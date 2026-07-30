Cara membeli tiket Carabao Cup 2026/27: Jadwal pertandingan Agustus, Wolves, West Ham, dan lainnya

Apa pun sebutan yang Anda pilih, entah itu Carabao Cup, EFL Cup, atau League Cup, kompetisi ini selalu menghadirkan drama tinggi dan kenangan sepakbola yang tak terlupakan.

Perburuan kejayaan di Carabao Cup musim ini, yang berpuncak pada final di Stadion Wembley pada 21 Maret, benar-benar dimulai pada Agustus. Anda bisa menjadi bagian dari kompetisi yang mendebarkan ini dengan mengamankan kursi untuk pertandingan-pertandingan mendatang, dengan mantan klub Premier League West Ham, Wolves, dan Burnley semuanya terlibat dalam aksi putaran pembuka.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi penting tiket Carabao Cup yang perlu diketahui, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Jadwal Carabao Cup 2026/27

Babak Tanggal Tiket Babak Pendahuluan 1-3 Agustus Tiket Babak 1 7-9 Agustus Tiket Babak 2 pekan mulai 24 Agustus Tiket Babak 3 pekan mulai 7 & 14 September Tiket Babak 4 pekan mulai 26 Oktober Tiket Perempat-final pekan mulai 14 Desember Tiket Semi-final (leg pertama) pekan mulai 11 Januari Tiket Semi-final (leg kedua) pekan mulai 1 Februari Tiket Final Minggu, 21 Maret Tiket

Cara membeli tiket Carabao Cup

Membeli tiket langsung dari situs resmi klub umumnya dianggap sebagai metode paling aman untuk mendapatkan tiket Carabao Cup. Pemesanan lebih awal sangat penting, dengan pemegang tiket musiman dan anggota terdaftar umumnya memiliki peluang terbaik untuk mengamankan kursi. Tiket Carabao Cup tidak otomatis termasuk dalam harga tiket musiman sebuah tim, tetapi pemegangnya, bersama anggota klub, biasanya akan diberi periode akses prioritas untuk membeli kursi mereka.

Selain memberi kesempatan kepada fans untuk merasakan laga tengah pekan yang mendebarkan di bawah sorotan lampu, Carabao Cup juga menawarkan peluang langka bagi banyak orang untuk menyaksikan tim mereka beraksi. Kini semakin sulit bagi pendukung untuk mendapatkan tiket pertandingan Premier League, jadi laga-laga piala ini bisa menjadi jalur alternatif yang memungkinkan bagi sebagian orang.

Selain membeli tiket Carabao Cup melalui jalur resmi, fans juga memiliki opsi untuk mendapatkannya di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket melalui saluran alternatif.

Berapa harga tiket Carabao Cup?

Tidak mengherankan, permintaan tiket Carabao Cup meningkat seiring berjalannya kompetisi dan ketika kita semakin dekat ke fase-fase akhir serta final. Tiket resmi dengan harga nominal untuk putaran awal Carabao Cup biasanya berharga antara £10 dan £30 untuk dewasa, sementara tiket junior bisa ditemukan mulai dari hanya £1 hingga £10.

Harga meningkat ketika tim-tim Premier League melaju, dengan tiket resmi rata-rata berada di kisaran £20 hingga £60 untuk perempat-final dan semi-final, tergantung kategori stadion.

Untuk final di Stadion Wembley, harga nominal untuk laga puncak ini biasanya berkisar dari sekitar £40 hingga £150, di berbagai kategori tempat duduk.

Pastikan untuk terus memantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan soal ketersediaan. Tiket pertandingan Carabao Cup di situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub juga saat ini tersedia.

Cara menonton pertandingan Carabao Cup 2026/27

Jika Anda tidak bisa datang ke pertandingan-pertandingan Carabao Cup mendatang, pilihan terbaik kedua adalah menonton atau menyaksikan streaming aksinya di rumah atau saat Anda sedang bepergian. Untuk pemirsa di Inggris Raya, Sky Sports menayangkan/menyiarkan streaming langsung setiap pertandingan Carabao Cup musim ini. Selain bisa menonton semua pertandingan di Sky Sports, Anda juga bisa melakukan streaming di NOW dan aplikasi Sky Sports.

NOW adalah layanan streaming instan yang menawarkan akses ke semua saluran Sky Sports, setiap streaming Sky Sports+, dan banyak lagi. Ini adalah aplikasi, sehingga pelanggan bisa mendaftar dan langsung melakukan streaming di lebih dari 60 perangkat. Membership NOW Sports juga memberi pelanggan akses ke semua streaming langsung Sky Sports+, serta dokumenter Sky Sports dan tayangan ulang pilihan serta highlight sesuai permintaan dalam periode membership Anda. Berbagai paket membership tersebut adalah sebagai berikut:

Membership Hemat 12 Bulan: £27.99 per bulan (jangka minimum 12 bulan) - Lalu £34.99 per bulan kecuali dibatalkan.

£27.99 per bulan (jangka minimum 12 bulan) - Lalu £34.99 per bulan kecuali dibatalkan. Membership Harian: £14.99 - Pembayaran satu kali - Membership Harian NOW Sports Anda dimulai segera setelah pembelian dan berlaku selama 24 jam

Di Amerika Serikat, CBS Sports adalah rumah bagi English Football League (EFL) dan Carabao Cup. Jika sebuah pertandingan ditayangkan di CBS Sports Network, Anda juga bisa menontonnya melalui platform streaming TV langsung seperti Fubo. Berbagai paket langganan Fubo meliputi: Pro ($84.99/bulan), Elite ($104.99/bulan), Deluxe ($114.99/bulan) dan Sports + News ($55.99/bulan)

Fubo menawarkan uji coba gratis selama 5 hari kepada pelanggan baru untuk semua paketnya. Untuk menghindari dikenai biaya penuh secara otomatis sesuai tier pilihan Anda, Anda harus membatalkan langganan sebelum periode uji coba 5 hari berakhir.