Cara membeli tiket The Miami Show Dubai: Tanggal, harga tiket, dan lainnya

Band paling legendaris dari Kuwait akan menuju UEA pada musim panas ini, dan para penggemar musik Teluk sudah menandai tanggalnya. Miami Show akan digelar di Coca-Cola Arena pada Sabtu, 29 Agustus 2026, menghadirkan deretan hit selama puluhan tahun serta sentuhan segar yang digerakkan penonton ke salah satu venue indoor terbesar di Dubai.

Sejak dibentuk pada 1991, Miami Band telah menjadi salah satu aksi paling dikenal di pop Teluk, lewat lagu-lagu seperti Bastans, Ya Omri Ana, dan Ya Helwakom yang telah menjadi pengiring bagi generasi pendengar di seluruh kawasan. Miami Show disebut lebih dari sekadar pertunjukan nostalgia biasa, dengan partisipasi penonton yang menjadi bagian dari format acara serta aransemen baru yang disisipkan ke dalam katalog klasik mereka. Konser ini juga berlangsung dalam rangkaian Dubai Summer Surprises, yang berarti masuk ke periode kalender yang sudah dipenuhi berbagai acara besar di seluruh kota.

GOAL memiliki semua detail yang Anda butuhkan soal tanggal, harga, dan cara membeli, sehingga Anda bisa mengamankan kursi sebelum tiket dengan harga terbaik habis.

Kapan Miami Show Dubai digelar?

Tanggal & Waktu Acara Lokasi Tiket Sabtu, 29 Agustus 2026, pukul 20.30 Miami Show Dubai Coca-Cola Arena, City Walk, Dubai Tiket

Pembukaan pintu dan waktu masuk secara detail akan dikonfirmasi mendekati hari pertunjukan, tetapi penampilannya sendiri dijadwalkan mulai pukul 20.30 waktu setempat. Mengingat popularitas venue ini untuk konser pop Teluk, para penggemar disarankan untuk tidak menunda pemesanan hingga menit-menit terakhir.

Di mana membeli tiket Miami Show Dubai?

Tempat resmi dan paling aman untuk membeli tiket Miami Show Dubai adalah Platinumlist, mitra penjualan tiket resmi untuk acara ini. Membeli langsung melalui Platinumlist menjamin tiket Anda valid untuk masuk dan melindungi Anda dari risiko yang datang bersama situs penjualan kembali.

Tiket dijual berdasarkan siapa cepat dia dapat, dan harga biasanya naik ketika kuota pada kategori yang lebih murah terjual habis, sehingga pemesanan lebih awal umumnya berarti nilai yang lebih baik.

Berapa harga tiket Miami Show Dubai?

Harga tiket Miami Show Dubai dibagi ke dalam delapan kategori, memberikan penggemar pilihan yang jelas tergantung anggaran dan seberapa dekat mereka ingin berada dengan panggung:

Bronze: mulai dari AED 195

Silver: mulai dari AED 295

Gold: mulai dari AED 395

Platinum: mulai dari AED 595

Diamond: mulai dari AED 795

VIP: mulai dari AED 1.025

VVIP: mulai dari AED 1.195

Royal: mulai dari AED 1.945

Seperti kebanyakan konser yang sangat diminati, tiket dengan harga terendah juga jumlahnya paling terbatas. Jika prioritas Anda adalah masuk dengan harga terbaik, memesan lebih awal melalui tautan resmi Platinumlist adalah langkah paling cerdas. Harga juga ditampilkan dalam AED saat checkout, dan Platinumlist menawarkan pembayaran dengan cicilan melalui Tabby bagi penggemar yang ingin membagi biaya.

Bagaimana cara mendapatkan tiket Miami Show Dubai?

Membeli tiket Miami Show Dubai adalah proses yang mudah. Berikut caranya:

Kunjungi halaman acara resmi Miami Show Dubai di Platinumlist. Pilih kategori tiket yang Anda inginkan berdasarkan anggaran dan preferensi tempat duduk, mulai dari tier termurah di kisaran AED 195. Pilih jumlah tiket yang dibutuhkan. Perlu dicatat bahwa setiap pengunjung berusia di bawah 16 tahun harus didampingi orang dewasa berusia 18 tahun ke atas, dan anak-anak di atas satu tahun juga memerlukan tiket masuk yang valid. Selesaikan pemesanan Anda menggunakan pembayaran kartu, atau pilih cicilan melalui Tabby jika tersedia saat checkout. Periksa kotak masuk Anda. E-ticket biasanya diterbitkan secara elektronik pada hari-hari menjelang acara, jadi tidak perlu khawatir jika Anda tidak menerimanya segera setelah melakukan pemesanan.

Mengingat tingginya permintaan untuk konser pop Teluk di Coca-Cola Arena, serta harga awal yang relatif terjangkau untuk pertunjukan ini, para penggemar dianjurkan untuk memesan lebih cepat agar tidak kehabisan kursi termurah yang tersedia.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Coca-Cola Arena

Coca-Cola Arena adalah salah satu venue hiburan indoor utama di Dubai, yang terletak di pusat City Walk. Sejak dibuka, tempat ini telah memantapkan diri sebagai salah satu destinasi utama di kawasan untuk konser besar, pertunjukan komedi, dan hiburan langsung, dengan rutin menjadi tuan rumah bagi aksi utama internasional maupun regional.

Mencapainya cukup mudah, apa pun moda perjalanan Anda. Dengan mobil, venue ini mudah dijangkau dari Sheikh Zayed Road melalui Exit 47 menuju Al Safa Street, dengan petunjuk arah yang mengarahkan pengunjung ke City Walk. Akses transportasi umum juga sudah sangat baik, sehingga arena ini bisa dijangkau tanpa perlu mengemudi.

Jika Anda berencana parkir di lokasi, ada baiknya menyiapkan anggaran sedikit lebih karena parkir berbayar diberlakukan di sekitar venue selama acara besar. Datang jauh sebelum jadwal mulai pukul 20.30 sangat disarankan, terutama untuk pertunjukan dengan permintaan tinggi seperti ini, agar ada waktu untuk pemeriksaan masuk dan menemukan kursi Anda.

Untuk daftar lengkap barang terlarang dan kebijakan venue, para penggemar disarankan memeriksa panduan resmi Coca-Cola Arena sebelum pertunjukan. Dan ingat, tiket yang dibeli melalui saluran resmi dilengkapi perlindungan terhadap penipuan, jadi selalu pesan melalui tautan Platinumlist terverifikasi untuk menjamin akses masuk.

Dengan salah satu aksi live paling bertahan lama di Teluk, malam yang dibangun di sekitar partisipasi penggemar, dan harga tiket mulai dari AED 195 yang ramah di kantong, Miami Show Dubai tampak akan menjadi salah satu agenda paling menonjol dalam kalender Dubai Summer Surprises musim panas ini. Amankan kursi Anda melalui halaman resmi Platinumlist sebelum tiket dengan nilai terbaik habis.