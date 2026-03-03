Chelsea mengakhiri musim lalu dengan hasil yang memuaskan. Dengan musim Premier League 2025-26 memasuki bulan-bulan penentuan, Chelsea tetap menjadi salah satu tiket paling diminati di dunia sepak bola.

Di bawah kepemimpinan Liam Rosenior, The Blues tengah menghadapi jadwal musim semi yang penuh tantangan, termasuk upaya untuk finis di empat besar dan kembali ke babak gugur Liga Champions UEFA.

Setelah kesuksesan Eropa musim lalu, atmosfer di Stamford Bridge mencapai puncaknya saat para penggemar berbondong-bondong untuk menyaksikan skuad yang diperbarui, termasuk Estêvão, João Pedro, dan Cole Palmer.

Bagaimana cara mendapatkan tiket untuk menyaksikan Chelsea beraksi musim depan, saat mereka mengejar kejayaan di kancah domestik dan Eropa? Biarkan GOAL menunjukkan opsi yang Anda miliki untuk menyaksikan The Blues bermain secara langsung selama musim 2025/26.

Jadwal dan tiket Chelsea 2026 mendatang

Tanggal & Waktu (GMT) Jadwal Kompetisi Tiket Rabu, 4 Maret, 20:00 di Aston Villa (Tandang) Liga Premier Tiket Sabtu, 7 Maret, 17:45 di Wrexham (A) Piala FA Babak Kelima Tiket 10/11 Mar, 20:00 TBD (Leg Pertama) Liga Champions Babak 16 Besar Tiket Sabtu, 14 Maret, 17:30 vs Newcastle United (Kandang) Liga Premier Tiket 17/18 Mar, 20:00 TBD (Leg Kedua) Liga Champions Babak 16 Besar Tiket Sabtu, 21 Maret, 17:30 di Everton (Tandang) Liga Premier Tiket Sabtu, 11 April, TBC vs Manchester City (Kandang) Liga Premier Tiket Sabtu, 18 April, TBC vs Manchester United (Kandang) Liga Premier Tiket Sabtu, 2 Mei, TBC vs Nottingham Forest (Kandang) Liga Premier Tiket Sabtu, 9 Mei, TBC di Liverpool (Tandang) Liga Premier Tiket Minggu, 17 Mei, TBC vs Tottenham Hotspur (Kandang) Liga Premier (Derby) Tiket Minggu, 24 Mei, 16:00 di Sunderland (Tandang) Liga Premier (Hari Terakhir) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Chelsea 2026?

Tersedia berbagai opsi pembelian tiket untuk pertandingan Chelsea, mulai dari tiket pertandingan tunggal, tiket musim, hingga paket layanan tambahan.

Anda biasanya dapat membeli tiket ini melalui portal tiket resmi klub, yang dapat diakses melalui situs web mereka.

Klub sepak bola Inggris umumnya membagikan tiket dalam tiga tahap.

Pertama untuk pemegang tiket musim Kemudian kepada anggota klub, yang sering diurutkan berdasarkan poin loyalitas dari pembelian sebelumnya Dan, kemudian kepada publik selama periode 'Penjualan Umum'.

Meskipun portal resmi adalah cara paling aman bagi pendukung untuk membeli tiket Chelsea, mereka yang ingin menghadiri pertandingan mungkin ingin mempertimbangkan situs sekunder seperti StubHub sebagai cara untuk mendapatkan tempat duduk.

Berapa harga tiket Chelsea musim 2025/26?

Chelsea mengkategorikan pertandingan mereka berdasarkan permintaan dan status, dari Kategori AA hingga G. Harga yang tercantum di bawah ini berlaku untuk pertandingan Kategori AA, yang merupakan pertandingan dengan peringkat tertinggi yang akan dimainkan Chelsea.

Penggemar Chelsea dewasa yang mencari tiket untuk satu pertandingan di Stamford Bridge akan kesulitan menemukan tiket dengan harga di bawah £40 (kursi dengan pemandangan terbatas biasanya di bawah £30, meskipun demikian). Angka ini akan meningkat lebih lanjut tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi kursi, jadwal pertandingan, tanggal, dan lawan.

Harga untuk kursi yang sama dapat bervariasi dari satu pertandingan ke pertandingan lain, sementara permintaan yang tinggi untuk tiket Chelsea secara umum berarti sebagian besar opsi dapat habis terjual bahkan sebelum penggemar dapat melihatnya. Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan tentang ketersediaan dan harga.

