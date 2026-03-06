Goal.com
liverpool premier league trophy 2025Getty Images
Cara membeli tiket Liga Premier 2025/26: Jadwal pertandingan tersisa, harga rata-rata, dan informasi lainnya

Ingin mendapatkan tiket untuk salah satu liga sepak bola paling bergengsi di dunia? Berikut ini adalah biaya yang harus Anda keluarkan dan tempat untuk membeli tiketnya.

Liga Premier tetap menjadi kompetisi kasta tertinggi yang tak terbantahkan dalam sepak bola dunia, menawarkan drama dan aksi yang memukau, dengan klub-klub dan pemain legendaris yang turut menorehkan nama mereka dalam sejarah. Bagi para penggemar, inilah kesempatan Anda untuk mendapatkan tiket Liga Premier.

Dengan lebih dari satu abad sejarah, Liga Premier benar-benar unik. Anda akan mengenali juara Manchester City, rival lama Manchester United, klub-klub besar seperti Liverpool, dan trio raksasa Arsenal, Chelsea, dan Tottenham Hotspur. Tidak pernah ada kekurangan keahlian atletik dan gairah dinamis yang bisa dinikmati.

Pertandingan Liga Premier Matchday 30 mendatang & tiket

Tanggal & Waktu (GMT)JadwalTiket
Sabtu, 14 Maret, 12:30West Ham United vs Manchester CityTiket
Sabtu, 14 Maret, 15:00Burnley vs AFC BournemouthTiket
Sabtu, 14 Maret, 15:00Crystal Palace vs Leeds UnitedTiket
Sabtu, 14 Maret, 15:00Sunderland vs BrightonTiket
Sabtu, 14 Maret, 17:30Chelsea vs Newcastle UnitedTiket
Minggu, 15 Maret, 14:00Arsenal vs EvertonTiket
Minggu, 15 Maret, 14:00Manchester United vs Aston VillaTiket
Minggu, 15 Maret, 14:00Nottingham Forest vs FulhamTiket
Minggu, 15 Maret, 16:30Liverpool vs Tottenham HotspurTiket
Senin, 16 Maret, 20:00Brentford vs WolvesTiket

Jadwal Pertandingan Liga Premier Pekan ke-31 & Tiket

Tanggal & Waktu (GMT)JadwalTiket
Jumat, 20 Maret, 20:00AFC Bournemouth vs Manchester UnitedTiket
Sabtu, 21 Maret, 12:30Brighton vs LiverpoolTiket
Sabtu, 21 Maret, 15:00Fulham vs BurnleyTiket
Sabtu, 21 Maret, 17:30Everton vs ChelseaTiket
Sabtu, 21 Maret, 20:00Leeds United vs BrentfordTiket
Minggu, 22 Maret, 12:00Newcastle United vs SunderlandTiket
Minggu, 22 Maret, 14:15Aston Villa vs West Ham UnitedTiket
Minggu, 22 Maret, 14:15Tottenham Hotspur vs Nottm ForestTiket
Minggu, 22 Maret, 16:30Final Carabao Cup: Arsenal vs Manchester CityTiket

Jadwal Pertandingan Liga Premier Pekan ke-32 & Tiket

Tanggal & Waktu (GMT)JadwalTiket
Sabtu, 11 April, 15:00Arsenal vs AFC BournemouthTiket
Sabtu, 11 April, 15:00Brentford vs EvertonTiket
Sabtu, 11 April, 15:00Burnley vs BrightonTiket
Sabtu, 11 April, 15:00Chelsea vs Manchester CityTiket
Sabtu, 11 April, 15:00Crystal Palace vs Newcastle UnitedTiket
Sabtu, 11 April, 15:00Liverpool vs FulhamTiket
Sabtu, 11 April, 15:00Manchester United vs Leeds UnitedTiket
Sabtu, 11 April, 15:00Nottingham Forest vs Aston VillaTiket
Sabtu, 11 April, 15:00Sunderland vs Tottenham HotspurTiket
Sabtu, 11 April, 15:00West Ham United vs WolvesTiket

Pertandingan Liga Premier Inggris Pekan ke-33 yang akan datang & tiket

Tanggal & Waktu (GMT)JadwalTiket
Sabtu, 18 April, 15:00Aston Villa vs SunderlandTiket
Sabtu, 18 April, 15:00Brentford vs FulhamTiket
Sabtu, 18 April, 15:00Chelsea vs Manchester UnitedTiket
Sabtu, 18 April, 15:00Crystal Palace vs West Ham UnitedTiket
Sabtu, 18 April, 15:00Everton vs LiverpoolTiket
Sabtu, 18 April, 15:00Leeds United vs WolvesTiket
Sabtu, 18 April, 15:00Manchester City vs ArsenalTiket
Sabtu, 18 April, 15:00Newcastle United vs AFC BournemouthTiket
Sabtu, 18 April, 15:00Nottingham Forest vs BurnleyTiket
Sabtu, 18 April, 15:00Tottenham Hotspur vs BrightonTiket

