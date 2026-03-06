Liga Pro Saudi telah mengalami peningkatan signifikan dalam popularitasnya dalam beberapa musim terakhir, berkat investasi besar-besaran dari klub-klub dan kedatangan sejumlah bintang sepak bola global. Kini, liga ini memegang predikat sebagai liga dengan peringkat tertinggi di Asia.

Tidak mengherankan, jumlah penonton pun terus meningkat. Lebih dari 2,5 juta penonton menghadiri pertandingan SPL musim lalu, meningkat 1,3 juta dibandingkan dengan satu dekade lalu.

Ingin menonton salah satu derby wajib tonton di Kerajaan, seperti Sea Derby (Al-Ittihad vs Al-Ahli), Capital Derby (Al-Hilal vs Al-Nassr), atau Eastern Derby (Al-Ettifaq vs Al-Qadsiah)?

Biarkan GOAL membantu Anda mendapatkan informasi penting tentang tiket pertandingan Liga Pro Saudi, termasuk tempat membeli tiket dan harganya.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Liga Pro Saudi 2025/26

Tanggal 28 Agustus 2025 – Mei 2026 Tim 18 Format Setiap tim bermain dalam 34 pertandingan Lokasi Arab Saudi Degradasi Tiga tim terbawah akan terdegradasi ke Liga FD Tiket Tiket

Jadwal Pertandingan Mendatang Liga Pro Arab Saudi

Tanggal & Waktu (Lokal) Jadwal Tiket 6 Maret 2026 - 22:00 Al Ahli vs Al Ittihad Tiket 6 Maret 2026 - 22:00 Al Hilal vs Al Najmah Tiket 6 Maret 2026 - 22:00 Al Khaleej vs Al Hazem Tiket 7 Maret 2026 - 22:00 Al Nassr vs NEOM SC Tiket 13 Maret 2026 - 23:00 Al Qadsiah vs Al Ahli Tiket 14 Maret 2026 - 23:00 Al Fateh vs Al Hilal Tiket 3 April 2026 - 21:15 Al Ettifaq vs Al Qadsiah (Derbi Timur) Tiket 7 Mei 2026 - 22:00 Al Nassr vs Al Hilal (Derbi Riyadh) Tiket 21 Mei 2026 - 22:00 Al Ittihad vs Al Qadsiah (Babak Final) Tiket

Cara membeli tiket Liga Pro Saudi

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Pro Saudi, cara paling andal adalah mengunjungi situs resmi liga, di mana Anda dapat mengakses bagian ‘Jadwal/Tiket’ di bawah tab ‘Pertandingan’.

Minggu pertandingan biasanya diadakan selama tiga hari, sebagian besar berlangsung dari Kamis hingga Sabtu untuk bertepatan dengan akhir pekan Saudi (Jumat dan Sabtu), dan tiket biasanya dirilis beberapa minggu sebelum setiap pertandingan.

Selain itu, jika Anda ingin memesan tiket sebelum rilis resmi atau berharap mendapatkan tiket terakhir, Anda mungkin ingin mempertimbangkan penjual tiket sekunder seperti StubHub atau Ticombo, dengan harga tiket mulai dari SAR17.

Berapa harga tiket Liga Pro Saudi?

Anda biasanya dapat membeli tiket pertandingan Liga Pro Saudi dasar seharga SAR50-100, sehingga menghadiri pertandingan menjadi terjangkau bagi pelancong solo, kelompok penggemar, atau keluarga yang gila sepak bola.

Acara-acara penting, terutama yang melibatkan tim sepak bola ternama seperti Al Hilal FC atau Al Nassr FC, harganya lebih mahal, terutama di area penonton utama.

Ada juga opsi alternatif untuk membeli tiket Liga Pro Saudi, seperti StubHub atau Ticombo. Harga tiket dapat berfluktuasi di sini, baik di atas maupun di bawah harga resmi tiket, tergantung pada pertandingan dan jarak waktu hingga tanggal pertandingan, dengan tiket mulai dari SAR17.

Cara menonton atau streaming pertandingan Liga Pro Saudi

Pertandingan Saudi Pro League dapat ditonton dan disiarkan secara langsung di Inggris melalui DAZN. Anda dapat mengunduh aplikasi DAZN untuk PC, Apple, Android, Fire TV, Roku, Smart TV, dan banyak perangkat lainnya. Anda dapat berlangganan DAZN di Inggris seharga £14,99 per bulan dengan kontrak 12 bulan atau berlangganan paket fleksibel seharga £19,99 per bulan, yang dapat dibatalkan kapan saja. Paket tahunan (bayar di muka) juga tersedia seharga £129,99, yang menawarkan nilai terbaik untuk uang Anda.

