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FC Internazionale v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport
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Cara membeli tiket Inter Milan 2026/27: harga Serie A, jadwal pertandingan, dan lainnya

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Begini cara mendapatkan tiket untuk menyaksikan Inter beraksi musim ini

Inter Milan memasuki musim 2026/27 sebagai juara bertahan Serie A, setelah meraih Scudetto ke-21 dan Coppa Italia pada musim penuh pertama Cristian Chivu sebagai pelatih. Kunjungan ke San Siro (Stadio Giuseppe Meazza), yang digunakan bersama rival sekota AC Milan, tetap menjadi salah satu pengalaman wajib dalam sepakbola. GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara membeli tiket Inter Milan musim ini.

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Daftar lengkap jadwal Inter Milan di Serie A 2026/27

Tanggal & WaktuPertandinganVenueKompetisiTiket
22-23 Agu 2026Inter vs MonzaSan Siro (Kandang)Serie ATiket
29-30 Agu 2026Cagliari vs InterUnipol Domus (Tandang)Serie ATiket
5-6 Sep 2026Inter vs NapoliSan Siro (Kandang)Serie ATiket
12-13 Sep 2026Inter vs UdineseSan Siro (Kandang)Serie ATiket
19-20 Sep 2026Roma vs InterStadio Olimpico (Tandang)Serie ATiket
10-11 Okt 2026Inter vs ParmaSan Siro (Kandang)Serie ATiket
17-18 Okt 2026Bologna vs InterStadio Renato Dall'Ara (Tandang)Serie ATiket
24-25 Okt 2026Inter vs FiorentinaSan Siro (Kandang)Serie ATiket
Rab 28 Okt 2026Venezia vs InterStadio Pier Luigi Penzo (Tandang)Serie ATiket
31 Okt-1 Nov 2026Milan vs Inter (Derby della Madonnina, leg pertama)San Siro (Tandang — laga kandang AC Milan)Serie ATiket
7-8 Nov 2026Inter vs ComoSan Siro (Kandang)Serie ATiket
22 Nov 2026Atalanta vs InterGewiss Stadium (Tandang)Serie ATiket
29 Nov 2026Inter vs GenoaSan Siro (Kandang)Serie ATiket
6 Des 2026Frosinone vs InterStadio Benito Stirpe (Tandang)Serie ATiket
13 Des 2026Inter vs TorinoSan Siro (Kandang)Serie ATiket
19-20 Des 2026Lecce vs InterStadio Via del Mare (Tandang)Serie ATiket
2-3 Jan 2027Inter vs SassuoloSan Siro (Kandang)Serie ATiket
Rab 6 Jan 2027Lazio vs InterStadio Olimpico (Tandang)Serie ATiket
9-10 Jan 2027Inter vs Juventus (Derby d'Italia, leg pertama)San Siro (Kandang)Serie ATiket
16-17 Jan 2027Parma vs InterStadio Ennio Tardini (Tandang)Serie ATiket
23-24 Jan 2027Inter vs VeneziaSan Siro (Kandang)Serie ATiket
30-31 Jan 2027Napoli vs InterStadio Diego Armando Maradona (Tandang)Serie ATiket
6-7 Feb 2027Inter vs CagliariSan Siro (Kandang)Serie ATiket
13-14 Feb 2027Inter vs Milan (Derby della Madonnina, leg kedua)San Siro (Kandang)Serie ATiket
20-21 Feb 2027Fiorentina vs InterStadio Artemio Franchi (Tandang)Serie ATiket
27-28 Feb 2027Inter vs AtalantaSan Siro (Kandang)Serie ATiket
6-7 Mar 2027Udinese vs InterBluenergy Stadium (Tandang)Serie ATiket
13-14 Mar 2027Torino vs InterStadio Olimpico Grande Torino (Tandang)Serie ATiket
20-21 Mar 2027Inter vs FrosinoneSan Siro (Kandang)Serie ATiket
3-4 Apr 2027Genoa vs InterStadio Luigi Ferraris (Tandang)Serie ATiket
10-11 Apr 2027Inter vs RomaSan Siro (Kandang)Serie ATiket
17-18 Apr 2027Monza vs InterU-Power Stadium (Tandang)Serie ATiket
24-25 Apr 2027Inter vs BolognaSan Siro (Kandang)Serie ATiket
1-2 Mei 2027Como vs InterStadio Giuseppe Sinigaglia (Tandang)Serie ATiket
8-9 Mei 2027Inter vs LecceSan Siro (Kandang)Serie ATiket
15-16 Mei 2027Juventus vs Inter (Derby d'Italia, leg kedua)Allianz Stadium (Tandang)Serie ATiket
22-23 Mei 2027Inter vs LazioSan Siro (Kandang)Serie ATiket
29-30 Mei 2027Sassuolo vs InterMapei Stadium (Tandang)Serie ATiket

