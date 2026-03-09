Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Norwegia: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Para penggemar Erling Haaland sedang dalam kegembiraan, karena mereka akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan sensasi penyerang Skandinavia ini beraksi di Piala Dunia musim panas ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan tiket untuk pertandingan Norwegia di Massachusetts dan New Jersey.

Dengan Norwegia yang gagal lolos ke turnamen besar selama lebih dari 25 tahun, banyak yang berpikir mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk melihat Haaland dan rekan-rekannya di ajang olahraga terbesar di dunia. Namun, setelah kampanye kualifikasi yang gemilang, banyak penggemar Norwegia kini bersiap untuk perjalanan musim panas ke Amerika Utara.

Apakah Norwegia akan melaju dengan gemilang di fase grup? Anda bisa menjadi bagian dari momen tersebut. Biarkan GOAL membawa Anda melalui semua informasi terbaru tentang tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan tiket dan harganya.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

104 pertandingan akan digelar selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan melibatkan 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota tuan rumah untuk Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Apa jadwal grup Norwegia di Piala Dunia 2026?

Tanggal Pertandingan (Waktu kick-off lokal) Tempat Tiket Selasa, 16 Juni Norwegia vs Pemenang IC Path 2 (18.00) Gillette Stadium (Foxborough) Tiket Senin, 22 Juni Norwegia vs Senegal (20.00) MetLife Stadium (East Rutherford) Tiket Jumat, 26 Juni Norwegia vs Prancis (15.00) Gillette Stadium (Foxborough) Tiket



Kampanye grup yang sangat berkesan bagi Norwegia saat mereka terakhir kali lolos ke Piala Dunia, 28 tahun yang lalu. Setelah memulai dengan hasil imbang melawan Maroko dan Skotlandia di Prancis 98, mereka mencatat kemenangan comeback yang luar biasa 2-1 melawan Brasil, untuk memastikan tempat mereka di babak gugur.

Persiapan Norwegia untuk pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 mereka ditunda hingga lawan mereka diketahui. Mereka dijadwalkan bertanding di Gillette Stadium di Foxborough melawan pemenang IC Path 2, yang akan menjadi salah satu dari Bolivia, Suriname, atau Irak.

Tim Skandinavia ini kemudian akan bertolak ke East Rutherford di Pantai Timur untuk bertanding melawan Senegal enam hari kemudian. Singa Teranga telah mencatat kemenangan besar melawan beberapa tim Eropa di Piala Dunia sebelumnya, seperti Prancis, Swedia, dan Polandia, sehingga Norwegia tidak boleh meremehkan mereka.

Stale Solbakken dan timnya akan kembali ke Foxborough untuk pertandingan terakhir fase grup dan yang paling berat melawan Prancis. Selain pernah memenangkan gelar utama dua kali sebelumnya, Les Bleus hampir meraih kejayaan global lagi pada 2006 dan 2022, saat mereka finis sebagai runner-up.

Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Norwegia

Penggemar dapat membeli tiket resmi untuk pertandingan yang melibatkan Norwegia melalui situs web FIFA, mulai sekarang hingga kick-off besar pada bulan Juni.

Meskipun berbagai fase penjualan telah berlangsung, seperti ‘Visa Presale Draw’ (September), ‘Early Ticket Draw’ (Oktober), dan ‘Random Selection Draw’ (Desember/Januari), masih ada opsi tiket yang tersedia.

Fase Penjualan Terakhir

Semakin mendekati turnamen (mulai April), para penggemar dapat membeli tiket yang tersisa dengan sistem siapa cepat, dia dapat. FIFA belum mengumumkan berapa banyak tiket yang akan dirilis atau untuk pertandingan mana, tetapi Anda dapat mengharapkan ketersediaan yang terbatas dan penjualan yang cepat habis.

Untuk membeli tiket, Anda harus mengunjungi portal tiket resmi FIFA dan mendaftar untuk membuat akun. Setelah itu, Anda dapat masuk ke akun FIFA Anda dan memeriksa ketersediaan tiket.

