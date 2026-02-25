Cara membeli tiket NFL London 2026: Pengumuman Jaguars & Commanders, jadwal pertandingan, cara membeli tiket, penjualan awal, dan informasi lainnya

NFL secara resmi mengumumkan bahwa Jacksonville Jaguars dan Washington Commanders akan menjadi tuan rumah resmi untuk London Games 2026.

Dalam langkah bersejarah, Jaguars akan menjadi tim pertama yang memainkan dua pertandingan kandang di luar negeri dalam satu musim, mengambil alih ibu kota selama dua minggu berturut-turut pada bulan Oktober.

Residensi di London ini merupakan bagian dari kesepakatan strategis sementara markas mereka di EverBank Stadium menjalani renovasi besar-besaran senilai $1,4 miliar, yang akan membatasi kapasitas kandang mereka di Florida selama musim 2026.

Setelah kesuksesan besar seri internasional sejak 2007, 2026 menandai ekspansi yang lebih besar bagi liga. Sementara Jaguars membagi waktunya antara markas mereka di Wembley Stadium dan Stadion Tottenham Hotspur yang canggih, Commanders akan kembali ke London dengan sangat dinantikan, menjadi tuan rumah pertandingan mereka di Tottenham.

Apa jadwal dan pertandingan NFL London 2026?

Meskipun lawan spesifik dan waktu kickoff akan dikonfirmasi saat jadwal lengkap NFL dirilis pada Mei 2026, kita sudah tahu stadion mana yang akan menjadi tuan rumah pertandingan.

The Jaguars diperkirakan akan bermain dua pekan berturut-turut pada Oktober untuk meminimalkan perjalanan, strategi yang telah mereka sempurnakan pada musim-musim sebelumnya.

Tanggal Kemungkinan Tim Tuan Rumah yang Ditunjuk Lawannya Lokasi Tiket Oktober 2026 (TBC) Jacksonville Jaguars TBC (Musim Semi 2026) Wembley Stadium Pendaftaran Prioritas Dibuka Oktober 2026 (TBC) Jacksonville Jaguars TBC (Musim Semi 2026) Stadion Tottenham Hotspur Deposit Prioritas Dibuka Oktober 2026 (TBC) Washington Commanders TBC (Musim Semi 2026) Stadion Tottenham Hotspur Segera Hadir

Di mana bisa membeli tiket NFL London 2026?

Tiket untuk seri 2026 belum tersedia untuk umum. Berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, jendela penjualan mengikuti jadwal yang ketat.

Untuk memastikan Anda tidak ketinggalan, daftarlah di sumber resmi berikut:

Portal Resmi NFL UK: Sumber utama untuk tiket masuk umum. Daftar untuk mendapatkan pemberitahuan sekarang.

Situs Resmi Jacksonville Jaguars: Untuk pertandingan di Wembley, Jaguars sering mengelola alokasi tiket mereka sendiri dan keanggotaan Union Jax.

Ticketmaster UK : Mitra tiket resmi untuk Seri Internasional.

Di Lokasi: Penyedia layanan hospitality resmi NFL telah meluncurkan program deposit Akses Prioritas untuk mereka yang ingin memastikan tempat duduk lebih awal.

Berapa harga tiketnya?

Meskipun harga untuk 2026 akan dikonfirmasi pada musim semi, kisaran harga yang diharapkan berdasarkan musim 2025 adalah sebagai berikut:

Kelas Atas: £60 – £100

£60 – £100 Kelas Menengah / Zona Akhir: £110 – £185

£110 – £185 Kelas Bawah / Pinggir Lapangan: £190 – £350

£190 – £350 Hospitality & VIP: £450 – £2.000+

Kapan pertandingan NFL Internasional akan digelar?

Tahun 2026 merupakan tahun bersejarah bagi jangkauan global NFL, dengan sembilan pertandingan internasional yang dijadwalkan di tujuh negara. Ini termasuk pertandingan reguler pertama di Australia dan Prancis.

Daftar Lengkap Tuan Rumah NFL International 2026

Negara Kota Stadion Tim Tuan Rumah yang Ditunjuk Australia Melbourne Melbourne Cricket Ground (MCG) Los Angeles Rams Prancis Paris Stade de France New Orleans Saints Jerman Munich Allianz Arena Detroit Lions Spanyol Madrid Stadion Santiago Bernabéu TBC (Musim Semi 2026) Brasil Rio de Janeiro Stadion Maracanã Dallas Cowboys Meksiko Kota Meksiko Stadion Banorte San Francisco 49ers Britania Raya London Wembley & Tottenham Jaguars / Commanders

Tiket penjualan umum untuk pertandingan internasional ini diperkirakan akan mengikuti jadwal London, dengan sebagian besar tiket mulai dijual pada Juni dan Juli 2026. Penggemar yang ingin menonton pertandingan di Melbourne (diperkirakan pada Pekan 1) disarankan untuk memperhatikan pengumuman lebih awal pada April.