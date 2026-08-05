Cara membeli tiket Atletico Madrid: tanggal, harga tiket, dan lainnya

Atletico Madrid memasuki musim LaLiga EA Sports 2026/27 sebagai salah satu tim yang paling menarik untuk disaksikan di sepakbola Spanyol. Diego Simeone memulai musim ke-16-nya sebagai pelatih di Riyadh Air Metropolitano, setelah membawa Los Rojiblancos kembali finis di zona Liga Champions pada musim lalu, dan kalender musim ini menghadirkan derby Madrid melawan Real Madrid, laga kandang kontra Barcelona, serta kampanye penuh di Eropa yang patut dinantikan.

Dengan lebih dari 60.000 pemegang tiket musiman sudah terikat untuk 2026/27 dan periode penjualan umum bergerak cepat untuk laga-laga terbesar, mendapatkan tiket bisa menjadi hal yang rumit jika Anda tidak tahu harus mencari ke mana.

GOAL telah melakukan semua pekerjaan itu sehingga Anda tidak perlu melakukannya. Di bawah ini, Anda akan menemukan panduan lengkap tentang kapan Atletico Madrid bermain, di mana membeli tiket, berapa harganya, dan segala hal lain yang Anda perlukan untuk merencanakan perjalanan ke Metropolitano.

Kapan Atletico Madrid bermain?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Rabu, 19 Agustus 2026, 21.00 CET (dikonfirmasi) Atletico Madrid vs Malaga CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket Minggu, 23 Agustus 2026, 17.00 CET (dikonfirmasi) Atlético Madrid vs Villarreal CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 15-16 September 2026 (hari pasti TBD) Atlético Madrid vs Osasuna Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 19-20 September 2026 (hari pasti TBD) Atlético Madrid vs Real Madrid (Derbi Madrileno) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 24-25 Oktober 2026 (hari pasti TBD) Atlético Madrid vs RC Deportivo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 7-8 November 2026 (hari pasti TBD) Atletico Madrid vs FC Barcelona Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 5-6 Desember 2026 (hari pasti TBD) Atletico Madrid vs Real Betis Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 12-13 Desember 2026 (hari pasti TBD) Atlético Madrid vs Valencia CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 9-10 Januari 2027 (hari pasti TBD) Atlético Madrid vs Real Racing Club (Pertandingan terakhir paruh pertama musim) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 16-17 Januari 2027 (hari pasti TBD) Atlético Madrid vs Real Sociedad Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 30-31 Januari 2027 (hari pasti TBD) Atlético Madrid vs RCD Espanyol Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 20-21 Februari 2027 (hari pasti TBD) Atlético Madrid vs Elche CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 6-7 Maret 2027 (hari pasti TBD) Atlético Madrid vs Celta Vigo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 20-21 Maret 2027 (hari pasti TBD) Atlético Madrid vs Getafe CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 10-11 April 2027 (hari pasti TBD) Atlético Madrid vs Levante UD Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 17-18 April 2027 (hari pasti TBD) Atlético Madrid vs Sevilla FC Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 1-2 Mei 2027 (hari pasti TBD) Atlético Madrid vs Deportivo Alavés Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 15-16 Mei 2027 (hari pasti TBD) Atlético Madrid vs Rayo Vallecano Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 22-23 Mei 2027 (hari pasti TBD) Atletico Madrid vs Athletic Club Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket

Di mana membeli tiket Atletico Madrid?

Jalur paling langsung untuk mendapatkan tiket Atletico Madrid adalah melalui portal resmi klub, tempat para anggota mendapatkan periode prapenjualan prioritas sebelum penjualan umum dibuka untuk publik. Skema keanggotaan Socios milik Atletico lebih mudah diakses dibandingkan beberapa rival mereka di LaLiga, dan bergabung dapat membuka diskon serta akses lebih awal ke kursi untuk laga-laga terbesar.

Meski demikian, penjualan umum resmi untuk pertandingan dengan permintaan tinggi seperti derby Madrid, kunjungan Barcelona, atau laga fase gugur Liga Champions mana pun, cenderung bergerak sangat cepat, dan dengan jauh lebih dari 150.000 anggota klub bersaing untuk stadion berkapasitas sedikit di atas 70.000, banyak penggemar yang gagal mendapatkannya melalui jalur resmi.

Di situlah pasar penjualan ulang berperan. StubHub adalah salah satu cara paling sederhana untuk menjamin kursi di Riyadh Air Metropolitano, dengan tiket tersedia di setiap tingkatan harga dan setiap area stadion.

Berapa harga tiket Atletico Madrid?

Harga tiket di Riyadh Air Metropolitano sangat bervariasi tergantung lawan dan area stadion, tetapi benar-benar ada sesuatu untuk setiap anggaran. Tiket termurah untuk laga standar LaLiga melawan lawan papan tengah bisa didapat mulai dari sekitar 30 euro, membuat perjalanan untuk menyaksikan Atletico Madrid bermain jauh lebih terjangkau dibandingkan kunjungan ke beberapa superklub Eropa lainnya.