Di Amerika Serikat, Liga Pro Saudi disiarkan secara langsung di FOX Soccer Plus. Fubo adalah salah satu layanan streaming yang memberikan akses kepada penonton ke FOX Soccer Plus. Fubo menawarkan berbagai paket langganan, termasuk paket baru 'Fubo Sports', yang harganya $45,99 untuk bulan pertama dan $55,99 per bulan untuk bulan-bulan berikutnya. Layanan ini dirancang secara efisien dan berfokus pada olahraga, dengan lebih dari 28 saluran, termasuk ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel, dan jaringan lokal seperti ABC, CBS, dan Fox. Paket Fubo lainnya termasuk paket dasar 'Pro' (sekitar $85/bulan), paket tingkat atas 'Elite' (sekitar $95/bulan), dan paket 'Latino', yang menawarkan saluran olahraga dan hiburan dalam bahasa Spanyol. Fubo menawarkan uji coba gratis selama 7 hari untuk semua paketnya bagi pelanggan baru.

Liga Pro Saudi 2025/26 – Tim dan venue

Club Stadium (location) Capacity Al-Ittihad Club King Abdullah Sports City (Jeddah) 62,345 Al-Ahli SFC King Abdullah Sports City (Jeddah) 62,345 Al-Khaleej FC Prince Mohamed bin Fahd Stadium (Dammam) 35,000 Al-Hilal SFC Kingdom Arena (Riyadh) 30,000 Al-Nassr FC Al-Awwal Park (Riyadh) 25,000 Al-Ettifaq FC Al-Ettifaq Club Stadium (Dammam) 15,000 Al-Shabab FC SHG Arena (Riyadh) 15,000 Al-Riyadh SC Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (Riyadh) 15,000 Al-Okhdood Club Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City Stadium (Najran) 12,000 NEOM SC King Khalid Sport City Stadium (Tabuk) 12,000 Al-Qadsiah FC Prince Saud bin Jalawi Stadium (Khobar) 11,800 Al-Fateh SC Al-Fateh Club Stadium (Al-Mubarraz) 11,000 Al-Najma SC King Abdullah Sports City Stadium Buraidah (Unaizah) 10,000 Al-Hazem SC Al-Hazem Club Stadium (Ar Rass) 8,000 Al-Kholood Club Al-Hazem Club Stadium (Ar Rass) 8,000 Al-Fayha FC Al-Majma'ah Sports City 7,000

Apa yang perlu diketahui tentang Liga Pro Saudi 2025/26?

Liga Pro Saudi mungkin didirikan pada tahun 2007, tetapi akarnya berasal dari tahun 1950-an dan kompetisi Liga His Majesty. Sembilan klub berbeda telah menjadi juara Saudi jika kita kembali ke masa-masa awal tersebut. Namun, sejak divisi teratas berganti nama menjadi Liga Pro Saudi, tiga klub telah mendominasi. Empat belas dari 17 gelar sejak 2007 diraih oleh Al-Hilal (8), Al-Nassr (3), dan Al-Ittihad (3), dan sudah sembilan tahun sejak salah satu dari klub-klub tersebut tidak lagi mengenakan mahkota juara Saudi.

Kesuksesan secara alami membawa popularitas, sehingga tidak mengherankan bahwa ketiga klub tersebut, Al-Ittihad, Al-Hilal, dan Al-Nassr (bersama Al-Ahli), memiliki jumlah penonton tertinggi di liga. Faktanya, mereka menyumbang lebih dari 60% dari total penonton Saudi Pro League setiap tahun. Klub-klub ini juga cenderung menarik sebagian besar bintang asing yang bermain di Timur Tengah.

Pembelian Cristiano Ronaldo pada 2022 merupakan rekrutan terbaik sepanjang sejarah SPL. Al-Nassr berada dalam mimpi, terutama karena CR7 sebelumnya menolak tawaran pindah ke tetangga lokal dan rival abadi, Al Hilal. Kedatangan Ronaldo merevolusi sepak bola Arab Saudi secara keseluruhan dan membuka jalan bagi banyak pemain top dari liga Eropa untuk bergabung dengan Saudi Pro League.

Dengan empat dari lima tim Saudi Pro League saat ini berbasis di Riyadh (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab, dan Al-Riyadh), kunjungan seorang penggemar olahraga ke ibu kota Arab Saudi seringkali berarti menonton pertandingan Pro League selama liburan mereka. Dengan pemain seperti Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran, dan Darwin Nunez yang pernah bermain (atau masih bermain) untuk Al-Hilal dan Al-Nassr, tidak mengherankan jika permintaan tiket sangat tinggi setiap kali klub-klub tersebut bertanding.

Klub-klub dari Riyadh mungkin telah mendominasi sepak bola Saudi di masa lalu, tetapi Al Ittihad dari kota pesisir Laut Merah Jeddah telah dengan teguh mempertahankan posisinya sepanjang tahun dan menjadi salah satu klub sepak bola terbesar di negara ini dan di Asia secara keseluruhan. Banyak penggemar sepak bola ingin menyaksikan juara Saudi saat ini bertanding secara langsung, terutama dengan skuad yang gemilang yang mencakup Karim Benzema, Steven Bergwijn, Moussa Diaby, dan Fabinho.