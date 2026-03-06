Cara membeli tiket Al-Shabab musim 2025/26: Harga tiket Liga Saudi ROSHN, jadwal pertandingan mendatang, dan informasi lainnya

Liga Pro Saudi telah bertransformasi menjadi kekuatan besar dalam dunia sepak bola global, dan di balik evolusi ini terdapat Al-Shabab FC. Sering disebut sebagai "Singa Putih," raksasa berbasis di Riyadh ini merupakan institusi olahraga tertua di ibu kota dan tetap menjadi pengaruh besar dalam sepak bola profesional.

Penggemar yang ingin mendapatkan tiket untuk pertandingan Al Shabab kini memiliki opsi lain untuk meningkatkan keterlibatan mereka dengan olahraga ini. Dengan memanfaatkan penawaran selamat datang Parimatch, penggemar di Inggris dapat mengakses berbagai peluang taruhan eksklusif. Penawaran ini memperkaya pengalaman menonton pertandingan dengan menyediakan opsi taruhan strategis, menambahkan lapisan dinamis baru dalam mengikuti aksi secara langsung.

Bagi penggemar yang ingin menyaksikan keahlian taktis sepak bola, Al-Shabab menawarkan pengalaman yang tak tertandingi. Dikenal dengan warisan kesuksesan, termasuk menjadi klub pertama yang meraih tiga gelar liga berturut-turut. Identitas klub ini dibangun atas keahlian teknis dan basis penggemar yang setia dan mendalam.

Menonton pertandingan kandang di SHG Arena memberikan atmosfer intim dan kelas dunia. Desain stadion memastikan setiap kursi terasa seperti baris depan, menempatkan Anda tepat di tengah aksi. Baik itu Derby Riyadh yang penuh tekanan atau pertandingan liga biasa, energi para pendukung hitam-putih tak tertandingi.

Biarkan GOAL menjadi panduan taktis Anda untuk menavigasi musim 2025/26, mulai dari mencari tiket yang sulit didapat hingga memahami tingkatan tempat duduk, sehingga Anda dapat mengambil tempat Anda di dinding kuning dan hitam yang ikonik.

Jadwal pertandingan Al-Shabab 2026 yang akan datang

Tanggal dan Waktu (KSA) Jadwal Tiket 7 Maret 2026 - 23:00 Al Ettifaq vs Al Shabab Tiket 14 Maret 2026 - 23:00 Al Shabab vs Al Okhdood Tiket 5 April 2026 - 22:00 Al Riyadh vs Al Shabab Tiket 10 April 2026 - 22:00 Al Shabab vs Al Ittihad Tiket 23 April 2026 - 22:00 Al Qadsiah vs Al Shabab Tiket 28 April 2026 - 22:00 Al Shabab vs Al Fateh Tiket 2 Mei 2026 - 22:00 Al Shabab vs Al Taawoun Tiket 7 Mei 2026 - 22:00 Neom SC vs Al Shabab Tiket 13 Mei 2026 - 22:00 Al Shabab vs Al Nassr Tiket 21 Mei 2026 - 22:00 Al Najma vs Al Shabab Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Al-Shabab 2025/26?

Proses pembelian tiket untuk menyaksikan White Lions di SHG Arena merupakan proses digital yang terintegrasi, yang dikelola secara utama melalui Portal Tiket Resmi Al-Shabab.

Meskipun tiket liga reguler biasanya tersedia 10 hingga 14 hari sebelum kick-off, acara besar seperti Derby Riyadh seringkali memerlukan perencanaan dan pembelian awal untuk menghindari kehabisan tiket dengan cepat.

Anda juga dapat menemukan tiket Al-Shabab yang tersedia di platform sekunder seperti StubHub, di mana tiket untuk pertandingan, termasuk laga mendatang melawan Al-Nassr, mulai dari sekitar SAR 35.

Berapa harga tiket Al-Shabab?

Harga dirancang untuk mengakomodasi semua penggemar, dengan tiket masuk standar di SHG Arena berkisar antara SAR 30 hingga SAR 100, sementara tiket premium biasanya berkisar antara SAR 250 hingga SAR 500. Bagi yang mencari layanan gourmet dan pemandangan terbaik stadion, lounge VIP dan Silver mulai dari SAR 1.200.

Jika alokasi resmi di Webook habis, platform sekunder terverifikasi seperti StubHub dapat menjadi alternatif yang andal, dengan harga tiket masuk untuk pertandingan besar biasanya mulai dari SAR 55.

Apa yang dapat diharapkan dari Al-Shabab pada tahun 2026?

Al-Shabab FC, didirikan pada 1947, adalah klub olahraga tertua di Riyadh dan pilar utama dalam sejarah sepak bola negara ini. Sebagai juara enam kali Liga Pro Saudi dan pemenang pertama tiga gelar Liga Premier berturut-turut, "Singa Putih" mewakili semangat yang tangguh dan kompetitif dari ibu kota, dan telah lama menjadi kekuatan dominan dalam kompetisi domestik maupun regional.

Pada musim 2025/26, Al-Shabab melanjutkan evolusi ambisiusnya di bawah kepemimpinan Imanol Alguacil. Klub ini secara agresif memperkuat skuadnya, menggabungkan pengalaman kelas dunia dari ikon Belgia Yannick Carrasco dan striker legendaris Abderrazak Hamdallah dengan rekrutan ternama seperti Yacine Adli, Josh Brownhill, dan Wesley Hoedt. Skuad taktis ini dirancang untuk menantang "Empat Besar" dalam setiap gelar besar, bertujuan membawa gelar liga kembali ke distrik Al-Sahafa dan mengamankan posisinya di Liga Champions Klub Teluk.

Sejarah SHG Arena

SHG Arena, yang sebelumnya dikenal sebagai Stadion Pangeran Khalid bin Sultan, jauh lebih dari sekadar lapangan sepak bola modern; ia merupakan simbol transformasi Al-Shabab dan masa depan stadion "boutique" di Arab Saudi.

Stadion "boutique" berkapasitas 15.000 penonton ini merupakan pusat strategis lanskap olahraga Riyadh. Desain persegi panjang yang khusus untuk sepak bola ini dirancang untuk menghilangkan lintasan atletik dan mendekatkan penonton ke aksi di lapangan, memastikan setiap sorakan dari "White Den" bergema langsung di lapangan. Terletak strategis di distrik Al-Sahafa bagian utara dekat Stasiun Metro Dr. Sulaiman Al-Habib, arena ini menawarkan pengalaman hari pertandingan premium, dilengkapi dengan kotak VIP modern, atap membran bersama untuk kenyamanan, dan kantor pusat resmi klub di lokasi.