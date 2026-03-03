Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Thelo Aasgaard celebrates scoring the 7-0 goal World Cup QualifiersGetty Images
Book World Cup Qualifier tickets from €100

Diterjemahkan oleh

Cara membeli tiket Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026: Italia vs Irlandia Utara, Kualifikasi UEFA, harga tiket, dan informasi lainnya

Inilah cara tepat untuk mendapatkan tiket menonton perjalanan tim nasional Anda menuju Piala Dunia 2026.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 telah dimulai, dan kegembiraan babak kualifikasi telah memikat hati para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, 48 tim akan bersaing untuk memperebutkan gelar juara dunia, menjadikan proses kualifikasi lebih intens dan menarik dari sebelumnya. Dari rivalitas historis di Eropa hingga pertarungan penuh gairah di Amerika Selatan, setiap pertandingan merupakan langkah krusial menuju kejayaan di turnamen yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

GOAL menyediakan semua informasi penting tentang cara membeli tiket, menemukan harga terbaik, dan memastikan Anda tidak ketinggalan momen apa pun dalam perjuangan negara Anda untuk lolos ke Piala Dunia.

Tiket Kualifikasi Piala Dunia mulai dari €100Pesan tiket

Kapan Kualifikasi Piala Dunia 2025/26?

Kampanye kualifikasi sedang memanas di seluruh dunia, dengan jendela internasional krusial yang dijadwalkan pada bulan Maret ini. 

Tim-tim di seluruh dunia sedang beraksi untuk memastikan tempat mereka di turnamen 2026. 

Tanggal dan WaktuPertandinganLokasiTiket
26 Maret
20:45 CET		Italia vs. Irlandia UtaraStadio Atleti Azzurri d'Italia, BergamoTiket
26 Maret
20:45 CET		Wales vs. Bosnia dan HerzegovinaStadion Cardiff City, CardiffTiket
26 Maret
20:45 CET		Ukraina vs. SwediaStadion Mestalla, Valencia (Netral)Tiket
26 Maret
20:45 CET		Polandia vs. AlbaniaPGE Narodowy, WarsawaTiket
26 Maret
18:00 CET		Turki vs. RumaniaStadion Olimpiade Atatürk, IstanbulTiket
26 Maret
20:45 CET		Slovakia vs. KosovoTehelné pole, BratislavaTiket
26 Maret
20:45 CET		Denmark vs. Makedonia UtaraStadion Parken, KopenhagenTiket
26 Maret
20:45 CET		Republik Ceko vs. Republik IrlandiaEden Arena, PrahaTiket
26 Maret
20:00 Waktu Lokal		Kaledonia Baru vs. JamaikaEstadio Akron, Zapopan, MEXTiket
26 Maret
17:00 Waktu Lokal		Bolivia vs. SurinameStadion BBVA, Guadalupe, MEXTiket
31 Maret
TBD		Final UEFA Path A (ITA/NIR vs. WAL/BIH)TBD (Pemenang Semifinal)Tiket
31 Maret
TBD		Final UEFA Jalur B (UKR/SWE vs. POL/ALB)TBD (Pemenang Semifinal)Tiket
31 Maret
TBD		Final UEFA Path C (SVK/KOS vs. TUR/ROU)TBD (Pemenang Semifinal)Tiket
31 Maret
TBD		Final UEFA Path D (CZE/IRL vs. DEN/MKD)TBD (Pemenang Semifinal)Tiket
31 Maret
15:00 Waktu Lokal		DR Kongo vs. Pemenang Semifinal Jalur 1Estadio Akron, Zapopan, MeksikoTiket
31 Maret
21:00 Waktu Lokal		Iraq vs. Pemenang Babak Semifinal Jalur 2Stadion BBVA, Guadalupe, MEXTiket

Di mana bisa membeli tiket Kualifikasi Piala Dunia?

Tiket untuk kualifikasi Piala Dunia biasanya dirilis secara bertahap. 

Sumber utama tiket adalah asosiasi sepak bola resmi negara tuan rumah untuk pertandingan tertentu. 

Misalnya, untuk menonton Inggris bermain di Wembley, Anda harus melalui situs web resmi FA. Tiket-tiket ini sering kali dirilis terlebih dahulu kepada anggota klub pendukung resmi sebelum periode penjualan umum.

Namun, untuk pertandingan yang sangat diminati, tiket dapat habis terjual dalam waktu singkat. Platform sekunder seperti StubHub menawarkan cara untuk membeli tiket dari penggemar lain pada menit-menit terakhir. 

Berapa harga tiket Kualifikasi Piala Dunia?

Harga tiket untuk kualifikasi Piala Dunia bervariasi secara signifikan tergantung pada beberapa faktor: jadwal pertandingan, lokasi, kategori tempat duduk, dan tempat pembelian.

