Inter Milan memasuki musim 2026/27 sebagai juara bertahan Serie A, setelah meraih Scudetto ke-21 dan Coppa Italia pada musim penuh pertama Cristian Chivu sebagai pelatih. Kunjungan ke San Siro (Stadio Giuseppe Meazza), yang digunakan bersama rival sekota AC Milan, tetap menjadi salah satu pengalaman wajib dalam sepakbola. GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara membeli tiket Inter Milan musim ini.

Daftar lengkap jadwal Inter Milan di Serie A 2026/27

Tanggal & Waktu Pertandingan Venue Kompetisi Tiket 22-23 Agu 2026 Inter vs Monza San Siro (Kandang) Serie A Tiket 29-30 Agu 2026 Cagliari vs Inter Unipol Domus (Tandang) Serie A Tiket 5-6 Sep 2026 Inter vs Napoli San Siro (Kandang) Serie A Tiket 12-13 Sep 2026 Inter vs Udinese San Siro (Kandang) Serie A Tiket 19-20 Sep 2026 Roma vs Inter Stadio Olimpico (Tandang) Serie A Tiket 10-11 Okt 2026 Inter vs Parma San Siro (Kandang) Serie A Tiket 17-18 Okt 2026 Bologna vs Inter Stadio Renato Dall'Ara (Tandang) Serie A Tiket 24-25 Okt 2026 Inter vs Fiorentina San Siro (Kandang) Serie A Tiket Rab 28 Okt 2026 Venezia vs Inter Stadio Pier Luigi Penzo (Tandang) Serie A Tiket 31 Okt-1 Nov 2026 Milan vs Inter (Derby della Madonnina, leg pertama) San Siro (Tandang — laga kandang AC Milan) Serie A Tiket 7-8 Nov 2026 Inter vs Como San Siro (Kandang) Serie A Tiket 22 Nov 2026 Atalanta vs Inter Gewiss Stadium (Tandang) Serie A Tiket 29 Nov 2026 Inter vs Genoa San Siro (Kandang) Serie A Tiket 6 Des 2026 Frosinone vs Inter Stadio Benito Stirpe (Tandang) Serie A Tiket 13 Des 2026 Inter vs Torino San Siro (Kandang) Serie A Tiket 19-20 Des 2026 Lecce vs Inter Stadio Via del Mare (Tandang) Serie A Tiket 2-3 Jan 2027 Inter vs Sassuolo San Siro (Kandang) Serie A Tiket Rab 6 Jan 2027 Lazio vs Inter Stadio Olimpico (Tandang) Serie A Tiket 9-10 Jan 2027 Inter vs Juventus (Derby d'Italia, leg pertama) San Siro (Kandang) Serie A Tiket 16-17 Jan 2027 Parma vs Inter Stadio Ennio Tardini (Tandang) Serie A Tiket 23-24 Jan 2027 Inter vs Venezia San Siro (Kandang) Serie A Tiket 30-31 Jan 2027 Napoli vs Inter Stadio Diego Armando Maradona (Tandang) Serie A Tiket 6-7 Feb 2027 Inter vs Cagliari San Siro (Kandang) Serie A Tiket 13-14 Feb 2027 Inter vs Milan (Derby della Madonnina, leg kedua) San Siro (Kandang) Serie A Tiket 20-21 Feb 2027 Fiorentina vs Inter Stadio Artemio Franchi (Tandang) Serie A Tiket 27-28 Feb 2027 Inter vs Atalanta San Siro (Kandang) Serie A Tiket 6-7 Mar 2027 Udinese vs Inter Bluenergy Stadium (Tandang) Serie A Tiket 13-14 Mar 2027 Torino vs Inter Stadio Olimpico Grande Torino (Tandang) Serie A Tiket 20-21 Mar 2027 Inter vs Frosinone San Siro (Kandang) Serie A Tiket 3-4 Apr 2027 Genoa vs Inter Stadio Luigi Ferraris (Tandang) Serie A Tiket 10-11 Apr 2027 Inter vs Roma San Siro (Kandang) Serie A Tiket 17-18 Apr 2027 Monza vs Inter U-Power Stadium (Tandang) Serie A Tiket 24-25 Apr 2027 Inter vs Bologna San Siro (Kandang) Serie A Tiket 1-2 Mei 2027 Como vs Inter Stadio Giuseppe Sinigaglia (Tandang) Serie A Tiket 8-9 Mei 2027 Inter vs Lecce San Siro (Kandang) Serie A Tiket 15-16 Mei 2027 Juventus vs Inter (Derby d'Italia, leg kedua) Allianz Stadium (Tandang) Serie A Tiket 22-23 Mei 2027 Inter vs Lazio San Siro (Kandang) Serie A Tiket 29-30 Mei 2027 Sassuolo vs Inter Mapei Stadium (Tandang) Serie A Tiket

