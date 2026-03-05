Cara membeli tiket Final Liga Champions UEFA 2026: Tim, harga, dan informasi lebih lanjut

Musim Liga Champions 2025/26 sedang berlangsung dengan penuh semangat - dan semua mata tertuju pada Budapest, di mana Final Liga Champions UEFA akan digelar di Puskás Aréna pada Sabtu, 30 Mei 2026.

Biarkan GOAL membantu Anda mewujudkan impian sepak bola Anda dengan mendapatkan tiket untuk Final Liga Champions 2025 di Budapest.

Tiket Liga Champions 2026 yang akan datang: Jalan menuju Final

Tanggal Pertandingan Lokasi Tiket Selasa, 10 Maret Galatasaray vs Liverpool (17.45 WIB) RAMS Park (Istanbul) Tiket Atalanta vs Bayern Munich (20.00) Gewiss Stadium (Bergamo) Tiket Atletico Madrid vs Tottenham Hotspur (20.00) Stadion Metropolitano (Madrid) Tiket Newcastle United vs Barcelona (20.00) Stadion St James' Park (Newcastle) Tiket Rabu, 11 Maret Bayer Leverkusen vs Arsenal (17.45) BayArena (Leverkusen) Tiket Bodø/Glimt vs Sporting CP (20.00) Aspmyra Stadion (Bodø) Tiket Paris Saint-Germain vs Chelsea (20.00) Parc des Princes (Paris) Tiket Real Madrid vs Manchester City (20.00) Santiago Bernabéu (Madrid) Tiket Selasa, 17 Maret Sporting CP vs Bodø/Glimt (17.45 WIB) Estádio José Alvalade (Lisbon) Tiket Arsenal vs Bayer Leverkusen (20.00) Emirates Stadium (London) Tiket Chelsea vs Paris Saint-Germain (20.00) Stamford Bridge (London) Tiket Manchester City vs Real Madrid (20.00) Etihad Stadium (Manchester) Tiket Rabu, 18 Maret Barcelona vs Newcastle United (17.45 WIB) Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona) Tiket Bayern Munich vs Atalanta (20.00) Allianz Arena (Munich) Tiket Liverpool vs Galatasaray (20.00) Anfield (Liverpool) Tiket Tottenham Hotspur vs Atletico Madrid (20.00) Tottenham Hotspur Stadium (London) Tiket

Apa saja tanggal penting Liga Champions 2025/26?

Fase Grup : 16 September 2025 – 28 Januari 2026

: 16 September 2025 – 28 Januari 2026 Babak Play-off Knockout : 17–18 & 24–25 Februari 2026

: 17–18 & 24–25 Februari 2026 Babak 16 Besar : 10–11 & 17–18 Maret 2026

: 10–11 & 17–18 Maret 2026 Perempat final : 7–8 & 14–15 April 2026

: 7–8 & 14–15 April 2026 Semifinal : 28–29 April & 5–6 Mei 2026

: 28–29 April & 5–6 Mei 2026 Final: Sabtu, 30 Mei 2026 – Puskás Aréna, Budapest

Kick-off final akan dimulai pada pukul 18:00 CEST.

Di mana membeli tiket final UEFA Champions League?

Getty Images

Tiket final UEFA Champions League biasanya tersedia melalui tiga saluran:

Portal tiket resmi kedua tim untuk pertandingan tersebut. Langsung melalui UEFA sendiri. Penjual tiket sekunder, seperti SeatPick dan StubHub.

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions 2026?

Dengan babak gugur yang semakin mendekat, Anda mungkin ingin mendapatkan tiket Liga Champions untuk pertandingan-pertandingan mendatang.

Bagaimana sistem undian Final Liga Champions bekerja?

Sama seperti pertandingan-pertandingan yang sangat diminati di kompetisi klub dan internasional lainnya, badan pengurus menjual tiket Final Liga Champions UEFA bukan melalui jalur penjualan tradisional, melainkan melalui undian, biasanya pada bulan April.

Sebanyak 38.700 tiket dari total 64.500 tiket tersedia untuk dibeli oleh penggemar dan masyarakat umum.

Kedua tim yang lolos ke final akan menerima 18.000 tiket masing-masing, sementara tiket sisanya akan dijual kepada penggemar di seluruh dunia.

Berapa harga tiket Final Liga Champions UEFA?

Getty Images

Harga tiket resmi standar untuk Final Liga Champions 2025 adalah sebagai berikut menurut UEFA:

Kategori 4, atau "Fans First": €90 ($102) - khusus untuk penggemar tim

€90 ($102) - khusus untuk penggemar tim Kategori 3: €180 ($205)

€180 ($205) Kategori 2: €650 ($738)

€650 ($738) Kategori 1: €950 ($1.080)

Mengingat kenaikan inflasi secara umum, penggemar kemungkinan besar akan menghadapi kenaikan harga lebih lanjut untuk Final Liga Champions UEFA 2026. Harga akan tetap sama terlepas dari klub mana yang lolos ke final, meskipun beberapa tim mungkin mensubsidi biaya alokasi tiket untuk pendukung sebagai bentuk loyalitas.

Paket hospitality juga tersedia untuk umum, meskipun jumlahnya sangat terbatas dan harganya jauh lebih tinggi. Harga berkisar dari €5.900 ($6.700) per orang untuk akses ke lounge bersama, hingga €12.900 ($14.660) untuk kotak pribadi.

Di mana Final Liga Champions UEFA 2026 akan digelar?

Getty Images

Final Liga Champions UEFA 2026 akan digelar di Hungaria, di Stadion Puskás Aréna, Budapest, pada Sabtu, 30 Mei 2026.

Diresmikan secara resmi pada 2019, Puskás Aréna memiliki kapasitas sekitar 65.000 penonton untuk pertandingan internasional besar. Stadion ini menjadi markas tim nasional sepak bola Hungaria dan dengan cepat menjadi pusat acara sepak bola bergengsi di Eropa Tengah.

Tim mana saja yang akan berpartisipasi dalam Liga Champions 2025/26?