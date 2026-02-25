Cara membeli tiket Liga Premier 2025/26: Jadwal pertandingan mendatang, harga rata-rata, dan informasi lainnya

Liga Premier tetap menjadi kompetisi kasta tertinggi yang tak terbantahkan dalam sepak bola dunia untuk drama dan aksi, dengan beberapa klub dan pemain legendaris dalam sejarah sepak bola yang berlaga untuk menorehkan nama mereka dalam sejarah. Bagi para penggemar, jendela transfer telah dibuka, dan kini saatnya Anda mendapatkan tiket Liga Premier.

Dengan lebih dari satu abad sejarah, Liga Premier benar-benar unik. Anda akan mengenali juara Manchester City, rival lama Manchester United, klub-klub besar seperti Liverpool, dan trio raksasa Arsenal, Chelsea, dan Tottenham Hotspur. Tidak pernah ada kekurangan keahlian atletik dan gairah dinamis yang bisa dinikmati.

Jadwal dan tiket pertandingan Premier League Matchday 28 yang akan datang

Tanggal & Waktu (GMT) Jadwal Tiket Jumat, 27 Februari, 20:00 Wolverhampton vs Aston Villa Tiket Sabtu, 28 Februari, 12:30 AFC Bournemouth vs Sunderland Tiket Sabtu, 28 Februari, 15:00 Burnley vs Brentford Tiket Sabtu, 28 Februari, 15:00 Liverpool vs West Ham United Tiket Sabtu, 28 Februari, 15:00 Newcastle United vs Everton Tiket Sabtu, 28 Februari, 17:30 Leeds United vs Manchester City Tiket Minggu, 1 Maret, 14:00 Brighton vs Nottingham Forest Tiket Minggu, 1 Maret, 14:00 Fulham vs Tottenham Hotspur Tiket Minggu, 1 Maret, 14:00 Manchester United vs Crystal Palace Tiket Minggu, 1 Maret, 16:30 Arsenal vs Chelsea Tiket

Jadwal Pertandingan Liga Premier Pekan ke-29 & Tiket

Tanggal & Waktu (GMT) Jadwal Tiket Selasa, 3 Maret, 19:30 AFC Bournemouth vs Brentford Tiket Selasa, 3 Maret, 19:30 Everton vs Burnley Tiket Selasa, 3 Maret, 19:30 Leeds United vs Sunderland Tiket Selasa, 3 Maret, 20:15 Wolverhampton vs Liverpool Tiket Rabu, 4 Maret, 19:30 Aston Villa vs Chelsea Tiket Rabu, 4 Maret, 19:30 Brighton vs Arsenal Tiket Rabu, 4 Maret, 19:30 Fulham vs West Ham United Tiket Rabu, 4 Maret, 19:30 Manchester City vs Nottingham Forest Tiket Rabu, 4 Maret, 20:15 Newcastle United vs Manchester United Tiket Kamis, 5 Maret, 20:00 Tottenham Hotspur vs Crystal Palace Tiket

Pertandingan Liga Premier Matchday 30 yang akan datang & tiket

Tanggal & Waktu (GMT) Jadwal Tiket Sabtu, 14 Maret, 12:30 West Ham United vs Manchester City Tiket Sabtu, 14 Maret, 15:00 Burnley vs AFC Bournemouth Tiket Sabtu, 14 Maret, 15:00 Crystal Palace vs Leeds United Tiket Sabtu, 14 Maret, 15:00 Sunderland vs Brighton Tiket Sabtu, 14 Maret, 17:30 Chelsea vs Newcastle United Tiket Minggu, 15 Maret, 14:00 Arsenal vs Everton Tiket Minggu, 15 Maret, 14:00 Manchester United vs Aston Villa Tiket Minggu, 15 Maret, 14:00 Nottingham Forest vs Fulham Tiket Minggu, 15 Maret, 16:30 Liverpool vs Tottenham Hotspur Tiket Senin, 16 Maret, 20:00 Brentford vs Wolves Tiket

