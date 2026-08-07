Inter Milan memasuki musim 2026/27 sebagai juara bertahan Serie A, setelah meraih Scudetto ke-21 dan Coppa Italia pada musim penuh pertama Cristian Chivu sebagai pelatih. Kunjungan ke San Siro (Stadio Giuseppe Meazza), yang digunakan bersama rival sekota AC Milan, tetap menjadi salah satu pengalaman wajib dalam sepakbola. GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara membeli tiket Inter Milan musim ini.
Daftar lengkap jadwal Inter Milan di Serie A 2026/27
|Tanggal & Waktu
|Pertandingan
|Venue
|Kompetisi
|Tiket
|22-23 Agu 2026
|Inter vs Monza
|San Siro (Kandang)
|Serie A
|Tiket
|29-30 Agu 2026
|Cagliari vs Inter
|Unipol Domus (Tandang)
|Serie A
|Tiket
|5-6 Sep 2026
|Inter vs Napoli
|San Siro (Kandang)
|Serie A
|Tiket
|12-13 Sep 2026
|Inter vs Udinese
|San Siro (Kandang)
|Serie A
|Tiket
|19-20 Sep 2026
|Roma vs Inter
|Stadio Olimpico (Tandang)
|Serie A
|Tiket
|10-11 Okt 2026
|Inter vs Parma
|San Siro (Kandang)
|Serie A
|Tiket
|17-18 Okt 2026
|Bologna vs Inter
|Stadio Renato Dall'Ara (Tandang)
|Serie A
|Tiket
|24-25 Okt 2026
|Inter vs Fiorentina
|San Siro (Kandang)
|Serie A
|Tiket
|Rab 28 Okt 2026
|Venezia vs Inter
|Stadio Pier Luigi Penzo (Tandang)
|Serie A
|Tiket
|31 Okt-1 Nov 2026
|Milan vs Inter (Derby della Madonnina, leg pertama)
|San Siro (Tandang — laga kandang AC Milan)
|Serie A
|Tiket
|7-8 Nov 2026
|Inter vs Como
|San Siro (Kandang)
|Serie A
|Tiket
|22 Nov 2026
|Atalanta vs Inter
|Gewiss Stadium (Tandang)
|Serie A
|Tiket
|29 Nov 2026
|Inter vs Genoa
|San Siro (Kandang)
|Serie A
|Tiket
|6 Des 2026
|Frosinone vs Inter
|Stadio Benito Stirpe (Tandang)
|Serie A
|Tiket
|13 Des 2026
|Inter vs Torino
|San Siro (Kandang)
|Serie A
|Tiket
|19-20 Des 2026
|Lecce vs Inter
|Stadio Via del Mare (Tandang)
|Serie A
|Tiket
|2-3 Jan 2027
|Inter vs Sassuolo
|San Siro (Kandang)
|Serie A
|Tiket
|Rab 6 Jan 2027
|Lazio vs Inter
|Stadio Olimpico (Tandang)
|Serie A
|Tiket
|9-10 Jan 2027
|Inter vs Juventus (Derby d'Italia, leg pertama)
|San Siro (Kandang)
|Serie A
|Tiket
|16-17 Jan 2027
|Parma vs Inter
|Stadio Ennio Tardini (Tandang)
|Serie A
|Tiket
|23-24 Jan 2027
|Inter vs Venezia
|San Siro (Kandang)
|Serie A
|Tiket
|30-31 Jan 2027
|Napoli vs Inter
|Stadio Diego Armando Maradona (Tandang)
|Serie A
|Tiket
|6-7 Feb 2027
|Inter vs Cagliari
|San Siro (Kandang)
|Serie A
|Tiket
|13-14 Feb 2027
|Inter vs Milan (Derby della Madonnina, leg kedua)
|San Siro (Kandang)
|Serie A
|Tiket
|20-21 Feb 2027
|Fiorentina vs Inter
|Stadio Artemio Franchi (Tandang)
|Serie A
|Tiket
|27-28 Feb 2027
|Inter vs Atalanta
|San Siro (Kandang)
|Serie A
|Tiket
|6-7 Mar 2027
|Udinese vs Inter
|Bluenergy Stadium (Tandang)
|Serie A
|Tiket
|13-14 Mar 2027
|Torino vs Inter
|Stadio Olimpico Grande Torino (Tandang)
|Serie A
|Tiket
|20-21 Mar 2027
|Inter vs Frosinone
|San Siro (Kandang)
|Serie A
|Tiket
|3-4 Apr 2027
|Genoa vs Inter
|Stadio Luigi Ferraris (Tandang)
|Serie A
|Tiket
|10-11 Apr 2027
|Inter vs Roma
|San Siro (Kandang)
|Serie A
|Tiket
|17-18 Apr 2027
|Monza vs Inter
|U-Power Stadium (Tandang)
|Serie A