Cara membeli tiket Inter Milan

  • Beli melalui portal tiket resmi klub, dan cek secara berkala untuk tanggal rilis serta ketersediaannya.
  • Permintaan tertinggi ada untuk Derby della Madonnina (vs AC Milan) dan Derby d'Italia (vs Juventus), yang biasanya terjual habis dengan cepat melalui jalur resmi.
  • Jika tiket resmi sudah habis, atau Anda mencari pertandingan tertentu dalam waktu singkat, pasar sekunder seperti StubHub adalah pilihan untuk mengamankan tiket Anda.

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Berapa harga tiket Inter Milan

  • Tingkat teratas stadion: mulai dari €15
  • Tingkat kedua: mulai sekitar €40
  • Posisi premium yang lebih dekat ke lapangan: €75-€200
  • Pasar sekunder melalui StubHub: mulai dari €24 ke atas
Harga berfluktuasi tergantung lawan dan lokasi kursi, jadi cek portal resmi klub untuk ketersediaan terbaru. Untuk pertandingan yang sudah habis terjual melalui jalur resmi, StubHub adalah cara yang mudah untuk membandingkan kursi di seluruh area San Siro dan mengamankan tiket.

Paket hospitality Inter Milan

  • Sports Pub: tempat duduk kasual bergaya pub di First Ring tribun Oranye dengan lounge pra-pertandingan yang semarak.
  • Sky Lounge Orange: lounge sudut dengan kursi kulit, monitor TV, pemandangan penuh lapangan, dan hidangan prasmanan.
  • Executive Club: kursi di Tribuna Executive dengan akses ke lounge premium.
  • Pitchside Experience: kursi kulit premium di sisi lapangan, dengan akses lounge, hidangan premium, dan paket sambutan VIP.

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Apa yang bisa diharapkan dari Inter Milan pada 2026/27

Inter memasuki musim baru sebagai juara bertahan setelah Cristian Chivu mempersembahkan Scudetto ke-21 dan Coppa Italia pada musim penuh pertamanya, setelah mengambil alih dari Simone Inzaghi menyusul kekalahan telak klub di final Liga Champions dari PSG pada Mei 2025. Inter asuhan Chivu finis sembilan poin di atas Napoli, mencetak 82 gol dalam 35 pertandingan, catatan terbaik klub dalam 75 tahun, dengan Lautaro Martinez dan Marcus Thuram menempati dua posisi teratas dalam daftar pencetak gol Serie A.

Club Friendlies
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Juventus
JUV
Inter crest
Inter
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Musim ini memadukan upaya mempertahankan Scudetto dengan kembalinya mereka ke Liga Champions, ditambah dua derby Milan dan dua bentrokan Derby d'Italia melawan Juventus, yang laga kedua, tandang di Allianz Stadium pada Mei, masih bisa menjadi penentu gelar.

Sejarah San Siro

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) dibuka pada 1926 dan tetap menjadi stadion terbesar di Italia, dengan kapasitas 80.018 kursi. Stadion ini menjadi kandang bersama Inter Milan dan AC Milan, yang memainkan Derby della Madonnina, dan pernah menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia FIFA (1934 dan 1990), Kejuaraan Eropa 1980, serta empat final Piala Eropa/Liga Champions (1965, 1970, 2001, dan 2016). Stadion ini juga menjadi tuan rumah upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2026 pada Februari, yang semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu venue olahraga paling bersejarah di dunia.

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