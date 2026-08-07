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Juventus FC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
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Cara membeli tiket Juventus 2026/27: harga Serie A, jadwal pertandingan & lainnya

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Berikut cara mendapatkan tiket Juventus untuk musim Serie A 2026/27

Juventus memasuki musim 2026/27 di bawah Luciano Spalletti, yang menstabilkan situasi setelah musim yang kacau membuat Igor Tudor dipecat pada Oktober meski baru saja menandatangani perpanjangan kontrak. Finis di peringkat keenam berarti Juventus akan bermain di Liga Europa musim ini, dan klub menargetkan kembali ke papan atas Serie A dalam musim penuh pertama Spalletti sebagai pelatih. GOAL punya semua yang perlu Anda ketahui tentang cara membeli tiket Juventus di Allianz Stadium.

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Daftar lengkap jadwal Juventus di Serie A 2026/27

Tanggal & WaktuPertandinganVenueKompetisiTiket
23 Agu 2026Frosinone vs JuventusStadio Benito Stirpe (Tandang)Serie ATiket
30 Agu 2026Juventus vs ParmaAllianz Stadium (Kandang)Serie ATiket
6 Sep 2026Juventus vs MilanAllianz Stadium (Kandang)Serie ATiket
12-13 Sep 2026Sassuolo vs JuventusMapei Stadium (Tandang)Serie ATiket
20 Sep 2026Juventus vs AtalantaAllianz Stadium (Kandang)Serie ATiket
11 Okt 2026Cagliari vs JuventusUnipol Domus (Tandang)Serie ATiket
18 Okt 2026Juventus vs LazioAllianz Stadium (Kandang)Serie ATiket
25 Okt 2026Lecce vs JuventusStadio Via del Mare (Tandang)Serie ATiket
Rab 28 Okt 2026Genoa vs JuventusStadio Luigi Ferraris (Tandang)Serie ATiket
1 Nov 2026Juventus vs NapoliAllianz Stadium (Kandang)Serie ATiket
8 Nov 2026Fiorentina vs JuventusStadio Artemio Franchi (Tandang)Serie ATiket
22 Nov 2026Juventus vs VeneziaAllianz Stadium (Kandang)Serie ATiket
29 Nov 2026Como vs JuventusStadio Giuseppe Sinigaglia (Tandang)Serie ATiket
6 Des 2026Juventus vs UdineseAllianz Stadium (Kandang)Serie ATiket
13 Des 2026Juventus vs MonzaAllianz Stadium (Kandang)Serie ATiket
20 Des 2026Roma vs JuventusStadio Olimpico (Tandang)Serie ATiket
3 Jan 2027Bologna vs JuventusStadio Renato Dall'Ara (Tandang)Serie ATiket
Rab 6 Jan 2027Juventus vs Torino (Derby della Mole)Allianz Stadium (Kandang)Serie ATiket
9-10 Jan 2027Inter vs Juventus (Derby d'Italia, leg pertama)San Siro (Tandang)Serie ATiket
16-17 Jan 2027Juventus vs GenoaAllianz Stadium (Kandang)Serie ATiket
23-24 Jan 2027Juventus vs CagliariAllianz Stadium (Kandang)Serie ATiket
30-31 Jan 2027Milan vs JuventusSan Siro (Tandang)Serie ATiket
6-7 Feb 2027Juventus vs SassuoloAllianz Stadium (Kandang)Serie ATiket
13-14 Feb 2027Napoli vs JuventusStadio Diego Armando Maradona (Tandang)Serie ATiket
20-21 Feb 2027Juventus vs BolognaAllianz Stadium (Kandang)Serie ATiket
27-28 Feb 2027Monza vs JuventusU-Power Stadium (Tandang)Serie ATiket
6-7 Mar 2027Juventus vs RomaAllianz Stadium (Kandang)Serie ATiket
13-14 Mar 2027Lazio vs JuventusStadio Olimpico (Tandang)Serie ATiket
20-21 Mar 2027Juventus vs ComoAllianz Stadium (Kandang)Serie ATiket
3-4 Apr 2027Torino vs Juventus (Derby della Mole)Stadio Olimpico Grande Torino (Tandang)Serie ATiket
10-11 Apr 2027Juventus vs LecceAllianz Stadium (Kandang)Serie ATiket
17-18 Apr 2027Venezia vs JuventusStadio Pier Luigi Penzo (Tandang)Serie ATiket
24-25 Apr 2027Juventus vs FiorentinaAllianz Stadium (Kandang)Serie ATiket
1-2 Mei 2027Atalanta vs JuventusGewiss Stadium (Tandang)Serie ATiket
8-9 Mei 2027Udinese vs JuventusBluenergy Stadium (Tandang)Serie ATiket
15-16 Mei 2027Juventus vs Inter (Derby d'Italia, leg kedua)Allianz Stadium (Kandang)Serie ATiket
22-23 Mei 2027Parma vs JuventusStadio Ennio Tardini (Tandang)Serie ATiket
29-30 Mei 2027Juventus vs FrosinoneAllianz Stadium (Kandang)Serie ATiket

