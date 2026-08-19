Tiket Fulham 2026/27 kini sudah dijual untuk musim kelima beruntun klub London itu di Premier League, dan langsung diawali dengan laga besar: derby London barat melawan Chelsea di Craven Cottage pada Senin, 24 Agustus. Ini adalah era baru di tepi Thames, dengan Alvaro Arbeloa mengambil alih setelah Marco Silva pergi ke Benfica usai lima tahun memimpin, serta kehadiran rekrutan baru termasuk Gonzalo Garcia dan Shea Charles untuk menyegarkan skuad.

Setelah dua musim beruntun finis di peringkat ke-11, para suporter akan memadati Craven Cottage untuk melihat apakah Arbeloa bisa membawa Fulham naik di klasemen, dengan Brighton bertandang pada Boxing Day dan Arsenal menyusul pada 30 Desember. GOAL mengulas di mana membeli tiket Fulham, berapa harganya, dan seluruh jadwal kandang musim ini.

Jadwal kandang Fulham 2026/27 mendatang di Craven Cottage

Berikut adalah daftar lengkap jadwal kandang Fulham yang sudah dikonfirmasi di Craven Cottage untuk musim 2026/27:

Tanggal Pertandingan Kompetisi Tiket Sen 24 Agu Fulham vs Chelsea Premier League Tiket Sab 5 Sep Fulham vs Crystal Palace Premier League Tiket Sab 19 Sep Fulham vs Manchester United Premier League Tiket Sab 17 Okt Fulham vs Hull City Premier League Tiket Sab 7 Nov Fulham vs Newcastle United Premier League Tiket Sab 28 Nov Fulham vs Bournemouth Premier League Tiket Sab 12 Des Fulham vs Brentford Premier League Tiket Sab 26 Des Fulham vs Brighton & Hove Albion Premier League Tiket Rab 30 Des Fulham vs Arsenal Premier League Tiket Rab 6 Jan Fulham vs Tottenham Hotspur Premier League Tiket Sab 23 Jan Fulham vs Aston Villa Premier League Tiket Sab 6 Feb Fulham vs Manchester City Premier League Tiket Rab 10 Feb Fulham vs Nottingham Forest Premier League Tiket Sab 27 Feb Fulham vs Leeds United Premier League Tiket Sab 20 Mar Fulham vs Liverpool Premier League Tiket Sab 17 Apr Fulham vs Sunderland Premier League Tiket Sab 1 Mei Fulham vs Everton Premier League Tiket Sab 8 Mei Fulham vs Ipswich Town Premier League Tiket Min 23 Mei Fulham vs Coventry City Premier League Tiket

Tanggal diambil dari rilis resmi jadwal Premier League dan waktu kick-off akan dikonfirmasi beberapa pekan sebelum setiap matchweek setelah pilihan siaran televisi ditetapkan, jadi selalu periksa ulang sebelum bepergian. Tanggal laga piala, termasuk pertandingan kandang EFL Cup melawan AFC Wimbledon, akan ditambahkan saat sudah dikonfirmasi.

Bagaimana cara membeli tiket Fulham 2026/27?

Cara terbaik untuk membeli tiket Fulham dengan harga resmi adalah melalui portal tiket resmi klub, di mana kursi dirilis dalam tiga tahap: pertama untuk pemegang tiket musiman, kemudian untuk anggota klub yang diperingkat berdasarkan poin loyalitas, dan terakhir untuk publik dalam penjualan umum, meski laga-laga terbesar jarang sampai ke tahap itu. Tiket musiman menjamin akses ke setiap laga kandang liga plus prioritas untuk pertandingan piala, tetapi sudah habis terjual untuk suporter baru, dengan daftar tunggu menjadi satu-satunya jalur masuk.

Untuk semua orang lainnya, StubHub adalah opsi yang realistis, dengan tiket untuk setiap laga kandang Fulham, termasuk pertandingan khusus anggota dan yang sudah habis terjual, dengan harga jual kembali mulai sekitar 53 euro dan setiap pembelian dilindungi jaminan FanProtect. Tiket tandang bekerja dengan cara serupa: klub menjualnya lebih dulu berdasarkan siapa cepat dia dapat kepada pemegang tiket musiman, dan platform penjualan kembali menangani sisanya.

Untuk pengalaman matchday premium, paket hospitality bisa dipesan melalui situs resmi klub, mulai dari Johnny Haynes dan Thameside Superboxes dengan prasmanan, minuman inklusif, dan tempat duduk balkon, hingga Chairman's Lounge dengan layanan meja di samping legenda klub, serta pengalaman makan pra-pertandingan di Fulham Palace yang berada di luar lokasi stadion. Pilihannya terbatas dan mengajukan permintaan tidak menjamin kursi, jadi daftarkan minat lebih awal untuk laga-laga terbesar.

Berapa harga tiket Fulham 2026/27?

Fulham tetap menjadi salah satu tiket Premier League yang lebih terjangkau di London. Harga resmi matchday di Craven Cottage bervariasi tergantung lokasi kursi, lawan, dan waktu dalam musim, dan belakangan disusun sebagai berikut:

Kategori Dewasa Lansia Pelajar Junior Hammersmith £35.00 £30.00 £30.00 £15.00 Putney Home £35.00 £30.00 £30.00 £15.00 Johnny Haynes E+F £50.00 £45.00 £45.00 £25.00 Johnny Haynes Other £40.00 £35.00 £35.00 £15.00

Di pasar penjualan kembali, tiket Fulham telah terdaftar mulai sekitar 53 euro untuk pertandingan dengan permintaan lebih rendah, lalu naik tajam untuk derby melawan Chelsea, laga Boxing Day melawan Brighton, serta kunjungan dari Arsenal, Liverpool, dan kedua klub Manchester. Bandingkan semua yang saat ini tersedia di StubHub sebelum harga naik saat matchday semakin dekat.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Craven Cottage

Craven Cottage adalah salah satu stadion paling bersejarah dalam sepak bola Inggris, markas klub tertua di kasta teratas London dan terkenal dengan lokasinya di tepi sungai Thames, Johnny Haynes Stand yang bersejarah, serta Riverside Stand yang baru dibangun ulang dan memodernisasi stadion sambil tetap mempertahankan pesona klasiknya. Fulham belum pernah memenangkan trofi besar, dengan pencapaian runner-up di FA Cup 1975 dan Europa League 2010, sehingga setiap musim di Craven Cottage selalu membawa harapan untuk akhirnya mengakhiri penantian itu.

Menuju ke sana paling mudah dengan transportasi umum, dengan parkir yang sangat dibatasi di sekitar stadion. Putney Bridge, Hammersmith, dan Fulham Broadway di London Underground semuanya melayani stadion, bersama Putney di National Rail dan bus matchday dari Kingston, Putney, dan Hammersmith. Jika Anda ingin melihat lebih dekat di luar hari pertandingan, tur stadion berpemandu tersedia dalam bahasa Inggris, Spanyol, dan Portugis mulai sekitar £22, mencakup terowongan pemain, ruang ganti, sisi lapangan, dan balkon Cottage yang terkenal.

Dengan laga pembuka pada hari derby, era manajer baru, dan kunjungan Brighton serta Arsenal pada periode liburan, Craven Cottage akan diminati sepanjang musim. Amankan tiket Fulham 2026/27 Anda di StubHubhari ini sebelum laga-laga terbesar habis terjual.