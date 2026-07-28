Formula 1 kembali ke bukit pasir Zandvoort pada Agustus ini untuk apa yang diperkirakan menjadi akhir pekan balapan paling emosional musim ini, dan sangat mungkin menjadi yang terakhir dari jenisnya. Grand Prix Belanda telah menjadi salah satu pemberhentian paling semarak dalam kalender sejak kembali digelar pada 2021, dengan dukungan tuan rumah untuk Max Verstappen mengubah Circuit Zandvoort menjadi lautan oranye setiap tahunnya. Para pembalap, insinyur, dan penggemar juga rutin menempatkannya sebagai salah satu akhir pekan dengan atmosfer terbaik di kalender F1.

Tahun 2026 menambah bobot tersendiri pada ajang ini, dengan Zandvoort dijadwalkan menjadi tuan rumah untuk yang saat ini direncanakan sebagai terakhir kalinya sebelum balapan ini keluar dari kalender pada 2027, dan untuk pertama kalinya akhir pekan tersebut akan mencakup F1 Sprint.

GOAL telah merangkum semua yang perlu Anda ketahui soal tanggal, harga, dan ketersediaan, plus cara tercepat untuk mengamankan kursi sebelum tiket terakhir habis.

Kapan F1 Grand Prix Belanda digelar?

Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2026 berlangsung selama tiga hari di Circuit Zandvoort, dengan sesi F1 Sprint ditambahkan ke jadwal hari Sabtu untuk pertama kalinya dalam sejarah balapan ini.

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket Jumat, 21 Agustus Latihan Bebas & Kualifikasi Sprint Circuit Zandvoort, Belanda Tiket Sabtu, 22 Agustus F1 Sprint & Kualifikasi Circuit Zandvoort, Belanda Tiket Minggu, 23 Agustus Hari Balapan Circuit Zandvoort, Belanda Tiket

Dengan format Sprint untuk pertama kalinya masuk kalender di Zandvoort, hari Sabtu kini memiliki arti ekstra, menghadirkan dua sesi kompetitif dalam satu hari, bukan hanya kualifikasi.

Di mana membeli tiket F1 Grand Prix Belanda?

Ada dua tempat untuk mencarinya. Situs resmi Dutch Grand Prix masih memiliki stok terbatas untuk tiket hari Jumat, sementara tiket Sabtu dan Minggu sepenuhnya sudah habis di sana. Untuk dua hari tersebut, dan bagi siapa pun yang menginginkan lebih banyak pilihan pada hari Jumat, StubHub adalah pasar jual kembali yang paling dituju, dengan daftar tayang langsung di setiap grandstand dan zona general admission di sirkuit.

Berapa harga tiket F1 Grand Prix Belanda?

Harga tiket di Zandvoort bervariasi tergantung hari, grandstand, dan seberapa jauh Anda membelinya sebelum acara, tetapi cara termurah untuk masuk ke sirkuit tetaplah tiket tunggal hari Jumat, yang mencakup sesi latihan pertama dan Kualifikasi Sprint.

Daftar StubHub saat ini untuk balapan 2026 menunjukkan harga awal sebagai berikut:

Jumat (Latihan & Kualifikasi Sprint): mulai dari €80

Sabtu (F1 Sprint & Kualifikasi): mulai dari €199

Minggu (Hari Balapan): mulai dari €355

Pass 2 Hari, Sabtu & Minggu: mulai dari €474

Pass 3 Hari, akhir pekan penuh: mulai dari €443

Jumat tetap menjadi cara yang jauh paling terjangkau untuk merasakan akhir pekan Formula 1 yang sesungguhnya di Zandvoort, menawarkan sesi latihan dan tambahan tontonan Kualifikasi Sprint dengan biaya yang hanya sebagian kecil dari tiket hari balapan. Bagi penggemar dengan anggaran lebih ketat, ini jelas menjadi titik masuk dengan nilai terbaik ke ajang tersebut.

Harga di pasar jual kembali terus bergerak seiring perubahan permintaan, jadi angkanya bisa naik semakin dekat ke hari acara. Area general admission di sekitar bukit pasir cenderung berada di kisaran harga bawah, sementara kursi grandstand reservasi di titik ikonis seperti tikungan Tarzan atau Arie Luyendijkbocht yang menanjak di Tikungan 14 dibanderol lebih mahal.

Bagaimana cara mendapatkan tiket F1 Grand Prix Belanda?

Ada dua jalur untuk masuk ke Zandvoort tahun ini, resmi dan jual kembali, dan mana yang cocok untuk Anda sangat bergantung pada hari yang Anda inginkan.