Cara membeli tiket Juventus

  • Tiket dirilis dalam beberapa fase: Member J1897 mendapat akses pertama, diikuti Black & White & Stadium Members, lalu penjualan untuk publik umum sekitar dua pekan kemudian.
  • Permintaan paling tinggi ada untuk Derby d'Italia (vs Inter) dan Derby della Mole (vs Torino), yang sering cepat habis melalui jalur resmi.
  • Jika tiket resmi habis terjual, marketplace sekunder seperti StubHub adalah cara yang dapat diandalkan untuk mendapatkan kursi di Allianz Stadium, dengan tiket tersedia di seluruh area stadion.

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Berapa harga tiket Juventus

  • Kursi di belakang gawang: mulai sekitar €35 langsung melalui klub.
  • Bagian Central East atau West: sekitar €90.
  • Pertandingan dengan permintaan tinggi (Derby Turin, laga Liga Europa): mulai €50.
  • Pasar sekunder via StubHub: mulai €34, berubah-ubah mengikuti permintaan.

Paket VIP dan hospitality juga tersedia untuk pengalaman yang lebih premium, dengan harga bervariasi tergantung fasilitas dan lokasi tempat duduk.

Club Friendlies
Juventus crest
Juventus
JUV
Inter crest
Inter
INT

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Apa yang bisa diharapkan dari Juventus pada 2026/27

Juventus menjalani 2025/26 yang penuh gejolak: Igor Tudor, meski meneken perpanjangan dua tahun pada Juni 2025, dipecat pada akhir Oktober saat klub berada di posisi keenam, lalu sempat digantikan interim Massimo Brambilla sebelum Luciano Spalletti ditunjuk secara permanen. Spalletti menstabilkan hasil, tetapi tidak mampu membawa Juventus finis lebih tinggi dari peringkat keenam pada akhir musim, sehingga gagal lolos ke Liga Champions dan harus puas bermain di Liga Europa musim ini.

Kini dalam musim penuh pertamanya sebagai pelatih, Spalletti akan berusaha membangun kembali momentum dengan skuad yang masih diperkuat Kenan Yildiz, top skor klub musim lalu, bersama Weston McKennie, Teun Koopmeiners, dan Jonathan David. Daftar pertandingan memiliki simetri yang mencolok, dengan Juventus mengawali dan menutup musim melawan tim promosi Frosinone, sementara rangkaian berat mulai pekan ke-16 menghadirkan Roma, Bologna, rival sekota Torino, dan rival Derby d'Italia Inter secara beruntun.

Sejarah Allianz Stadium

Allianz Stadium (Juventus Stadium) adalah stadion all-seater di distrik Vallette, Turin, yang dibangun di lokasi bekas kandang klub, Stadio Delle Alpi, dan dibuka pada 2011. Dengan kapasitas 41.689, stadion ini merupakan stadion sepakbola terbesar keenam di Italia.

Di luar laga rutin Juventus, stadion ini pernah menjadi tuan rumah final Liga Europa UEFA 2014 (Sevilla vs Benfica), dua pertandingan putaran final UEFA Nations League 2021, dan final Liga Champions Wanita UEFA 2022 (Barcelona vs Lyon).

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