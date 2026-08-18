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City Ground Getty Images
Book Nottingham Forest tickets

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Cara membeli tiket Nottingham Forest 2026/27: Jadwal pertandingan, harga, dan lainnya

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Tickets
Nottingham Forest
Premier League

Saksikan tim asuhan Nuno Espirito Santo beraksi musim ini dengan semua informasi tentang cara mendapatkan tiket Premier League

Nottingham Forest telah menjadi salah satu tim paling menarik untuk ditonton di Premier League, dan City Ground kembali menemukan atmosfer riuh yang dulu membuatnya menjadi salah satu stadion paling ditakuti di Eropa. Kini di bawah Vitor Pereira, pelatih asal Portugal yang datang untuk menangani tim di tepi Sungai Trent, klub ini memulai kampanye kasta tertinggi lainnya dengan ekspektasi yang lebih tinggi daripada dalam beberapa dekade terakhir.

Daftar laga kandang 2026/27 tergolong kuat. Leeds United membuka musim di City Ground, Arsenal datang pada Oktober, dan Manchester City serta Chelsea sama-sama bertandang ke Nottingham pada November, memberi para pendukung tiga momen besar sebelum Natal.

Lalu bagaimana cara mendapatkan tiket Premier League untuk menyaksikan Nottingham Forest beraksi? GOAL akan memandu Anda melalui opsi yang tersedia untuk 2026/27, termasuk tempat mendapatkan tiket dan berapa biayanya.

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Apa saja jadwal Nottingham Forest yang akan datang?

Di bawah ini Anda bisa melihat jadwal Nottingham Forest di Premier League untuk musim 2026/27:

TanggalPertandinganTempatTiket
Sab 22 Agu 2026Nottingham Forest vs Leeds UnitedCity Ground, NottinghamTiket
Sab 29 Agu 2026Liverpool vs Nottingham ForestAnfield, LiverpoolTiket
Sab 5 Sep 2026Nottingham Forest vs Tottenham HotspurCity Ground, NottinghamTiket
Sab 12 Sep 2026Aston Villa vs Nottingham ForestVilla Park, BirminghamTiket
Sab 19 Sep 2026Nottingham Forest vs Coventry CityCity Ground, NottinghamTiket
Sab 10 Okt 2026Crystal Palace vs Nottingham ForestSelhurst Park, LondonTiket
Sab 17 Okt 2026Nottingham Forest vs ArsenalCity Ground, NottinghamTiket
Sab 24 Okt 2026Ipswich Town vs Nottingham ForestPortman Road, IpswichTiket
Sab 31 Okt 2026Brentford vs Nottingham ForestGtech Community Stadium, LondonTiket
Sab 7 Nov 2026Nottingham Forest vs Manchester CityCity Ground, NottinghamTiket
Sab 21 Nov 2026AFC Bournemouth vs Nottingham ForestVitality Stadium, BournemouthTiket
Sab 28 Nov 2026Nottingham Forest vs ChelseaCity Ground, NottinghamTiket
Rab 2 Des 2026Hull City vs Nottingham ForestMKM Stadium, HullTiket
Sab 5 Des 2026Nottingham Forest vs Brighton & Hove AlbionCity Ground, NottinghamTiket

Bagaimana cara membeli tiket Nottingham Forest 2026/27?

Cara paling mudah untuk membeli tiket Nottingham Forest adalah melalui StubHub, tempat tiket terverifikasi tersedia untuk laga kandang maupun tandang tanpa perlu keanggotaan atau poin loyalitas.

Tiket di City Ground dirilis secara bertahap, pertama kepada pemegang tiket musiman, lalu kepada anggota yang diurutkan berdasarkan poin loyalitas dari pembelian sebelumnya, dan akhirnya dijual umum jika masih ada sisa. Dengan kapasitas sekitar 30.700 dan permintaan yang berada di level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, laga-laga terbesar jarang mencapai tahap terakhir itu.

StubHub sepenuhnya menghilangkan hambatan tersebut. Tidak ada masa tunggu, tidak ada poin yang harus dikumpulkan, dan tidak diperlukan riwayat pembelian. Anda bisa menelusuri daftar untuk pertandingan apa pun, membandingkan kursi di semua tribun, dan membeli dalam hitungan menit, yang menjadikannya opsi realistis bagi siapa pun yang memburu tiket pada saat-saat terakhir atau mengunjungi Nottingham untuk pertandingan tertentu.

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Berapa harga tiket Nottingham Forest?

Tiket pertandingan Nottingham Forest biasanya berkisar dari sekitar £33 hingga £60 dengan harga nominal, dengan harga yang bervariasi berdasarkan lokasi kursi, lawan, dan pertandingan.

Di StubHub, harga mencerminkan permintaan langsung, bukan kategori tetap. Pertandingan melawan tim promosi dan tim papan tengah seperti Coventry City dan Brighton menjadi nilai terbaik pada musim gugur, sementara Arsenal, Manchester City, dan Chelsea di City Ground mematok harga tertinggi pada periode tersebut.

Polanya konsisten: kursi termurah untuk pertandingan-pertandingan terbesar akan habis lebih dulu, jadi semakin cepat Anda mencari, semakin baik harganya dan semakin luas pilihannya.

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Bagaimana sejarah City Ground?

City Ground adalah stadion sepak bola di tepi Sungai Trent di Nottingham dan telah menjadi kandang Nottingham Forest sejak 1898, dengan kapasitas sekitar 30.700.

Stadion ini menjadi tuan rumah pertandingan di Euro 1996 dan telah lama menjadi subjek rencana pembangunan ulang, termasuk proposal untuk memperluas kapasitas menuju 38.000 melalui Peter Taylor Stand yang baru dan tambahan tempat duduk di Bridgford End. Lokasinya di tepi sungai, tribun yang rapat, dan kedekatannya dengan Trent Bridge menjadikannya salah satu latar pertandingan paling khas dalam sepak bola Inggris.

Bagaimana cara menuju City Ground?

Area parkir di sekitar City Ground sangat terbatas, jadi cara terbaik untuk bepergian adalah dengan kereta ke stasiun kereta Nottingham, yang berada dalam jarak berjalan kaki dari stadion.

Stadion ini juga dilayani tambahan layanan bus dan trem pada hari pertandingan jika Anda tidak ingin berjalan kaki sepanjang rute tersebut. Ada banyak hotel dan pilihan akomodasi di sekitar City Ground dan di seluruh Nottingham, dan jaringan transportasi kota membuat menginap di area yang lebih jauh pun tetap sangat memungkinkan.

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