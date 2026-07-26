Cara membeli tiket Serie A 2026/27: Jadwal pertandingan, harga rata-rata, dan lainnya

Dikenal karena sejarahnya yang kaya, gaya bermain teknis, disiplin bertahan, dan basis suporter yang penuh gairah, Serie A secara konsisten masuk dalam jajaran liga terkuat di sepak bola dunia.
Serie A menjadi rumah bagi sejumlah klub paling sukses dan ternama di sepak bola, termasuk Juventus, Inter Milan, dan AC Milan. Tim-tim ini memainkan peran penting dalam sejarah sepak bola Eropa. Meski Juve memuncaki daftar peraih gelar Serie A sepanjang masa dengan 36 scudetto, Inter Milan adalah juara bertahan saat ini, setelah melaju mulus menuju gelar 2025/26 dengan selisih 11 poin.
Serie A tampaknya akan kembali menyajikan musim yang luar biasa, jadi biarkan GOAL memandu Anda tentang cara mendapatkan tiket pertandingan Serie A, termasuk tempat membelinya dan harga terkini.
Jadwal pertandingan dan tiket Serie A pekan 1 mendatang
|Tanggal & Waktu (CET)
|Pertandingan
|Venue
|Tiket
|Sab 22 Agu, 18:30
|Inter Milan vs Monza
|San Siro Stadium (Milan)
|Tiket
|Sab 22 Agu, 18:30
|Udinese vs Como
|Bluenergy Stadium (Udine)
|Tiket
|Sab 22 Agu, 20:45
|Genoa vs Napoli
|Luigi Ferraris Stadium (Genoa)
|Tiket
|Sab 22 Agu, 20:45
|Parma vs Cagliari
|Ennio Tardini Stadium (Parma)
|Tiket
|Min 23 Agu, 18:30
|Frosinone vs Juventus
|Stadio Benito Stirpe (Frosinone)
|Tiket
|Min 23 Agu, 18:30
|Venezia vs Lecce
|Pier Luigi Penzo Stadium (Venice)
|Tiket
|Min 23 Agu, 20:45
|Atalanta vs Sassuolo
|New Balance Arena (Bergamo)
|Tiket
|Min 23 Agu, 20:45
|Torino vs AC Milan
|Olympic Grande Torino Stadium (Turin)
|Tiket
|Sen 24 Agu, 18:30
|Bologna vs Lazio
|Renato Dall'Ara Stadium (Bologna)
|Tiket
|Sen 24 Agu, 20:45
|Roma vs Fiorentina
|Stadio Olimpico (Rome)
|Tiket
Jadwal pertandingan dan tiket Serie A pekan 2 mendatang
|Tanggal & Waktu (CET)
|Pertandingan
|Venue
|Tiket
|Jum 28 Agu, 20:45
|AC Milan vs Venezia
|San Siro Stadium (Milan)
|Tiket
|Sab 29 Agu, 18:30
|Fiorentina vs Frosinone
|Artemio Franchi Stadium (Florence)
|Tiket
|Sab 29 Agu, 18:30
|Monza vs Udinese
|Stadio Brianteo (Monza)
|Tiket
|Sab 29 Agu, 18:30
|Sassuolo vs Torino
|Mapei Stadium (Reggio Emilia)
|Tiket
|Sab 29 Agu, 20:45
|Juventus vs Parma
|Allianz Stadium (Turin)
|Tiket
|Min 30 Agu, 18:30
|Napoli vs Como
|Stadio Diego Armando Maradona (Naples)
|Tiket
|Min 30 Agu, 20:45
|Cagliari vs Inter Milan
|Unipol Domus (Cagliari)
|Tiket
|Min 30 Agu, 20:45
|Lazio vs Genoa
|Stadio Olimpico (Rome)
|Tiket
|Sen 31 Agu, 18:30
|Lecce vs Roma
|Stadio Ettore Giardiniero (Lecce)
|Tiket
|Sen 31 Agu, 20:45
|Atalanta vs Bologna
|New Balance Arena (Bergamo)
|Tiket
Cara membeli tiket Serie A
Tersedia berbagai opsi penjualan tiket untuk pertandingan Serie A, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality tambahan.
Untuk membeli tiket Serie A, metode yang paling tepercaya adalah mengunjungi situs resmi klub, lalu masuk ke bagian 'Tickets'.
Jika tiket terjual habis di kanal resmi, atau Anda ingin mengamankan kursi sebelum rilis resmi, atau mungkin Anda ingin mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir, Anda bisa mempertimbangkan penjual sekunder seperti StubHub.
Berapa harga tiket Serie A?
Biaya tiket Serie A sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, junior, dan senior, tetapi pembagian ini berbeda dari satu klub ke klub lainnya, dengan tiket berharga paling rendah mulai dari sekitar €40 di situs penjualan kembali.