Jadwal Pertandingan Liga Premier Pekan ke-34 & Tiket

Tanggal & Waktu (GMT)JadwalTiket
Sabtu, 25 April, 15:00AFC Bournemouth vs Leeds UnitedTiket
Sabtu, 25 April, 15:00Arsenal vs Newcastle UnitedTiket
Sabtu, 25 April, 15:00Brighton vs ChelseaTiket
Sabtu, 25 April, 15:00Burnley vs Manchester CityTiket
Sabtu, 25 April, 15:00Fulham vs Aston VillaTiket
Sabtu, 25 April, 15:00Liverpool vs Crystal PalaceTiket
Sabtu, 25 April, 15:00Manchester United vs BrentfordTiket
Sabtu, 25 April, 15:00Sunderland vs Nottingham ForestTiket
Sabtu, 25 April, 15:00West Ham United vs EvertonTiket
Sabtu, 25 April, 15:00Wolves vs Tottenham HotspurTiket

Jadwal Pertandingan Liga Premier Pekan ke-35 & Tiket

Tanggal & Waktu (GMT)JadwalTiket
Sabtu, 2 Mei, 15:00AFC Bournemouth vs Crystal PalaceTiket
Sabtu, 2 Mei, 15:00Arsenal vs FulhamTiket
Sabtu, 2 Mei, 15:00Aston Villa vs Tottenham HotspurTiket
Sabtu, 2 Mei, 15:00Brentford vs West Ham UnitedTiket
Sabtu, 2 Mei, 15:00Chelsea vs Nottingham ForestTiket
Sabtu, 2 Mei, 15:00Everton vs Manchester CityTiket
Sabtu, 2 Mei, 15:00Leeds United vs BurnleyTiket
Sabtu, 2 Mei, 15:00Manchester United vs LiverpoolTiket
Sabtu, 2 Mei, 15:00Newcastle United vs BrightonTiket
Sabtu, 2 Mei, 15:00Wolves vs SunderlandTiket

Berapa harga tiket Liga Premier?

Harga tiket Liga Premier bervariasi secara signifikan. Sebagian besar klub menawarkan sistem harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, remaja, mahasiswa, dan lansia, namun rentang harga ini berbeda-beda antar klub.

Selain itu, lokasi tempat duduk Anda juga berpengaruh besar. Lokasi kursi dan penempatan tribun sangat memengaruhi harga, dengan pemandangan premium seringkali memiliki harga premium. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan ke dalam kategori - misalnya, pertandingan besar melawan lawan ternama mungkin masuk ke kategori yang lebih tinggi, dengan harga yang sesuai.

Dalam berita terbaru, Liga Premier telah membatasi harga tiket pertandingan tandang menjadi £30 per tiket. Jadi, jika Anda mencari pilihan yang lebih murah, Anda mungkin ingin mencari tahu pertandingan tandang tim Anda dan mencari tiket tersebut.

Di bawah ini, GOAL telah merinci klub-klub Liga Premier 2025-2026, stadion kandang mereka, harga tiket rata-rata pada hari pertandingan, serta kisaran harga tiket musim yang diharapkan.

Klub-klub Liga Premier 2025/26 berdasarkan harga tiket

KlubStadionRentang Harga Tiket (Tiket Masuk Umum Dewasa)Rentang Harga Tiket MusimTiket
ArsenalEmirates Stadium£31,50 - £141,00£1.073 - £2.050Informasi tiket
Aston VillaVilla Park£44,50 - £92,00£640 - £944Informasi tiket
BournemouthVitality Stadium£33,00 - £56,00£633 - £875Informasi tiket
BrentfordGtech Community Stadium£40,00 - £65,00£495 - £598Informasi tiket
Brighton & Hove AlbionStadion Komunitas American Express£34,00 - £78,00£595 - £860Informasi tiket
BurnleyTurf Moor£50,00 - £75,00£455 - £500Informasi tiket
ChelseaStamford Bridge£48,00 - £58,00£595 - £940Informasi tiket
Crystal PalaceSelhurst Park£48,00 - £58,00£545 - £895Informasi tiket
EvertonGoodison Park£55,00£515 - £690Informasi tiket
FulhamCraven Cottage£35,00 - £105,00£455 - £3.000Informasi tiket
Leeds UnitedElland Road£33,00 - £56,00£420 - £TBCInformasi tiket
LiverpoolAnfield£9,00 - £61,00£699 - £886Informasi tiket
Manchester CityEtihad Stadium£58,00 - £75,00£385 - £1.030Informasi tiket
Manchester UnitedOld Trafford£36,00 - £58,00£559 - £950Informasi tiket
Newcastle UnitedSt James’ Park£50,00 - £58,00£417 - £811Informasi tiket
Nottingham ForestCity Ground£45,00 - £60,00£465 - £660Informasi tiket
SunderlandStadium of Light£33,00 - £56,00£390 - £720Informasi tiket
Tottenham HotspurStadion Tottenham Hotspur£48,00 - £109,00£807 - £2.015Informasi tiket
West Ham UnitedLondon Stadium£30,00 - £120,00£310 - £1.620Informasi tiket
Wolverhampton WanderersMolineux£26,50 - £71,00£525 - £833Informasi tiket

