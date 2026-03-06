Cara membeli tiket Al-Riyadh 2025/26: Harga tiket Liga Pro Saudi, jadwal pertandingan mendatang, dan informasi lainnya

Liga Pro Saudi telah mengalami peningkatan pesat dalam reputasi globalnya dalam beberapa musim terakhir, berkat kedatangan beberapa bintang sepak bola terbaik dunia ke Timur Tengah. Di antara klub-klub yang berkompetisi di divisi elit ini adalah Al-Riyadh, salah satu dari empat tim asal ibu kota Saudi, Riyadh, yang bersaing di puncak sepak bola Saudi.

Meskipun tidak sepopuler beberapa rival kotanya, Al-Riyadh memiliki sejarah kaya yang bermula sejak didirikan pada 1953 dan saat ini bermain di kandang dalam Liga Pro Saudi, menunjukkan pertumbuhannya di antara tim-tim teratas di Kerajaan.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua yang perlu Anda ketahui tentang membeli tiket untuk pertandingan Al-Riyadh, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya, sehingga Anda dapat hadir secara langsung untuk mendukung klub.

Jadwal Pertandingan Al-Riyadh 2026 yang Akan Datang

Tanggal dan Waktu (KSA) Jadwal Tiket 13 Maret 2026 - 22:00 Al-Riyadh vs Al-Ittihad Tiket 5 April 2026 - 22:00 Al-Riyadh vs Al-Shabab Tiket 9 April 2026 - 22:00 Al-Ettifaq vs Al-Riyadh Tiket 24 April 2026 - 20:10 Al-Hazem vs Al-Riyadh Tiket 28 April 2026 - 22:00 Al-Riyadh vs Al-Qadsiah Tiket 2 Mei 2026 - 22:00 Al-Fayha vs Al-Riyadh Tiket 7 Mei 2026 - 22:00 Al-Riyadh vs Al-Fateh Tiket 13 Mei 2026 - 22:00 Al-Taawoun vs Al-Riyadh Tiket 21 Mei 2026 - 22:00 Al-Riyadh vs Al-Okhdood Tiket

Cara membeli tiket Al-Riyadh 2025/26

Cara paling andal untuk membeli tiket pertandingan Al-Riyadh adalah melalui situs webresmi Saudi Pro League (SPL), di mana Anda dapat mengakses bagian ‘Fixture/Tickets’ di bawah tab ‘Matches’. Tiket juga tersedia melalui portal resmi Stadion Prince Turki bin Abdul Aziz.

Minggu pertandingan di Saudi Pro League biasanya berlangsung selama tiga hari, dari Kamis hingga Sabtu, sesuai dengan akhir pekan di Arab Saudi, dan tiket biasanya dirilis beberapa minggu sebelum setiap pertandingan.

Untuk pertandingan yang sangat diminati, seperti DerbyIbu Kota atau pertandingan populer lainnya yang melibatkan Al-Riyadh, disarankan untuk membeli tiket sesegera mungkin setelah tiket tersedia untuk memastikan mendapatkan tempat duduk terbaik.

Tidak diperlukan keanggotaan klub untuk membeli tiket pertandingan tunggal, namun Al-Riyadh juga menawarkan berbagai paket keanggotaan, masing-masing memberikan keuntungan seperti akses prioritas tiket, konten eksklusif, dan manfaat stadion.

Meskipun portal resmi liga dan stadion tetap menjadi cara paling aman untuk mendapatkan tiket, pendukung juga dapat memeriksa platform sekunder tepercaya seperti StubHub, di mana tiket mulai dari sekitar SAR 69, memberikan opsi alternatif bagi penggemar yang ingin hadir.

Berapa harga tiket Al-Riyadh 2025/26?

Harga tiket Al-Riyadh bervariasi tergantung pada pertandingan, kategori tempat duduk, dan tingkat permintaan.

Pilihan premium, seperti kotak VIP dan suite eksekutif, memiliki harga yang lebih tinggi, sementara tiket masuk umum menawarkan cara yang lebih terjangkau untuk menyaksikan pertandingan. Untuk pertandingan besar, harga tiket dapat berkisar antara SAR 50 hingga SAR 1.500 atau lebih untuk tempat duduk premium.

Penggemar disarankan untuk memantau situs webresmi SPL atau portal Stadion Pangeran Turki bin Abdul Aziz untuk informasi tiket terbaru, termasuk ketersediaan dan harga.

Tiket juga tersedia di platform sekunder tepercaya seperti StubHub, dengan harga mulai dari SAR 69, menawarkan alternatif bagi pendukung yang ingin memastikan tempat mereka.

Apa yang dapat diharapkan dari Al-Riyadh 2025/26?

Al-Riyadh SC, didirikan pada 1953, merupakan salah satu klub bersejarah di sepak bola Saudi. Meskipun tidak seberprestasi beberapa rival di Riyadh, mereka telah secara konsisten meningkat dalam popularitas di Liga Pro Saudi, bersaing di antara tim-tim teratas negara dan membangun kehadiran domestik yang kokoh.

Dalam beberapa musim terakhir, Al-Riyadh telah secara aktif memperkuat skuad mereka, dengan tujuan untuk bersaing memperebutkan gelar liga dan membuat dampak di kasta tertinggi. Klub ini terus menarik pemain berkualitas, menggabungkan talenta lokal dengan pemain internasional kunci untuk meningkatkan performa dan visibilitas di panggung regional.

Penggemar yang ingin menyaksikan Al-Riyadh bertanding di Stadion Pangeran Turki bin Abdul Aziz dapat memesan tiket mereka sebelum pertandingan mendatang, memastikan mereka tidak melewatkan kesempatan untuk menyaksikan beberapa pertandingan paling seru di liga.

Sejarah Stadion Pangeran Turki bin Abdul Aziz

Stadion Pangeran Turki bin Abdul Aziz adalah markas tradisional Al-Riyadh SC, yang terletak di Riyadh, Arab Saudi. Venue ini telah menjadi bagian penting dari lanskap olahraga kota sejak dibuka pada tahun 1988, memberikan penggemar lokal tempat untuk mendukung tim mereka dalam pertarungan liga yang penuh gairah.

Stadion ini memiliki kapasitas sekitar 15.000 penonton, menciptakan suasana yang intim namun hidup di mana pendukung dapat mendekati aksi di lapangan. Desainnya yang kompak membantu menciptakan atmosfer yang penuh semangat pada hari pertandingan, terutama selama pertandingan penting di Pro League.

Terletak di sepanjang Jalan Salah Ad Din Al Ayyubi di distrik Al-Malaz, Riyadh, stadion ini mudah diakses oleh para penggemar lokal dan memainkan peran sentral dalam identitas klub.

Meskipun ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan beberapa arena besar di Kerajaan, Stadion Pangeran Turki bin Abdul Aziz tetap menjadi venue yang dicintai oleh para pendukung Al-Riyadh - tempat di mana momen-momen liga yang tak terlupakan tercipta dan di mana para pendukung berkumpul untuk mendukung tim mereka di Liga Pro Saudi.