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Brighton and Hove stadiumGetty Images
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Cara membeli tiket Brighton 2026/27: Harga, jadwal pertandingan, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Brighton & Hove Albion
Premier League

Lihat bagaimana Anda bisa menyaksikan Brighton secara langsung musim ini

Tiket Brighton 2026/27 kini sudah dijual untuk musim ke-10 beruntun The Seagulls di Premier League, yang akan dimulai di Amex Stadium melawan Aston Villa pada Minggu, 23 Agustus. Dan kampanye kali ini hadir dengan sesuatu yang ekstra: sepakbola Eropa kembali ke pesisir selatan, dengan Brighton menjamu Tromso di babak play-off UEFA Conference League pada 27 Agustus.

Fabian Hurzeler memulai musim ketiganya sebagai pelatih setelah kembali finis di paruh atas klasemen, dan dengan kunjungan liga dari juara Arsenal, Liverpool, Manchester City, dan Manchester United yang akan datang, ditambah derby A23 melawan Crystal Palace pada 18 Oktober, permintaan kursi di Amex akan melebihi ketersediaan untuk sebagian besar laga. GOAL mengulas setiap opsi tiket Brighton untuk 2026/27, dari tiket pertandingan termurah hingga tiket musiman dan hospitality, serta tempat membelinya sekarang juga.

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Laga kandang Brighton 2026/27 mendatang di Amex Stadium

Di bawah ini adalah daftar lengkap laga kandang Brighton yang sudah dikonfirmasi di Amex Stadium untuk musim 2026/27:

TanggalPertandinganKompetisiTiket
Min 23 AguBrighton vs Aston VillaPremier LeagueTiket
Kam 27 AguBrighton vs TromsoPlay-off UEFA Conference LeagueTiket
Sab 5 SepBrighton vs Leeds UnitedPremier LeagueTiket
Sab 19 SepBrighton vs ArsenalPremier LeagueTiket
Min 18 OktBrighton vs Crystal PalacePremier LeagueTiket
Sab 7 NovBrighton vs BrentfordPremier LeagueTiket
Sab 28 NovBrighton vs Newcastle UnitedPremier LeagueTiket
Sab 12 DesBrighton vs EvertonPremier LeagueTiket
Sab 19 DesBrighton vs Ipswich TownPremier LeagueTiket
Sab 2 JanBrighton vs Manchester UnitedPremier LeagueTiket
Rab 6 JanBrighton vs BournemouthPremier LeagueTiket
Sab 23 JanBrighton vs Manchester CityPremier LeagueTiket
Sab 6 FebBrighton vs Hull CityPremier LeagueTiket
Sab 20 FebBrighton vs Tottenham HotspurPremier LeagueTiket
Rab 3 MarBrighton vs FulhamPremier LeagueTiket
Sab 20 MarBrighton vs Coventry CityPremier LeagueTiket
Sab 17 AprBrighton vs ChelseaPremier LeagueTiket
Sab 1 MeiBrighton vs Nottingham ForestPremier LeagueTiket
Sab 8 MeiBrighton vs SunderlandPremier LeagueTiket
Min 23 MeiBrighton vs LiverpoolPremier LeagueTiket
Conference League Qualification
Tromsoe crest
Tromsoe
TRO
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA

Bagaimana cara membeli tiket Brighton 2026/27?

Cara terbaik untuk membeli tiket Brighton dengan harga normal adalah melalui portal resmi klub di tickets.brightonandhovealbion.com, meski sebagian besar pertandingan membutuhkan keanggotaan MyAlbion+ dan jarang dijual secara umum. Bagi yang lain, StubHub menjadi jalur yang realistis, dengan daftar tiket untuk setiap laga kandang Brighton, termasuk pertandingan yang sudah terjual habis, dan setiap pembelian dilindungi jaminan FanProtect. Dengan tambahan malam-malam Eropa di kalender, memeriksa penjualan kembali lebih awal adalah cara terbaik untuk mengamankan pertandingan yang Anda inginkan.

Tiket musiman adalah satu-satunya jaminan mendapat kursi di setiap laga kandang dan kini dibanderol dari 630 hingga 1.100 poundsterling setelah kenaikan rata-rata 3,88 persen, tetapi dengan tingkat perpanjangan mencapai 95 persen, sangat sedikit yang dijual bebas, jadi daftarkan minat Anda ke klub lebih awal. Untuk pengalaman hari pertandingan premium, paket hospitality dibanderol mulai sekitar 222 poundsterling untuk Heineken Lounge, lalu pengalaman bersantap seperti The Goldstone dan Bruno's Restaurant mulai sekitar 282 poundsterling, hingga sekitar 5.220 poundsterling untuk Legends Box pribadi, yang bisa dipesan melalui klub dan Seat Unique.

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Berapa harga tiket Brighton 2026/27?

Brighton tetap menjadi salah satu pilihan paling terjangkau di Premier League. Tiket pertandingan dengan harga normal yang dibeli langsung dari klub berada di kisaran 33 hingga 78 poundsterling untuk dewasa dalam beberapa musim terakhir, dengan kursi yang sama dibanderol berbeda dari satu laga ke laga lain tergantung lawan. Kursi termurah berada di North Stand, sementara yang termahal ada di garis tengah West Stand, diikuti dekat oleh garis tengah East Stand.

Di pasar penjualan kembali, tiket untuk laga kandang pembuka telah terdaftar mulai sekitar €100, dengan pertandingan awal musim melawan Aston Villa dan Leeds menjadi di antara cara termurah untuk menyaksikan Brighton secara langsung. Harga naik untuk tim-tim tamu terbesar, jadi derby melawan Crystal Palace dan kunjungan Arsenal, Liverpool, serta dua klub Manchester akan dibanderol lebih mahal. Bandingkan semua yang saat ini terdaftar di StubHub sebelum harga naik saat kick-off semakin dekat.

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang Amex Stadium

American Express Stadium, yang secara universal dikenal sebagai Amex dan secara resmi bernama Falmer Stadium, telah menjadi kandang Brighton sejak dibuka pada 2011. Berlokasi di Falmer di pinggiran Brighton and Hove, stadion ini menampung 31.876 penonton, dan reputasinya sebagai salah satu pengalaman hari pertandingan paling ramah dan paling tertata di sepakbola Inggris memang pantas, dengan akses digital NFC tanpa kontak dan atmosfer keluarga yang terkenal hangat.

West Stand adalah struktur tiga tingkat yang menampung 13.654 penonton termasuk 14 boks mewah, East Stand dan Family Stand menampung 11.833 penonton, North Stand memiliki 2.688 kursi dengan tambahan area safe standing musim ini, dan suporter tim tamu menempati South Stand berkapasitas 2.575 kursi. Di luar sepakbola, stadion ini pernah menjadi tuan rumah pertandingan di Piala Dunia Rugbi 2015, Euro Wanita UEFA 2022, dan Piala Dunia Rugbi Wanita 2025.

Mencapainya mudah: stasiun kereta Falmer berada tepat di samping stadion, dengan perjalanan kereta pada hari pertandingan sudah termasuk dalam sebagian besar tiket pertandingan dari stasiun-stasiun di seluruh kawasan. Dengan Premier League dan sepakbola Eropa yang dimainkan pada malam hari musim ini, jarang ada waktu yang lebih baik untuk berkunjung. Amankan tiket Brighton 2026/27 Anda di StubHub hari ini sebelum pertandingan-pertandingan terbesar terjual habis.

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