Tiket yang dijual secara resmi melalui Asosiasi Sepak Bola Nasional (FA) bisa cukup terjangkau, terkadang mulai dari €20-£30 untuk pertandingan yang kurang populer. 

Namun, untuk pertandingan besar seperti Brasil vs. Argentina atau Inggris vs. Kosovo, harga nominal akan jauh lebih tinggi dan akan habis terjual dengan sangat cepat.

Di platform sekunder seperti StubHub, Anda mungkin harus membayar di atas harga nominal. 

Saat ini, Anda dapat menemukan tiket di situs penjualan ulang untuk beberapa pertandingan dengan harga serendah $12, sementara tiket kelas premium untuk pertandingan besar bisa mencapai ratusan pound. Kunci utamanya adalah membandingkan harga di berbagai platform dan fleksibel dalam memilih tempat duduk jika Anda memiliki anggaran terbatas.

Tiket Kualifikasi Piala Dunia mulai dari €100Pesan tiket

Negara mana saja yang telah lolos ke Piala Dunia FIFA 2026?

Dengan negara-negara di seluruh dunia berjuang untuk mewakili wilayah mereka dalam Piala Dunia tahun depan, ada 18 slot yang telah diamankan untuk turnamen tersebut.

Tim yang telah lolos termasuk:

  • Tuan rumah bersama: Kanada, Meksiko, AS
  • AFC: Australia, Iran, Uzbekistan, Yordania, Korea Selatan, Jepang
  • CAF: Maroko, Tunisia
  • CONMEBOL: Argentina, Brasil, Kolombia, Ekuador, Paraguay, Uruguay
  • OFC: Selandia Baru

Negara mana saja yang berhak mengikuti kualifikasi Piala Dunia?

Dengan tuan rumah Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang telah lolos, persaingan untuk 45 slot tersisa di Piala Dunia 2026 sedang berlangsung. Hingga Oktober 2025, puluhan negara di seluruh dunia masih dalam perburuan. Berikut adalah rincian tepat tentang tim-tim yang masih berkompetisi di setiap konfederasi benua.

UEFA (Eropa)

Fase grup kualifikasi Eropa sedang berlangsung dengan lancar. 54 negara berkompetisi untuk 16 slot, dibagi ke dalam 12 grup. Tim-tim yang masih bersaing adalah:

  • Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Inggris, Estonia, Kepulauan Faroe, Finlandia, Prancis, Georgia, Jerman, Gibraltar, Yunani, Hongaria, Islandia, Republik Irlandia, Israel, Italia, Kazakhstan, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Montenegro, Belanda, Makedonia Utara, Irlandia Utara, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, San Marino, Skotlandia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Ukraina, Wales

CONMEBOL (Amerika Selatan)

Kualifikasi Amerika Selatan yang terkenal kompetitif ini melibatkan semua 10 negara yang bersaing dalam satu grup untuk memperebutkan hingga tujuh slot potensial. Negara-negara yang berpartisipasi adalah:

  • Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Kolombia, Ekuador, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela.

AFC (Asia)

Kualifikasi Asia telah mencapai putaran ketiga yang krusial, di mana 18 tim bersaing untuk hingga sembilan slot potensial. Negara-negara yang tersisa adalah:

  • Australia, Bahrain, China, Indonesia, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Kirgistan, Korea Utara, Oman, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Uzbekistan.

CAF (Afrika)

Fase grup Afrika menampilkan 53 negara yang bersaing untuk 10 slot. Negara-negara yang masih bersaing adalah:

  • Aljazair, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kepulauan Cape Verde, Republik Afrika Tengah, Chad, Komoro, Kongo, Republik Demokratik Kongo, Djibouti, Mesir, Guinea Khatulistiwa, Eswatini, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Pantai Gading, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Maroko, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, São Tomé dan Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Afrika Selatan, Sudan Selatan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

CONCACAF (Amerika Utara, Tengah, dan Karibia)

Dengan tuan rumah yang sudah lolos, negara-negara yang tersisa berada di putaran ketiga dan terakhir kualifikasi. Dua belas tim yang bersaing untuk lima slot adalah:

  • Kosta Rika, Kuba, Curaçao, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaika, Panama, Suriname, Trinidad dan Tobago.

OFC (Oseania)

Untuk pertama kalinya, Oceania memiliki slot yang dijamin, dengan negara kedua dapat lolos melalui playoff. Babak ketiga kualifikasi menampilkan delapan tim berikut:

  • Fiji, New Caledonia, New Zealand, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tahiti, Vanuatu.

Tiket Kualifikasi Piala Dunia mulai dari €100Pesan tiket

0