Selain faktor-faktor tersebut, lokasi tempat duduk di dalam stadion sangat memengaruhi harga tiket, dengan pemandangan premium dikenakan biaya paling tinggi. Beberapa klub juga mengklasifikasikan laga berdasarkan kategori, dengan pertandingan besar melawan lawan-lawan ternama, seperti derby Milan (AC Milan vs Inter Milan) dan Derby Roma (Roma vs Lazio), masuk ke tingkat tertinggi, sehingga harganya ikut meningkat.
Di bawah ini, GOAL menunjukkan kepada Anda klub-klub Serie A 2026-2027, stadion kandang mereka, perkiraan kisaran harga tiket hari pertandingan, serta harga awal tiket musiman.
Klub Serie A 2026-27 berdasarkan harga tiket
|Klub
|Stadion
|Kisaran harga tiket (dewasa)
|Tiket musiman (dewasa)
|AC Milan
|San Siro Stadium
|€30 - €220
|Dari €430
|Atalanta
|Gewiss Stadium (New Balance Arena)
|€35 - €160
|Dari €340
|Bologna
|Stadio Renato Dall'Ara
|€25 - €130
|Dari €240
|Cagliari
|Unipol Domus
|€25 - €120
|Dari €300
|Como
|Stadio Giuseppe Sinigaglia
|€30 - €140
|Dari €390
|Fiorentina
|Stadio Artemio Franchi
|€25 - €130
|Dari €350
|Frosinone
|Stadio Benito Stirpe
|€20 - €100
|Dari €160
|Genoa
|Stadio Luigi Ferraris
|€25 - €120
|Dari €200
|Inter Milan
|San Siro Stadium
|€30 - €240
|Dari €399
|Juventus
|Allianz Stadium
|€35 - €250
|Dari €430
|Lazio
|Stadio Olimpico
|€25 - €140
|Dari €280
|Lecce
|Stadio Via del Mare
|€20 - €110
|Dari €170
|Monza
|Stadio Brianteo (U-Power Stadium)
|€25 - €120
|Dari €230
|Napoli
|Stadio Diego Armando Maradona
|€30 - €180
|Dari €250
|Parma
|Stadio Ennio Tardini
|€25 - €120
|Dari €190
|Roma
|Stadio Olimpico
|€30 - €160
|Dari €277
|Sassuolo
|Mapei Stadium - Città del Tricolore
|€20 - €110
|Dari €150
|Torino
|Stadio Olimpico Grande Torino
|€20 - €120
|Dari €220
|Udinese
|Bluenergy Stadium (Stadio Friuli)
|€25 - €115
|Dari €180
|Venezia
|Stadio Pier Luigi Penzo
|€30 - €130
|Dari €250
Semua yang perlu Anda ketahui tentang Serie A
Serie A dikenal sebagai salah satu liga sepak bola paling prestisius di dunia, yang menampilkan beberapa klub terbesar dan dengan dukungan suporter terbesar di dunia, seperti Juventus, AC Milan, dan Inter Milan, semuanya memiliki sejarah panjang dan gemilang.
Serie A juga menarik banyak pemain bertalenta, jadi tidak mengherankan jika penggemar sepak bola dari seluruh penjuru dunia ingin datang ke Italia untuk menyaksikan langsung aksi yang menggairahkan. Selain terpikat oleh kualitas sepak bola papan atas, banyak orang juga datang berbondong-bondong untuk merasakan semua yang ditawarkan negara tersebut.
Sebelum dimulainya musim sepak bola 1929-30 di Italia, dilakukan restrukturisasi Kejuaraan Sepak Bola Italia yang sudah dimainkan sejak 1898 menjadi format nasional round-robin, yang kemudian membentuk format Serie A seperti yang kita kenal dan cintai hari ini.
Dikenal karena sejarahnya yang kaya, gaya bermain teknis, ketatnya pertahanan, dan basis suporter yang penuh gairah, Serie A secara konsisten masuk dalam jajaran liga terkuat di sepak bola dunia. Pada musim 2025/26, Serie A menempati peringkat kedua dalam ranking koefisien UEFA berdasarkan performa di kompetisi Eropa selama lima musim terakhir, di belakang Premier League Inggris dan di depan La Liga Spanyol.
Inter Milan adalah juara bertahan, setelah meraih gelar Serie A kedua mereka dalam rentang tiga musim dan yang ke-21 secara keseluruhan, pada kampanye lalu. Inter juga menjuarai Coppa Italia, untuk memastikan lebih dari satu trofi dalam satu musim untuk pertama kalinya sejak kampanye treble terkenal mereka pada 2009/2010.
Namun, Juventus-lah yang berdiri jauh di atas yang lain dalam hal jumlah trofi liga. Juventus telah mengoleksi total 36 gelar Italia, termasuk rentetan sembilan gelar beruntun antara 2011-2020.