Cara membeli tiket Inter Milan

Beli melalui portal tiket resmi klub, dan cek secara berkala untuk tanggal rilis serta ketersediaannya.

Permintaan tertinggi ada untuk Derby della Madonnina (vs AC Milan) dan Derby d'Italia (vs Juventus), yang biasanya terjual habis dengan cepat melalui jalur resmi.

Jika tiket resmi sudah habis, atau Anda mencari pertandingan tertentu dalam waktu singkat, pasar sekunder seperti StubHub adalah pilihan untuk mengamankan tiket Anda.

Berapa harga tiket Inter Milan

Tingkat teratas stadion: mulai dari €15

mulai dari €15 Tingkat kedua: mulai sekitar €40

mulai sekitar €40 Posisi premium yang lebih dekat ke lapangan: €75-€200

€75-€200 Pasar sekunder melalui StubHub: mulai dari €24 ke atas

Paket hospitality Inter Milan

Sports Pub: tempat duduk kasual bergaya pub di First Ring tribun Oranye dengan lounge pra-pertandingan yang semarak.

Sky Lounge Orange: lounge sudut dengan kursi kulit, monitor TV, pemandangan penuh lapangan, dan hidangan prasmanan.

Executive Club: kursi di Tribuna Executive dengan akses ke lounge premium.

Pitchside Experience: kursi kulit premium di sisi lapangan, dengan akses lounge, hidangan premium, dan paket sambutan VIP.

Harga berfluktuasi tergantung lawan dan lokasi kursi, jadi cek portal resmi klub untuk ketersediaan terbaru. Untuk pertandingan yang sudah habis terjual melalui jalur resmi, StubHub adalah cara yang mudah untuk membandingkan kursi di seluruh area San Siro dan mengamankan tiket.

Apa yang bisa diharapkan dari Inter Milan pada 2026/27

Inter memasuki musim baru sebagai juara bertahan setelah Cristian Chivu mempersembahkan Scudetto ke-21 dan Coppa Italia pada musim penuh pertamanya, setelah mengambil alih dari Simone Inzaghi menyusul kekalahan telak klub di final Liga Champions dari PSG pada Mei 2025. Inter asuhan Chivu finis sembilan poin di atas Napoli, mencetak 82 gol dalam 35 pertandingan, catatan terbaik klub dalam 75 tahun, dengan Lautaro Martinez dan Marcus Thuram menempati dua posisi teratas dalam daftar pencetak gol Serie A.

Musim ini memadukan upaya mempertahankan Scudetto dengan kembalinya mereka ke Liga Champions, ditambah dua derby Milan dan dua bentrokan Derby d'Italia melawan Juventus, yang laga kedua, tandang di Allianz Stadium pada Mei, masih bisa menjadi penentu gelar.

Sejarah San Siro

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) dibuka pada 1926 dan tetap menjadi stadion terbesar di Italia, dengan kapasitas 80.018 kursi. Stadion ini menjadi kandang bersama Inter Milan dan AC Milan, yang memainkan Derby della Madonnina, dan pernah menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia FIFA (1934 dan 1990), Kejuaraan Eropa 1980, serta empat final Piala Eropa/Liga Champions (1965, 1970, 2001, dan 2016). Stadion ini juga menjadi tuan rumah upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2026 pada Februari, yang semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu venue olahraga paling bersejarah di dunia.