Tiket resmi: Box office Dutch GP sendiri hanya memiliki stok untuk sesi Latihan dan Kualifikasi Sprint hari Jumat, dengan tiket Sabtu dan Minggu terdaftar habis terjual dan hanya bisa diakses melalui daftar tunggu. Penggemar bisa bergabung ke daftar tersebut langsung melalui situs resmi Dutch Grand Prix, meski tidak ada jaminan tempat akan tersedia sebelum pekan balapan, dan harga di sana tetap sesuai nilai nominal tanpa fleksibilitas dalam pemilihan kursi saat permintaan tinggi.

Tiket jual kembali: Untuk Sabtu dan Minggu, dan bagi pembeli yang sekadar ingin lebih banyak pilihan pada hari Jumat, StubHub adalah opsi paling praktis. Karena ini merupakan pasar langsung, ketersediaan terus diperbarui saat penjual mencantumkan tiket, sehingga kursi bisa muncul di seluruh grandstand dan zona general admission bahkan setelah jalur resmi ditutup. Platform ini juga memungkinkan Anda membandingkan lokasi kursi dan harga secara berdampingan sebelum membeli, alih-alih hanya diberi satu kategori.

Untuk membeli melalui StubHub:

Kunjungi halaman tiket Dutch Grand Prix di StubHub Pilih hari yang Anda inginkan, apakah itu sesi Jumat yang ramah anggaran, Sprint baru pada hari Sabtu, atau hari balapan pada Minggu Bandingkan daftar berdasarkan grandstand, pandangan, dan harga untuk menemukan tiket yang sesuai dengan anggaran Anda Selesaikan pembelian Anda dengan aman dan terima konfirmasi kursi Anda secara instan Perhatikan pass multi-hari jika Anda menginginkan pengalaman akhir pekan Zandvoort sepenuhnya, dari latihan hingga bendera kotak-kotak

Pembeli sebaiknya selalu memeriksa apakah suatu daftar adalah untuk general admission atau grandstand tertentu, karena pandangan di sekitar sirkuit sangat bervariasi mengingat tata letak Zandvoort yang bergelombang dan dikelilingi bukit pasir. Bagi sebagian besar penggemar, terutama siapa pun yang memburu akses Sabtu atau Minggu, pasar jual kembali saat ini adalah satu-satunya cara masuk yang realistis.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Circuit Zandvoort

Circuit Zandvoort berada di antara bukit-bukit pasir di pesisir Laut Utara Belanda, sekitar 40 kilometer di sebelah barat Amsterdam, menjadikannya salah satu venue paling indah secara alami dalam kalender Formula 1. Sirkuit sepanjang 4,259 km dengan 14 tikungan ini terkenal dengan tikungan miringnya, sesuatu yang langka dalam Formula 1 modern. Tikungan 3, yang dikenal sebagai Hugenholtzbocht, dan Tikungan 14, Arie Luyendijkbocht, sama-sama memiliki kemiringan 18 persen, atau 32 derajat, yang mendorong balapan lebih rapat dan lebih banyak peluang menyalip dibandingkan tata letak lawas yang pernah ada.

Asal-usul venue ini dapat ditelusuri kembali ke 1939, ketika sebuah sirkuit jalan raya sementara dibangun menggunakan jalan-jalan yang tersisa setelah pembangunan masa perang, sebelum resmi dibuka sebagai trek permanen pada 1948. Antara 1950 dan 1985, sirkuit ini menjadi tuan rumah Grand Prix Belanda sebagai bagian dari Formula 1 World Championship, melahirkan pemenang legendaris termasuk Alberto Ascari, Jackie Stewart, Niki Lauda, dan Alain Prost, sebelum kehilangan tempatnya di kalender selama lebih dari tiga dekade.

Kembalinya Formula 1 pada 2021 mengubah Zandvoort menjadi salah satu tiket yang paling diburu dalam olahraga ini, sebagian besar berkat dominasi Verstappen dan besarnya dukungan fan Belanda yang memadati kota pesisir itu setiap Agustus. Bukit pasir itu sendiri berfungsi sebagai grandstand alami, memberi penonton sudut pandang yang tidak biasa ke beberapa tikungan sekaligus, sesuatu yang hanya bisa ditawarkan sedikit sirkuit lain dalam kalender.

Dengan 2026 ditandai sebagai penampilan terjadwal terakhir ajang ini di sirkuit Zandvoort untuk saat ini, dan F1 Sprint ditambahkan ke akhir pekan untuk pertama kalinya, ini sedang mengarah menjadi salah satu Grand Prix paling bersejarah dan paling sulit dimasuki musim ini. Penggemar yang berharap menjadi bagian darinya sebaiknya mengamankan tiket mereka sedini mungkin.