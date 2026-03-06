Cara membeli tiket Liga Premier 2025/26: Jadwal pertandingan tersisa, harga rata-rata, dan informasi lainnya

Liga Premier tetap menjadi kompetisi kasta tertinggi yang tak terbantahkan dalam sepak bola dunia, menawarkan drama dan aksi yang memukau, dengan klub-klub dan pemain legendaris yang turut menorehkan nama mereka dalam sejarah. Bagi para penggemar, inilah kesempatan Anda untuk mendapatkan tiket Liga Premier.
Dengan lebih dari satu abad sejarah, Liga Premier benar-benar unik. Anda akan mengenali juara Manchester City, rival lama Manchester United, klub-klub besar seperti Liverpool, dan trio raksasa Arsenal, Chelsea, dan Tottenham Hotspur. Tidak pernah ada kekurangan keahlian atletik dan gairah dinamis yang bisa dinikmati.
Pertandingan Liga Premier Matchday 30 mendatang & tiket
|Tanggal & Waktu (GMT)
|Jadwal
|Tiket
|Sabtu, 14 Maret, 12:30
|West Ham United vs Manchester City
|Tiket
|Sabtu, 14 Maret, 15:00
|Burnley vs AFC Bournemouth
|Tiket
|Sabtu, 14 Maret, 15:00
|Crystal Palace vs Leeds United
|Tiket
|Sabtu, 14 Maret, 15:00
|Sunderland vs Brighton
|Tiket
|Sabtu, 14 Maret, 17:30
|Chelsea vs Newcastle United
|Tiket
|Minggu, 15 Maret, 14:00
|Arsenal vs Everton
|Tiket
|Minggu, 15 Maret, 14:00
|Manchester United vs Aston Villa
|Tiket
|Minggu, 15 Maret, 14:00
|Nottingham Forest vs Fulham
|Tiket
|Minggu, 15 Maret, 16:30
|Liverpool vs Tottenham Hotspur
|Tiket
|Senin, 16 Maret, 20:00
|Brentford vs Wolves
|Tiket
Jadwal Pertandingan Liga Premier Pekan ke-31 & Tiket
|Tanggal & Waktu (GMT)
|Jadwal
|Tiket
|Jumat, 20 Maret, 20:00
|AFC Bournemouth vs Manchester United
|Tiket
|Sabtu, 21 Maret, 12:30
|Brighton vs Liverpool
|Tiket
|Sabtu, 21 Maret, 15:00
|Fulham vs Burnley
|Tiket
|Sabtu, 21 Maret, 17:30
|Everton vs Chelsea
|Tiket
|Sabtu, 21 Maret, 20:00
|Leeds United vs Brentford
|Tiket
|Minggu, 22 Maret, 12:00
|Newcastle United vs Sunderland
|Tiket
|Minggu, 22 Maret, 14:15
|Aston Villa vs West Ham United
|Tiket
|Minggu, 22 Maret, 14:15
|Tottenham Hotspur vs Nottm Forest
|Tiket
|Minggu, 22 Maret, 16:30
|Final Carabao Cup: Arsenal vs Manchester City
|Tiket
Jadwal Pertandingan Liga Premier Pekan ke-32 & Tiket
|Tanggal & Waktu (GMT)
|Jadwal
|Tiket
|Sabtu, 11 April, 15:00
|Arsenal vs AFC Bournemouth
|Tiket
|Sabtu, 11 April, 15:00
|Brentford vs Everton
|Tiket
|Sabtu, 11 April, 15:00
|Burnley vs Brighton
|Tiket
|Sabtu, 11 April, 15:00
|Chelsea vs Manchester City
|Tiket
|Sabtu, 11 April, 15:00
|Crystal Palace vs Newcastle United
|Tiket
|Sabtu, 11 April, 15:00
|Liverpool vs Fulham
|Tiket
|Sabtu, 11 April, 15:00
|Manchester United vs Leeds United
|Tiket
|Sabtu, 11 April, 15:00
|Nottingham Forest vs Aston Villa
|Tiket
|Sabtu, 11 April, 15:00
|Sunderland vs Tottenham Hotspur
|Tiket
|Sabtu, 11 April, 15:00
|West Ham United vs Wolves
|Tiket