Pasar Sekunder

Selain peluncuran awal, FIFA juga mengoperasikan pasar resmi Resale dan Exchange-nya sendiri. Ini adalah platform resmi FIFA satu-satunya bagi penggemar yang ingin menjual kembali atau membeli tiket yang sudah habis terjual.

Ketersediaan di platform penjualan kembali seringkali terbatas dan sporadis, terutama saat pertandingan mendekat, tetapi tetap menjadi opsi teraman untuk membeli tiket di luar fase penjualan utama. Bagi penggemar di Meksiko, Pasar Pertukaran Khusus (Mercado de Intercambio) menangani transaksi penjualan kembali lokal di bawah jaminan resmi yang sama.

Bagi yang melewatkan jendela resmi FIFA atau membutuhkan tiket untuk tanggal atau kota tertentu, situs tiket sekunder seperti StubHub juga akan menampilkan tiket Piala Dunia. Platform ini menawarkan fleksibilitas lebih, tetapi umumnya dengan harga yang jauh lebih tinggi karena pasar penjualan kembali yang didorong oleh permintaan.

Tiket Piala Dunia 2026 Norwegia: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Norwegia dibagi menjadi kategori-kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di barisan kursi bawah.

Yang paling mahal, terletak di barisan kursi bawah. Kategori 2: Mencakup kedua tingkat atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup kedua tingkat atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Utama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Utama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Rentang harga tiket Fase Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Fase Grup (pertandingan AS, Kanada, dan Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia Norwegia 2026

Anda dapat menikmati yang terbaik dari Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk pertandingan Norwegia, yang mencakup tiket premium, makanan dan minuman, serta fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket tersedia sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Fase Grup: Pertandingan tim dari negara non-tuan rumah (tidak termasuk CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Final Perunggu: Satu pertandingan

Pilihan fasilitas: Lounge Pinggir Lapangan, VIP, Lounge Trofi, Klub Juara, Paviliun FIFA

Mulai dari $1.400 USD per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda.

Termasuk 4-9 pertandingan, tergantung pada venue

Semua hari pertandingan dan tahap pertandingan berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD per orang

Ikuti Tim Saya

Lihat tim Anda bertanding di setiap pertandingan tahap awal, terlepas dari lokasi.

Semua 3 pertandingan fase grup dan 1 pertandingan babak 32 besar

Semua hari pertandingan dan lokasi berlaku

Follow My Team tidak tersedia saat ini untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan akomodasi: FIFA Pavilion

Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia untuk kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Apa yang dapat diharapkan dari Norwegia di Piala Dunia

Norwegia berharap untuk hasil yang lebih baik di Amerika Utara musim panas ini, setelah gagal tampil maksimal di USA 94. Meskipun menang dalam pertandingan pembuka di Washington melawan Meksiko 32 tahun lalu, mereka gagal mencetak gol dalam dua pertandingan berikutnya di East Rutherford (Giants Stadium), kalah 1-0 dari Italia dan imbang 0-0 dengan Republik Irlandia.

Mereka kembali ke East Rutherford (MetLife Stadium) untuk salah satu pertandingan grup Piala Dunia 2026. Stadion ini juga akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia pada 19 Juli.

Para pemain Norwegia pasti merasa sangat percaya diri setelah kampanye kualifikasi mereka tahun lalu dan akan memasuki turnamen musim panas ini dengan penuh semangat. Mereka memenangkan semua delapan pertandingan kualifikasi mereka, termasuk mengalahkan Italia dua kali, dengan skor 3-0 di Oslo dan 4-1 di San Siro.

Tak heran, Erling Haaland menjadi bintang utama, memimpin daftar pencetak gol kualifikasi Piala Dunia UEFA dengan 16 gol. Tidak ada pemain Eropa lain yang mencapai angka ganda. Haaland kini telah mencetak 55 gol untuk negaranya dalam 48 pertandingan internasional.

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Lihat kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: