Cara membeli tiket Real Madrid vs Atletico Madrid 2026: Informasi pertandingan 22 Maret, harga tiket derby Madrid, dan informasi lainnya

Dengan persaingan gelar La Liga yang semakin memanas, taruhannya semakin tinggi saat Real Madrid dan Atletico Madrid bertanding di Santiago Bernabéu pada bulan Maret ini.

Menonton sepak bola level tertinggi di TV bisa sangat mendebarkan, tapi bayangkan betapa lebih intensnya pengalaman tersebut saat duduk di dalam Santiago Bernabéu yang baru direnovasi dan menyaksikan aksi berlangsung secara langsung di depan mata Anda.

Biarkan GOAL membawa Anda melalui semua informasi penting yang perlu Anda ketahui untuk pertandingan La Liga Real Madrid vs Atletico Madrid yang akan datang, termasuk di mana Anda bisa membeli tiket, berapa harganya, dan banyak lagi.

Kapan pertandingan La Liga Real Madrid vs Atletico Madrid akan digelar?

Tanggal Pertandingan (Waktu kick-off lokal) Tiket Minggu, 22 Maret 2026 Real Madrid vs Atletico Madrid (20.00 WIB) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Real Madrid vs Atletico Madrid?

Untuk membeli tiket untuk pertandingan Madrid Derby di Bernabéu, cara paling andal adalah mengunjungi portal tiket resmi Real Madrid.

Tiket dirilis secara bertahap: pertama untuk Socios (anggota), kemudian untuk pemegang kartu Madridista Premium, dan terakhir untuk umum.

Mengingat permintaan yang sangat tinggi untuk pertandingan ini, tiket sering kali habis terjual dalam hitungan menit setelah tersedia untuk umum. Penggemar mungkin ingin mempertimbangkan pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan kursi terakhir, meskipun harga di platform ini akan mencerminkan status Kategori 1 pertandingan.

Berapa harga tiket Real Madrid vs Atletico Madrid?

Tiket La Liga standar di Bernabéu biasanya dibagi berdasarkan kategori berikut:

Sisi Umum (Lateral): Area ini menawarkan pemandangan terbaik ke lapangan. Untuk pertandingan derby, harga tiket melalui saluran resmi dapat dimulai dari €180 dan melebihi €450 untuk area premium di tribun bawah.

Area ini menawarkan pemandangan terbaik ke lapangan. Untuk pertandingan derby, harga tiket melalui saluran resmi dapat dimulai dari €180 dan melebihi €450 untuk area premium di tribun bawah. Ujung Gawang (Fondos): Biasanya area dengan atmosfer paling meriah, dengan tiket umumnya dihargai antara €120 dan €250 untuk pertandingan bergengsi.

Biasanya area dengan atmosfer paling meriah, dengan tiket umumnya dihargai antara €120 dan €250 untuk pertandingan bergengsi. VIP/Hospitality: Pengalaman premium, termasuk akses ke lounge dan layanan katering, biasanya dimulai dari €600 untuk pertandingan ini.

Di situs penjualan ulang seperti StubHub, harga tiket biasanya mulai dari sekitar €265, dan meningkat signifikan untuk kursi di area tengah.

Di mana pertandingan Real Madrid vs Atletico Madrid?

Derby mendatang akan digelar di Santiago Bernabéu, markas legendaris Real Madrid.

Setelah renovasi besar-besaran selama bertahun-tahun, stadion ini kini dilengkapi dengan atap retraktabel canggih dan papan skor video 360 derajat, menawarkan salah satu pengalaman menonton paling modern di dunia sepak bola.

Terletak di distrik Chamartín, Madrid, stadion ini memiliki kapasitas sekitar 85.000 penonton. Selain menjadi benteng bagi Los Blancos, stadion ini telah menjadi tuan rumah sejumlah final Piala Eropa/Liga Champions dan menjadi venue utama untuk Piala Dunia FIFA 1982.

Atmosfer untuk El Derbi Madrileno terkenal sangat panas dan mendebarkan, dengan atap berteknologi tinggi seringkali menahan suara di dalam stadion hingga level yang memekakkan telinga.

Real Madrid vs Atletico Madrid: Hasil head-to-head