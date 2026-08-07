Juventus memasuki musim 2026/27 di bawah Luciano Spalletti, yang menstabilkan situasi setelah musim yang kacau membuat Igor Tudor dipecat pada Oktober meski baru saja menandatangani perpanjangan kontrak. Finis di peringkat keenam berarti Juventus akan bermain di Liga Europa musim ini, dan klub menargetkan kembali ke papan atas Serie A dalam musim penuh pertama Spalletti sebagai pelatih. GOAL punya semua yang perlu Anda ketahui tentang cara membeli tiket Juventus di Allianz Stadium.

Daftar lengkap jadwal Juventus di Serie A 2026/27

Tanggal & Waktu Pertandingan Venue Kompetisi Tiket 23 Agu 2026 Frosinone vs Juventus Stadio Benito Stirpe (Tandang) Serie A Tiket 30 Agu 2026 Juventus vs Parma Allianz Stadium (Kandang) Serie A Tiket 6 Sep 2026 Juventus vs Milan Allianz Stadium (Kandang) Serie A Tiket 12-13 Sep 2026 Sassuolo vs Juventus Mapei Stadium (Tandang) Serie A Tiket 20 Sep 2026 Juventus vs Atalanta Allianz Stadium (Kandang) Serie A Tiket 11 Okt 2026 Cagliari vs Juventus Unipol Domus (Tandang) Serie A Tiket 18 Okt 2026 Juventus vs Lazio Allianz Stadium (Kandang) Serie A Tiket 25 Okt 2026 Lecce vs Juventus Stadio Via del Mare (Tandang) Serie A Tiket Rab 28 Okt 2026 Genoa vs Juventus Stadio Luigi Ferraris (Tandang) Serie A Tiket 1 Nov 2026 Juventus vs Napoli Allianz Stadium (Kandang) Serie A Tiket 8 Nov 2026 Fiorentina vs Juventus Stadio Artemio Franchi (Tandang) Serie A Tiket 22 Nov 2026 Juventus vs Venezia Allianz Stadium (Kandang) Serie A Tiket 29 Nov 2026 Como vs Juventus Stadio Giuseppe Sinigaglia (Tandang) Serie A Tiket 6 Des 2026 Juventus vs Udinese Allianz Stadium (Kandang) Serie A Tiket 13 Des 2026 Juventus vs Monza Allianz Stadium (Kandang) Serie A Tiket 20 Des 2026 Roma vs Juventus Stadio Olimpico (Tandang) Serie A Tiket 3 Jan 2027 Bologna vs Juventus Stadio Renato Dall'Ara (Tandang) Serie A Tiket Rab 6 Jan 2027 Juventus vs Torino (Derby della Mole) Allianz Stadium (Kandang) Serie A Tiket 9-10 Jan 2027 Inter vs Juventus (Derby d'Italia, leg pertama) San Siro (Tandang) Serie A Tiket 16-17 Jan 2027 Juventus vs Genoa Allianz Stadium (Kandang) Serie A Tiket 23-24 Jan 2027 Juventus vs Cagliari Allianz Stadium (Kandang) Serie A Tiket 30-31 Jan 2027 Milan vs Juventus San Siro (Tandang) Serie A Tiket 6-7 Feb 2027 Juventus vs Sassuolo Allianz Stadium (Kandang) Serie A Tiket 13-14 Feb 2027 Napoli vs Juventus Stadio Diego Armando Maradona (Tandang) Serie A Tiket 20-21 Feb 2027 Juventus vs Bologna Allianz Stadium (Kandang) Serie A Tiket 27-28 Feb 2027 Monza vs Juventus U-Power Stadium (Tandang) Serie A Tiket 6-7 Mar 2027 Juventus vs Roma Allianz Stadium (Kandang) Serie A Tiket 13-14 Mar 2027 Lazio vs Juventus Stadio Olimpico (Tandang) Serie A Tiket 20-21 Mar 2027 Juventus vs Como Allianz Stadium (Kandang) Serie A Tiket 3-4 Apr 2027 Torino vs Juventus (Derby della Mole) Stadio Olimpico Grande Torino (Tandang) Serie A Tiket 10-11 Apr 2027 Juventus vs Lecce Allianz Stadium (Kandang) Serie A Tiket 17-18 Apr 2027 Venezia vs Juventus Stadio Pier Luigi Penzo (Tandang) Serie A Tiket 24-25 Apr 2027 Juventus vs Fiorentina Allianz Stadium (Kandang) Serie A Tiket 1-2 Mei 2027 Atalanta vs Juventus Gewiss Stadium (Tandang) Serie A Tiket 8-9 Mei 2027 Udinese vs Juventus Bluenergy Stadium (Tandang) Serie A Tiket 15-16 Mei 2027 Juventus vs Inter (Derby d'Italia, leg kedua) Allianz Stadium (Kandang) Serie A Tiket 22-23 Mei 2027 Parma vs Juventus Stadio Ennio Tardini (Tandang) Serie A Tiket 29-30 Mei 2027 Juventus vs Frosinone Allianz Stadium (Kandang) Serie A Tiket