Untuk laga-laga utama, perkirakan harga naik secara signifikan. Derby Madrid melawan Real Madrid dan kunjungan Barcelona secara konsisten menjadi dua tiket yang paling sulit dan paling mahal untuk didapatkan sepanjang musim, dengan kursi tribun atas secara rutin dimulai dari sekitar 60 hingga 90 euro dan naik jauh melampaui itu untuk posisi di tribun samping dan tribun bawah. Laga fase gugur Liga Champions di Metropolitano, stadion yang pernah menjadi tuan rumah final Piala Eropa, mematok premi serupa.

Harga tiket musiman untuk 2026/27 berkisar dari sekitar 290 euro di level termurah (tribun atas) hingga jauh di atas 2.000 euro untuk kursi tribun bawah paling eksklusif di sisi lapangan, meski tiket pertandingan tunggal tetap menjadi opsi paling fleksibel bagi penggemar yang datang berkunjung dan mereka yang tidak berkomitmen untuk satu kampanye penuh.

Kabar baik bagi pemburu harga murah adalah pasar penjualan ulang di StubHub secara rutin menghadirkan harga paling kompetitif di pasar, terutama untuk pertandingan yang masih cukup jauh dari hari laga. Membeli lebih awal, dan memantau daftar tiket saat diperbarui, secara konsisten merupakan cara terbaik untuk menemukan tiket Atletico Madrid termurah yang memungkinkan untuk pertandingan pilihan Anda.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Atletico Madrid

Atletico Madrid, yang dijuluki Los Rojiblancos dan Los Colchoneros, didirikan pada 1903 dan telah menghabiskan jauh lebih dari satu abad sebagai salah satu dari tiga kekuatan besar sepakbola Spanyol, bersama Real Madrid dan Barcelona. Meski beroperasi dengan hanya sebagian kecil dari sumber daya finansial dua rival domestik besar mereka selama sebagian besar sejarah klub, Atletico telah membangun identitas di sekitar ketangguhan, disiplin bertahan, dan atmosfer hari pertandingan yang tak tertandingi.

Diego Simeone telah menjadi kekuatan pendorong di balik era modern klub sejak mengambil alih pada Desember 2011. Di bawah kepemimpinannya, Atletico telah dua kali menjuarai LaLiga, beberapa kali mengangkat trofi Liga Europa dan Piala Super UEFA, serta mencapai dua final Liga Champions. Simeone memulai musim 2026/27 sebagai salah satu pelatih dengan masa jabatan terlama di sepakbola dunia, dan metodenya tetap menjadi tulang punggung dari segala yang dilakukan klub di atas lapangan.

Di luar lapangan, gambaran kepemilikan telah berubah secara signifikan, dengan Apollo Global Management kini memegang saham mayoritas bersama Quantum Pacific Group, membawa investasi baru dan ambisi baru ke klub menjelang kampanye ini. Di atas lapangan, aktivitas transfer terbaru semakin memperkuat skuad, dan Atletico memasuki musim baru dengan tujuan memangkas jarak dengan puncak LaLiga sambil bersaing di semua ajang, baik domestik maupun Eropa.

Bagi suporter yang datang berkunjung, perjalanan ke Madrid untuk menonton Atletico jauh lebih dari sekadar 90 menit sepakbola. Budaya penggemar di sekitarnya, kebisingan di dalam stadion, dan gairah dari basis dukungan yang tidak pernah goyah bahkan melalui tahun-tahun yang lebih sulit menjadikannya salah satu pengalaman hari pertandingan yang wajib di sepakbola dunia.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Riyadh Air Metropolitano

Kandang Atletico Madrid telah melalui beberapa nama sejak pertama kali dibuka dalam bentuknya saat ini pada 2017, berganti dari Wanda Metropolitano menjadi Civitas Metropolitano sebelum menjadi Riyadh Air Metropolitano di bawah kemitraan hak penamaan saat ini. Stadion ini terletak di distrik San Blas Canillejas di timur kota dan menggantikan kandang ikonik lama klub, Vicente Calderón, setelah lebih dari setengah abad di sana.

Dengan kapasitas sekitar 70.000, Riyadh Air Metropolitano adalah stadion terbesar ketiga di Spanyol setelah Camp Nou dan Santiago Bernabeu, dan tribunnya yang curam serta rapat dirancang untuk menahan kebisingan di dalam dan menjaga atmosfer setajam mungkin. Stadion ini sudah menjadi tuan rumah beberapa kesempatan terbesar di sepakbola Eropa, termasuk final Liga Champions, dan juga rutin digunakan untuk pertandingan tim nasional Spanyol.

Mencapai stadion ini cukup mudah berkat stasiun metro Estadio Metropolitano yang memang didedikasikan, yang berada tepat di luar stadion dan terhubung dengan mudah ke pusat Madrid. Penggemar yang datang dari pusat kota sebaiknya menyediakan banyak waktu sebelum kick-off, baik untuk menikmati atmosfer prapertandingan di sekitar stadion maupun untuk melewati kerumunan menuju pintu putar masuk.