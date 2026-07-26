Cara membeli tiket Serie A 2026/27: Jadwal pertandingan, harga rata-rata, dan lainnya

Dikenal karena sejarahnya yang kaya, gaya bermain teknis, disiplin bertahan, dan basis suporter yang penuh gairah, Serie A secara konsisten masuk dalam jajaran liga terkuat di sepak bola dunia.

Serie A menjadi rumah bagi sejumlah klub paling sukses dan ternama di sepak bola, termasuk Juventus, Inter Milan, dan AC Milan. Tim-tim ini memainkan peran penting dalam sejarah sepak bola Eropa. Meski Juve memuncaki daftar peraih gelar Serie A sepanjang masa dengan 36 scudetto, Inter Milan adalah juara bertahan saat ini, setelah melaju mulus menuju gelar 2025/26 dengan selisih 11 poin.

Serie A tampaknya akan kembali menyajikan musim yang luar biasa, jadi biarkan GOAL memandu Anda tentang cara mendapatkan tiket pertandingan Serie A, termasuk tempat membelinya dan harga terkini.

Jadwal pertandingan dan tiket Serie A pekan 1 mendatang

Tanggal & Waktu (CET) Pertandingan Venue Tiket Sab 22 Agu, 18:30 Inter Milan vs Monza San Siro Stadium (Milan) Tiket Sab 22 Agu, 18:30 Udinese vs Como Bluenergy Stadium (Udine) Tiket Sab 22 Agu, 20:45 Genoa vs Napoli Luigi Ferraris Stadium (Genoa) Tiket Sab 22 Agu, 20:45 Parma vs Cagliari Ennio Tardini Stadium (Parma) Tiket Min 23 Agu, 18:30 Frosinone vs Juventus Stadio Benito Stirpe (Frosinone) Tiket Min 23 Agu, 18:30 Venezia vs Lecce Pier Luigi Penzo Stadium (Venice) Tiket Min 23 Agu, 20:45 Atalanta vs Sassuolo New Balance Arena (Bergamo) Tiket Min 23 Agu, 20:45 Torino vs AC Milan Olympic Grande Torino Stadium (Turin) Tiket Sen 24 Agu, 18:30 Bologna vs Lazio Renato Dall'Ara Stadium (Bologna) Tiket Sen 24 Agu, 20:45 Roma vs Fiorentina Stadio Olimpico (Rome) Tiket

Jadwal pertandingan dan tiket Serie A pekan 2 mendatang

Tanggal & Waktu (CET) Pertandingan Venue Tiket Jum 28 Agu, 20:45 AC Milan vs Venezia San Siro Stadium (Milan) Tiket Sab 29 Agu, 18:30 Fiorentina vs Frosinone Artemio Franchi Stadium (Florence) Tiket Sab 29 Agu, 18:30 Monza vs Udinese Stadio Brianteo (Monza) Tiket Sab 29 Agu, 18:30 Sassuolo vs Torino Mapei Stadium (Reggio Emilia) Tiket Sab 29 Agu, 20:45 Juventus vs Parma Allianz Stadium (Turin) Tiket Min 30 Agu, 18:30 Napoli vs Como Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Tiket Min 30 Agu, 20:45 Cagliari vs Inter Milan Unipol Domus (Cagliari) Tiket Min 30 Agu, 20:45 Lazio vs Genoa Stadio Olimpico (Rome) Tiket Sen 31 Agu, 18:30 Lecce vs Roma Stadio Ettore Giardiniero (Lecce) Tiket Sen 31 Agu, 20:45 Atalanta vs Bologna New Balance Arena (Bergamo) Tiket

Cara membeli tiket Serie A

Tersedia berbagai opsi penjualan tiket untuk pertandingan Serie A, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality tambahan.

Untuk membeli tiket Serie A, metode yang paling tepercaya adalah mengunjungi situs resmi klub, lalu masuk ke bagian 'Tickets'.

Jika tiket terjual habis di kanal resmi, atau Anda ingin mengamankan kursi sebelum rilis resmi, atau mungkin Anda ingin mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir, Anda bisa mempertimbangkan penjual sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Serie A?

Biaya tiket Serie A sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, junior, dan senior, tetapi pembagian ini berbeda dari satu klub ke klub lainnya, dengan tiket berharga paling rendah mulai dari sekitar €40 di situs penjualan kembali.

