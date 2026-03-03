Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 telah dimulai, dan kegembiraan babak kualifikasi telah memikat hati para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, 48 tim akan bersaing untuk memperebutkan gelar juara dunia, menjadikan proses kualifikasi lebih intens dan menarik dari sebelumnya. Dari rivalitas historis di Eropa hingga pertarungan penuh gairah di Amerika Selatan, setiap pertandingan merupakan langkah krusial menuju kejayaan di turnamen yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

GOAL menyediakan semua informasi penting tentang cara membeli tiket, menemukan harga terbaik, dan memastikan Anda tidak ketinggalan momen apa pun dalam perjuangan negara Anda untuk lolos ke Piala Dunia.

Kapan Kualifikasi Piala Dunia 2025/26?

Kampanye kualifikasi sedang memanas di seluruh dunia, dengan jendela internasional krusial yang dijadwalkan pada bulan Maret ini.

Tim-tim di seluruh dunia sedang beraksi untuk memastikan tempat mereka di turnamen 2026.

Tanggal dan Waktu Pertandingan Lokasi Tiket 26 Maret

20:45 CET Italia vs. Irlandia Utara Stadio Atleti Azzurri d'Italia, Bergamo Tiket 26 Maret

20:45 CET Wales vs. Bosnia dan Herzegovina Stadion Cardiff City, Cardiff Tiket 26 Maret

20:45 CET Ukraina vs. Swedia Stadion Mestalla, Valencia (Netral) Tiket 26 Maret

20:45 CET Polandia vs. Albania PGE Narodowy, Warsawa Tiket 26 Maret

18:00 CET Turki vs. Rumania Stadion Olimpiade Atatürk, Istanbul Tiket 26 Maret

20:45 CET Slovakia vs. Kosovo Tehelné pole, Bratislava Tiket 26 Maret

20:45 CET Denmark vs. Makedonia Utara Stadion Parken, Kopenhagen Tiket 26 Maret

20:45 CET Republik Ceko vs. Republik Irlandia Eden Arena, Praha Tiket 26 Maret

20:00 Waktu Lokal Kaledonia Baru vs. Jamaika Estadio Akron, Zapopan, MEX Tiket 26 Maret

17:00 Waktu Lokal Bolivia vs. Suriname Stadion BBVA, Guadalupe, MEX Tiket 31 Maret

TBD Final UEFA Path A (ITA/NIR vs. WAL/BIH) TBD (Pemenang Semifinal) Tiket 31 Maret

TBD Final UEFA Jalur B (UKR/SWE vs. POL/ALB) TBD (Pemenang Semifinal) Tiket 31 Maret

TBD Final UEFA Path C (SVK/KOS vs. TUR/ROU) TBD (Pemenang Semifinal) Tiket 31 Maret

TBD Final UEFA Path D (CZE/IRL vs. DEN/MKD) TBD (Pemenang Semifinal) Tiket 31 Maret

15:00 Waktu Lokal DR Kongo vs. Pemenang Semifinal Jalur 1 Estadio Akron, Zapopan, Meksiko Tiket 31 Maret

21:00 Waktu Lokal Iraq vs. Pemenang Babak Semifinal Jalur 2 Stadion BBVA, Guadalupe, MEX Tiket

Di mana bisa membeli tiket Kualifikasi Piala Dunia?

Tiket untuk kualifikasi Piala Dunia biasanya dirilis secara bertahap.

Sumber utama tiket adalah asosiasi sepak bola resmi negara tuan rumah untuk pertandingan tertentu.

Misalnya, untuk menonton Inggris bermain di Wembley, Anda harus melalui situs web resmi FA. Tiket-tiket ini sering kali dirilis terlebih dahulu kepada anggota klub pendukung resmi sebelum periode penjualan umum.

Namun, untuk pertandingan yang sangat diminati, tiket dapat habis terjual dalam waktu singkat. Platform sekunder seperti StubHub menawarkan cara untuk membeli tiket dari penggemar lain pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket Kualifikasi Piala Dunia?

Harga tiket untuk kualifikasi Piala Dunia bervariasi secara signifikan tergantung pada beberapa faktor: jadwal pertandingan, lokasi, kategori tempat duduk, dan tempat pembelian.

Tiket yang dijual secara resmi melalui Asosiasi Sepak Bola Nasional (FA) bisa cukup terjangkau, terkadang mulai dari €20-£30 untuk pertandingan yang kurang populer.