Jadwal Pertandingan Liga Premier Pekan ke-31 & Tiket

Tanggal & Waktu (GMT) Jadwal Tiket Jumat, 20 Maret, 20:00 AFC Bournemouth vs Manchester United Tiket Sabtu, 21 Maret, 12:30 Brighton vs Liverpool Tiket Sabtu, 21 Maret, 15:00 Fulham vs Burnley Tiket Sabtu, 21 Maret, 17:30 Everton vs Chelsea Tiket Sabtu, 21 Maret, 20:00 Leeds United vs Brentford Tiket Minggu, 22 Maret, 12:00 Newcastle United vs Sunderland Tiket Minggu, 22 Maret, 14:15 Aston Villa vs West Ham United Tiket Minggu, 22 Maret, 14:15 Tottenham Hotspur vs Nottm Forest Tiket Minggu, 22 Maret, 16:30 Final Carabao Cup: Arsenal vs Manchester City Tiket

Berapa harga tiket Liga Premier?

Harga tiket Liga Premier bervariasi secara signifikan. Sebagian besar klub menawarkan sistem harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, remaja, mahasiswa, dan lansia, namun rentang harga ini berbeda-beda antar klub.

Selain itu, lokasi tempat duduk Anda juga berpengaruh besar. Lokasi kursi dan penempatan tribun sangat memengaruhi harga, dengan pemandangan premium seringkali memiliki harga premium. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan ke dalam kategori - misalnya, pertandingan besar melawan lawan ternama mungkin masuk ke kategori yang lebih tinggi, dengan harga yang sesuai.

Dalam berita terbaru, Liga Premier telah membatasi harga tiket pertandingan tandang menjadi £30 per tiket. Jadi, jika Anda mencari pilihan yang lebih murah, Anda mungkin ingin mencari tahu pertandingan tandang tim Anda dan mencari tiket tersebut.

Di bawah ini, GOAL telah merinci klub-klub Liga Premier 2025-2026, stadion kandang mereka, harga tiket rata-rata pada hari pertandingan, serta kisaran harga tiket musim yang diharapkan.

Klub-klub Liga Premier 2025/26 berdasarkan harga tiket

Klub Stadion Rentang Harga Tiket (Tiket Masuk Umum Dewasa) Rentang Harga Tiket Musim Tiket Arsenal Emirates Stadium £31,50 - £141,00 £1.073 - £2.050 Informasi tiket Aston Villa Villa Park £44,50 - £92,00 £640 - £944 Informasi tiket Bournemouth Vitality Stadium £33,00 - £56,00 £633 - £875 Informasi tiket Brentford Gtech Community Stadium £40,00 - £65,00 £495 - £598 Informasi tiket Brighton & Hove Albion Stadion Komunitas American Express £34,00 - £78,00 £595 - £860 Informasi tiket Burnley Turf Moor £50,00 - £75,00 £455 - £500 Informasi tiket Chelsea Stamford Bridge £48,00 - £58,00 £595 - £940 Informasi tiket Crystal Palace Selhurst Park £48,00 - £58,00 £545 - £895 Informasi tiket Everton Goodison Park £55,00 £515 - £690 Informasi tiket Fulham Craven Cottage £35,00 - £105,00 £455 - £3.000 Informasi tiket Leeds United Elland Road £33,00 - £56,00 £420 - £TBC Informasi tiket Liverpool Anfield £9,00 - £61,00 £699 - £886 Informasi tiket Manchester City Etihad Stadium £58,00 - £75,00 £385 - £1.030 Informasi tiket Manchester United Old Trafford £36,00 - £58,00 £559 - £950 Informasi tiket Newcastle United St James’ Park £50,00 - £58,00 £417 - £811 Informasi tiket Nottingham Forest City Ground £45,00 - £60,00 £465 - £660 Informasi tiket Sunderland Stadium of Light £33,00 - £56,00 £390 - £720 Informasi tiket Tottenham Hotspur Stadion Tottenham Hotspur £48,00 - £109,00 £807 - £2.015 Informasi tiket West Ham United London Stadium £30,00 - £120,00 £310 - £1.620 Informasi tiket Wolverhampton Wanderers Molineux £26,50 - £71,00 £525 - £833 Informasi tiket

Bagaimana cara membeli tiket Liga Premier?

Tersedia berbagai opsi pembelian tiket untuk pertandingan Liga Premier, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musim dan paket layanan tambahan, yang dapat diakses melalui portal tiket resmi klub.

Klub sepak bola Inggris umumnya membagikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama, untuk pemegang tiket musim. Kemudian, kepada mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang sebelumnya dan diurutkan berdasarkan poin loyalitas. Terakhir, kepada publik selama periode penjualan umum.

Setelah Anda membeli tiket untuk beberapa pertandingan di Vitality Stadium, poin Anda akan mulai terkumpul, memudahkan akses. Hanya pada kesempatan terbatas, pertandingan Bournemouth akan dijual secara umum, di mana siapa pun dapat membeli tiket.

Apakah masih ada tiket musiman Premier League yang tersisa?

Sebagian besar klub Liga Premier telah habis terjual tiket musiman untuk kategori umum musim 2025/26.

Tim-tim populer seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham, dan West Ham memiliki daftar tunggu yang sudah lama, beberapa di antaranya bisa mencapai lebih dari 10–20 tahun. Tottenham, misalnya, memiliki daftar tunggu lebih dari 80.000 penggemar, sementara Liverpool dan Manchester United dilaporkan membutuhkan puluhan tahun kesetiaan untuk mendapatkan tempat. Bahkan klub-klub dengan stadion yang lebih kecil seperti Fulham, Leeds, dan Wolves memiliki ketersediaan terbatas atau tidak ada sama sekali karena permintaan yang tinggi dan kapasitas yang terbatas.

Brighton & Hove Albion dan Manchester City menonjol karena masih memiliki tiket musim yang tersedia untuk anggota, tanpa daftar tunggu formal dan alokasi dilakukan berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Klub seperti Brentford, Crystal Palace, dan Nottingham Forest menawarkan akses terbatas berdasarkan poin loyalitas atau periode tunggu yang singkat. Aston Villa, meskipun sudah habis terjual, menawarkan opsi GA+ dengan keuntungan tambahan.

Apakah saya perlu keanggotaan untuk membeli tiket Premier League?

Dalam kebanyakan kasus, keanggotaan direkomendasikan atau diwajibkan untuk membeli tiket Liga Premier, terutama untuk pertandingan dengan permintaan tinggi atau klub dengan basis penggemar yang kuat. Sebagian besar klub Liga Premier mengoperasikan sistem tiket berjenjang yang memprioritaskan:

Pemegang tiket musiman Anggota klub (keanggotaan tahunan berbayar) Penjualan umum (jika masih ada tiket tersisa)

Keanggotaan biasanya memberikan akses awal ke tiket, kelayakan untuk mengumpulkan poin loyalitas, dan terkadang konten eksklusif atau diskon. Untuk klub-klub besar seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, atau Tottenham, memiliki keanggotaan seringkali merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan tiket pertandingan reguler, karena kesempatan penjualan umum sangat jarang atau bahkan tidak ada.

Namun, beberapa klub, terutama yang memiliki kapasitas lebih besar atau penjualan tiket yang kurang konsisten, mungkin mengizinkan non-anggota untuk membeli tiket lebih dekat dengan hari pertandingan jika persediaan masih tersedia. Membeli keanggotaan secara signifikan meningkatkan peluang Anda dan seringkali merupakan cara paling andal untuk mendapatkan tempat duduk.

Bisakah saya membeli tiket Premier League dengan harga murah?

Tempat terbaik untuk membeli tiket murah untuk pertandingan Premier League adalah melalui portal tiket resmi klub.

Meskipun permintaan tinggi, tidak ada pengecer resmi lain yang menjual tiket pertandingan dengan harga lebih murah daripada klub yang bersangkutan.

Ingatlah untuk memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku saat membeli, dan pastikan Anda membeli dari sumber yang terpercaya.