibuka pada akhir Februari.

Berbeda dengan sepak bola klub, jarang ada periode pra-penjualan untuk anggota. Tiket-tiket ini biasanya tersedia untuk umum secara bersamaan.

Karena Atlas Lions memiliki basis penggemar yang sangat antusias di Spanyol dan Prancis, sangat disarankan untuk membeli tiket Anda segera setelah jendela penjualan dibuka.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Riyadh Air Metropolitano dan Stade Bollaert-Delelis

Riyadh Air Metropolitano (Madrid, Spanyol)

Sebagai markas Atlético Madrid, Metropolitano merupakan salah satu stadion paling modern di dunia. Dengan kapasitas sekitar 70.000 penonton, stadion ini dilengkapi dengan atap terapung yang menakjubkan dan akustik yang luar biasa.

Terletak di bagian timur laut Madrid, stadion ini mudah diakses melalui Metro Madrid (Line 7, Stasiun Estadio Metropolitano). Area sekitarnya dirancang untuk para penggemar, dengan banyak ruang untuk berkumpul sebelum pertandingan.

Stade Bollaert-Delelis (Lens, Prancis)

Untuk pertandingan melawan Paraguay, Atlas Lions bertolak ke utara Prancis.

Stade Bollaert-Delelis terkenal dengan arsitektur bergaya Inggris - empat tribun terpisah dekat lapangan - yang menciptakan atmosfer yang sangat intim dan riuh. Stadion ini menampung sekitar 38.000 penonton, yang sebenarnya lebih banyak dari populasi kota Lens.

Stadion ini terkenal sebagai salah satu stadion paling ramah dan bersemangat di sepak bola Prancis, menjadikannya tuan rumah yang sempurna bagi para pendukung Maroko.