Namun, untuk pertandingan besar seperti Brasil vs. Argentina atau Inggris vs. Kosovo, harga nominal akan jauh lebih tinggi dan akan habis terjual dengan sangat cepat.

Di platform sekunder seperti StubHub, Anda mungkin harus membayar di atas harga nominal.

Saat ini, Anda dapat menemukan tiket di situs penjualan ulang untuk beberapa pertandingan dengan harga serendah $12, sementara tiket kelas premium untuk pertandingan besar bisa mencapai ratusan pound. Kunci utamanya adalah membandingkan harga di berbagai platform dan fleksibel dalam memilih tempat duduk jika Anda memiliki anggaran terbatas.

Negara mana saja yang telah lolos ke Piala Dunia FIFA 2026?

Dengan negara-negara di seluruh dunia berjuang untuk mewakili wilayah mereka dalam Piala Dunia tahun depan, ada 18 slot yang telah diamankan untuk turnamen tersebut.

Tim yang telah lolos termasuk:

Tuan rumah bersama : Kanada, Meksiko, AS

: Kanada, Meksiko, AS AFC : Australia, Iran, Uzbekistan, Yordania, Korea Selatan, Jepang

: Australia, Iran, Uzbekistan, Yordania, Korea Selatan, Jepang CAF : Maroko, Tunisia

: Maroko, Tunisia CONMEBOL : Argentina, Brasil, Kolombia, Ekuador, Paraguay, Uruguay

: Argentina, Brasil, Kolombia, Ekuador, Paraguay, Uruguay OFC: Selandia Baru

Negara mana saja yang berhak mengikuti kualifikasi Piala Dunia?

Dengan tuan rumah Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang telah lolos, persaingan untuk 45 slot tersisa di Piala Dunia 2026 sedang berlangsung. Hingga Oktober 2025, puluhan negara di seluruh dunia masih dalam perburuan. Berikut adalah rincian tepat tentang tim-tim yang masih berkompetisi di setiap konfederasi benua.

UEFA (Eropa)

Fase grup kualifikasi Eropa sedang berlangsung dengan lancar. 54 negara berkompetisi untuk 16 slot, dibagi ke dalam 12 grup. Tim-tim yang masih bersaing adalah:

Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Inggris, Estonia, Kepulauan Faroe, Finlandia, Prancis, Georgia, Jerman, Gibraltar, Yunani, Hongaria, Islandia, Republik Irlandia, Israel, Italia, Kazakhstan, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Montenegro, Belanda, Makedonia Utara, Irlandia Utara, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, San Marino, Skotlandia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Ukraina, Wales

CONMEBOL (Amerika Selatan)

Kualifikasi Amerika Selatan yang terkenal kompetitif ini melibatkan semua 10 negara yang bersaing dalam satu grup untuk memperebutkan hingga tujuh slot potensial. Negara-negara yang berpartisipasi adalah:

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Kolombia, Ekuador, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela.

AFC (Asia)

Kualifikasi Asia telah mencapai putaran ketiga yang krusial, di mana 18 tim bersaing untuk hingga sembilan slot potensial. Negara-negara yang tersisa adalah:

Australia, Bahrain, China, Indonesia, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Kirgistan, Korea Utara, Oman, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Uzbekistan.

CAF (Afrika)

Fase grup Afrika menampilkan 53 negara yang bersaing untuk 10 slot. Negara-negara yang masih bersaing adalah:

Aljazair, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kepulauan Cape Verde, Republik Afrika Tengah, Chad, Komoro, Kongo, Republik Demokratik Kongo, Djibouti, Mesir, Guinea Khatulistiwa, Eswatini, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Pantai Gading, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Maroko, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, São Tomé dan Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Afrika Selatan, Sudan Selatan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

CONCACAF (Amerika Utara, Tengah, dan Karibia)

Dengan tuan rumah yang sudah lolos, negara-negara yang tersisa berada di putaran ketiga dan terakhir kualifikasi. Dua belas tim yang bersaing untuk lima slot adalah:

Kosta Rika, Kuba, Curaçao, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaika, Panama, Suriname, Trinidad dan Tobago.

OFC (Oseania)

Untuk pertama kalinya, Oceania memiliki slot yang dijamin, dengan negara kedua dapat lolos melalui playoff. Babak ketiga kualifikasi menampilkan delapan tim berikut: