Cara membeli tiket Formula 1 Grand Prix Spanyol: Tanggal, harga tiket, dan lainnya

Formula 1 secara resmi akan hadir di ibu kota Spanyol yang semarak, menghadirkan drama berkecepatan tinggi langsung ke jalanan Madrid. Grand Prix Spanyol akan memasuki era yang benar-benar baru di sirkuit jalan raya ambisius, menjadikannya salah satu tambahan yang paling dinantikan dalam kalender motorsport dunia. Penggemar dari seluruh dunia sudah berebut mengamankan tempat mereka untuk akhir pekan balapan perdana bersejarah ini, saat para pembalap kelas dunia akan bertarung dengan latar perkotaan ikonik.

Jika Anda ingin merasakan sensasi Formula 1 secara langsung, GOAL telah menyiapkan semua detail yang Anda butuhkan. Mulai dari akses general admission hingga suite hospitality eksklusif, menemukan jalan menuju tribune kini menjadi lebih mudah dari sebelumnya.

Kapan Formula 1 Grand Prix Spanyol digelar?

Akhir pekan beroktan tinggi ini menghadirkan tiga hari penuh aksi balap kelas dunia, dengan sesi latihan, kualifikasi berintensitas tinggi, dan balapan utama sebagai penutup.

Tanggal & Waktu Acara Lokasi Tiket Jumat, 11 Sept 2026 Latihan 1 & Latihan 2 Sirkuit IFEMA Madrid, Spanyol Tiket Sabtu, 12 Sept 2026 Latihan 3 & Kualifikasi Sirkuit IFEMA Madrid, Spanyol Tiket Minggu, 13 Sept 2026 Balapan Utama Sirkuit IFEMA Madrid, Spanyol Tiket

Di mana membeli tiket Formula 1 Grand Prix Spanyol?

Menemukan akses yang aman dan terjamin ke Grand Prix Spanyol di Madrid menjadi prioritas utama bagi pendukung yang bepergian maupun penggemar lokal. Penjualan resmi utama melalui kanal sirkuit sering kali habis hanya dalam hitungan menit saat prapenjualan. Untungnya, platform penjualan tiket sekunder menawarkan alternatif tepercaya dengan beragam pilihan kursi untuk ketiga hari tersebut.

Cara termudah dan paling andal untuk mengamankan kursi Anda adalah melalui marketplace sekunder yang sudah mapan. Anda dapat menelusuri berbagai pilihan tribune, tiket general admission, dan paket premium di StubHub, di mana jaminan perlindungan penggemar memastikan tiket Anda valid dan siap digunakan pada hari balapan.

General Admission: Sempurna bagi penggemar yang mencari opsi ramah anggaran dengan kebebasan untuk berkeliling di area pandang dan zona penggemar yang telah ditentukan.

Tribune: Kursi bernomor yang memberikan pandangan langsung ke zona menyalip penting, pit lane, dan chicane berkecepatan tinggi.

VIP & Hospitality: Paket premium yang mencakup santapan gourmet, open bar, pit lane walk, dan suite dengan lokasi menonton terbaik.

Menggunakan marketplace penggemar memungkinkan Anda membandingkan pilihan tiket secara berdampingan, sehingga Anda bisa menemukan nilai terbaik sesuai anggaran sambil tetap mengamankan kursi bahkan setelah prapenjualan standar berakhir.

Berapa harga tiket Formula 1 Grand Prix Spanyol?

Menghadiri Grand Prix Eropa papan atas dapat menyesuaikan berbagai anggaran, tergantung pada jenis pengalaman yang Anda incar. Harga biasanya berfluktuasi berdasarkan hari dalam akhir pekan, lokasi kursi, dan permintaan pasar secara real-time.

Bagi penggemar yang memperhatikan anggaran, tiket entry-level dimulai dari harga yang sangat terjangkau:

Tiket Termurah yang Tersedia: Tiket latihan satu hari atau akses general admission mulai dari sekitar €95 .

Pass General Admission 3 Hari: Pass bebas akses untuk akhir pekan penuh biasanya berada di kisaran €180 hingga €260 .

Pass Tribune Akhir Pekan: Kursi tribune beratap dan tanpa atap biasanya berada di kisaran €350 hingga €750 , tergantung pada kedekatannya dengan lintasan lurus utama serta garis start/finis.

Paket VIP & Hospitality: Pengalaman mewah eksklusif beberapa hari umumnya dimulai dari €1.500 dan bisa lebih tinggi tergantung pada tingkat fasilitas yang disertakan.

Memilih tiket satu hari pada Jumat atau Sabtu adalah cara fantastis untuk merasakan energi ajang Formula 1 secara langsung tanpa harus membayar harga akhir pekan penuh. Namun, bagi mereka yang ingin menikmati setiap tikungan, paket tiga hari untuk akhir pekan menawarkan nilai terbaik.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Formula 1 Grand Prix Spanyol

Kehadiran sirkuit jalan raya Madrid menjadi tonggak penting dalam sejarah Formula 1 modern. Dengan membangun di atas gairah legendaris Spanyol terhadap motorsport, proyek baru ini menghadirkan tata letak balap futuristis yang dirancang untuk kecepatan maksimal, peluang menyalip, dan keterlibatan penggemar.

Berikut aspek-aspek utama yang membuat Grand Prix ini wajib dikunjungi:

Tata Letak Hibrida: Lintasan ini memadukan bagian jalan raya non-permanen dengan segmen sirkuit yang dibangun khusus, menawarkan tantangan bagi pembalap yang mengingatkan pada kombinasi road course tradisional dan trek urban modern.

Aksesibilitas Luar Biasa: Berbeda dengan banyak sirkuit pedesaan di Eropa yang membutuhkan perjalanan shuttle panjang, trek ini terhubung langsung ke pusat Madrid melalui jaringan metro dan kereta publik.

Fan Village yang Semarak: Hiburan di luar lintasan akan menghadirkan simulator F1 interaktif, pertunjukan musik live, area kuliner lokal Spanyol, dan toko merchandise resmi tim di seluruh kompleks arena.

Atmosfer Elektrik: Spanyol memiliki salah satu basis penggemar paling bergairah dalam balap motor, memastikan tribune akan dipenuhi lautan warna, kebisingan, dan antusiasme sepanjang akhir pekan.

Menghadiri acara ini berarti menggabungkan drama olahraga kelas dunia dengan kuliner, kehidupan malam, dan budaya kelas dunia dari salah satu ibu kota paling memikat di Eropa.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Sirkuit IFEMA Madrid

Tata letak sirkuit baru ini berpusat di kompleks pameran IFEMA Madrid yang canggih dan area perkotaan di sekitarnya, menciptakan perpaduan mulus antara infrastruktur ajang kelas dunia dan desain lintasan sementara.

Fitur utama venue ini meliputi:

Koneksi Transportasi Tak Tertandingi: Berlokasi hanya beberapa menit dari Bandara Adolfo Suárez Madrid-Barajas dan terhubung mulus melalui Metro Madrid Jalur 8, mencapai sirkuit dari mana pun di kota ini terasa cepat dan mudah.

Infrastruktur Modern: Pemanfaatan aula pameran berteknologi tinggi yang sudah ada berarti fasilitas penggemar kelas atas, area pendinginan dalam ruangan, fasilitas toilet yang memadai, dan layanan aksesibilitas yang lebih baik dibandingkan sirkuit tradisional yang lebih tua.

Titik Pandang Strategis: Dirancang dengan mempertimbangkan garis pandang penonton, tribune utama ditinggikan di sepanjang rangkaian tikungan kompleks dan lintasan lurus panjang, memungkinkan penggemar menyaksikan mobil mencapai kecepatan puncak luar biasa sebelum memasuki zona pengereman keras.

Standar Keberlanjutan: Venue ini mengadopsi inisiatif energi hijau dan prinsip desain acara berkelanjutan untuk meminimalkan jejak lingkungan dari akhir pekan balapan.

Baik Anda berencana berdiri di area general admission maupun bersantai di tribune beratap, venue IFEMA menjamin pengalaman menonton yang modern, nyaman, dan penuh aksi sejak Anda melewati pintu putar. Amankan tiket Anda lebih awal untuk mendapatkan pemandangan aksi terbaik!