Cara membeli tiket Philadelphia Union: jadwal MLS 2026, kunjungan Messi, harga, dan lainnya

Philadelphia Union sedang memanas pada momen yang tepat. Setelah awal yang lambat di kampanye MLS 2026, tim asuhan Bradley Carnell membukukan empat kemenangan beruntun, termasuk kemenangan comeback atas New York City FC, dan kini datang malam terbesar mereka musim ini sejauh ini.

Lionel Messi dan Inter Miami akan bertandang ke Subaru Park pada Rabu, 19 Agustus, hanya beberapa hari setelah sang pemain Argentina kembali dari final Piala Dunia, dalam laga yang jelas menjadi tiket paling diburu di Chester tahun ini. Lebih dari itu, masih ada delapan laga kandang tersisa saat juara bertahan Supporters' Shield itu memburu kiprah panjang lainnya di playoff.

Permintaan akan sangat tinggi untuk laga-laga besar tersebut, jadi biarkan GOAL memberi Anda panduan tentang bagaimana Anda bisa mengamankan kursi untuk pertandingan Philadelphia Union yang akan datang, termasuk di mana Anda dapat membelinya dan berapa harganya.

Pertandingan Philadelphia Union berikutnya apa saja?

Di bawah ini Anda bisa menemukan sisa jadwal Philadelphia Union di musim reguler MLS 2026:

Tanggal Pertandingan Tempat Tiket Rab 19 Agu, 19.30 ET Philadelphia Union vs Inter Miami Subaru Park, Chester Tiket Min 23 Agu, 20.30 ET Austin FC vs Philadelphia Union Q2 Stadium, Austin Tiket Sab 29 Agu, 19.30 ET New York Red Bulls vs Philadelphia Union Sports Illustrated Stadium, Harrison Tiket Sab 5 Sep, 19.30 ET Philadelphia Union vs CF Montreal Subaru Park, Chester Tiket Rab 9 Sep, 19.30 ET Philadelphia Union vs FC Cincinnati Subaru Park, Chester Tiket Sen 14 Sep, 21.00 ET San Diego FC vs Philadelphia Union Snapdragon Stadium, San Diego Tiket Min 20 Sep, 20.30 ET Sporting Kansas City vs Philadelphia Union Children's Mercy Park, Kansas City Tiket Sab 26 Sep, 19.30 ET Philadelphia Union vs Orlando City Subaru Park, Chester Tiket Sab 10 Okt, 19.30 ET Philadelphia Union vs Real Salt Lake Subaru Park, Chester Tiket Kam 15 Okt, 20.30 ET Chicago Fire vs Philadelphia Union Soldier Field, Chicago Tiket Sab 17 Okt, 14.30 ET Philadelphia Union vs Charlotte FC Subaru Park, Chester Tiket Sab 24 Okt, 19.30 ET Philadelphia Union vs New England Revolution Subaru Park, Chester Tiket Kam 29 Okt, 20.30 ET Nashville SC vs Philadelphia Union Geodis Park, Nashville Tiket Sab 31 Okt, 14.00 ET FC Cincinnati vs Philadelphia Union TQL Stadium, Cincinnati Tiket Sab 7 Nov, 17.00 ET Philadelphia Union vs Toronto FC Subaru Park, Chester Tiket

Cara membeli tiket Philadelphia Union

Cara termudah dan paling tepercaya untuk membeli tiket Philadelphia Union adalah melalui StubHub, tempat tiket terverifikasi tersedia untuk setiap laga kandang dan tandang yang tersisa, harga diperbarui secara langsung, dan Anda dapat membandingkan kursi di seluruh stadion sebelum membeli.

Baik Anda mencari tiket satu pertandingan untuk laga tengah pekan yang lebih tenang atau kursi last-minute untuk pertandingan terbesar musim ini, StubHub punya pilihan di semua rentang harga. Untuk laga dengan permintaan tinggi seperti kunjungan Inter Miami, membeli sedini mungkin memberi Anda pilihan sektor paling luas dan harga terbaik sebelum daftar tiket makin terbatas.

Berapa harga tiket Philadelphia Union?

Untuk pertandingan standar musim reguler di Subaru Park, tiket Philadelphia Union biasanya berharga antara USD40 dan USD80, dengan harga bervariasi tergantung lawan, hari pertandingan, dan lokasi duduk atau berdiri Anda di stadion.

Pertandingan besar adalah cerita yang berbeda. Tiket untuk kunjungan Inter Miami dibanderol dengan premium yang signifikan, sebagaimana terjadi di mana pun Messi bermain, jadi perkirakan harga jauh di atas kisaran normal untuk laga tersebut. Di StubHub, harga untuk pertandingan yang tersisa berfluktuasi mengikuti permintaan, dan kursi termurah untuk malam-malam terbesar menjadi yang pertama habis, yang membuat pembelian lebih awal menjadi langkah paling cerdas.

Apa yang bisa diharapkan dari Philadelphia Union pada 2026?

Union memasuki rangkaian ini sebagai pemegang gelar Supporters' Shield, setelah memuncaki musim reguler 2025 dengan 66 poin dan jumlah kebobolan paling sedikit di MLS di bawah pelatih kepala Bradley Carnell. Kampanye 2026 dimulai dengan lambat, tetapi formula yang membawa mereka meraih Shield, pertahanan yang terorganisasi, serangan vertikal cepat, dan dukungan kandang tanpa henti, kembali berjalan dengan empat kemenangan beruntun menjelang duel melawan Miami.

Jadwal tersisa memberi para penggemar banyak laga untuk ditandai. Malam Messi pada 19 Agustus jelas menjadi tajuk utama, tetapi rangkaian penutup juga menghadirkan FC Cincinnati dua kali, yang merupakan kekuatan besar di Wilayah Timur, lawatan rivalitas ke markas New York Red Bulls, dan laga kandang terakhir melawan Toronto pada 7 November yang bisa berdampak pada penentuan unggulan playoff.

Di Subaru Park, nantikan River End dalam dukungan penuh. Kelompok suporter Sons of Ben menjadikan setiap laga kandang sebuah peristiwa, dan ketika Doop bergema setelah gol Union, hanya sedikit atmosfer yang lebih baik di MLS.

Sejarah Subaru Park

Subaru Park adalah stadion khusus sepak bola berkapasitas 18.500 penonton di Chester, Pennsylvania, yang terletak di samping Commodore Barry Bridge di tepi sungai sepanjang Delaware River. Venue ini telah menjadi kandang Philadelphia Union sejak dibuka pada 2010.

Desain stadion yang kompak membuat setiap kursi dekat dengan lapangan, yang menjadi alasan besar mengapa tempat ini dianggap sebagai salah satu lokasi terbaik untuk menonton sepak bola di Amerika. Selain sepak bola, Subaru Park juga telah menggelar banyak pertandingan rugby union, termasuk pertandingan kampus, duel English Premiership antara Newcastle Falcons dan Saracens, serta laga internasional antara Amerika Serikat dan Maori All Blacks.