Bagaimana cara membeli tiket Liga Premier?

Tersedia berbagai opsi pembelian tiket untuk pertandingan Liga Premier, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musim dan paket layanan tambahan, yang dapat diakses melalui portal tiket resmi klub.

Klub sepak bola Inggris umumnya membagikan tiket dalam tiga tahap:

  1. Pertama, untuk pemegang tiket musim.
  2. Kemudian, kepada mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang sebelumnya dan diurutkan berdasarkan poin loyalitas.
  3. Terakhir, kepada publik selama periode penjualan umum.

Setelah Anda membeli tiket untuk beberapa pertandingan di Vitality Stadium, poin Anda akan mulai terkumpul, memudahkan akses. Hanya pada kesempatan terbatas, pertandingan Bournemouth akan dijual secara umum, di mana siapa pun dapat membeli tiket.

Apakah masih ada tiket musiman Premier League yang tersisa?

Sebagian besar klub Liga Premier telah habis terjual tiket musiman untuk kategori umum musim 2025/26.

Tim-tim populer seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham, dan West Ham memiliki daftar tunggu yang sudah lama, beberapa di antaranya bisa mencapai lebih dari 10–20 tahun. Tottenham, misalnya, memiliki daftar tunggu lebih dari 80.000 penggemar, sementara Liverpool dan Manchester United dilaporkan membutuhkan puluhan tahun kesetiaan untuk mendapatkan tempat. Bahkan klub-klub dengan stadion yang lebih kecil seperti Fulham, Leeds, dan Wolves memiliki ketersediaan terbatas atau tidak ada sama sekali karena permintaan yang tinggi dan kapasitas yang terbatas.

Brighton & Hove Albion dan Manchester City menonjol karena masih memiliki tiket musim yang tersedia untuk anggota, tanpa daftar tunggu formal dan alokasi dilakukan berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Klub seperti Brentford, Crystal Palace, dan Nottingham Forest menawarkan akses terbatas berdasarkan poin loyalitas atau periode tunggu yang singkat. Aston Villa, meskipun sudah habis terjual, menawarkan opsi GA+ dengan keuntungan tambahan.

Apakah saya perlu keanggotaan untuk membeli tiket Premier League?

Arsenal FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images

Dalam kebanyakan kasus, keanggotaan direkomendasikan atau diwajibkan untuk membeli tiket Liga Premier, terutama untuk pertandingan dengan permintaan tinggi atau klub dengan basis penggemar yang kuat. Sebagian besar klub Liga Premier mengoperasikan sistem tiket berjenjang yang memprioritaskan:

  1. Pemegang tiket musiman
  2. Anggota klub (keanggotaan tahunan berbayar)
  3. Penjualan umum (jika masih ada tiket tersisa)

Keanggotaan biasanya memberikan akses awal ke tiket, kelayakan untuk mengumpulkan poin loyalitas, dan terkadang konten eksklusif atau diskon. Untuk klub-klub besar seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, atau Tottenham, memiliki keanggotaan seringkali merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan tiket pertandingan reguler, karena kesempatan penjualan umum sangat jarang atau bahkan tidak ada.

Namun, beberapa klub, terutama yang memiliki kapasitas lebih besar atau penjualan tiket yang kurang konsisten, mungkin mengizinkan non-anggota untuk membeli tiket lebih dekat dengan hari pertandingan jika persediaan masih tersedia. Membeli keanggotaan secara signifikan meningkatkan peluang Anda dan seringkali merupakan cara paling andal untuk mendapatkan tempat duduk.

Bisakah saya membeli tiket Premier League dengan harga murah?

Tempat terbaik untuk membeli tiket murah untuk pertandingan Premier League adalah melalui portal tiket resmi klub.

Meskipun permintaan tinggi, tidak ada pengecer resmi lain yang menjual tiket pertandingan dengan harga lebih murah daripada klub yang bersangkutan.

Ingatlah untuk memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku saat membeli, dan pastikan Anda membeli dari sumber yang terpercaya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

