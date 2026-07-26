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FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
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Cara membeli tiket Serie A 2026/27: Jadwal pertandingan, harga rata-rata, dan lainnya

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Wujudkan impian Anda menikmati Serie A dengan memesan tiket pertandingan musim ini

Dikenal karena sejarahnya yang kaya, gaya bermain teknis, disiplin bertahan, dan basis suporter yang penuh gairah, Serie A secara konsisten masuk dalam jajaran liga terkuat di sepak bola dunia. 

Serie A menjadi rumah bagi sejumlah klub paling sukses dan ternama di sepak bola, termasuk Juventus, Inter Milan, dan AC Milan. Tim-tim ini memainkan peran penting dalam sejarah sepak bola Eropa. Meski Juve memuncaki daftar peraih gelar Serie A sepanjang masa dengan 36 scudetto, Inter Milan adalah juara bertahan saat ini, setelah melaju mulus menuju gelar 2025/26 dengan selisih 11 poin.

Serie A tampaknya akan kembali menyajikan musim yang luar biasa, jadi biarkan GOAL memandu Anda tentang cara mendapatkan tiket pertandingan Serie A, termasuk tempat membelinya dan harga terkini.

Tiket Serie A 2026/27Pesan sekarang

Jadwal pertandingan dan tiket Serie A pekan 1 mendatang

Tanggal & Waktu (CET)PertandinganVenueTiket
Sab 22 Agu, 18:30Inter Milan vs MonzaSan Siro Stadium (Milan)Tiket
Sab 22 Agu, 18:30Udinese vs ComoBluenergy Stadium (Udine)Tiket
Sab 22 Agu, 20:45Genoa vs NapoliLuigi Ferraris Stadium (Genoa)Tiket
Sab 22 Agu, 20:45Parma vs CagliariEnnio Tardini Stadium (Parma)Tiket
Min 23 Agu, 18:30Frosinone vs JuventusStadio Benito Stirpe (Frosinone)Tiket
Min 23 Agu, 18:30Venezia vs LeccePier Luigi Penzo Stadium (Venice)Tiket
Min 23 Agu, 20:45Atalanta vs SassuoloNew Balance Arena (Bergamo)Tiket
Min 23 Agu, 20:45Torino vs AC MilanOlympic Grande Torino Stadium (Turin)Tiket
Sen 24 Agu, 18:30Bologna vs LazioRenato Dall'Ara Stadium (Bologna)Tiket
Sen 24 Agu, 20:45Roma vs FiorentinaStadio Olimpico (Rome)Tiket

Jadwal pertandingan dan tiket Serie A pekan 2 mendatang

Tanggal & Waktu (CET)PertandinganVenueTiket
Jum 28 Agu, 20:45AC Milan vs VeneziaSan Siro Stadium (Milan)Tiket
Sab 29 Agu, 18:30Fiorentina vs FrosinoneArtemio Franchi Stadium (Florence)Tiket
Sab 29 Agu, 18:30Monza vs UdineseStadio Brianteo (Monza)Tiket
Sab 29 Agu, 18:30Sassuolo vs TorinoMapei Stadium (Reggio Emilia)Tiket
Sab 29 Agu, 20:45Juventus vs ParmaAllianz Stadium (Turin)Tiket
Min 30 Agu, 18:30Napoli vs ComoStadio Diego Armando Maradona (Naples)Tiket
Min 30 Agu, 20:45Cagliari vs Inter MilanUnipol Domus (Cagliari)Tiket
Min 30 Agu, 20:45Lazio vs GenoaStadio Olimpico (Rome)Tiket
Sen 31 Agu, 18:30Lecce vs RomaStadio Ettore Giardiniero (Lecce)Tiket
Sen 31 Agu, 20:45Atalanta vs BolognaNew Balance Arena (Bergamo)Tiket

Cara membeli tiket Serie A

Tersedia berbagai opsi penjualan tiket untuk pertandingan Serie A, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality tambahan. 

Untuk membeli tiket Serie A, metode yang paling tepercaya adalah mengunjungi situs resmi klub, lalu masuk ke bagian 'Tickets'. 

Jika tiket terjual habis di kanal resmi, atau Anda ingin mengamankan kursi sebelum rilis resmi, atau mungkin Anda ingin mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir, Anda bisa mempertimbangkan penjual sekunder seperti StubHub.

Tiket Serie A 2026/27Pesan sekarang

Berapa harga tiket Serie A?

Biaya tiket Serie A sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, junior, dan senior, tetapi pembagian ini berbeda dari satu klub ke klub lainnya, dengan tiket berharga paling rendah mulai dari sekitar €40 di situs penjualan kembali.