Selain faktor-faktor tersebut, lokasi tempat duduk di dalam stadion sangat memengaruhi harga tiket, dengan pemandangan premium dikenakan biaya paling tinggi. Beberapa klub juga mengklasifikasikan laga berdasarkan kategori, dengan pertandingan besar melawan lawan-lawan ternama, seperti derby Milan (AC Milan vs Inter Milan) dan Derby Roma (Roma vs Lazio), masuk ke tingkat tertinggi, sehingga harganya ikut meningkat.

Di bawah ini, GOAL menunjukkan kepada Anda klub-klub Serie A 2026-2027, stadion kandang mereka, perkiraan kisaran harga tiket hari pertandingan, serta harga awal tiket musiman.

Klub Serie A 2026-27 berdasarkan harga tiket

Klub Stadion Kisaran harga tiket (dewasa) Tiket musiman (dewasa) AC Milan San Siro Stadium €30 - €220 Dari €430 Atalanta Gewiss Stadium (New Balance Arena) €35 - €160 Dari €340 Bologna Stadio Renato Dall'Ara €25 - €130 Dari €240 Cagliari Unipol Domus €25 - €120 Dari €300 Como Stadio Giuseppe Sinigaglia €30 - €140 Dari €390 Fiorentina Stadio Artemio Franchi €25 - €130 Dari €350 Frosinone Stadio Benito Stirpe €20 - €100 Dari €160 Genoa Stadio Luigi Ferraris €25 - €120 Dari €200 Inter Milan San Siro Stadium €30 - €240 Dari €399 Juventus Allianz Stadium €35 - €250 Dari €430 Lazio Stadio Olimpico €25 - €140 Dari €280 Lecce Stadio Via del Mare €20 - €110 Dari €170 Monza Stadio Brianteo (U-Power Stadium) €25 - €120 Dari €230 Napoli Stadio Diego Armando Maradona €30 - €180 Dari €250 Parma Stadio Ennio Tardini €25 - €120 Dari €190 Roma Stadio Olimpico €30 - €160 Dari €277 Sassuolo Mapei Stadium - Città del Tricolore €20 - €110 Dari €150 Torino Stadio Olimpico Grande Torino €20 - €120 Dari €220 Udinese Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) €25 - €115 Dari €180 Venezia Stadio Pier Luigi Penzo €30 - €130 Dari €250

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Serie A

Serie A dikenal sebagai salah satu liga sepak bola paling prestisius di dunia, yang menampilkan beberapa klub terbesar dan dengan dukungan suporter terbesar di dunia, seperti Juventus, AC Milan, dan Inter Milan, semuanya memiliki sejarah panjang dan gemilang.

Serie A juga menarik banyak pemain bertalenta, jadi tidak mengherankan jika penggemar sepak bola dari seluruh penjuru dunia ingin datang ke Italia untuk menyaksikan langsung aksi yang menggairahkan. Selain terpikat oleh kualitas sepak bola papan atas, banyak orang juga datang berbondong-bondong untuk merasakan semua yang ditawarkan negara tersebut.

Sebelum dimulainya musim sepak bola 1929-30 di Italia, dilakukan restrukturisasi Kejuaraan Sepak Bola Italia yang sudah dimainkan sejak 1898 menjadi format nasional round-robin, yang kemudian membentuk format Serie A seperti yang kita kenal dan cintai hari ini.

Dikenal karena sejarahnya yang kaya, gaya bermain teknis, ketatnya pertahanan, dan basis suporter yang penuh gairah, Serie A secara konsisten masuk dalam jajaran liga terkuat di sepak bola dunia. Pada musim 2025/26, Serie A menempati peringkat kedua dalam ranking koefisien UEFA berdasarkan performa di kompetisi Eropa selama lima musim terakhir, di belakang Premier League Inggris dan di depan La Liga Spanyol.

Inter Milan adalah juara bertahan, setelah meraih gelar Serie A kedua mereka dalam rentang tiga musim dan yang ke-21 secara keseluruhan, pada kampanye lalu. Inter juga menjuarai Coppa Italia, untuk memastikan lebih dari satu trofi dalam satu musim untuk pertama kalinya sejak kampanye treble terkenal mereka pada 2009/2010.

Namun, Juventus-lah yang berdiri jauh di atas yang lain dalam hal jumlah trofi liga. Juventus telah mengoleksi total 36 gelar Italia, termasuk rentetan sembilan gelar beruntun antara 2011-2020.