Cara membeli tiket March Madness 2026: Jadwal pertandingan Final Bola Basket NCAA, tim-tim peserta, harga tiket, dan informasi lainnya

Kampus-kampus di seluruh Amerika Serikat sedang dilanda demam basket. Saatnya March Madness kembali, salah satu momen terbaik dalam setahun bagi para penggemar basket, dan Anda bisa memesan tempat duduk Anda hari ini.

Keseruan tanpa henti dijamin mulai dari malam pembukaan pada Selasa, 17 Maret, hingga juara basket NCAA diumumkan di Lucas Oil Stadium, Indianapolis, pada Senin, 6 April. Ada total 67 pertandingan yang bisa dinikmati.

Biarkan GOAL membimbing Anda melalui semua informasi penting tentang tiket March Madness yang perlu Anda ketahui, termasuk tempat membeli tiket, berapa biayanya, dan jadwal turnamen.

Kapan March Madness 2026 berlangsung?

March Madness 2026 akan berlangsung selama 21 hari, mulai Selasa, 17 Maret hingga Senin, 6 April. Rincian turnamen sebagai berikut:

Putaran Tanggal Tiket Empat Besar 17-18 Maret Tiket Babak Pertama 19-20 Maret Tiket Babak Kedua 21-22 Maret Tiket Sweet Sixteen 26-27 Maret Tiket Elite Eight 28-29 Maret Tiket Final Four 4 April Tiket Pertandingan Final Kejuaraan Nasional 6 April Tiket

Cara membeli tiket March Madness 2026

Meskipun tiket resmi March Madness 2026 telah tersedia sejak akhir 2025 melalui situs NCAA, permintaan tiket akan meningkat setelah 'Selection Sunday' (15 Maret), ketika jadwal lengkap dan rincian pertandingan diumumkan dan penggemar mengetahui detail pertandingan yang telah dikonfirmasi.

Berbagai opsi tiket tersedia, terutama untuk putaran awal turnamen, di mana penggemar dapat memilih untuk membeli paket sesi (hingga 4 pertandingan), hari (hingga 8 pertandingan), atau venue (hingga 16 pertandingan).

Beberapa paket hospitality juga tersedia melalui situs On Location. Paket-paket ini bervariasi tergantung acara, namun dapat mencakup tiket resmi pertandingan, layanan hospitality premium, makanan dan minuman all-inclusive, acara pra-pertandingan, akses eksklusif ke turnamen, dan akomodasi hotel opsional.

Selain membeli tiket March Madness melalui jalur resmi, penggemar juga memiliki opsi untuk mendapatkannya di pasar sekunder, seperti di StubHub.

Berapa harga tiket March Madness 2026?

Harga tiket March Madness resmi bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk jenis paket, tahap kompetisi, lokasi venue, dan posisi kursi. Contoh kisaran harga tersebut adalah sebagai berikut:

First Four: mulai dari $65

Babak Pertama: mulai dari $69

Second Round: mulai dari $160

Sweet Sixteen: mulai dari $193

Elite Eight: mulai dari $236

Empat Besar: mulai dari $332

Pertandingan Final Nasional: mulai dari $242

Jangan lupa untuk memantau situs NCAA untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan tiket. Di situs penjualan ulang seperti StubHub, harga tiket March Madness tersedia mulai dari $80 ke atas.

Apa yang dapat diharapkan dari March Madness 2026

Turnamen bola basket pria NCAA 2026 akan kembali menjadi kompetisi sistem gugur tunggal. Dari 355 tim perguruan tinggi yang memenuhi syarat, 68 tim akan berpartisipasi dalam turnamen. Sejak 2022, 32 dari 68 tim tersebut lolos dengan memenangkan turnamen konferensi masing-masing.

Sisanya, 36 tim, ditentukan oleh komite seleksi (NCAA Division I Men's Basketball Committee). Jadi, meskipun beberapa tim besar/terkenal mungkin gagal memenangkan turnamen konferensi mereka, mereka tahu bahwa mereka sangat mungkin/dipastikan akan mendapatkan slot wildcard/at-large pada 'Selection Sunday' (15 Maret). Komite Seleksi juga menentukan peringkat tim dari 1 hingga 68.

Florida berhasil mempertahankan ketenangan mereka untuk meraih kemenangan 65-63 atas Houston di San Antonio, Texas, dalam pertandingan penutup March Madness, Final Kejuaraan Nasional, setahun yang lalu. Ini merupakan gelar juara ketiga bagi Gators secara keseluruhan. Florida kembali masuk ke turnamen tahun ini sebagai salah satu favorit, dengan target untuk meraih gelar juara berturut-turut seperti yang mereka lakukan pada 2006 dan 2007.

Di antara tim lain yang memiliki tiga atau lebih gelar juara, Duke tampaknya memiliki peluang terbaik untuk kembali meraih gelar. Mereka hanya kalah dua kali musim ini dan berada di puncak peringkat Associated Press (AP poll).

Duduklah, nikmati, dan siapkan diri untuk hal-hal tak terduga dalam beberapa minggu ke depan. Fakta bahwa 20 tim berbeda telah mencapai babak Final Four NCAA Tournament dalam lima tahun terakhir menunjukkan betapa terbuka persaingannya.

Di mana lokasi March Madness 2026?