Pertandingan Liga Premier Inggris Pekan ke-33 yang akan datang & tiket
|Tanggal & Waktu (GMT)
|Jadwal
|Tiket
|Sabtu, 18 April, 15:00
|Aston Villa vs Sunderland
|Tiket
|Sabtu, 18 April, 15:00
|Brentford vs Fulham
|Tiket
|Sabtu, 18 April, 15:00
|Chelsea vs Manchester United
|Tiket
|Sabtu, 18 April, 15:00
|Crystal Palace vs West Ham United
|Tiket
|Sabtu, 18 April, 15:00
|Everton vs Liverpool
|Tiket
|Sabtu, 18 April, 15:00
|Leeds United vs Wolves
|Tiket
|Sabtu, 18 April, 15:00
|Manchester City vs Arsenal
|Tiket
|Sabtu, 18 April, 15:00
|Newcastle United vs AFC Bournemouth
|Tiket
|Sabtu, 18 April, 15:00
|Nottingham Forest vs Burnley
|Tiket
|Sabtu, 18 April, 15:00
|Tottenham Hotspur vs Brighton
|Tiket
Jadwal Pertandingan Liga Premier Pekan ke-34 & Tiket
|Tanggal & Waktu (GMT)
|Jadwal
|Tiket
|Sabtu, 25 April, 15:00
|AFC Bournemouth vs Leeds United
|Tiket
|Sabtu, 25 April, 15:00
|Arsenal vs Newcastle United
|Tiket
|Sabtu, 25 April, 15:00
|Brighton vs Chelsea
|Tiket
|Sabtu, 25 April, 15:00
|Burnley vs Manchester City
|Tiket
|Sabtu, 25 April, 15:00
|Fulham vs Aston Villa
|Tiket
|Sabtu, 25 April, 15:00
|Liverpool vs Crystal Palace
|Tiket
|Sabtu, 25 April, 15:00
|Manchester United vs Brentford
|Tiket
|Sabtu, 25 April, 15:00
|Sunderland vs Nottingham Forest
|Tiket
|Sabtu, 25 April, 15:00
|West Ham United vs Everton
|Tiket
|Sabtu, 25 April, 15:00
|Wolves vs Tottenham Hotspur
|Tiket
Jadwal Pertandingan Liga Premier Pekan ke-35 & Tiket
|Tanggal & Waktu (GMT)
|Jadwal
|Tiket
|Sabtu, 2 Mei, 15:00
|AFC Bournemouth vs Crystal Palace
|Tiket
|Sabtu, 2 Mei, 15:00
|Arsenal vs Fulham
|Tiket
|Sabtu, 2 Mei, 15:00
|Aston Villa vs Tottenham Hotspur
|Tiket
|Sabtu, 2 Mei, 15:00
|Brentford vs West Ham United
|Tiket
|Sabtu, 2 Mei, 15:00
|Chelsea vs Nottingham Forest
|Tiket
|Sabtu, 2 Mei, 15:00
|Everton vs Manchester City
|Tiket
|Sabtu, 2 Mei, 15:00
|Leeds United vs Burnley
|Tiket
|Sabtu, 2 Mei, 15:00
|Manchester United vs Liverpool
|Tiket
|Sabtu, 2 Mei, 15:00
|Newcastle United vs Brighton
|Tiket
|Sabtu, 2 Mei, 15:00
|Wolves vs Sunderland
|Tiket
Berapa harga tiket Liga Premier?
Harga tiket Liga Premier bervariasi secara signifikan. Sebagian besar klub menawarkan sistem harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, remaja, mahasiswa, dan lansia, namun rentang harga ini berbeda-beda antar klub.
Selain itu, lokasi tempat duduk Anda juga berpengaruh besar. Lokasi kursi dan penempatan tribun sangat memengaruhi harga, dengan pemandangan premium seringkali memiliki harga premium. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan ke dalam kategori - misalnya, pertandingan besar melawan lawan ternama mungkin masuk ke kategori yang lebih tinggi, dengan harga yang sesuai.
Dalam berita terbaru, Liga Premier telah membatasi harga tiket pertandingan tandang menjadi £30 per tiket. Jadi, jika Anda mencari pilihan yang lebih murah, Anda mungkin ingin mencari tahu pertandingan tandang tim Anda dan mencari tiket tersebut.