Cara membeli tiket Juventus

Tiket dirilis dalam beberapa fase: Member J1897 mendapat akses pertama, diikuti Black & White & Stadium Members, lalu penjualan untuk publik umum sekitar dua pekan kemudian.

Permintaan paling tinggi ada untuk Derby d'Italia (vs Inter) dan Derby della Mole (vs Torino), yang sering cepat habis melalui jalur resmi.

Jika tiket resmi habis terjual, marketplace sekunder seperti StubHub adalah cara yang dapat diandalkan untuk mendapatkan kursi di Allianz Stadium, dengan tiket tersedia di seluruh area stadion.

Berapa harga tiket Juventus

Kursi di belakang gawang: mulai sekitar €35 langsung melalui klub.

Bagian Central East atau West: sekitar €90.

Pertandingan dengan permintaan tinggi (Derby Turin, laga Liga Europa): mulai €50.

Pasar sekunder via StubHub: mulai €34, berubah-ubah mengikuti permintaan.

Paket VIP dan hospitality juga tersedia untuk pengalaman yang lebih premium, dengan harga bervariasi tergantung fasilitas dan lokasi tempat duduk.

Apa yang bisa diharapkan dari Juventus pada 2026/27

Juventus menjalani 2025/26 yang penuh gejolak: Igor Tudor, meski meneken perpanjangan dua tahun pada Juni 2025, dipecat pada akhir Oktober saat klub berada di posisi keenam, lalu sempat digantikan interim Massimo Brambilla sebelum Luciano Spalletti ditunjuk secara permanen. Spalletti menstabilkan hasil, tetapi tidak mampu membawa Juventus finis lebih tinggi dari peringkat keenam pada akhir musim, sehingga gagal lolos ke Liga Champions dan harus puas bermain di Liga Europa musim ini.

Kini dalam musim penuh pertamanya sebagai pelatih, Spalletti akan berusaha membangun kembali momentum dengan skuad yang masih diperkuat Kenan Yildiz, top skor klub musim lalu, bersama Weston McKennie, Teun Koopmeiners, dan Jonathan David. Daftar pertandingan memiliki simetri yang mencolok, dengan Juventus mengawali dan menutup musim melawan tim promosi Frosinone, sementara rangkaian berat mulai pekan ke-16 menghadirkan Roma, Bologna, rival sekota Torino, dan rival Derby d'Italia Inter secara beruntun.

Sejarah Allianz Stadium

Allianz Stadium (Juventus Stadium) adalah stadion all-seater di distrik Vallette, Turin, yang dibangun di lokasi bekas kandang klub, Stadio Delle Alpi, dan dibuka pada 2011. Dengan kapasitas 41.689, stadion ini merupakan stadion sepakbola terbesar keenam di Italia.

Di luar laga rutin Juventus, stadion ini pernah menjadi tuan rumah final Liga Europa UEFA 2014 (Sevilla vs Benfica), dua pertandingan putaran final UEFA Nations League 2021, dan final Liga Champions Wanita UEFA 2022 (Barcelona vs Lyon).