Wilayah Dewasa Di atas 65 Remaja Y-Dewasa Timur Atas £78.00 £39.00 £39.00 £59.00 Timur Bawah £52.00 £26,00 £26,00 £39.00 Bawah Barat £78.00 N/A N/A N/A Matthew Harding Atas £71.00 N/A N/A N/A Matthew Harding Bawah £66.00 N/A N/A £49,50 Gudang Atas £71.00 N/A N/A N/A Gudang Bawah £66.00 N/A N/A £49,50 Pemandangan Terbatas Timur Atas £52.00 N/A N/A N/A Pemandangan Terbatas MH Bawah £27.00 N/A N/A N/A

Bagaimana cara mendapatkan tiket musim Chelsea?

Tiket musim adalah satu-satunya cara untuk memastikan Anda dapat hadir di Stamford Bridge untuk setiap pertandingan kandang Chelsea di Premier League selama musim 2025/26. Tiket ini menjamin pemegangnya akan mendapatkan tempat duduk yang telah dipesan di tribun untuk semua pertandingan liga yang seru. Tiket musim untuk dewasa berharga mulai dari sekitar £700 ke atas, dengan diskon tersedia untuk lansia dan anak-anak.

Permintaan tiket musiman di Stamford Bridge jauh melebihi pasokannya, sehingga sangat sulit untuk mendapatkannya. Tidak berlebihan jika dikatakan tiket tersebut seperti debu emas.

Untuk memulai proses pengajuan tiket musiman Chelsea, Anda harus menjadi anggota klub. Setelah itu, Anda membutuhkan banyak dedikasi dan keberuntungan.

Tidak ada daftar tunggu untuk tiket musiman; sebaliknya, Chelsea FC menggunakan sistem Poin Loyalitas, yang mengharuskan pemohon untuk menghadiri sejumlah pertandingan sepak bola CFC selama musim. Namun, bahkan jika Anda memenuhi persyaratan poin, tidak ada jaminan bahwa permohonan Anda akan disetujui.

Saat ini, Chelsea memiliki sekitar 28.000 pemegang tiket musiman, yang mewakili sebagian besar dari kapasitas Stamford Bridge sebesar 40.341 penonton. Sebagian besar pemegang tiket saat ini memperbarui tiket musim mereka sebelum setiap musim. Dengan lebih dari 100.000 anggota, persaingan untuk sekitar 5.000 tiket yang tersedia untuk anggota setiap pertandingan sangat ketat. Akibatnya, hanya persentase kecil penggemar yang mengumpulkan cukup poin untuk mengajukan permohonan tiket musim.

Bagaimana cara mendapatkan tiket dan paket hospitality Chelsea?

Untuk pengalaman hari pertandingan mewah di Stamford Bridge, mengapa tidak mencoba salah satu opsi hospitality klub?

Dengan berbagai paket yang dapat dipilih, mulai dari opsi buffet santai dengan tempat duduk Anda hingga privasi ruang tontonan pribadi, ada sesuatu yang sesuai dengan selera dan anggaran Anda di antara pilihan mereka. Anda tidak perlu merencanakan jauh-jauh hari, karena opsi hospitality dapat dipesan secara mendadak jika masih tersedia. Hal ini memungkinkan Anda untuk merencanakan perjalanan mendadak ke Stamford Bridge untuk pengalaman mewah jika Anda menginginkannya.

Ingat, bagaimanapun, pertandingan yang lebih populer kemungkinan besar akan habis terjual lebih cepat daripada yang diperkirakan. Cara termudah untuk memastikan tempat Anda adalah dengan memantau bagian layanan tamu di situs klub, sehingga Anda tahu apa saja opsi yang tersedia untuk Anda.

Tempat menginap di sekitar Stamford Bridge

Ada beberapa hotel yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk menginap di sekitar Stamford Bridge dan di seluruh area London yang lebih luas.

Peta interaktif di bawah ini menunjukkan akomodasi yang tersedia di sekitar stadion, meskipun sistem transportasi umum kota akan menyediakan opsi perjalanan yang mudah jika Anda ingin pergi ke tempat yang lebih jauh.

Sejarah Stamford Bridge

Stamford Bridge adalah stadion sepak bola di Fulham, London Barat, dan telah menjadi markas klub Premier League Chelsea sejak 1905.

Dengan kapasitas 40.341 penonton, ini adalah stadion sepak bola ke-11 terbesar di Inggris. Stadion ini telah mengalami perubahan besar sepanjang tahun, terutama pada 1990-an ketika direnovasi menjadi stadion modern dengan semua kursi.

Stamford Bridge juga telah menjadi tuan rumah berbagai olahraga lain sepanjang sejarahnya, termasuk kriket, rugby union, rugby league, speedway, balap anjing greyhound, baseball, dan sepak bola Amerika.