Di bawah ini, GOAL telah merinci klub-klub Liga Premier 2025-2026, stadion kandang mereka, harga tiket rata-rata pada hari pertandingan, serta kisaran harga tiket musim yang diharapkan.
Klub-klub Liga Premier 2025/26 berdasarkan harga tiket
Bagaimana cara membeli tiket Liga Premier?
Tersedia berbagai opsi pembelian tiket untuk pertandingan Liga Premier, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musim dan paket layanan tambahan, yang dapat diakses melalui portal tiket resmi klub.
Klub sepak bola Inggris umumnya membagikan tiket dalam tiga tahap:
- Pertama, untuk pemegang tiket musim.
- Kemudian, kepada mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang sebelumnya dan diurutkan berdasarkan poin loyalitas.
- Terakhir, kepada publik selama periode penjualan umum.
Setelah Anda membeli tiket untuk beberapa pertandingan di Vitality Stadium, poin Anda akan mulai terkumpul, memudahkan akses. Hanya pada kesempatan terbatas, pertandingan Bournemouth akan dijual secara umum, di mana siapa pun dapat membeli tiket.
Apakah masih ada tiket musiman Premier League yang tersisa?
Sebagian besar klub Liga Premier telah habis terjual tiket musiman untuk kategori umum musim 2025/26.
Tim-tim populer seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham, dan West Ham memiliki daftar tunggu yang sudah lama, beberapa di antaranya bisa mencapai lebih dari 10–20 tahun. Tottenham, misalnya, memiliki daftar tunggu lebih dari 80.000 penggemar, sementara Liverpool dan Manchester United dilaporkan membutuhkan puluhan tahun kesetiaan untuk mendapatkan tempat. Bahkan klub-klub dengan stadion yang lebih kecil seperti Fulham, Leeds, dan Wolves memiliki ketersediaan terbatas atau tidak ada sama sekali karena permintaan yang tinggi dan kapasitas yang terbatas.
Brighton & Hove Albion dan Manchester City menonjol karena masih memiliki tiket musim yang tersedia untuk anggota, tanpa daftar tunggu formal dan alokasi dilakukan berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Klub seperti Brentford, Crystal Palace, dan Nottingham Forest menawarkan akses terbatas berdasarkan poin loyalitas atau periode tunggu yang singkat. Aston Villa, meskipun sudah habis terjual, menawarkan opsi GA+ dengan keuntungan tambahan.
Apakah saya perlu keanggotaan untuk membeli tiket Premier League?Getty Images
Dalam kebanyakan kasus, keanggotaan direkomendasikan atau diwajibkan untuk membeli tiket Liga Premier, terutama untuk pertandingan dengan permintaan tinggi atau klub dengan basis penggemar yang kuat. Sebagian besar klub Liga Premier mengoperasikan sistem tiket berjenjang yang memprioritaskan:
- Pemegang tiket musiman
- Anggota klub (keanggotaan tahunan berbayar)
- Penjualan umum (jika masih ada tiket tersisa)
Keanggotaan biasanya memberikan akses awal ke tiket, kelayakan untuk mengumpulkan poin loyalitas, dan terkadang konten eksklusif atau diskon. Untuk klub-klub besar seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, atau Tottenham, memiliki keanggotaan seringkali merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan tiket pertandingan reguler, karena kesempatan penjualan umum sangat jarang atau bahkan tidak ada.
Namun, beberapa klub, terutama yang memiliki kapasitas lebih besar atau penjualan tiket yang kurang konsisten, mungkin mengizinkan non-anggota untuk membeli tiket lebih dekat dengan hari pertandingan jika persediaan masih tersedia. Membeli keanggotaan secara signifikan meningkatkan peluang Anda dan seringkali merupakan cara paling andal untuk mendapatkan tempat duduk.
Bisakah saya membeli tiket Premier League dengan harga murah?
Tempat terbaik untuk membeli tiket murah untuk pertandingan Premier League adalah melalui portal tiket resmi klub.
Meskipun permintaan tinggi, tidak ada pengecer resmi lain yang menjual tiket pertandingan dengan harga lebih murah daripada klub yang bersangkutan.
Ingatlah untuk memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku saat membeli, dan pastikan Anda membeli dari sumber yang terpercaya.