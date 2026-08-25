NFL kembali ke Santiago Bernabéu pada 8 November 2026, ketika Cincinnati Bengals menghadapi Atlanta Falcons pada Pekan 9 musim reguler, dengan Atlanta bertindak sebagai tim tuan rumah yang ditunjuk. Laga ini merupakan pertandingan NFL musim reguler kedua yang pernah digelar di Spanyol, sekaligus yang pertama dari kemitraan multi-tahun antara liga, Kota Madrid, Komunitas Madrid, dan Real Madrid C.F. yang akan membuat American football tetap hadir di Bernabéu untuk tahun-tahun mendatang.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui di bawah ini, mulai dari waktu kickoff hingga cara termurah untuk masuk ke stadion.

Kapan pertandingan NFL Madrid 2026 digelar?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Min, 8 Nov, 15.30 CET Cincinnati Bengals vs Atlanta Falcons Stadion Santiago Bernabéu, Madrid Tiket

Di mana membeli tiket NFL Madrid 2026?

Tiket resmi dijual melalui platform Ticketmaster NFL versi Spanyol, dan Anda memerlukan akun NFL Ticketmaster untuk membeli, yang bisa dibuat gratis di nfl.com/international/ticketaccount sebelum mulai memilih kursi. Penjualan dilakukan secara bertahap, dengan prapenjualan untuk pemegang kartu Amex pada akhir Mei, paket hospitality dibuka pada 5 Juni, dan penjualan umum dimulai pada 9 Juli. Ketiga periode tersebut kini sudah dibuka, jadi tiket penjualan umum tersedia untuk dibeli saat ini.

Jika Anda ingin perjalanan yang lebih lengkap diatur sekaligus, SportsBreaks menawarkan paket resmi tiket dan hotel, sementara On Location, mitra hospitality resmi NFL, memiliki paket premium yang dapat menggabungkan tempat duduk, hotel, penerbangan, dan tur bagi fans yang ingin menjadikannya agenda akhir pekan penuh.

StubHub adalah opsi terbaik Anda jika penjualan resmi tidak memiliki kursi yang Anda cari, atau jika Anda memesan lebih dekat ke hari pertandingan. Daftar penjualan untuk laga ini sudah tersedia, dengan jauh lebih dari 200 tiket saat ini tersedia di seluruh area stadion, semuanya didukung jaminan FanProtect dari StubHub.

Berapa harga tiket NFL Madrid 2026?

NFL telah merilis harga resmi all-in untuk pertandingan Bengals-Falcons, yang berarti harga yang Anda lihat sudah mencakup semua biaya tanpa kejutan saat checkout, sebuah pendekatan baru untuk setiap pertandingan internasional pada 2026. Kategori resmi termurah dibanderol mulai €93,40, sementara kursi termahal mencapai €438,75, dengan tiket anak juga tersedia di kategori tertentu.

Bagi fans dengan anggaran yang lebih ketat, pasar penjualan kembali bisa lebih murah bahkan dibanding tier resmi termurah. Daftar di pasar sekunder saat ini dimulai dari hanya 85 dolar AS, dengan harga jual kembali rata-rata mendekati 300 dolar AS setelah permintaan dan lokasi kursi diperhitungkan. Seperti halnya laga internasional besar mana pun, harga biasanya hanya akan naik saat hari pertandingan semakin dekat, jadi mengamankan kursi lebih awal adalah cara paling aman untuk mendapatkan harga terbaik.

Hospitality berada di level yang sepenuhnya berbeda, dengan paket premium melalui Ticketmaster dan On Location dibanderol jauh di atas tiket standar, mencerminkan fasilitas tambahan seperti akses lounge, bersantap, dan dalam beberapa kasus, perjalanan serta masa inap hotel yang sudah dibundel.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan NFL Madrid 2026

Ini akan menjadi pertandingan keempat Falcons di Eropa dalam enam musim dan penampilan pertama mereka di Spanyol, sementara Bengals menjalani perjalanan pertama mereka ke Madrid sebagai sebuah franchise. Atlanta memegang hak pemasaran di Spanyol sebagai bagian dari NFL Global Markets Program, itulah yang membuat mereka menjadi pilihan alami untuk menjadi tuan rumah setelah liga mengonfirmasi kembalinya ke Bernabéu.

Pertandingan di Madrid hanyalah satu perhentian dalam rangkaian internasional terbesar yang pernah dimiliki NFL. International Series 2026 menghadirkan total sembilan pertandingan, dimulai dengan 49ers menghadapi Rams di Melbourne, Australia pada Pekan 1, dan juga mencakup Rio de Janeiro, tiga pertandingan di London, serta pertandingan musim reguler pertama liga yang pernah digelar di Paris, tempat Steelers menghadapi Saints di Stade de France. Rangkaian ini ditutup di Munich, tempat Patriots bertemu Lions, sebelum berakhir di Mexico City dengan Vikings melawan 49ers.

Kickoff untuk pertandingan di Madrid dijadwalkan pada 15.30 waktu setempat, yang berarti 09.30 ET, dengan laga disiarkan langsung di NFL Network bagi fans yang menyaksikan dari rumah. Bagi mereka yang datang langsung, bersiaplah untuk atmosfer yang sama bergairahnya dan tiket terjual habis seperti yang mewarnai debut pada 2025, dengan fans Spanyol telah membuktikan diri sebagai salah satu yang paling bergairah di Eropa untuk American football.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Santiago Bernabéu

Santiago Bernabéu, kandang Real Madrid, telah menjadi salah satu venue yang paling banyak dibicarakan di dunia olahraga setelah renovasi terbarunya, dan transformasi itulah yang membuatnya begitu cocok untuk NFL. Lapangan tarik-masuk baru di stadion memungkinkan permukaan rumput diganti dengan penandaan dan tata letak lapangan American football tanpa mengganggu permukaan di bawahnya, sementara atap yang telah dikembangkan kembali dan area tempat duduk yang diperluas memberi stadion ini atmosfer yang benar-benar berbeda dari NFL Sunday pada umumnya.

Jika Anda bepergian ke pertandingan, rencanakan rute Anda dengan cermat. Stasiun metro Santiago Bernabéu di Jalur 10 saat ini ditutup untuk pekerjaan rekonstruksi, dengan layanan yang dihentikan antara Nuevos Ministerios dan Cuzco diperkirakan berlangsung hingga sisa tahun ini. Alternatif termudah adalah kereta Cercanías ke Nuevos Ministerios, bus EMT, atau layanan shuttle pengganti gratis yang beroperasi pada hari pertandingan, jadi ada baiknya menyisihkan sedikit waktu ekstra untuk perjalanan Anda ke stadion.

Dengan Bernabéu yang sudah pernah menjadi tuan rumah bagi satu laga NFL dengan tiket terjual habis dan slot permanen di kalender kini telah diamankan, ini sedang berkembang menjadi salah satu pemberhentian paling menonjol dalam seluruh rangkaian internasional 2026.