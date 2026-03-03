Cara membeli tiket El Clasico 2026: Tiket Barcelona vs Real Madrid, informasi pertandingan pada 10 Mei, dan lainnya

Tidak banyak tim yang mampu menarik perhatian dunia seperti Barcelona dan Real Madrid.

Duo dinamis La Liga ini termasuk di antara tim-tim paling sukses dalam sejarah sepak bola, dengan warisan kaya akan trofi yang dimenangkan dan kesuksesan besar yang diraih selama puluhan tahun.

Tak ada pertandingan yang lebih besar di planet ini daripada El Clásico (secara harfiah berarti 'The Classic'). Pertandingan ini menjadi pusat persaingan sengit, menampilkan beberapa pemain dan manajer paling terkenal di dunia.

Setiap penggemar sepak bola bermimpi berada di Camp Nou untuk menyaksikan Lamine Yamal melakukan lari zig-zag yang mengagumkan di sayap, atau melihat Kylian Mbappe memukau Bernabeu setelah melepaskan tendangan yang tak terbendung.

Kapan El Clásico berikutnya?

Pertandingan El Clásico yang akan datang di La Liga musim ini adalah sebagai berikut:

Tanggal Pertandingan Lokasi Tiket Minggu, 10 Mei 2026 Barcelona vs Real Madrid Camp Nou Pesan tiket

Pertandingan El Clásico lainnya mungkin terjadi selama musim ini (pertandingan piala domestik atau di Eropa), dan disarankan untuk memantau situs resmi klub untuk pembaruan jadwal.

Cara membeli tiket El Clásico

El Clásico adalah salah satu pertandingan paling seru dalam kalender reguler La Liga (dan di seluruh olahraga domestik di dunia), sehingga tiket selalu sangat diminati dan sulit didapatkan. Tiket kemungkinan akan habis terjual di portal tiket resmi.

Fakta bahwa Barcelona kembali ke stadion ikonik Camp Nou setelah bermain di Estadi Olímpic Lluís Companys selama beberapa musim terakhir akan semakin meningkatkan urgensi para penggemar untuk mendapatkan tiket.

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan El Clásico, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga paket hospitality:

Jika tiket sudah habis terjual, atau Anda ingin membeli tiket terakhir, pertimbangkan untuk membeli dari penjual tiket sekunder seperti StubHub.

Anda juga dapat memilih opsi layanan hospitality, termasuk suite mewah, lounge premium, dan tempat duduk level klub yang dirancang untuk pengalaman hari pertandingan yang lebih eksklusif. Tamu VIP menikmati area duduk pribadi dengan pemandangan panoramik, layanan katering berkualitas tinggi, dan layanan pribadi.

Ada juga agen perjalanan yang berspesialisasi dalam olahraga, seperti SportsBreaks. Selain memudahkan pengaturan perjalanan, mereka menawarkan paket gabungan yang sering kali mencakup tiket pertandingan resmi dan penginapan di hotel.

Berapa harga tiket El Clásico?

Getty Images

Karena popularitas yang luar biasa dari pertandingan antara Barcelona vs Real Madrid, Anda dapat mengharapkan untuk membayar jauh lebih mahal untuk tiket pertandingan El Clásico dibandingkan dengan pertandingan La Liga lainnya.

Melalui saluran resmi, harga tiket mulai dari sekitar €100 untuk tempat duduk di belakang gawang, hingga harga empat digit yang fantastis untuk paket hospitality dan mewah.

Di pengecer sekunder seperti StubHub, harga tiket dipengaruhi oleh sistem harga dinamis, sehingga harganya bisa jauh lebih mahal dibandingkan dengan pertandingan lain.

Di mana El Clásico diadakan?

Santiago Bernabeu

Santiago Bernabeu adalah stadion dengan atap yang dapat dibuka di Madrid. Dengan kapasitas penonton hampir 80.000, ini adalah stadion sepak bola terbesar kedua di Spanyol dan telah menjadi markas Real Madrid sejak selesai dibangun pada tahun 1947. Bernabeu merupakan salah satu venue sepak bola paling terkenal di dunia dan telah menjadi tuan rumah final Piala Eropa/Liga Champions UEFA sebanyak empat kali (1957, 1969, 1980, dan 2010), serta final Piala Dunia FIFA 1982, di mana Italia mengalahkan Jerman Barat dengan skor 3-1.

Di luar sepak bola, Bernabeu juga telah menjadi tuan rumah bagi banyak legenda musik internasional dan lokal sepanjang tahun, termasuk Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, The Rolling Stones, dan yang terbaru Taylor Swift selama tur rekamannya yang memecahkan rekor, Eras Tour.

Camp Nou

Stadion Camp Nou dibangun pada tahun 1957 sebagai pengganti Stadion Les Corts yang lama, yang telah menjadi terlalu kecil untuk basis penggemar FC Barcelona yang terus berkembang. Stadion ini menjadi stadion terbesar di Eropa pada masanya, dengan kapasitas 93.053 penonton.

Selain menjadi tuan rumah dua final Liga Champions Eropa (1989 & 1999) dan dua final Piala Winners Eropa (1972 & 1982), Camp Nou juga pernah menggelar konser yang menampilkan artis-artis ternama seperti U2, Bruce Springsteen, dan Beyoncé.

Setelah renovasi terbaru, kapasitas tempat duduk diperkirakan akan meningkat menjadi 105.000, yang akan kembali menjadikannya stadion terbesar di Eropa dalam hal kapasitas tempat duduk dan stadion sepak bola terbesar ketiga di dunia.