|Tiket
|24-25 Apr 2027
|Inter vs Bologna
|San Siro (Kandang)
|Serie A
|Tiket
|1-2 Mei 2027
|Como vs Inter
|Stadio Giuseppe Sinigaglia (Tandang)
|Serie A
|Tiket
|8-9 Mei 2027
|Inter vs Lecce
|San Siro (Kandang)
|Serie A
|Tiket
|15-16 Mei 2027
|Juventus vs Inter (Derby d'Italia, leg kedua)
|Allianz Stadium (Tandang)
|Serie A
|Tiket
|22-23 Mei 2027
|Inter vs Lazio
|San Siro (Kandang)
|Serie A
|Tiket
|29-30 Mei 2027
|Sassuolo vs Inter
|Mapei Stadium (Tandang)
|Serie A
|Tiket
Cara membeli tiket Inter Milan
- Beli melalui portal tiket resmi klub, dan cek secara berkala untuk tanggal rilis serta ketersediaannya.
- Permintaan tertinggi ada untuk Derby della Madonnina (vs AC Milan) dan Derby d'Italia (vs Juventus), yang biasanya terjual habis dengan cepat melalui jalur resmi.
- Jika tiket resmi sudah habis, atau Anda mencari pertandingan tertentu dalam waktu singkat, pasar sekunder seperti StubHub adalah pilihan untuk mengamankan tiket Anda.
Berapa harga tiket Inter Milan
- Tingkat teratas stadion: mulai dari €15
- Tingkat kedua: mulai sekitar €40
- Posisi premium yang lebih dekat ke lapangan: €75-€200
- Pasar sekunder melalui StubHub: mulai dari €24 ke atas
Paket hospitality Inter Milan
- Sports Pub: tempat duduk kasual bergaya pub di First Ring tribun Oranye dengan lounge pra-pertandingan yang semarak.
- Sky Lounge Orange: lounge sudut dengan kursi kulit, monitor TV, pemandangan penuh lapangan, dan hidangan prasmanan.
- Executive Club: kursi di Tribuna Executive dengan akses ke lounge premium.
- Pitchside Experience: kursi kulit premium di sisi lapangan, dengan akses lounge, hidangan premium, dan paket sambutan VIP.
Apa yang bisa diharapkan dari Inter Milan pada 2026/27
Inter memasuki musim baru sebagai juara bertahan setelah Cristian Chivu mempersembahkan Scudetto ke-21 dan Coppa Italia pada musim penuh pertamanya, setelah mengambil alih dari Simone Inzaghi menyusul kekalahan telak klub di final Liga Champions dari PSG pada Mei 2025. Inter asuhan Chivu finis sembilan poin di atas Napoli, mencetak 82 gol dalam 35 pertandingan, catatan terbaik klub dalam 75 tahun, dengan Lautaro Martinez dan Marcus Thuram menempati dua posisi teratas dalam daftar pencetak gol Serie A.
Musim ini memadukan upaya mempertahankan Scudetto dengan kembalinya mereka ke Liga Champions, ditambah dua derby Milan dan dua bentrokan Derby d'Italia melawan Juventus, yang laga kedua, tandang di Allianz Stadium pada Mei, masih bisa menjadi penentu gelar.
Sejarah San Siro
San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) dibuka pada 1926 dan tetap menjadi stadion terbesar di Italia, dengan kapasitas 80.018 kursi. Stadion ini menjadi kandang bersama Inter Milan dan AC Milan, yang memainkan Derby della Madonnina, dan pernah menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia FIFA (1934 dan 1990), Kejuaraan Eropa 1980, serta empat final Piala Eropa/Liga Champions (1965, 1970, 2001, dan 2016). Stadion ini juga menjadi tuan rumah upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2026 pada Februari, yang semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu venue olahraga paling bersejarah di dunia.