Selain faktor-faktor tersebut, lokasi tempat duduk di dalam stadion sangat memengaruhi harga tiket, dengan pemandangan premium dikenakan biaya paling tinggi. Beberapa klub juga mengklasifikasikan laga berdasarkan kategori, dengan pertandingan besar melawan lawan-lawan ternama, seperti derby Milan (AC Milan vs Inter Milan) dan Derby Roma (Roma vs Lazio), masuk ke tingkat tertinggi, sehingga harganya ikut meningkat.

Di bawah ini, GOAL menunjukkan kepada Anda klub-klub Serie A 2026-2027, stadion kandang mereka, perkiraan kisaran harga tiket hari pertandingan, serta harga awal tiket musiman.

Klub Serie A 2026-27 berdasarkan harga tiket

Klub Stadion Kisaran harga tiket (dewasa)Tiket musiman (dewasa)
AC MilanSan Siro Stadium€30 - €220Dari €430
AtalantaGewiss Stadium (New Balance Arena)€35 - €160Dari €340
BolognaStadio Renato Dall'Ara€25 - €130Dari €240
CagliariUnipol Domus€25 - €120Dari €300
ComoStadio Giuseppe Sinigaglia€30 - €140Dari €390
FiorentinaStadio Artemio Franchi€25 - €130Dari €350
FrosinoneStadio Benito Stirpe€20 - €100Dari €160
GenoaStadio Luigi Ferraris€25 - €120Dari €200
Inter MilanSan Siro Stadium€30 - €240Dari €399
JuventusAllianz Stadium€35 - €250Dari €430
LazioStadio Olimpico€25 - €140Dari €280
LecceStadio Via del Mare€20 - €110Dari €170
MonzaStadio Brianteo (U-Power Stadium)€25 - €120Dari €230
NapoliStadio Diego Armando Maradona€30 - €180Dari €250
ParmaStadio Ennio Tardini€25 - €120Dari €190
RomaStadio Olimpico€30 - €160Dari €277
SassuoloMapei Stadium - Città del Tricolore€20 - €110Dari €150
TorinoStadio Olimpico Grande Torino €20 - €120Dari €220
UdineseBluenergy Stadium (Stadio Friuli) €25 - €115Dari €180
VeneziaStadio Pier Luigi Penzo€30 - €130Dari €250

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Serie A

Serie A dikenal sebagai salah satu liga sepak bola paling prestisius di dunia, yang menampilkan beberapa klub terbesar dan dengan dukungan suporter terbesar di dunia, seperti Juventus, AC Milan, dan Inter Milan, semuanya memiliki sejarah panjang dan gemilang.

Serie A juga menarik banyak pemain bertalenta, jadi tidak mengherankan jika penggemar sepak bola dari seluruh penjuru dunia ingin datang ke Italia untuk menyaksikan langsung aksi yang menggairahkan. Selain terpikat oleh kualitas sepak bola papan atas, banyak orang juga datang berbondong-bondong untuk merasakan semua yang ditawarkan negara tersebut.

Sebelum dimulainya musim sepak bola 1929-30 di Italia, dilakukan restrukturisasi Kejuaraan Sepak Bola Italia yang sudah dimainkan sejak 1898 menjadi format nasional round-robin, yang kemudian membentuk format Serie A seperti yang kita kenal dan cintai hari ini.

Dikenal karena sejarahnya yang kaya, gaya bermain teknis, ketatnya pertahanan, dan basis suporter yang penuh gairah, Serie A secara konsisten masuk dalam jajaran liga terkuat di sepak bola dunia. Pada musim 2025/26, Serie A menempati peringkat kedua dalam ranking koefisien UEFA berdasarkan performa di kompetisi Eropa selama lima musim terakhir, di belakang Premier League Inggris dan di depan La Liga Spanyol.

Inter Milan adalah juara bertahan, setelah meraih gelar Serie A kedua mereka dalam rentang tiga musim dan yang ke-21 secara keseluruhan, pada kampanye lalu. Inter juga menjuarai Coppa Italia, untuk memastikan lebih dari satu trofi dalam satu musim untuk pertama kalinya sejak kampanye treble terkenal mereka pada 2009/2010.

Namun, Juventus-lah yang berdiri jauh di atas yang lain dalam hal jumlah trofi liga. Juventus telah mengoleksi total 36 gelar Italia, termasuk rentetan sembilan gelar beruntun antara 2011-2020.

Tiket Serie A 2026/27Pesan sekarang

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